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Динамо Минск
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Текстовая онлайн трансляция матча БАТЭ - Динамо Минск

До начала игры, которая состоится 30.09.2018, осталось 1 день 19 часов 57 минут.
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:
Прогнозы на матч БАТЭ - Динамо Минск
БАТЭ
88.2% (30)
Ничья:
8.8% (3)
Динамо Минск
2.9% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

БАТЭ:
41.2% (14)
БАТЭ:
32.4% (11)
БАТЭ:
14.7% (5)
Ничья:
5.9% (2)
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