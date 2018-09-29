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Ланус
1:5
Конец матча
Ривер Плейт
0'
1:0
17' Гол
Leandro Maciel
1:1
28' Гол
Игнасио Скокко
34' Желтая карточка
Лолло Лусиано
1:2
53' Гол в свои ворота
Ибанес Матиас
57' Желтая карточка
Rolando Garcia
1:3
58' Гол
Лолло Лусиано
1:4
64' Гол
Nicolas de la Cruz
1:5
71' Гол
Паласиос Эксекиэль
75' Желтая карточка
Морейра Хорхе
83' Желтая карточка
Santiago Sosa
90'+1
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
83'
Santiago Sosa получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
75'
Морейра Хорхе получил желтую карточку от судьи
73'
Ланус делает замену. Pedro De la Vega уходит с поля, а Jorge Pereyra выходит на его замену.
59'
Ланус делает замену. Рибас Себастьян уходит с поля, а Фернандо Конилио выходит на его замену.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Лолло Лусиано бьет в цель!
Желтая карточка
57'
[player1] получил желтую карточку от судьи
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Ибанес Матиас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Ривер Плейт делает замену. Перес Энцо уходит с поля, а Santiago Sosa выходит на его замену.
Желтая карточка
34'
Лолло Лусиано получил желтую карточку от судьи
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Игнасио Скокко бьет в цель!
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Leandro Maciel бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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