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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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0:0
Перерыв
25' Желтая карточкаЛео Гомеш
33' Желтая карточкаAlisson II
|
25'
33'
Состав команд
188
Cesar
Julio
III
33
Leo
III
41
Роджер
14
Digao
II
3
Gum
15
Douglas
XV
37
Everaldo
14
Кайо
Силва
23
Alisson
II
10
Douglas
X
33
Пепе
Кеплер
31
Jean
Pyerre
Флуминенсе 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 188 Cesar Julio III Вратарь
- 33 Leo III Защитник
- 41 Роджер Защитник
- 14 Digao II Защитник
- 6 Ayrton III Защитник
- 3 Gum Полузащитник
- 15 Douglas XV Полузащитник
- 25 Алмейда Ричард Полузащитник
- 10 Сорноса Хуниор Полузащитник
- 37 Everaldo Нападающий
- 18 Лусиано Невес Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Marlon Защитник
- 32 Рикардо Пауло Защитник
- 26 Mateus Norton Полузащитник
- 17 Kayke Полузащитник
- 8 Кабесас Бриан Полузащитник
- 11 Дутра Жуниор Нападающий
- 35 Жуниор Маркос Нападающий
- 1 Маркос Дос Сантос Нападающий
- 34 Caio Vinicius
- 20 Daniel XII
- 23 Fernando Neto
- 28 Matheus Alessandro
Гремио 4-2-3-1
- Основной состав
- 48 Paulo Victor III Вратарь
- 6 Лео Гомеш Защитник
- 28 Миранда Пауло Защитник
- 22 Брессан Матеус Защитник
- 26 Оливейра Марсело II Защитник
- 8 Майкон Тьяго Полузащитник
- 14 Кайо Силва Полузащитник
- 23 Alisson II Полузащитник
- 10 Douglas X Полузащитник
- 33 Пепе Кеплер Полузащитник
- 31 Jean Pyerre Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Грасси Бруно Вратарь
- 16 Thaciano Полузащитник
- 11 Эвертон Соуза Полузащитник
- 32 Матеус Энрике Полузащитник
- 27 Thonny Anderson
- 21 Madson II
- 15 Vico
- 29 Juninho Capixaba
Предыдущие игры
Флуминенсе (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 25.09.2018 Шапекоэнсе 1:2 Флуминенсе СA
- 21.09.2018 Депортиво Куэнка 0:2 Флуминенсе КС
- 16.09.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:1 Флуминенсе СA
- 09.09.2018 Флуминенсе 1:0 Ботафого СA
- 07.09.2018 Флуминенсе 0:0 Витория СA
- 02.09.2018 Сан-Паулу 1:1 Флуминенсе СA
- 26.08.2018 Крузейро 2:1 Флуминенсе СA
- 23.08.2018 Флуминенсе 1:0 Коринтианс СA
- 20.08.2018 Америка Минейро 0:0 Флуминенсе СA
- 17.08.2018 Дефенсор Спортинг 0:1 Флуминенсе КС
- 14.08.2018 Флуминенсе 0:3 Интернасьональ СA
- 06.08.2018 Флуминенсе 1:1 Байя СA
- 03.08.2018 Флуминенсе 2:0 Дефенсор Спортинг КС
- 28.07.2018 Сеара 1:0 Флуминенсе СA
- 26.07.2018 Флуминенсе 1:0 Палмейрас СA
- 22.07.2018 Спорт Ресифи 1:2 Флуминенсе СA
- 20.07.2018 Васко да Гама 1:1 Флуминенсе СA
- 14.06.2018 Флуминенсе 0:1 Сантос СA
- 10.06.2018 Атлетико Минейро 5:2 Флуминенсе СA
- 08.06.2018 Флуминенсе 0:2 Фламенго СA
Гремио (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 23.09.2018 Гремио 3:2 Сеара СA
- 19.09.2018 Атлетико Тукуман 0:2 Гремио КЛ
- 15.09.2018 Гремио 2:0 Парана СA
- 09.09.2018 Интернасьональ 1:0 Гремио СA
- 07.09.2018 Сантос 0:0 Гремио СA
- 01.09.2018 Гремио 4:0 Ботафого СA
- 29.08.2018 Гремио 2:1 Эстудиантес Ла-Плата КЛ
- 26.08.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио СA
- 23.08.2018 Гремио 1:1 Крузейро СA
- 19.08.2018 Коринтианс 0:1 Гремио СA
- 16.08.2018 Фламенго 1:0 Гремио К
- 13.08.2018 Гремио 4:0 Витория СA
- 08.08.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Гремио КЛ
- 05.08.2018 Гремио 2:0 Фламенго СA
- 02.08.2018 Гремио 1:1 Фламенго К
- 30.07.2018 Шапекоэнсе 1:1 Гремио СA
- 27.07.2018 Гремио 2:1 Сан-Паулу СA
- 22.07.2018 Васко да Гама 1:0 Гремио СA
- 19.07.2018 Гремио 2:0 Атлетико Минейро СA
- 08.07.2018 Коринтианс 2:1 Гремио ТМК
Последние игры между собой
Флуминенсе: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Гремио: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
- 31.05.2018 Гремио 0:0 Флуминенсе Серия A
- 01.10.2017 Гремио 1:0 Флуминенсе Серия A
- 16.06.2017 Флуминенсе 0:2 Гремио Серия A
- 01.06.2017 Флуминенсе 0:2 Гремио Кубок
- 18.05.2017 Гремио 3:1 Флуминенсе Кубок
- 18.09.2016 Гремио 0:1 Флуминенсе Серия A
- 12.06.2016 Флуминенсе 1:1 Гремио Серия A
- 20.11.2015 Гремио 1:0 Флуминенсе Серия A
- 01.10.2015 Гремио 1:1 Флуминенсе Кубок
- 24.09.2015 Флуминенсе 0:0 Гремио Кубок
- 02.08.2015 Флуминенсе 1:0 Гремио Серия A
- 25.09.2014 Флуминенсе 0:0 Гремио Бразилейро Серия А
- 18.05.2014 Гремио 1:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А
- 13.10.2013 Флуминенсе 1:1 Гремио Бразилейро Серия А
- 28.07.2013 Гремио 2:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А
- 11.04.2013 Гремио 0:0 Флуминенсе Кубок Либертадорес
- 21.02.2013 Флуминенсе 0:3 Гремио Кубок Либертадорес
- 18.10.2012 Флуминенсе 2:2 Гремио Серия A
- 26.07.2012 Гремио 1:0 Флуминенсе Серия A
- 17.11.2011 Флуминенсе 5:4 Гремио Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Паулу
|26
|14
|9
|3
|37 - 20
|51
|2.
|Палмейрас
|26
|14
|8
|4
|38 - 17
|50
|3.
|Интернасьональ
|26
|14
|8
|4
|33 - 16
|50
|4.
|Фламенго
|26
|14
|6
|6
|38 - 22
|48
|5.
|Гремио
|0:0
|27
|13
|9
|5
|34 - 14
|48
|6.
|Атлетико Минейро
|26
|12
|6
|8
|42 - 31
|42
|7.
|Крузейро
|26
|9
|10
|7
|21 - 20
|37
|8.
|Флуминенсе
|0:0
|27
|9
|8
|10
|26 - 31
|35
|9.
|Коринтианс
|26
|9
|7
|10
|28 - 23
|34
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|26
|9
|6
|11
|33 - 28
|33
|11.
|Сантос
|26
|8
|9
|9
|30 - 26
|33
|12.
|Ботафого
|26
|8
|8
|10
|26 - 36
|32
|13.
|Америка Минейро
|26
|8
|7
|11
|25 - 30
|31
|14.
|Витория
|26
|8
|5
|13
|26 - 46
|29
|15.
|Байя
|26
|7
|8
|11
|26 - 32
|29
|16.
|Васко да Гама
|26
|7
|8
|11
|30 - 38
|29
|17.
|Шапекоэнсе
|26
|6
|10
|10
|27 - 38
|28
|18.
|Сеара
|26
|6
|9
|11
|19 - 28
|27
|19.
|Спорт Ресифи
|26
|6
|6
|14
|21 - 39
|24
|20.
|Парана
|26
|3
|7
|16
|11 - 36
|16
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