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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Stadion
0:0
Перерыв
32' Желтая карточкаPol Moreno
|
32'
Состав команд
18
Галль
Ромен
16
Carlos
Moros
19
Pol
Moreno
18
Берг
Оливер
23
Maic
Sema
Мальмё 4-3-3
- Основной состав
- 1 Вийтала Валтер Вратарь
- 2 Ларссон Эрик Защитник
- 31 Брорссон Франц Защитник
- 24 Нильсен Лассе Защитник
- 4 Сафари Беранг Защитник
- 18 Галль Ромен Полузащитник
- 7 Баширу Фуад Полузащитник
- 20 Инносент Бонке Полузащитник
- 5 Рикс Сёрен Нападающий
- 9 Розенберг Маркус Нападающий
- 23 Антонссон Маркус Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Нилльсон Маттиас Вратарь
- 40 Андерссон Хуго Защитник
- 26 Виннхейм Андреас Защитник
- 38 Шабани Лаорент Полузащитник
- 14 Кристиансен Андерс Полузащитник
- 3 Бинаку Эгзон Полузащитник
- 8 Траустасон Арнор Нападающий
- Главный тренер: Уве Рослер
Сундсвалль 3-4-3
- Основной состав
- 20 Эскелинен Виллиам Вратарь
- 16 Carlos Moros Защитник
- 5 Eric Bjoerkander Защитник
- 19 Pol Moreno Защитник
- 22 Jonathan Tamimi Полузащитник
- 8 David Batanero Полузащитник
- 18 Берг Оливер Полузащитник
- 3 Ольссон Деннис Полузащитник
- 23 Maic Sema Нападающий
- 9 Халлениус Линус Нападающий
- 30 Peter Wilson II Нападающий
- Запасные игроки
- 7 Kim Skoglund Защитник
- 35 Сиводедов Кристиан Полузащитник
- 21 David Haro Iniesta Полузащитник
- 11 Гранат Эрик Полузащитник
- 25 Jonathan Morsay Нападающий
- 1 Lloyd Saxton
- 29 Amaro Bahtijar
- Главный тренер: Joel Cedergren
Предыдущие игры
Мальмё (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 26.09.2018 Норрчёпинг 3:1 Мальмё А
- 23.09.2018 Мальмё 4:0 Кальмар А
- 20.09.2018 Генк 2:0 Мальмё ЛЕ
- 15.09.2018 Эстерсунд 2:3 Мальмё А
- 02.09.2018 Броммапойкарна 0:3 Мальмё А
- 30.08.2018 Митьюлланд 0:2 Мальмё ЛЕ
- 26.08.2018 Мальмё 5:0 Сириус А
- 23.08.2018 Мальмё 2:2 Митьюлланд ЛЕ
- 18.08.2018 Мальмё 3:0 Треллеборг А
- 14.08.2018 Види 0:0 Мальмё ЛЧ
- 10.08.2018 Далкурд 0:1 Мальмё А
- 07.08.2018 Мальмё 1:1 Види ЛЧ
- 01.08.2018 Мальмё 1:1 ЧФР Клуж ЛЧ
- 28.07.2018 Мальмё 2:1 Норрчёпинг А
- 24.07.2018 ЧФР Клуж 0:1 Мальмё ЛЧ
- 21.07.2018 Эребру 1:2 Мальмё А
- 17.07.2018 Мальмё 2:0 Дрита ЛЧ
- 14.07.2018 Мальмё 1:1 Эстерсунд А
- 10.07.2018 Дрита 0:3 Мальмё ЛЧ
- 07.07.2018 Сириус 0:4 Мальмё А
Сундсвалль (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 26.09.2018 Сундсвалль 1:1 Юргорден А
- 21.09.2018 Броммапойкарна 1:3 Сундсвалль А
- 15.09.2018 Эребру 2:1 Сундсвалль А
- 02.09.2018 Сундсвалль 4:0 Сириус А
- 26.08.2018 Эстерсунд 1:2 Сундсвалль А
- 22.08.2018 Нючепинг 3:2 Сундсвалль К
- 19.08.2018 Сундсвалль 0:2 Хеккен А
- 13.08.2018 Треллеборг 1:6 Сундсвалль А
- 06.08.2018 Сундсвалль 1:1 Норрчёпинг А
- 29.07.2018 Юргорден 1:1 Сундсвалль А
- 21.07.2018 Кальмар 0:2 Сундсвалль А
- 15.07.2018 Сундсвалль 0:1 АИК А
- 07.07.2018 Хеккен 3:0 Сундсвалль А
- 03.07.2018 Сириус 1:3 Сундсвалль А
- 26.06.2018 Эребру 2:0 Сундсвалль ТМК
- 21.06.2018 Эстерсунд 0:0 Сундсвалль ТМК
- 27.05.2018 Сундсвалль 2:0 Гётеборг А
- 23.05.2018 Норрчёпинг 1:0 Сундсвалль А
- 19.05.2018 Сундсвалль 2:3 Эстерсунд А
- 12.05.2018 Сундсвалль 3:0 Броммапойкарна А
Последние игры между собой
Мальмё: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 1
Сундсвалль: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 9
- 13.04.2018 Сундсвалль 2:2 Мальмё Аллсвенскан
- 29.07.2017 Сундсвалль 0:1 Мальмё Аллсвенскан
- 11.04.2017 Мальмё 2:0 Сундсвалль Аллсвенскан
- 28.08.2016 Сундсвалль 0:1 Мальмё Аллсвенскан
- 11.04.2016 Мальмё 1:2 Сундсвалль Аллсвенскан
- 05.03.2016 Мальмё 4:0 Сундсвалль Кубок
- 25.07.2015 Мальмё 3:0 Сундсвалль Аллсвенскан
- 06.04.2015 Сундсвалль 1:4 Мальмё Аллсвенскан
- 16.03.2013 Мальмё 4:1 Сундсвалль Кубок Швеции
- 27.08.2012 Мальмё 2:0 Сундсвалль Аллсвенскан
- 24.05.2012 Сундсвалль 1:1 Мальмё Аллсвенскан
- 09.11.2008 Мальмё 6:0 Сундсвалль Аллсвенскан
- 06.07.2008 Сундсвалль 0:0 Мальмё Аллсвенскан
Мальмё
Сундсвалль
-
1 Удары по воротам 0
-
8 Удары в створ 2
-
8 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|24
|17
|6
|1
|45 - 13
|57
|2.
|Норрчёпинг
|24
|14
|7
|3
|39 - 21
|49
|3.
|Хаммарбю
|23
|13
|5
|5
|41 - 26
|44
|4.
|Мальмё
|0:0
|24
|13
|5
|6
|44 - 26
|44
|5.
|Эстерсунд
|1:0
|24
|13
|3
|8
|40 - 28
|42
|6.
|Хеккен
|23
|12
|4
|7
|45 - 23
|40
|7.
|Сундсвалль
|0:0
|24
|10
|7
|7
|41 - 28
|37
|8.
|Юргорден
|0:1
|24
|10
|6
|8
|33 - 27
|36
|9.
|Эребру
|23
|8
|6
|9
|25 - 27
|30
|10.
|Кальмар
|24
|8
|5
|11
|23 - 28
|29
|11.
|Эльфсборг
|23
|6
|7
|10
|22 - 28
|25
|12.
|Гётеборг
|23
|7
|3
|13
|30 - 40
|24
|13.
|Броммапойкарна
|24
|6
|2
|16
|16 - 52
|20
|14.
|Сириус
|24
|5
|5
|14
|25 - 52
|20
|15.
|Далкурд
|24
|4
|5
|15
|27 - 47
|17
|16.
|Треллеборг
|23
|3
|4
|16
|18 - 48
|13
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Pol Moreno получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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