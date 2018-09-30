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Стадион: Зрители: 4481
Сарпсборг-08
0:1
Конец матча
Стрёмсгодсет
0'
15' Желтая карточка
Саетра Ларс
44' Желтая карточка
Хальворсен Уле Йорген
0:1
45' Гол
Абделлауйе Мостафа
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Сарпсборг-08 делает замену. Тамм Йоонас уходит с поля, а Аггер Миккель выходит на его замену.
82'
Стрёмсгодсет делает замену. Франсишку Жуниор уходит с поля, а Реннинг Мартин выходит на его замену.
70'
Сарпсборг-08 делает замену. Нильсен Матти уходит с поля, а Ларсен Кристоффер выходит на его замену.
46'
Сарпсборг-08 делает замену. Мухаммед Рашад уходит с поля, а Сингх Хармет выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Абделлауйе Мостафа бьет в цель!
Желтая карточка
44'
Хальворсен Уле Йорген получил желтую карточку от судьи
26'
Стрёмсгодсет делает замену. Пеллегрино Амаль уходит с поля, а Токстад Кристоффер выходит на его замену.
Желтая карточка
15'
Саетра Ларс получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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