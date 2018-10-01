- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
1:2
Конец матча
42' Желтая карточкаЛескано Дарио
0:1
43' ПенальтиАндерссон Себастьян
45' Желтая карточкаГимбер Бенедикт
56' Желтая карточкаPaulo Silva
0:2
73' ГолГогия Акакий
1:2
80' ПенальтиКутшке Штефан
81' Желтая карточкаТриммель Кристофер
|
42'
43'
0:1
45'
56'
73'
0:2
80'
1:2
Состав команд
34
Матип
Марвин
30
Пледль
Томас
14
Райхель
Кен
23
Кроос
Феликс
11
Гогия
Акакий
Ингольштадт 3-4-3
- Основной состав
- 16 Кналлер Марко Вратарь
- 2 Frederic Ananou Защитник
- 34 Матип Марвин Защитник
- 3 Галвао Лукас Защитник
- 30 Пледль Томас Полузащитник
- 7 Кершбаумер Константин Полузащитник
- 5 Гимбер Бенедикт Полузащитник
- 6 Paulo Silva Полузащитник
- 35 Бенсхоп Чарлисон Нападающий
- 10 Киттель Сонни Нападающий
- 11 Лескано Дарио Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Хеерваген Филипп Вратарь
- 19 Гауз Марсель Защитник
- 26 Нойман Фил Защитник
- 29 Рёчер Торстен Полузащитник
- 23 Краусе Робин Полузащитник
- 14 Osayamen Osawe Нападающий
- 20 Кутшке Штефан Нападающий
- Главный тренер: Stefan Leitl
Унион Берлин 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Гикевич Рафал Вратарь
- 28 Триммель Кристофер Защитник
- 5 Фридрих Марвин Защитник
- 19 Хюбнер Флориан Защитник
- 14 Райхель Кен Защитник
- 23 Кроос Феликс Полузащитник
- 24 Шмидебах Мануэль Полузащитник
- 11 Гогия Акакий Полузащитник
- 21 Прёмель Гриша Полузащитник
- 7 Хартель Марсель Полузащитник
- 10 Андерссон Себастьян Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Буск Якоб Вратарь
- 25 Christopher Lenz Защитник
- 29 Паренсен Михаэль Защитник
- 32 Цуль Роберт Полузащитник
- 18 Редондо Кенни Полузащитник
- 17 Хедлунд Симон Полузащитник
- 9 Полтер Себастьян Нападающий
- Главный тренер: Фишер Урс
Предыдущие игры
Ингольштадт (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 25.09.2018 Кёльн 2:1 Ингольштадт Б2
- 21.09.2018 Ингольштадт 0:1 Санкт-Паули Б2
- 16.09.2018 Бохум 6:0 Ингольштадт Б2
- 06.09.2018 Ингольштадт 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 31.08.2018 Ингольштадт 3:2 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 25.08.2018 Магдебург 1:1 Ингольштадт Б2
- 20.08.2018 Падерборн 2:1 Ингольштадт К
- 10.08.2018 Ингольштадт 1:1 Гройтер Фюрт Б2
- 04.08.2018 Ян 2:1 Ингольштадт Б2
- 29.07.2018 Боруссия М 0:1 Ингольштадт ТМК
- 14.07.2018 Ваккер Инсбрук 0:2 Ингольштадт ТМК
- 13.05.2018 Ингольштадт 1:3 Кайзерслаутерн Б2
- 06.05.2018 Айнтрахт Бр 0:2 Ингольштадт Б2
- 29.04.2018 Ингольштадт 1:5 Хольштайн Киль Б2
- 22.04.2018 Фортуна 3:0 Ингольштадт Б2
- 15.04.2018 Ингольштадт 1:1 Нюрнберг Б2
- 08.04.2018 Ингольштадт 2:2 Арминия Б2
- 31.03.2018 Хайденхайм 1:2 Ингольштадт Б2
- 18.03.2018 Ингольштадт 4:2 Динамо Дрезден Б2
- 10.03.2018 Дармштадт 1:1 Ингольштадт Б2
Унион Берлин (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 25.09.2018 Унион Берлин 2:0 Хольштайн Киль Б2
- 22.09.2018 Арминия 1:1 Унион Берлин Б2
- 14.09.2018 Унион Берлин 2:2 Дуйсбург Б2
- 05.09.2018 Унион Берлин 3:3 Грасcхоппер ТМК
- 02.09.2018 Зандхаузен 0:0 Унион Берлин Б2
- 26.08.2018 Унион Берлин 4:1 Санкт-Паули Б2
- 19.08.2018 Карл Цейсс 2:4 Унион Берлин К
- 13.08.2018 Кёльн 1:1 Унион Берлин Б2
- 05.08.2018 Унион Берлин 1:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 28.07.2018 КПР 3:0 Унион Берлин ТМК
