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Флуминенсе
0:0
Перерыв
Гремио
0'
25' Желтая карточка
Лео Гомеш
33' Желтая карточка
Alisson II
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Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
33'
Alisson получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
25'
Лео Гомеш получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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