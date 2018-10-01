  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига 2
Ингольштадт
1:2
Конец матча
Унион Берлин
0'
42' Желтая карточка
Лескано Дарио
0:1
43' Пенальти
Андерссон Себастьян
45' Желтая карточка
Гимбер Бенедикт
56' Желтая карточка
Paulo Silva
0:2
73' Гол
Гогия Акакий
1:2
80' Пенальти
Кутшке Штефан
81' Желтая карточка
Триммель Кристофер
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Унион Берлин делает замену. Андерссон Себастьян уходит с поля, а Полтер Себастьян выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Триммель Кристофер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Кутшке Штефан из команды Ингольштадт забивает с точки!
74'
Унион Берлин делает замену. Гогия Акакий уходит с поля, а Хедлунд Симон выходит на его замену.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Гогия Акакий бьет в цель!
71'
Унион Берлин делает замену. Кроос Феликс уходит с поля, а Цуль Роберт выходит на его замену.
67'
Ингольштадт делает замену. Бенсхоп Чарлисон уходит с поля, а Кутшке Штефан выходит на его замену.
63'
Ингольштадт делает замену. Киттель Сонни уходит с поля, а Рёчер Торстен выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Paulo Silva получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Ингольштадт делает замену. Лескано Дарио уходит с поля, а Osayamen Osawe выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Гимбер Бенедикт получил желтую карточку от судьи
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Андерссон Себастьян из команды Унион Берлин забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация