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Годой Крус
0:1
Второй тайм: 90+'
Дефенса и Хустисия
0'
0:1
4' Гол
Gaston Togni
60' Желтая карточка
Nicolas Fernandez I
64' Красная карточка
Luciano Andres Abecasis
85' Желтая карточка
Ciro Rius
90'+4
Второй тайм
88'
Дефенса и Хустисия делает замену. Domingo Blanco уходит с поля, а Rafael Delgado выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Сиру Риус получил желтую карточку от судьи
78'
Дефенса и Хустисия делает замену. Matias Rojas уходит с поля, а Серро Франсиско выходит на его замену.
72'
Дефенса и Хустисия делает замену. Nicolas Fernandez уходит с поля, а Ларрондо Марсело выходит на его замену.
64'
УДАЛЕНИЕ! - Luciano Andres Abecasis увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
60'
Nicolas Fernandez получил желтую карточку от судьи
55'
Годой Крус делает замену. Fernando Nunez уходит с поля, а Victorio Gabriel Ramis выходит на его замену.
54'
Годой Крус делает замену. Roberto Ramirez уходит с поля, а Diego Sosa выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Gaston Togni бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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