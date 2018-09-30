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Стадион:
Спортинг Канзас-Сити
0:1
Первый тайм: 22'
Реал Солт-Лейк
0'
0:1
9' Гол
Corey Baird
22'
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Первый тайм
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Corey Baird бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sporting Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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