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Велес Сарсфилд
2:0
Конец матча
Альдосиви
0'
28' Желтая карточка
Gaston Gimenez
40' Желтая карточка
Agustin Bouzat
45' Желтая карточка
Галеано Леонель
1:0
68' Гол
Варгас Матиас
2:0
79' Гол
Rodrigo Javier Salinas
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Велес Сарсфилд делает замену. Родриго Хавиер Салинас уходит с поля, а Luis Amarilla выходит на его замену.
82'
Альдосиви делает замену. Ivan Colman уходит с поля, а Juan Daniel Galeano выходит на его замену.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Родриго Хавиер Салинас бьет в цель!
76'
Альдосиви делает замену. Науэль Ери уходит с поля, а Телечеа Фернандо выходит на его замену.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Варгас Матиас бьет в цель!
50'
Велес Сарсфилд делает замену. Lucas Robertone уходит с поля, а Thiago Almada выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Галеано Леонель получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
40'
Agustin Bouzat получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Gaston Gimenez получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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