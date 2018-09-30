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Сантос
0:0
Первый тайм: 45+'
Атлетико Паранаэнсе
0'
18' Желтая карточка
Андре Пауло
33' Желтая карточка
Лучо Гонсалес
45'+3
Первый тайм
Желтая карточка
33'
Лучо Гонсалес получил желтую карточку от судьи
26'
Сантос делает замену. Robson Bambu уходит с поля, а Luiz Felipe выходит на его замену.
Желтая карточка
18'
Андре Пауло получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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