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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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2:0
Конец матча
28' Желтая карточкаGaston Gimenez
40' Желтая карточкаAgustin Bouzat
45' Желтая карточкаГалеано Леонель
1:0
68' ГолВаргас Матиас
2:0
79' ГолRodrigo Javier Salinas
|
28'
40'
45'
68'
1:0
79'
2:0
Состав команд
29
Абрам
Луис
Велес Сарсфилд 4-3-2-1
- Основной состав
- 22 Домингес Александр Вратарь
- 24 Ricardo Gaston Diaz Защитник
- 6 Joaquin Laso Защитник
- 29 Абрам Луис Защитник
- 3 Brian Ezequiel Cufre Защитник
- 28 Nicolas Dominguez Полузащитник
- 30 Gaston Gimenez Полузащитник
- 16 Lucas Robertone Полузащитник
- 10 Agustin Bouzat Полузащитник
- 9 Rodrigo Javier Salinas Полузащитник
- 26 Варгас Матиас Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Lucas Hoyos Вратарь
- 5 Куберо Фабиан Защитник
- 20 Luis Amarilla II Нападающий
- 34 Francisco Ortega
- 27 Pablo Galdames II
- 31 Alvaro Barreal
- 23 Thiago Almada
Альдосиви 4-3-3
- Основной состав
- 1 Поцрнич Лучано Вратарь
- 21 Emanuel Iniguez Защитник
- 32 Emiliano Amor Защитник
- 6 Галеано Леонель Защитник
- 23 Lucas Villalba Защитник
- 25 Nahuel Yeri Полузащитник
- 15 Годой Фернандо Полузащитник
- 28 Ivan Colman Полузащитник
- 19 Facundo Andres Castillon Нападающий
- 22 Страккуалурси Денис Нападающий
- 11 Cristian Chavez I Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Walter Fabian Assmann Вратарь
- 16 Леонардо Санчес II Защитник
- 8 Juan Daniel Galeano Полузащитник
- 7 Antonio Medina Полузащитник
- 9 Телечеа Фернандо Нападающий
- 26 Leandro Sapetti
- 29 Federico Gino
Предыдущие игры
Велес Сарсфилд (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 22.09.2018 Тальерес Кордоба 1:1 Велес Сарсфилд С
- 16.09.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Сан-Мартин Тукуман С
- 03.09.2018 Бока Хуниорс 3:0 Велес Сарсфилд С
- 26.08.2018 Велес Сарсфилд 1:1 Банфилд С
- 20.08.2018 Расинг Авельянеда 2:0 Велес Сарсфилд С
- 11.08.2018 Велес Сарсфилд 2:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 17.07.2018 Велес Сарсфилд 1:1 Сентраль Кордоба К
- 14.05.2018 Велес Сарсфилд 1:1 Аргентинос Хуниорс С
- 10.05.2018 Колон 0:1 Велес Сарсфилд С
- 05.05.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 0:2 Велес Сарсфилд С
- 28.04.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд С
- 21.04.2018 Темперлей 2:4 Велес Сарсфилд С
- 17.04.2018 Велес Сарсфилд 2:2 Сан-Лоренсо С
- 31.03.2018 Велес Сарсфилд 3:3 Эстудиантес Ла-Плата С
- 18.03.2018 Арсенал Саранди 1:1 Велес Сарсфилд С
- 12.03.2018 Велес Сарсфилд 2:2 Росарио Сентраль С
- 05.03.2018 Расинг Авельянеда 2:1 Велес Сарсфилд С
- 25.02.2018 Велес Сарсфилд 1:0 Ривер Плейт С
- 17.02.2018 Бельграно 2:2 Велес Сарсфилд С
- 10.02.2018 Велес Сарсфилд 0:2 Патронато де Парана С
Альдосиви (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 25.09.2018 Альдосиви 2:0 Бельграно С
- 15.09.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Альдосиви С
- 02.09.2018 Альдосиви 0:2 Тигре С
- 26.08.2018 Ланус 0:1 Альдосиви С
- 19.08.2018 Альдосиви 2:1 Уракан С
- 11.08.2018 Унион Санта-Фе 1:0 Альдосиви С
- 20.07.2018 Олимпо 1:1 Альдосиви К
- 05.05.2018 Альдосиви 3:1 Альмагро ПБН
- 30.04.2018 Альдосиви 2:0 Эстудиантес Сан-Луис ПБ
- 23.04.2018 Депортиво Риестра 1:0 Альдосиви ПБ
- 14.04.2018 Альдосиви 1:1 Лос-Андес ПБ
- 08.04.2018 Химнасия Хухуй 1:2 Альдосиви ПБ
- 03.04.2018 Альдосиви 1:0 Вилья Дальмине ПБ
- 25.03.2018 Сармиенто 1:0 Альдосиви ПБ
- 20.03.2018 Альдосиви 1:3 Кильмес ПБ
- 13.03.2018 Бока Унидос 0:1 Альдосиви ПБ
- 04.03.2018 Альдосиви 2:2 Атлетико Рафаэла ПБ
- 24.02.2018 Депортиво Морон 3:3 Альдосиви ПБ
- 20.02.2018 Альдосиви 1:0 Атлетико Митре ПБ
- 11.02.2018 Олл Бойз 0:1 Альдосиви ПБ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|7
|6
|1
|0
|13 - 2
|19
|2.
|Атлетико Тукуман
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|3.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|4.
|Бока Хуниорс
|7
|4
|1
|2
|8 - 5
|13
|5.
|Ривер Плейт
|7
|3
|4
|0
|12 - 3
|13
|6.
|Дефенса и Хустисия
|6
|3
|3
|0
|8 - 5
|12
|7.
|Альдосиви
|7
|4
|0
|3
|7 - 6
|12
|8.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|9.
|Велес Сарсфилд
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|10.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|11.
|Годой Крус
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|12.
|Банфилд
|7
|2
|3
|2
|5 - 7
|9
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|14.
|Индепендьенте
|6
|1
|4
|1
|8 - 6
|7
|15.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|16.
|Тальерес Кордоба
|7
|2
|1
|4
|6 - 7
|7
|17.
|Бельграно
|7
|1
|4
|2
|3 - 5
|7
|18.
|Тигре
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|1
|3
|3
|2 - 4
|6
|20.
|Колон
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|22.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|23.
|Эстудиантес Ла-Плата
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|24.
|Сан-Мартин Тукуман
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|25.
|Патронато де Парана
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|26.
|Ланус
|7
|0
|2
|5
|5 - 15
|2
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Велес Сарсфилд делает замену. Родриго Хавиер Салинас уходит с поля, а Luis Amarilla выходит на его замену.
82'
Альдосиви делает замену. Ivan Colman уходит с поля, а Juan Daniel Galeano выходит на его замену.
79'
Г О О О О Л - Родриго Хавиер Салинас бьет в цель!
76'
Альдосиви делает замену. Науэль Ери уходит с поля, а Телечеа Фернандо выходит на его замену.
68'
Г О О О О Л - Варгас Матиас бьет в цель!
50'
Велес Сарсфилд делает замену. Lucas Robertone уходит с поля, а Thiago Almada выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Галеано Леонель получил желтую карточку от судьи
40'
Agustin Bouzat получил желтую карточку от судьи
28'
Gaston Gimenez получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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