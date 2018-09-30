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0:0
Первый тайм: 45+'
18' Желтая карточкаАндре Пауло
33' Желтая карточкаЛучо Гонсалес
|
18'
33'
Состав команд
35
Robson
Bambu
16
Додо
Родолфо
21
Diego
Pituca
9
Rodrygo
27
Саша
Эдуардо
13
Андре
Пауло
96
Лео
Перейра
12
Renan
Lodi
11
Nikao
10
Marcelo
XIII
Сантос 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Vanderlei III Вратарь
- 4 Виктор Феррас Защитник
- 35 Robson Bambu Защитник
- 6 Энрике Густаво Защитник
- 16 Додо Родолфо Защитник
- 5 Алисон II Полузащитник
- 21 Diego Pituca Полузащитник
- 7 Карлос Санчес II Полузащитник
- 9 Rodrygo Полузащитник
- 11 Bruno Henrique IV Полузащитник
- 27 Саша Эдуардо Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Владимир Вратарь
- 38 Гедес Даниэл Защитник
- 36 Копете Джонатан Полузащитник
- 17 Гонсалес Дерлис Полузащитник
- 3 Jean Mota Полузащитник
- 25 Yuri Oliveira Lima Полузащитник
- 22 Руис Брайан Нападающий
- 29 Yuri Alberto
- 15 Kaio Jorge
- 2 Luiz Felipe III
- 18 Guilherme Nunes
- 23 Arthur VIII
- Главный тренер: Доривал Жуниор
Атлетико Паранаэнсе 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Aderbar Santos Вратарь
- 33 Diego Ribas da Cunha VI Защитник
- 13 Андре Пауло Защитник
- 96 Лео Перейра Защитник
- 12 Renan Lodi Защитник
- 5 Веллингтон III Полузащитник
- 3 Лучо Гонсалес Полузащитник
- 11 Nikao Полузащитник
- 7 Raphael Veiga Полузащитник
- 22 Марсиньо Силва Полузащитник
- 10 Marcelo XIII Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Felipe Alves Вратарь
- 44 Thiago Heleno Защитник
- 27 Ivaldo Защитник
- 6 Азеведо Марсио Защитник
- 20 Matheus Rossetto Полузащитник
- 15 Guilherme de Aguiar Camacho Полузащитник
- 9 Roni III Полузащитник
- 30 Bergson Нападающий
- 39 Bruno Moura
- 17 Guilherme XIV
- 93 Reginaldo I
Предыдущие игры
Сантос (последние 20 матчей: +5 =9 -6)
- 28.09.2018 Сантос 1:1 Васко да Гама СA
- 24.09.2018 Крузейро 2:1 Сантос СA
- 16.09.2018 Сантос 0:0 Сан-Паулу СA
- 10.09.2018 Парана 0:2 Сантос СA
- 07.09.2018 Сантос 0:0 Гремио СA
- 02.09.2018 Васко да Гама 0:3 Сантос СA
- 25.08.2018 Сантос 2:0 Байя СA
- 22.08.2018 Индепендьенте 0:0 Сантос КЛ
- 18.08.2018 Сантос 3:0 Спорт Ресифи СA
- 16.08.2018 Крузейро 1:2 Сантос К
- 12.08.2018 Атлетико Минейро 3:1 Сантос СA
- 09.08.2018 Сеара 1:1 Сантос СA
- 04.08.2018 Ботафого 0:0 Сантос СA
- 02.08.2018 Сантос 0:1 Крузейро К
- 30.07.2018 Сантос 0:1 Америка Минейро СA
- 26.07.2018 Сантос 1:1 Фламенго СA
- 23.07.2018 Шапекоэнсе 0:0 Сантос СA
- 20.07.2018 Сантос 1:1 Палмейрас СA
- 14.06.2018 Флуминенсе 0:1 Сантос СA
- 11.06.2018 Сантос 1:2 Интернасьональ СA
Атлетико Паранаэнсе (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 23.09.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Парана СA
- 20.09.2018 Каракас 0:2 Атлетико Паранаэнсе КС
- 16.09.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:1 Флуминенсе СA
- 14.09.2018 Шапекоэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 11.09.2018 Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 06.09.2018 Палмейрас 2:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 02.09.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя СA
- 30.08.2018 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Васко да Гама СA
- 26.08.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио СA
- 19.08.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Фламенго СA
- 11.08.2018 Сеара 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 08.08.2018 Пеньяроль 1:4 Атлетико Паранаэнсе КС
- 05.08.2018 Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 29.07.2018 Атлетико Паранаэнсе 4:0 Витория СA
- 27.07.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Пеньяроль КС
- 23.07.2018 Крузейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе СA
- 20.07.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьональ СA
- 17.07.2018 Крузейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе К
- 14.06.2018 Ботафого 2:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 09.06.2018 Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Паулу СA
Последние игры между собой
Сантос: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
Атлетико Паранаэнсе: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
- 01.06.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Сантос Серия A
- 24.09.2017 Сантос 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 11.08.2017 Сантос 1:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Либертадорес
- 06.07.2017 Атлетико Паранаэнсе 2:3 Сантос Кубок Либертадорес
- 12.06.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Сантос Серия A
- 01.10.2016 Сантос 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 19.06.2016 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Серия A
- 06.12.2015 Сантос 5:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 16.08.2015 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сантос Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас
|27
|15
|8
|4
|41 - 18
|53
|2.
|Сан-Паулу
|1:2
|27
|14
|9
|4
|38 - 22
|51
|3.
|Гремио
|27
|14
|8
|5
|35 - 14
|50
|4.
|Интернасьональ
|0:1
|27
|14
|8
|5
|33 - 17
|50
|5.
|Фламенго
|27
|14
|7
|6
|38 - 22
|49
|6.
|Атлетико Минейро
|4:1
|27
|13
|6
|8
|46 - 32
|45
|7.
|Крузейро
|27
|9
|10
|8
|22 - 23
|37
|8.
|Коринтианс
|27
|9
|8
|10
|28 - 23
|35
|9.
|Ботафого
|2:1
|27
|9
|8
|10
|28 - 37
|35
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|27
|9
|7
|11
|33 - 28
|34
|11.
|Флуминенсе
|27
|9
|7
|11
|26 - 32
|34
|12.
|Сантос
|0:0
|27
|8
|10
|9
|30 - 26
|34
|13.
|Витория
|1:0
|27
|9
|5
|13
|27 - 46
|32
|14.
|Америка Минейро
|27
|8
|8
|11
|25 - 30
|32
|15.
|Байя
|27
|7
|9
|11
|26 - 32
|30
|16.
|Васко да Гама
|26
|7
|8
|11
|30 - 38
|29
|17.
|Шапекоэнсе
|26
|6
|10
|10
|27 - 38
|28
|18.
|Сеара
|26
|6
|9
|11
|19 - 28
|27
|19.
|Спорт Ресифи
|1:4
|27
|6
|6
|15
|22 - 43
|24
|20.
|Парана
|26
|3
|7
|16
|11 - 36
|16
Первый тайм
33'
Лучо Гонсалес получил желтую карточку от судьи
26'
Сантос делает замену. Robson Bambu уходит с поля, а Luiz Felipe выходит на его замену.
18'
Андре Пауло получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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