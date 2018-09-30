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Стадион:
Мальмё
0:0
Перерыв
Сундсвалль
0'
32' Желтая карточка
Pol Moreno
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
32'
Pol Moreno получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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