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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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0:2
Конец матча
17' Желтая карточкаОрбан Лукас
21' Желтая карточкаKevin Mac Allister
0:1
31' ГолКристальдо Хонатан
49' Желтая карточкаMatias Romero
0:2
50' ПенальтиЛисандро Лопес III
83' Желтая карточкаСаравия Ренсо
|
17'
31'
0:1
49'
50'
0:2
83'
Состав команд
19
Толедо
Эрнан
Аргентинос Хуниорс 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Lucas Abraham Chavez Вратарь
- 15 Jonathan Sandoval Защитник
- 2 Miguel Angel Torren Защитник
- 23 Gaston Bojanich Защитник
- 4 Kevin Mac Allister Защитник
- 8 Gaston Machin Полузащитник
- 30 Монтеро Фаусто Полузащитник
- 26 Matias Romero Полузащитник
- 18 Пискуличи Леонардо Полузащитник
- 19 Толедо Эрнан Полузащитник
- 25 Бобадилья Рауль Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Mauro Angel Maidana Защитник
- 7 Facundo Barboza Полузащитник
- 5 Francis Mac Allister Полузащитник
- 9 Бенитес Оскар Нападающий
- 16 Gaston Veron
- 6 Nehuen Perez
- 1 Federico Lanzillota
Расинг Авельянеда 4-1-3-2
- Основной состав
- 1 Gabriel Arias Вратарь
- 26 Саравия Ренсо Защитник
- 2 Донатти Алехандро Защитник
- 6 Орбан Лукас Защитник
- 5 Мена Эухенио Защитник
- 21 Марсело Диас Полузащитник
- 18 Солари Аугусто Полузащитник
- 8 Pol Fernandez Полузащитник
- 28 Federico Matias Zaracho Полузащитник
- 9 Кристальдо Хонатан Нападающий
- 15 Лисандро Лопес III Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Гарсия Хавьер Вратарь
- 30 Сигали Леонардо Защитник
- 23 Nery Dominguez Полузащитник
- 19 Кардосо Нери Полузащитник
- 10 Адриан Рикардо Полузащитник
- 7 Gustavo Bou Нападающий
- 27 Pablo Maximiliano Cuadra Нападающий
Предыдущие игры
Аргентинос Хуниорс (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 23.09.2018 Сан-Мартин Тукуман 0:0 Аргентинос Хуниорс С
- 16.09.2018 Аргентинос Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс С
- 09.09.2018 Аргентинос Хуниорс 0:2 Темперлей К
- 01.09.2018 Аргентинос Хуниорс 2:0 Ланус С
- 26.08.2018 Ривер Плейт 0:0 Аргентинос Хуниорс С
- 18.08.2018 Аргентинос Хуниорс 0:0 Годой Крус С
- 11.08.2018 Химнасия Ла-Плата 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 06.08.2018 Аргентинос Хуниорс 0:0 Дефенса и Хустисия К
- 14.05.2018 Велес Сарсфилд 1:1 Аргентинос Хуниорс С
- 09.05.2018 Аргентинос Хуниорс 2:1 Индепендьенте Чивилькой К
- 05.05.2018 Аргентинос Хуниорс 1:2 Годой Крус С
- 28.04.2018 Ланус 0:0 Аргентинос Хуниорс С
- 21.04.2018 Аргентинос Хуниорс 1:0 Олимпо С
- 14.04.2018 Уракан 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 07.04.2018 Аргентинос Хуниорс 3:1 Унион Санта-Фе С
- 31.03.2018 Химнасия Ла-Плата 1:3 Аргентинос Хуниорс С
- 17.03.2018 Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз С
- 12.03.2018 Индепендьенте 2:1 Аргентинос Хуниорс С
- 06.03.2018 Аргентинос Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс С
- 27.02.2018 Тальерес Кордоба 2:0 Аргентинос Хуниорс С
Расинг Авельянеда (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 25.09.2018 Расинг Авельянеда 1:0 Унион Санта-Фе С
- 22.09.2018 Моссу 1:3 Расинг Авельянеда Л1
- 16.09.2018 Ланус 0:1 Расинг Авельянеда С
- 15.09.2018 Танда 1:0 Расинг Авельянеда Л1
- 02.09.2018 Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль С
- 30.08.2018 Ривер Плейт 3:0 Расинг Авельянеда КЛ
- 25.08.2018 Патронато де Парана 0:3 Расинг Авельянеда С
- 20.08.2018 Расинг Авельянеда 2:0 Велес Сарсфилд С
- 14.08.2018 Атлетико Тукуман 2:2 Расинг Авельянеда С
- 10.08.2018 Расинг Авельянеда 0:0 Ривер Плейт КЛ
- 23.05.2018 Крузейро 2:1 Расинг Авельянеда КЛ
- 18.05.2018 Расинг Авельянеда 0:1 Сармьенто Ресистенсия К
- 15.05.2018 Расинг Авельянеда 1:3 Колон С
- 09.05.2018 Расинг Авельянеда 2:0 Арсенал Саранди С
- 07.05.2018 Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда С
- 04.05.2018 Расинг Авельянеда 1:0 Универсидад де Чили КЛ
- 27.04.2018 Васко да Гама 1:1 Расинг Авельянеда КЛ
- 22.04.2018 Росарио Сентраль 0:2 Расинг Авельянеда С
- 20.04.2018 Расинг Авельянеда 4:0 Васко да Гама КЛ
- 15.04.2018 Дефенса и Хустисия 3:2 Расинг Авельянеда С
Последние игры между собой