- 21.07.2018 Унион Берлин 1:1 Бордо ТМК
- 17.07.2018 Унион Берлин 2:1 Норвич ТМК
- 13.05.2018 Динамо Дрезден 0:1 Унион Берлин Б2
- 06.05.2018 Унион Берлин 3:1 Бохум Б2
- 28.04.2018 Дармштадт 3:1 Унион Берлин Б2
- 21.04.2018 Унион Берлин 1:1 Хайденхайм Б2
- 14.04.2018 Санкт-Паули 0:1 Унион Берлин Б2
- 07.04.2018 Унион Берлин 0:0 Дуйсбург Б2
- 01.04.2018 Гройтер Фюрт 2:1 Унион Берлин Б2
- 26.03.2018 Хольштайн Киль 3:2 Унион Берлин ТМК
Последние игры между собой
Ингольштадт: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 3
Унион Берлин: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 3
- 17.01.2018 Унион Берлин 1:1 Ингольштадт Товарищеские матчи. Клубы
- 15.12.2017 Унион Берлин 1:2 Ингольштадт Бундеслига 2
- 29.07.2017 Ингольштадт 0:1 Унион Берлин Бундеслига 2
- 26.04.2015 Унион Берлин 2:2 Ингольштадт Бундеслига 2
- 09.11.2014 Ингольштадт 3:3 Унион Берлин Бундеслига 2
- 08.03.2014 Унион Берлин 1:1 Ингольштадт Бундеслига 2
- 15.09.2013 Ингольштадт 0:1 Унион Берлин Бундеслига 2
- 16.02.2013 Унион Берлин 1:1 Ингольштадт Бундеслига 2
- 14.09.2012 Ингольштадт 2:1 Унион Берлин Бундеслига 2
- 02.03.2012 Ингольштадт 3:3 Унион Берлин Бундеслига 2
- 11.09.2011 Унион Берлин 4:1 Ингольштадт Бундеслига 2
- 24.04.2011 Унион Берлин 1:1 Ингольштадт Бундеслига 2
- 28.11.2010 Ингольштадт 1:0 Унион Берлин Бундеслига 2
Ингольштадт
Унион Берлин
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кёльн
|8
|6
|1
|1
|21 - 12
|19
|2.
|Унион Берлин
|8
|4
|4
|0
|13 - 6
|16
|3.
|Гройтер Фюрт
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|4.
|Гамбург
|8
|4
|2
|2
|10 - 10
|14
|5.
|Ян
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|6.
|Санкт-Паули
|8
|4
|1
|3
|12 - 14
|13
|7.
|Динамо Дрезден
|8
|4
|0
|4
|10 - 8
|12
|8.
|Падерборн
|8
|3
|3
|2
|17 - 14
|12
|9.
|Хольштайн Киль
|8
|3
|3
|2
|13 - 12
|12
|10.
|Арминия
|8
|3
|3
|2
|12 - 13
|12
|11.
|Бохум
|8
|3
|2
|3
|15 - 10
|11
|12.
|Хайденхайм
|8
|3
|2
|3
|13 - 11
|11
|13.
|Дармштадт
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|14.
|Магдебург
|8
|1
|5
|2
|11 - 12
|8
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|16.
|Зандхаузен
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|17.
|Ингольштадт
|8
|1
|2
|5
|8 - 17
|5
|18.
|Дуйсбург
|8
|0
|2
|6
|7 - 17
|2
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Унион Берлин делает замену. Андерссон Себастьян уходит с поля, а Полтер Себастьян выходит на его замену.
81'
Триммель Кристофер получил желтую карточку от судьи
80'
Г О О О О Л - Кутшке Штефан из команды Ингольштадт забивает с точки!
74'
Унион Берлин делает замену. Гогия Акакий уходит с поля, а Хедлунд Симон выходит на его замену.
73'
Г О О О О Л - Гогия Акакий бьет в цель!
71'
Унион Берлин делает замену. Кроос Феликс уходит с поля, а Цуль Роберт выходит на его замену.
67'
Ингольштадт делает замену. Бенсхоп Чарлисон уходит с поля, а Кутшке Штефан выходит на его замену.
63'
Ингольштадт делает замену. Киттель Сонни уходит с поля, а Рёчер Торстен выходит на его замену.
56'
Paulo Silva получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Ингольштадт делает замену. Лескано Дарио уходит с поля, а Osayamen Osawe выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Гимбер Бенедикт получил желтую карточку от судьи
43'
Г О О О О Л - Андерссон Себастьян из команды Унион Берлин забивает с точки!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация