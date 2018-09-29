- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
1:5
Конец матча
1:0
17' ГолLeandro Maciel
1:1
28' ГолИгнасио Скокко
34' Желтая карточкаЛолло Лусиано
1:2
53' Гол в свои воротаИбанес Матиас
57' Желтая карточкаRolando Garcia
1:3
58' ГолЛолло Лусиано
1:4
64' ГолNicolas de la Cruz
1:5
71' ГолПаласиос Эксекиэль
75' Желтая карточкаМорейра Хорхе
83' Желтая карточкаSantiago Sosa
|
17'
1:0
28'
1:1
34'
53'
1:2
57'
58'
1:3
64'
1:4
71'
1:5
75'
83'
Состав команд
Ланус 4-3-3
- Основной состав
- 12 Ибанес Матиас Вратарь
- 4 Jose Gomez I Защитник
- 23 Rolando Garcia Защитник
- 18 Торсильери Марко Защитник
- 21 Паскини Николас Защитник
- 13 Tomas Belmonte Полузащитник
- 19 Факундо Киньон Полузащитник
- 5 Leandro Maciel Полузащитник
- 39 Pedro De la Vega Нападающий
- 37 Рибас Себастьян Нападающий
- 7 Акоста Лаутаро Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Сара Гильермо Вратарь
- 26 Ди Пласидо Леонель Защитник
- 25 Marcelino Moreno Полузащитник
- 9 Fernando Coniglio Нападающий
- 14 Jorge Pereyra II
- 16 Gaston Lodico
- 29 Nicolas Thaller
- Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
Ривер Плейт 4-4-2
- Основной состав
- 1 Армани Франко Вратарь
- 4 Морейра Хорхе Защитник
- 6 Лолло Лусиано Защитник
- 28 Lucas Martinez VI Защитник
- 18 Майада Камило Защитник
- 8 Кинтеро Хуан Полузащитник
- 24 Перес Энцо Полузащитник
- 5 Сукулини Бруно Полузащитник
- 11 Nicolas de la Cruz Полузащитник
- 7 Мора Родриго Нападающий
- 32 Игнасио Скокко Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Люкс Херман Вратарь
- 22 Пинола Хавьер II Защитник
- 29 Gonzalo Montiel Защитник
- 15 Паласиос Эксекиэль Полузащитник
- 27 Пратто Лукас Нападающий
- 19 Борре Рафаэль Нападающий
- 13 Santiago Sosa
Предыдущие игры
Ланус (последние 20 матчей: +3 =9 -8)
- 22.09.2018 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ланус С
- 16.09.2018 Ланус 0:1 Расинг Авельянеда С
- 01.09.2018 Аргентинос Хуниорс 2:0 Ланус С
- 26.08.2018 Ланус 0:1 Альдосиви С
- 23.08.2018 Ланус 1:2 Атлетико Рафаэла К
- 19.08.2018 Сан-Лоренсо 2:2 Ланус С
- 12.08.2018 Ланус 2:2 Дефенса и Хустисия С
- 31.07.2018 Ланус 1:1 Дуглас Хайг К
- 25.07.2018 Хуниор 1:0 Ланус КС
- 18.07.2018 Ланус 1:0 Хуниор КС
- 12.05.2018 Ланус 0:0 Атлетико Тукуман С
- 06.05.2018 Тигре 0:0 Ланус С
- 28.04.2018 Ланус 0:0 Аргентинос Хуниорс С
- 21.04.2018 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:1 Ланус С
- 14.04.2018 Ланус 0:0 Банфилд С
- 07.04.2018 Темперлей 2:2 Ланус С
- 02.04.2018 Ланус 0:2 Сан-Лоренсо С
- 17.03.2018 Колон 1:2 Ланус С
- 11.03.2018 Ланус 0:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 08.03.2018 Спортинг Кристал 2:1 Ланус КС
Ривер Плейт (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 23.09.2018 Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт С
- 23.09.2018 Ривер Плейт 0:2 Аукас СA
- 20.09.2018 Индепендьенте 0:0 Ривер Плейт КЛ
- 16.09.2018 Депортиво Куэнка 0:0 Ривер Плейт СA
- 15.09.2018 Ривер Плейт 4:1 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 13.09.2018 Ривер Плейт 2:0 Платенсе К
- 03.09.2018 Барселона Гуаякиль 0:1 Ривер Плейт СA
- 02.09.2018 Сан-Лоренсо 1:1 Ривер Плейт С
- 30.08.2018 Ривер Плейт 3:0 Расинг Авельянеда КЛ
- 29.08.2018 Текнико Университарио 3:2 Ривер Плейт СA
- 26.08.2018 Ривер Плейт 0:0 Аргентинос Хуниорс С
- 26.08.2018 Ривер Плейт 1:4 ЛДУ Кито СA
- 21.08.2018 Эль Насьональ 1:1 Ривер Плейт СA
- 19.08.2018 Ривер Плейт 0:0 Бельграно С
