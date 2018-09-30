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Стадион: Сарпсборг Зрители: 4481
0:1
Конец матча
15' Желтая карточкаСаетра Ларс
44' Желтая карточкаХальворсен Уле Йорген
0:1
45' ГолАбделлауйе Мостафа
|
15'
45'
0:1
Состав команд
77
Аскар
Армин
Сарпсборг-08 4-4-2
- Основной состав
- 78 Васютин Александр Вратарь
- 77 Аскар Армин Защитник
- 6 Тамм Йоонас Защитник
- 11 Йоргенсен Йоаким Защитник
- 16 Томассен Йоахим Защитник
- 7 Хальворсен Уле Йорген Полузащитник
- 8 Нильсен Матти Полузащитник
- 17 Захариассен Кристоффер Полузащитник
- 10 Хейнтс Тобиас Полузащитник
- 69 Мортенсен Патрик Нападающий
- 27 Мухаммед Рашад Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Фальк Аслак Вратарь
- 4 Утвик Бьерн Защитник
- 22 Твейта Йон-Хельге Защитник
- 23 Сингх Хармет Полузащитник
- 19 Ларсен Кристоффер Полузащитник
- 45 Ларсен Йорген Нападающий
- 18 Аггер Миккель Нападающий
- Главный тренер: Бакке Гейр
Стрёмсгодсет 4-4-2
- Основной состав
- 40 Morten Saetra Вратарь
- 17 Christopher Lindquist Защитник
- 5 Jakob Glesnes Защитник
- 39 Саетра Ларс Защитник
- 3 Парр Джонатан Защитник
- 90 Пеллегрино Амаль Полузащитник
- 19 Франсишку Жуниор Полузащитник
- 7 Стенгель Херман Полузащитник
- 23 Eirik Ulland Andersen Полузащитник
- 93 Нгуэн Токмак Нападающий
- 30 Абделлауйе Мостафа Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Бугге-Петтерсен Эспен Вратарь
- 26 Вильсвик Ларс-Кристофер Защитник
- 4 Мадсен Ким Защитник
- 2 Хамуд Мунир Защитник
- 18 Реннинг Мартин Полузащитник
- 11 Токстад Кристоффер Нападающий
- 9 Sebastian Pedersen II
- Главный тренер: Bjoern Petter Ingebretsen
Предыдущие игры
Сарпсборг-08 (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 23.09.2018 Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 Т
- 20.09.2018 Бешикташ 3:1 Сарпсборг-08 ЛЕ
- 16.09.2018 Сарпсборг-08 1:2 Одд Т
- 02.09.2018 Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 Т
- 30.08.2018 Маккаби Тель-Авив 2:1 Сарпсборг-08 ЛЕ
- 26.08.2018 Сарпсборг-08 1:2 Кристиансунд Т
- 23.08.2018 Сарпсборг-08 3:1 Маккаби Тель-Авив ЛЕ
- 19.08.2018 Бранн 2:0 Сарпсборг-08 Т
- 16.08.2018 Риека 0:1 Сарпсборг-08 ЛЕ
- 12.08.2018 Сарпсборг-08 2:0 Лиллестрём Т
- 09.08.2018 Сарпсборг-08 1:1 Риека ЛЕ
- 05.08.2018 Стабек 1:3 Сарпсборг-08 Т
- 02.08.2018 Сарпсборг-08 1:0 Санкт-Галлен ЛЕ
- 26.07.2018 Санкт-Галлен 2:1 Сарпсборг-08 ЛЕ
- 19.07.2018 Сарпсборг-08 2:0 Вестманнаэйяр ЛЕ
- 12.07.2018 Вестманнаэйяр 0:4 Сарпсборг-08 ЛЕ
- 08.07.2018 Сарпсборг-08 4:1 Ранхейм Т
- 01.07.2018 Кристиансунд 1:1 Сарпсборг-08 Т
- 24.06.2018 Сарпсборг-08 2:3 Тромсё Т
- 10.06.2018 Ранхейм 2:1 Сарпсборг-08 Т
Стрёмсгодсет (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 27.09.2018 Хёугесунн 0:1 Стрёмсгодсет К
- 23.09.2018 Стрёмсгодсет 1:2 Мольде Т
- 16.09.2018 Ранхейм 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 01.09.2018 Стрёмсгодсет 2:4 Тромсё Т
- 26.08.2018 Русенборг 4:3 Стрёмсгодсет Т
- 19.08.2018 Стрёмсгодсет 1:1 Старт Т
- 12.08.2018 Одд 2:2 Стрёмсгодсет Т
- 05.08.2018 Стрёмсгодсет 4:0 Будё-Глимт Т
- 29.07.2018 Стрёмсгодсет 4:5 Стабек ТМК
- 09.07.2018 Стрёмсгодсет 2:3 Кристиансунд Т
- 02.07.2018 Лиллестрём 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 24.06.2018 Стрёмсгодсет 3:0 Ранхейм Т
- 14.06.2018 Стрёмсгодсет 2:0 Ранхейм К
- 10.06.2018 Старт 1:1 Стрёмсгодсет Т
- 27.05.2018 Стрёмсгодсет 2:0 Саннефьёрд Т
- 21.05.2018 Кристиансунд 4:0 Стрёмсгодсет Т
- 16.05.2018 Мольде 2:0 Стрёмсгодсет Т
- 13.05.2018 Стрёмсгодсет 1:2 Сарпсборг-08 Т
- 09.05.2018 Берум 0:3 Стрёмсгодсет К
- 06.05.2018 Будё-Глимт 2:2 Стрёмсгодсет Т
Последние игры между собой
Сарпсборг-08: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 4
Стрёмсгодсет: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 4
- 13.05.2018 Стрёмсгодсет 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 25.02.2018 Стрёмсгодсет 2:3 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи. Клубы
- 21.08.2017 Сарпсборг-08 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 07.05.2017 Стрёмсгодсет 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 12.03.2017 Сарпсборг-08 2:1 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи. Клубы
- 21.08.2016 Сарпсборг-08 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 16.05.2016 Стрёмсгодсет 4:0 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 03.10.2015 Сарпсборг-08 1:6 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 02.05.2015 Стрёмсгодсет 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 05.10.2014 Сарпсборг-08 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 16.05.2014 Стрёмсгодсет 4:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 04.08.2013 Сарпсборг-08 2:4 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 07.04.2013 Стрёмсгодсет 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
Сарпсборг-08
Стрёмсгодсет
-
1 Удары по воротам 5
-
11 Удары в створ 5
-
8 Угловые 6
-
5 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|0:0
|24
|16
|5
|3
|43 - 19
|53
|2.
|Бранн
|23
|14
|6
|3
|35 - 21
|48
|3.
|Мольде
|0:0
|24
|12
|5
|7
|47 - 30
|41
|4.
|Хёугесунн
|24
|12
|5
|7
|36 - 28
|41
|5.
|Ранхейм
|24
|11
|5
|8
|38 - 40
|38
|6.
|Волеренга
|24
|10
|6
|8
|35 - 37
|36
|7.
|Одд
|24
|9
|7
|8
|35 - 29
|34
|8.
|Сарпсборг-08
|24
|9
|5
|10
|39 - 34
|32
|9.
|Кристиансунд
|24
|8
|7
|9
|32 - 35
|31
|10.
|Тромсё
|23
|9
|3
|11
|33 - 32
|30
|11.
|Будё-Глимт
|24
|6
|9
|9
|28 - 30
|27
|12.
|Стрёмсгодсет
|24
|6
|8
|10
|38 - 38
|26
|13.
|Лиллестрём
|24
|6
|7
|11
|26 - 37
|25
|14.
|Старт
|24
|6
|5
|13
|24 - 42
|23
|15.
|Стабек
|24
|5
|8
|11
|29 - 43
|23
|16.
|Саннефьёрд
|24
|2
|9
|13
|24 - 47
|15
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Сарпсборг-08 делает замену. Тамм Йоонас уходит с поля, а Аггер Миккель выходит на его замену.
82'
Стрёмсгодсет делает замену. Франсишку Жуниор уходит с поля, а Реннинг Мартин выходит на его замену.
70'
Сарпсборг-08 делает замену. Нильсен Матти уходит с поля, а Ларсен Кристоффер выходит на его замену.
46'
Сарпсборг-08 делает замену. Мухаммед Рашад уходит с поля, а Сингх Хармет выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Абделлауйе Мостафа бьет в цель!
44'
Хальворсен Уле Йорген получил желтую карточку от судьи
26'
Стрёмсгодсет делает замену. Пеллегрино Амаль уходит с поля, а Токстад Кристоффер выходит на его замену.
15'
Саетра Ларс получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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