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0:1
Второй тайм: 90+'
0:1
4' ГолGaston Togni
60' Желтая карточкаNicolas Fernandez I
64' Красная карточкаLuciano Andres Abecasis
85' Желтая карточкаCiro Rius
|
4'
0:1
85'
Состав команд
10
Jalil
Elias
15
Рамирес
Иван
Годой Крус 4-3-3
- Основной состав
- 1 Roberto Ramirez Вратарь
- 29 Luciano Andres Abecasis Защитник
- 5 Diego Viera II Защитник
- 6 Tomas Cardona Защитник
- 21 Fabricio Angileri Защитник
- 10 Jalil Elias Полузащитник
- 15 Рамирес Иван Полузащитник
- 16 Agustin MAnzur Полузащитник
- 8 Angel Gonzalez II Нападающий
- 18 Santiago Garcia II Нападающий
- 23 Fernando Nunez Нападающий
- Запасные игроки
- 9 Gabriel Avalos Нападающий
- 11 Victorio Gabriel Ramis Нападающий
- 26 Agustin Verdugo
- 2 Joaquin Varela
- 20 Diego Sosa III
- 12 Andres Mehring
- 39 Valentin Burgoa
Дефенса и Хустисия 4-3-3
- Основной состав
- 22 Унсаин Луис Вратарь
- 4 Julio Gonzalez Защитник
- 5 Lucas Bareiro Защитник
- 6 Alexander Barboza Защитник
- 24 Lisandro Martinez Защитник
- 8 Domingo Blanco Полузащитник
- 10 Leonel Ariel Miranda Полузащитник
- 26 Matias Rojas II Полузащитник
- 12 Ciro Rius Нападающий
- 29 Nicolas Fernandez I Нападающий
- 20 Gaston Togni Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Nicolas Avellaneda Вратарь
- 13 Cristian Almeida Защитник
- 28 Серро Франсиско Полузащитник
- 33 Rafael Delgado Полузащитник
- 32 Mauricio Tevez Нападающий
- 16 Ларрондо Марсело Нападающий
- 31 Ignacio Aliseda
Предыдущие игры
Годой Крус (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 22.09.2018 Колон 3:1 Годой Крус С
- 17.09.2018 Годой Крус 1:0 Сан-Лоренсо С
- 01.09.2018 Тальерес Кордоба 1:0 Годой Крус С
- 28.08.2018 Годой Крус 2:1 Ньюэллс Олд Бойз С
- 18.08.2018 Аргентинос Хуниорс 0:0 Годой Крус С
- 12.08.2018 Годой Крус 1:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 24.07.2018 Годой Крус 1:1 Дефенсорес Юнидос К
- 13.05.2018 Годой Крус 2:0 Тигре С
- 05.05.2018 Аргентинос Хуниорс 1:2 Годой Крус С
- 28.04.2018 Годой Крус 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 21.04.2018 Банфилд 1:1 Годой Крус С
- 14.04.2018 Годой Крус 3:0 Темперлей С
- 08.04.2018 Сан-Лоренсо 0:5 Годой Крус С
- 03.04.2018 Годой Крус 2:1 Колон С
- 18.03.2018 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Годой Крус С
- 10.03.2018 Годой Крус 1:0 Арсенал Саранди С
- 04.03.2018 Росарио Сентраль 1:2 Годой Крус С
- 24.02.2018 Годой Крус 1:2 Расинг Авельянеда С
- 19.02.2018 Ривер Плейт 2:2 Годой Крус С
- 11.02.2018 Годой Крус 2:1 Бельграно С
Дефенса и Хустисия (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 28.09.2018 Банфилд 0:2 Дефенса и Хустисия КС
- 18.09.2018 Росарио Сентраль 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 01.09.2018 Дефенса и Хустисия 1:1 Бельграно С
- 25.08.2018 Индепендьенте 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 22.08.2018 Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд КС
- 18.08.2018 Дефенса и Хустисия 1:1 Атлетико Тукуман С
- 12.08.2018 Ланус 2:2 Дефенса и Хустисия С
- 06.08.2018 Аргентинос Хуниорс 0:0 Дефенса и Хустисия К
- 01.08.2018 Эль Насьональ 1:0 Дефенса и Хустисия КС
- 19.07.2018 Дефенса и Хустисия 2:0 Эль Насьональ КС
- 18.05.2018 Дефенса и Хустисия 1:0 Атлетико Митре К
- 12.05.2018 Дефенса и Хустисия 2:0 Арсенал Саранди С
- 05.05.2018 Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия С
- 28.04.2018 Дефенса и Хустисия 3:1 Росарио Сентраль С
- 24.04.2018 Индепендьенте 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 15.04.2018 Дефенса и Хустисия 3:2 Расинг Авельянеда С
- 08.04.2018 Бока Хуниорс 1:2 Дефенса и Хустисия С
- 01.04.2018 Дефенса и Хустисия 1:3 Ривер Плейт С
- 18.03.2018 Тальерес Кордоба 1:0 Дефенса и Хустисия С
- 13.03.2018 Дефенса и Хустисия 1:1 Бельграно С
Последние игры между собой
Годой Крус: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
Дефенса и Хустисия: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|7
|6
|1
|0
|13 - 2
|19
|2.
|Атлетико Тукуман
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|3.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|4.
|Бока Хуниорс
|7
|4
|1
|2
|8 - 5
|13
|5.
|Ривер Плейт
|7
|3
|4
|0
|12 - 3
|13
|6.
|Альдосиви
|6
|4
|0
|2
|7 - 4
|12
|7.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|6
|3
|3
|0
|8 - 5
|12
|8.
|Унион Санта-Фе
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|9.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|10.
|Годой Крус
|0:1
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|11.
|Банфилд
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|12.
|Велес Сарсфилд
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|14.
|Индепендьенте
|6
|1
|4
|1
|8 - 6
|7
|15.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|16.
|Тальерес Кордоба
|7
|2
|1
|4
|6 - 7
|7
|17.
|Бельграно
|7
|1
|4
|2
|3 - 5
|7
|18.
|Тигре
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|1
|3
|3
|2 - 4
|6
|20.
|Колон
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|22.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|23.
|Эстудиантес Ла-Плата
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|24.
|Патронато де Парана
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|25.
|Сан-Мартин Тукуман
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|26.
|Ланус
|7
|0
|2
|5
|5 - 15
|2
Второй тайм
88'
Дефенса и Хустисия делает замену. Domingo Blanco уходит с поля, а Rafael Delgado выходит на его замену.
85'
Сиру Риус получил желтую карточку от судьи
78'
Дефенса и Хустисия делает замену. Matias Rojas уходит с поля, а Серро Франсиско выходит на его замену.
72'
Дефенса и Хустисия делает замену. Nicolas Fernandez уходит с поля, а Ларрондо Марсело выходит на его замену.
64'
УДАЛЕНИЕ! - Luciano Andres Abecasis увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
60'
Nicolas Fernandez получил желтую карточку от судьи
55'
Годой Крус делает замену. Fernando Nunez уходит с поля, а Victorio Gabriel Ramis выходит на его замену.
54'
Годой Крус делает замену. Roberto Ramirez уходит с поля, а Diego Sosa выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
4'
Г О О О О Л - Gaston Togni бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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