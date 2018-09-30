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Аргентинос Хуниорс
0:2
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
17' Желтая карточка
Орбан Лукас
21' Желтая карточка
Kevin Mac Allister
0:1
31' Гол
Кристальдо Хонатан
49' Желтая карточка
Matias Romero
0:2
50' Пенальти
Лисандро Лопес III
83' Желтая карточка
Саравия Ренсо
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Расинг Авельянеда делает замену. Кристальдо Хонатан уходит с поля, а Адриан Рикардо выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Саравия Ренсо получил желтую карточку от судьи
77'
Расинг Авельянеда делает замену. Federico Matias Zaracho уходит с поля, а Nery Dominguez выходит на его замену.
66'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Монтеро Фаусто уходит с поля, а Facundo Barboza выходит на его замену.
57'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Matias Romero уходит с поля, а Бенитес Оскар выходит на его замену.
52'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Пискуличи Леонардо уходит с поля, а Gaston Veron выходит на его замену.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Лисандро Лопес III из команды Расинг Авельянеда забивает с точки!
Желтая карточка
49'
Matias Romero получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Расинг Авельянеда делает замену. Донатти Алехандро уходит с поля, а Сигали Леонардо выходит на его замену.
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Кристальдо Хонатан бьет в цель!
Желтая карточка
21'
Kevin Mac Allister получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
17'
Орбан Лукас получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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