Аргентинос Хуниорс: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 7
Расинг Авельянеда: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 7
- 01.10.2017 Аргентинос Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда Суперлига
- 17.04.2016 Расинг Авельянеда 2:2 Аргентинос Хуниорс Примера
- 27.09.2015 Расинг Авельянеда 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера
- 21.04.2014 Аргентинос Хуниорс 0:1 Расинг Авельянеда Примера
- 11.11.2013 Расинг Авельянеда 0:1 Аргентинос Хуниорс Примера
- 16.02.2013 Расинг Авельянеда 2:0 Аргентинос Хуниорс Примера
- 12.08.2012 Аргентинос Хуниорс 0:2 Расинг Авельянеда Примера
- 14.05.2012 Аргентинос Хуниорс 2:1 Расинг Авельянеда Примера
- 06.11.2011 Расинг Авельянеда 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 25.04.2011 Аргентинос Хуниорс 2:1 Расинг Авельянеда Примера А
- 18.10.2010 Расинг Авельянеда 2:1 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 15.03.2010 Расинг Авельянеда 0:1 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 18.10.2009 Аргентинос Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда Примера А
- 01.03.2009 Расинг Авельянеда 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 31.08.2008 Аргентинос Хуниорс 0:1 Расинг Авельянеда Примера А
- 11.05.2008 Расинг Авельянеда 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 21.10.2007 Аргентинос Хуниорс 1:0 Расинг Авельянеда Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|7
|6
|1
|0
|13 - 2
|19
|2.
|Атлетико Тукуман
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|3.
|Ривер Плейт
|7
|3
|4
|0
|12 - 3
|13
|4.
|Альдосиви
|6
|4
|0
|2
|7 - 4
|12
|5.
|Уракан
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|6.
|Росарио Сентраль
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|7.
|Бока Хуниорс
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|8.
|Годой Крус
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|9.
|Дефенса и Хустисия
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|10.
|Унион Санта-Фе
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|12.
|Банфилд
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|13.
|Велес Сарсфилд
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|14.
|Тальерес Кордоба
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|7
|15.
|Индепендьенте
|6
|1
|4
|1
|8 - 6
|7
|16.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|17.
|Бельграно
|6
|1
|4
|1
|3 - 4
|7
|18.
|Тигре
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|19.
|Колон
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|20.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|1
|3
|3
|2 - 4
|6
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|22.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|23.
|Эстудиантес Ла-Плата
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|24.
|Сан-Мартин Тукуман
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|25.
|Ланус
|7
|0
|2
|5
|5 - 15
|2
|26.
|Патронато де Парана
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Расинг Авельянеда делает замену. Кристальдо Хонатан уходит с поля, а Адриан Рикардо выходит на его замену.
83'
Саравия Ренсо получил желтую карточку от судьи
77'
Расинг Авельянеда делает замену. Federico Matias Zaracho уходит с поля, а Nery Dominguez выходит на его замену.
66'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Монтеро Фаусто уходит с поля, а Facundo Barboza выходит на его замену.
57'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Matias Romero уходит с поля, а Бенитес Оскар выходит на его замену.
52'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Пискуличи Леонардо уходит с поля, а Gaston Veron выходит на его замену.
50'
Г О О О О Л - Лисандро Лопес III из команды Расинг Авельянеда забивает с точки!
49'
Matias Romero получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Расинг Авельянеда делает замену. Донатти Алехандро уходит с поля, а Сигали Леонардо выходит на его замену.
31'
Г О О О О Л - Кристальдо Хонатан бьет в цель!
21'
Kevin Mac Allister получил желтую карточку от судьи
17'
Орбан Лукас получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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