- 13.08.2018 Уракан 0:0 Ривер Плейт С
- 13.08.2018 Ривер Плейт 0:2 Дельфин СA
- 10.08.2018 Расинг Авельянеда 0:0 Ривер Плейт КЛ
- 05.08.2018 Эмелек 3:0 Ривер Плейт СA
- 29.07.2018 Ривер Плейт 3:1 Вилья Дальмине К
- 27.07.2018 Ривер Плейт 1:1 Макара СA
Последние игры между собой
Ланус: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Ривер Плейт: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
- 12.02.2018 Ланус 1:0 Ривер Плейт Суперлига
- 01.11.2017 Ланус 4:2 Ривер Плейт Кубок Либертадорес
- 25.10.2017 Ривер Плейт 1:0 Ланус Кубок Либертадорес
- 22.03.2017 Ланус 1:3 Ривер Плейт Примера
- 05.02.2017 Ланус 3:0 Ривер Плейт Суперкубок
- 21.09.2015 Ривер Плейт 1:1 Ланус Примера
- 29.09.2014 Ланус 1:1 Ривер Плейт Примера
- 24.03.2014 Ривер Плейт 2:0 Ланус Примера
- 07.11.2013 Ривер Плейт 1:3 Ланус Копа Судамерикана
- 30.10.2013 Ланус 0:0 Ривер Плейт Копа Судамерикана
- 30.09.2013 Ланус 0:1 Ривер Плейт Примера
- 17.06.2013 Ланус 5:1 Ривер Плейт Примера
- 03.12.2012 Ривер Плейт 1:0 Ланус Примера
- 18.06.2011 Ривер Плейт 1:2 Ланус Примера А
- 13.12.2010 Ланус 1:4 Ривер Плейт Примера А
- 05.04.2010 Ланус 1:0 Ривер Плейт Примера А
- 01.11.2009 Ривер Плейт 0:1 Ланус Примера А
- 18.09.2009 Ланус 1:0 Ривер Плейт Копа Судамерикана
- 20.08.2009 Ривер Плейт 1:2 Ланус Копа Судамерикана
- 11.05.2009 Ривер Плейт 1:1 Ланус Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|2.
|Атлетико Тукуман
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|3.
|Ривер Плейт
|7
|3
|4
|0
|12 - 3
|13
|4.
|Альдосиви
|6
|4
|0
|2
|7 - 4
|12
|5.
|Уракан
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|6.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|7.
|Бока Хуниорс
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|8.
|Годой Крус
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|9.
|Дефенса и Хустисия
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|10.
|Унион Санта-Фе
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|12.
|Банфилд
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|13.
|Велес Сарсфилд
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|14.
|Тальерес Кордоба
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|15.
|Индепендьенте
|6
|1
|4
|1
|8 - 6
|7
|16.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|17.
|Бельграно
|6
|1
|4
|1
|3 - 4
|7
|18.
|Тигре
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|1
|3
|2
|2 - 2
|6
|20.
|Колон
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|22.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|23.
|Эстудиантес Ла-Плата
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|24.
|Сан-Мартин Тукуман
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|25.
|Ланус
|7
|0
|2
|5
|5 - 15
|2
|26.
|Патронато де Парана
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Santiago Sosa получил желтую карточку от судьи
75'
Морейра Хорхе получил желтую карточку от судьи
73'
Ланус делает замену. Pedro De la Vega уходит с поля, а Jorge Pereyra выходит на его замену.
59'
Ланус делает замену. Рибас Себастьян уходит с поля, а Фернандо Конилио выходит на его замену.
58'
Г О О О О Л - Лолло Лусиано бьет в цель!
57'
[player1] получил желтую карточку от судьи
53'
Г О О О О Л - Ибанес Матиас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Ривер Плейт делает замену. Перес Энцо уходит с поля, а Santiago Sosa выходит на его замену.
34'
Лолло Лусиано получил желтую карточку от судьи
28'
Г О О О О Л - Игнасио Скокко бьет в цель!
17'
Г О О О О Л - Leandro Maciel бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация