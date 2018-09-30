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0:1
31' ГолРоа Андрес Фелипе
34' Желтая карточкаРомеро Гастон
|
31'
0:1
34'
Состав команд
Бельграно 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Ригамонти Сесар Вратарь
- 21 Sebastian Luna Защитник
- 25 Leandro Sebastian Olivarez Защитник
- 2 Hernan Menose Защитник
- 29 Juan Leandro Quiroga Защитник
- 14 Лертора Федерико Полузащитник
- 8 Ромеро Гастон Полузащитник
- 30 Родригес Денис Полузащитник
- 17 Juan Brunetta Полузащитник
- 10 Суарес Матиас Полузащитник
- 11 Adrian Balboa Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Leonardo Sequeira Полузащитник
- 20 Агирре Йонас Полузащитник
- 16 Maximiliano Lugo Полузащитник
- 15 Pablo Heredia
- 4 Tomas Ezequiel Guidara
- 6 Matias German Nani
- 28 Tomas Attis
Уракан 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Marcos Guillermo Diaz Вратарь
- 28 Cristian Chimino Защитник
- 2 Federico Mancinelli Защитник
- 6 Saul Salcedo Защитник
- 3 Альварес Пабло II Защитник
- 5 Исраэль Алехандро Дамонте Полузащитник
- 15 Ivan Rossi Полузащитник
- 11 Carlos Auzqui Полузащитник
- 10 Роа Андрес Фелипе Полузащитник
- 21 Lucas Emanuel Gamba Полузащитник
- 9 Чавес Андрес Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Марини Федерико Вратарь
- 22 Fernando Diego Pellegrino Вратарь
- 25 Omar Alderete Защитник
- 8 Mauro Bogado Полузащитник
- 24 Juan Fernando Garro Полузащитник
- 16 Diego mendoza Нападающий
- 13 Walter Perez
Предыдущие игры
Бельграно (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 25.09.2018 Альдосиви 2:0 Бельграно С
- 15.09.2018 Бельграно 0:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 01.09.2018 Дефенса и Хустисия 1:1 Бельграно С
- 25.08.2018 Бельграно 2:1 Эстудиантес Ла-Плата С
- 19.08.2018 Ривер Плейт 0:0 Бельграно С
- 12.08.2018 Бельграно 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 21.05.2018 Бельграно 0:1 Платенсе К
- 13.05.2018 Бельграно 2:3 Темперлей С
- 05.05.2018 Сан-Лоренсо 2:0 Бельграно С
- 29.04.2018 Бельграно 1:0 Колон С
- 21.04.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Бельграно С
- 14.04.2018 Бельграно 3:0 Арсенал Саранди С
- 07.04.2018 Росарио Сентраль 2:1 Бельграно С
- 31.03.2018 Бельграно 2:2 Расинг Авельянеда С
- 19.03.2018 Ривер Плейт 3:1 Бельграно С
- 13.03.2018 Дефенса и Хустисия 1:1 Бельграно С
- 03.03.2018 Бельграно 2:2 Патронато де Парана С
- 25.02.2018 Чакарита Хуниорс 0:1 Бельграно С
- 17.02.2018 Бельграно 2:2 Велес Сарсфилд С
- 11.02.2018 Годой Крус 2:1 Бельграно С
Уракан (последние 20 матчей: +10 =8 -2)
- 23.09.2018 Тигре 0:2 Уракан С
- 18.09.2018 Уракан 3:0 Банфилд С
- 01.09.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:2 Уракан С
- 27.08.2018 Уракан 0:0 Бока Хуниорс С
- 19.08.2018 Альдосиви 2:1 Уракан С
- 13.08.2018 Уракан 0:0 Ривер Плейт С
- 04.08.2018 Уракан 0:2 Атлетико Тукуман К
- 26.07.2018 Уракан 1:0 Викториано Аренас К
- 12.05.2018 Уракан 3:3 Бока Хуниорс С
- 05.05.2018 Тальерес Кордоба 0:0 Уракан С
- 29.04.2018 Уракан 3:2 Атлетико Тукуман С
- 22.04.2018 Тигре 0:2 Уракан С
- 14.04.2018 Уракан 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 08.04.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 0:1 Уракан С
- 31.03.2018 Уракан 1:1 Банфилд С
- 17.03.2018 Темперлей 1:2 Уракан С
- 11.03.2018 Уракан 1:1 Сан-Лоренсо С
- 03.03.2018 Колон 0:0 Уракан С
- 24.02.2018 Уракан 1:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 18.02.2018 Арсенал Саранди 1:1 Уракан С
Последние игры между собой
Бельграно: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Уракан: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
- 09.12.2017 Бельграно 1:0 Уракан Суперлига
- 27.06.2017 Уракан 0:0 Бельграно Примера
- 13.08.2016 Бельграно 1:1 Уракан Кубок
- 09.11.2015 Уракан 1:1 Бельграно Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|7
|6
|1
|0
|13 - 2
|19
|2.
|Атлетико Тукуман
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|3.
|Уракан
|1:0
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|4.
|Ривер Плейт
|7
|3
|4
|0
|12 - 3
|13
|5.
|Альдосиви
|6
|4
|0
|2
|7 - 4
|12
|6.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|7.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|8.
|Бока Хуниорс
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|9.
|Годой Крус
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|10.
|Дефенса и Хустисия
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|11.
|Банфилд
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|12.
|Велес Сарсфилд
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|14.
|Индепендьенте
|6
|1
|4
|1
|8 - 6
|7
|15.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|16.
|Тальерес Кордоба
|7
|2
|1
|4
|6 - 7
|7
|17.
|Бельграно
|0:1
|7
|1
|4
|2
|3 - 5
|7
|18.
|Тигре
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|19.
|Колон
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|20.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|1
|3
|3
|2 - 4
|6
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|22.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|23.
|Эстудиантес Ла-Плата
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|24.
|Патронато де Парана
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|25.
|Сан-Мартин Тукуман
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|26.
|Ланус
|7
|0
|2
|5
|5 - 15
|2
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Бельграно делает замену. Juan Brunetta уходит с поля, а Leonardo Sequeira выходит на его замену.
34'
Ромеро Гастон получил желтую карточку от судьи
31'
Г О О О О Л - Роа Андрес Фелипе бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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