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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Спортинг Парк
0:1
Первый тайм: 22'
0:1
9' ГолCorey Baird
|
9'
0:1
Состав команд
29
Tim
Melia
15
Seth
Sinovic
18
Римандо
Ник
12
Леннон
Брукс
13
Nick
Besler
15
Глэд
Джастин
10
Плата
Жоао
27
Corey
Baird
Спортинг Канзас-Сити 4-3-3
- Основной состав
- 29 Tim Melia Вратарь
- 8 Зуси Грэм Защитник
- 3 Ikenna Ike Opara Защитник
- 5 Беслер Мэтт Защитник
- 15 Seth Sinovic Защитник
- 17 Эспиноза Роджер Полузащитник
- 6 Санчес Илье Полузащитник
- 21 Гутьеррес Фелипе Полузащитник
- 7 Рассел Джонни Нападающий
- 9 Немет Кристиан Нападающий
- 12 Жерсу Фернандеш Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Фонтас Андреу Защитник
- 20 Daniel Salloi Нападающий
- 11 Рубио Диего Нападающий
- 10 Yohan Croizet Нападающий
- 13 Gianluca Busio
- 26 Jaylin Lindsey
- 18 Eric Dick
- Главный тренер: Peter Vermes
Реал Солт-Лейк 4-3-3
- Основной состав
- 18 Римандо Ник Вратарь
- 12 Леннон Брукс Защитник
- 13 Nick Besler Защитник
- 15 Глэд Джастин Защитник
- 22 Aaron Herrera Защитник
- 6 Крейлах Дамир Полузащитник
- 8 Сандей Стивен Полузащитник
- 5 Бекерман Кайл Полузащитник
- 7 Саварино Джефферсон Нападающий
- 10 Плата Жоао Нападающий
- 27 Corey Baird Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Онуоха Недум Защитник
- 26 Бэрри Шон Защитник
- 19 Малхолланд Люк Полузащитник
- 11 Руснак Альберт Нападающий
- 23 Сауседо Себастьян Нападающий
- 20 Силва Луис
- 51 Andew Putna
- Главный тренер: Петке Майк
Предыдущие игры
Спортинг Канзас-Сити (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 23.09.2018 Филадельфия Юнион 2:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 16.09.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:5 Спортинг Канзас-Сити М
- 09.09.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:0 Орландо Сити М
- 01.09.2018 Сиэтл Саундерс 3:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 26.08.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:0 Миннесота Юнайтед М
- 19.08.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:0 Портленд Тимберс М
- 12.08.2018 Лос-Анджелес 0:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 05.08.2018 Хьюстон Динамо 0:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 29.07.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас М
- 19.07.2018 Хьюстон Динамо 4:2 Спортинг Канзас-Сити ОК
- 15.07.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 08.07.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:2 Торонто М
- 05.07.2018 Реал Солт-Лейк 4:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 01.07.2018 Монреаль Импакт 2:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 24.06.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо М
- 17.06.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Даллас ОК
- 10.06.2018 Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 07.06.2018 Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити ОК
- 04.06.2018 Спортинг Канзас-Сити 4:1 Миннесота Юнайтед М
- 28.05.2018 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Коламбус Крю М
Реал Солт-Лейк (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 23.09.2018 Атланта Юнайтед 2:0 Реал Солт-Лейк М
- 16.09.2018 Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед М
- 02.09.2018 Реал Солт-Лейк 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 26.08.2018 Колорадо Рэпидс 0:6 Реал Солт-Лейк М
- 19.08.2018 Хьюстон Динамо 1:2 Реал Солт-Лейк М
- 16.08.2018 Лос-Анджелес 2:0 Реал Солт-Лейк М
- 12.08.2018 Реал Солт-Лейк 1:1 Монреаль Импакт М
- 05.08.2018 Реал Солт-Лейк 2:1 Чикаго Файр М
- 29.07.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Реал Солт-Лейк М
- 22.07.2018 Реал Солт-Лейк 2:2 Колорадо Рэпидс М
- 15.07.2018 Миннесота Юнайтед 3:2 Реал Солт-Лейк М
- 11.07.2018 Реал Солт-Лейк 1:1 Айнтрахт Фр ТМК
- 08.07.2018 Реал Солт-Лейк 2:0 Даллас М
- 05.07.2018 Реал Солт-Лейк 4:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 01.07.2018 Коламбус Крю 2:1 Реал Солт-Лейк М
- 24.06.2018 Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 10.06.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Реал Солт-Лейк М
- 07.06.2018 Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити ОК
- 03.06.2018 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 31.05.2018 Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо М
Последние игры между собой
Спортинг Канзас-Сити: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
Реал Солт-Лейк: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
- 05.07.2018 Реал Солт-Лейк 4:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 07.06.2018 Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок
- 22.10.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 23.07.2017 Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 30.04.2017 Спортинг Канзас-Сити 3:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 17.10.2016 Реал Солт-Лейк 0:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 22.05.2016 Спортинг Канзас-Сити 1:3 Реал Солт-Лейк МЛС
- 03.04.2016 Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС
- 13.08.2015 Спортинг Канзас-Сити 3:1 Реал Солт-Лейк Открытый Кубок
- 25.07.2015 Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 22.06.2015 Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 12.04.2015 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 06.04.2014 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС
- 08.12.2013 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк МЛС
- 21.07.2013 Реал Солт-Лейк 1:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|31
|19
|5
|7
|57 - 32
|62
|2.
|Атланта Юнайтед
|1:1
|31
|18
|7
|6
|63 - 38
|61
|3.
|Нью-Йорк Сити
|32
|15
|8
|9
|55 - 41
|53
|4.
|Коламбус Крю
|31
|13
|9
|9
|39 - 38
|48
|5.
|Филадельфия Юнион
|31
|14
|5
|12
|43 - 45
|47
|6.
|Монреаль Импакт
|31
|12
|4
|15
|42 - 52
|40
|7.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|29
|10
|9
|10
|53 - 46
|39
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|30
|8
|11
|11
|44 - 49
|35
|9.
|Торонто
|30
|9
|6
|15
|54 - 58
|33
|10.
|Чикаго Файр
|31
|8
|7
|16
|46 - 57
|31
|11.
|Орландо Сити
|29
|7
|4
|18
|40 - 66
|25
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|30
|15
|9
|6
|49 - 38
|54
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|30
|15
|6
|9
|54 - 37
|51
|3.
|Лос-Анджелес
|30
|14
|8
|8
|58 - 46
|50
|4.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|31
|14
|6
|11
|50 - 49
|48
|5.
|Портленд Тимберс
|31
|13
|9
|9
|46 - 45
|48
|6.
|Сиэтл Саундерс
|2:0
|30
|14
|5
|11
|41 - 32
|47
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|31
|12
|8
|11
|60 - 59
|44
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|30
|11
|7
|12
|47 - 59
|40
|9.
|Миннесота Юнайтед
|30
|11
|3
|16
|45 - 58
|36
|10.
|Хьюстон Динамо
|30
|9
|8
|13
|50 - 45
|35
|11.
|Колорадо Рэпидс
|30
|6
|6
|18
|32 - 59
|24
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|31
|4
|8
|19
|47 - 66
|20
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Первый тайм
9'
Г О О О О Л - Corey Baird бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sporting Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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