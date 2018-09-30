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Бельграно
0:1
Перерыв
Уракан
0'
0:1
31' Гол
Роа Андрес Фелипе
34' Желтая карточка
Ромеро Гастон
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Бельграно делает замену. Juan Brunetta уходит с поля, а Leonardo Sequeira выходит на его замену.
Желтая карточка
34'
Ромеро Гастон получил желтую карточку от судьи
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Роа Андрес Фелипе бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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