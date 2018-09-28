Текстовая онлайн трансляция матча БАТЭ - Динамо Минск

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Стадион: Борисов-Арена
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БАТЭ (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 26.09.2018 Торпедо Минск 0:3 БАТЭ ПЛ
- 20.09.2018 Види 0:2 БАТЭ ЛЕ
- 15.09.2018 БАТЭ 3:1 Днепр Могилёв ПЛ
- 02.09.2018 Слуцк 0:1 БАТЭ ПЛ
- 29.08.2018 ПСВ 3:0 БАТЭ ЛЧ
- 25.08.2018 БАТЭ 1:1 Витебск ПЛ
- 21.08.2018 БАТЭ 2:3 ПСВ ЛЧ
- 14.08.2018 БАТЭ 1:1 Карабах ЛЧ
- 07.08.2018 Карабах 0:1 БАТЭ ЛЧ
- 01.08.2018 ХИК 1:2 БАТЭ ЛЧ
- 25.07.2018 БАТЭ 0:0 ХИК ЛЧ
- 20.07.2018 БАТЭ 2:0 Минск ПЛ
- 14.07.2018 Смолевичи-СТИ 2:3 БАТЭ ПЛ
- 06.07.2018 БАТЭ 2:1 Торпедо-БелАЗ ПЛ
- 29.06.2018 Луч Минск 1:2 БАТЭ ПЛ
- 24.06.2018 БАТЭ 0:0 Шахтёр Солигорск ПЛ
- 17.06.2018 Неман 2:3 БАТЭ ПЛ
- 13.06.2018 БАТЭ 3:0 Гомель ПЛ
- 02.06.2018 Городея 2:1 БАТЭ ПЛ
- 28.05.2018 БАТЭ 1:1 Ислочь ПЛ
Динамо Минск (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 23.09.2018 Динамо Минск 3:2 Луч Минск ПЛ
- 15.09.2018 Шахтёр Солигорск 0:0 Динамо Минск ПЛ
- 02.09.2018 Динамо Минск 1:0 Неман ПЛ
- 26.08.2018 Гомель 0:0 Динамо Минск ПЛ
- 19.08.2018 Динамо Минск 0:2 Городея ПЛ
- 16.08.2018 Зенит 8:1 Динамо Минск ЛЕ
- 09.08.2018 Динамо Минск 4:0 Зенит ЛЕ
- 02.08.2018 Динамо Минск 4:1 ДАК ЛЕ
- 26.07.2018 ДАК 1:3 Динамо Минск ЛЕ
- 22.07.2018 Ислочь 0:1 Динамо Минск ПЛ
- 19.07.2018 Динамо Минск 1:2 Дерри Сити ЛЕ
- 12.07.2018 Дерри Сити 0:2 Динамо Минск ЛЕ
- 07.07.2018 Динамо Минск 1:0 Торпедо Минск ПЛ
- 01.07.2018 Динамо Минск 2:1 Днепр Могилёв ПЛ
- 24.06.2018 Слуцк 0:1 Динамо Минск ПЛ
- 18.06.2018 Динамо Минск 1:1 Витебск ПЛ
- 13.06.2018 Динамо-Брест 1:1 Динамо Минск ПЛ
- 01.06.2018 Динамо Минск 1:0 Минск ПЛ
- 27.05.2018 Смолевичи-СТИ 0:2 Динамо Минск ПЛ
- 23.05.2018 Динамо Минск 0:1 БАТЭ ПЛ
Последние игры между собой
БАТЭ: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Динамо Минск: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
- 23.05.2018 Динамо Минск 0:1 БАТЭ Премьер-лига
- 01.10.2017 Динамо Минск 0:1 БАТЭ Премьер-лига
- 20.05.2017 БАТЭ 1:0 Динамо Минск Премьер-лига
- 21.08.2016 Динамо Минск 1:1 БАТЭ Премьер-лига
- 24.04.2016 БАТЭ 3:3 Динамо Минск Премьер-лига
- 10.08.2015 БАТЭ 0:1 Динамо Минск Премьер-лига
- 29.04.2015 Динамо Минск 1:3 БАТЭ Кубок
- 19.04.2015 Динамо Минск 0:2 БАТЭ Премьер-лига
- 15.04.2015 БАТЭ 0:0 Динамо Минск Кубок
- 01.11.2014 Динамо Минск 1:2 БАТЭ Премьер-лига
- 22.09.2014 БАТЭ 0:0 Динамо Минск Премьер-лига
- 13.08.2014 Динамо Минск 0:2 БАТЭ Премьер-лига
- 15.05.2014 БАТЭ 0:0 Динамо Минск Премьер-лига
- 24.11.2013 Динамо Минск 2:1 БАТЭ Премьер-лига
- 15.06.2013 Динамо Минск 1:2 БАТЭ Премьер-лига
- 31.03.2013 БАТЭ 1:1 Динамо Минск Премьер-лига
- 23.09.2012 Динамо Минск 0:0 БАТЭ Премьер-лига
- 01.07.2012 Динамо Минск 3:1 БАТЭ Премьер-лига
- 21.04.2012 Динамо Минск 0:2 БАТЭ Премьер-лига
- 28.08.2011 БАТЭ 2:2 Динамо Минск Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|БАТЭ
|21
|17
|3
|1
|38 - 12
|54
|2.
|Динамо Минск
|21
|13
|6
|2
|25 - 11
|45
|3.
|Витебск
|22
|13
|5
|4
|35 - 14
|44
|4.
|Шахтёр Солигорск
|21
|12
|6
|3
|28 - 11
|42
|5.
|Слуцк
|22
|11
|3
|8
|25 - 17
|36
|6.
|Динамо-Брест
|21
|9
|8
|4
|34 - 23
|35
|7.
|Неман
|22
|10
|5
|7
|26 - 22
|35
|8.
|Торпедо-БелАЗ
|22
|10
|4
|8
|20 - 18
|34
|9.
|Гомель
|22
|7
|5
|10
|14 - 23
|26
|10.
|Смолевичи-СТИ
|23
|6
|6
|11
|18 - 25
|24
|11.
|Городея
|22
|5
|6
|11
|16 - 26
|21
|12.
|Ислочь
|23
|4
|9
|10
|12 - 27
|21
|13.
|Минск
|23
|4
|8
|11
|22 - 29
|20
|14.
|Луч Минск
|23
|3
|7
|13
|19 - 37
|16
|15.
|Днепр Могилёв
|22
|2
|7
|13
|11 - 30
|13
|16.
|Торпедо Минск
|22
|2
|6
|14
|11 - 32
|12
|17.
|Брест
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|18.
|Крумкачы
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Текстовая онлайн трансляция матча БАТЭ - Динамо МинскДо начала игры, которая состоится 30.09.2018, осталось 1 день 19 часов 57 минут.
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Прогнозы на матч БАТЭ - Динамо Минск
БАТЭ
88.2% (30)
Ничья:
8.8% (3)
Динамо Минск
2.9% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 БАТЭ:
41.2% (14)
1:0 БАТЭ:
32.4% (11)
2:0 БАТЭ:
14.7% (5)
0:0 Ничья:
5.9% (2)
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