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2:1
Конец матча
1:0
5' ГолБрукс Дэвид
29' Желтая карточкаБрукс Дэвид
1:1
55' ГолВан Анхольт Патрик
76' Желтая карточкаТаунсенд Андрос
86' Желтая карточкаСахо Мамаду
2:1
87' ПенальтиСтанислас Жуниор
90' Желтая карточкаХефферсон Лерма
90' Желтая карточкаКуйяте Шейку
90' Желтая карточкаТомкинс Джеймс
90' Желтая карточкаФрейзер Райан
Новости после матча
Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Борнмут вырывает победу
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 10199 болельщиков
95'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
95'
95'
Сорлот Александр из команды Кристал Пэлас наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
95'
Ван Анхольт Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
95'
Глупую желтую получил Фрейзер Райан за то, что отбил ногой мяч после свистка
95'
Уилсон Каллум нарушает правила. Миливоевич Лука пострадал
95'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Сахо Мамаду из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
95'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
94'
Куйяте Шейку из команды Кристал Пэлас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
94'
Куйяте Шейку бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
94'
Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
93'
Томкинс Джеймс получает желтую карточку за неспортивное поведение
93'
Куйяте Шейку получает желтую карточку за неспортивное поведение
93'
Хефферсон Лерма получает желтую карточку за неспортивное поведение
92'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
92'
Фрейзер Райан из команды Борнмут играет слишком грубо. Куйяте Шейку оказался на газоне.
92'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
89'
89'
Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
88'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
88'
87'
Г О О О О Л - Станислас Жуниор из команды Борнмут забивает с точки!
86'
Сахо Мамаду получил желтую карточку от судьи
86'
ПЕНАЛЬТИ! - Сахо Мамаду совершил грубый фол. Хефферсон Лерма заработал пенальти!
86'
Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Миливоевич Лука нарушает правила. Кук Льюис пострадал
85'
Головой пробил Гослинг Дэн, но голкипер отбил его в поле!
85'
Уилсон Каллум из команды Борнмут навешивает в штрафную с рикошетом.
85'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
84'
Тактическая замена. Мейер Максимилиан уходит с поля и его заменяет Куйяте Шейку
84'
Тактическая замена. Кинг Джошуа уходит с поля и его заменяет Станислас Жуниор
83'
83'
Хефферсон Лерма не смог попасть в створ ударом издали
83'
Хенесси Уэйн из команды Кристал Пэлас сделал отличный сейв!
83'
Уилсон Каллум имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
83'
ШАНС! Уилсон Каллум вышел один-на-один с голкипером...
83'
Фрейзер Райан разрезает оборону соперника отличным пасом
83'
Фрейзер Райан из команды Борнмут идет с мячом вперед на обострение...
83'
Ван Анхольт Патрик ошибается в защите.
82'
82'
Тактическая замена. Айю Джордан уходит с поля и его заменяет Сорлот Александр
81'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас разыграл угловой с правого угла.
81'
Аке Натан возвращается на поле.
81'
Кук Стив предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
80'
Матч возобновлен
80'
Ох, нехорошо это выглядит. Аке Натан получил травму и медбригада забирает его с поля.
78'
Аке Натан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Тактическая замена. Макартур Джеймс уходит с поля и его заменяет Шлупп Джеффри
77'
77'
Кук Стив не смог попасть в створ ударом издали
76'
Таунсенд Андрос получил желтую карточку от судьи
76'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас играет слишком грубо. Смит Адам оказался на газоне.
75'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
75'
74'
Кинг Джошуа из команды Борнмут отдал передачу, которая была заблокирована.
74'
73'
72'
71'
Уилсон Каллум из команды Борнмут плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
71'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
70'
Судья сигнализирует, что Кук Льюис из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Миливоевич Лука
69'
69'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
68'
68'
67'
66'
66'
Таунсенд Андрос не смог попасть в створ ударом издали
66'
Смит Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
65'
65'
64'
Таунсенд Андрос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой справа.
64'
Сахо Мамаду предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Кинг Джошуа из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
63'
Кук Стив нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Айю Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой справа.
62'
Уилсон Каллум из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
61'
Судья сигнализирует, что Гослинг Дэн из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Миливоевич Лука
60'
Уилсон Каллум из команды Борнмут в офсайде
60'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает передачу одноклубнику.
60'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут делает отличный кросс...
60'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
60'
Гослинг Дэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
58'
Тактическая замена. Брукс Дэвид уходит с поля и его заменяет Гослинг Дэн
58'
Миливоевич Лука наказан за толчок Уилсон Каллум
58'
Смит Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
57'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Судья сигнализирует, что Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Фрейзер Райан
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
55'
Заха Уилфрид сделал результативную передачу.
55'
Г О О О О Л - Ван Анхольт Патрик изменил счет на табло!
55'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
Кристал Пэлас нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
54'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
53'
Мейер Максимилиан из команды Кристал Пэлас не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
53'
Айю Джордан из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
53'
52'
51'
Заха Уилфрид нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
50'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
50'
48'
48'
Макартур Джеймс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
48'
48'
47'
Брукс Дэвид из команды Борнмут направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
45'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
44'
Назначен штрафной. Пострадал Аке Натан, его свалил Макартур Джеймс.
44'
Мейер Максимилиан из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
43'
Смит Адам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
43'
Уилсон Каллум из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
42'
42'
Айю Джордан не смог попасть в створ ударом издали
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
40'
40'
Фрейзер Райан из команды Борнмут навешивает в штрафную с рикошетом.
39'
Брукс Дэвид из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
Томкинс Джеймс наказан за толчок Уилсон Каллум
39'
Айю Джордан из команды Кристал Пэлас отдал передачу, которая была заблокирована.
39'
39'
38'
Кинг Джошуа из команды Борнмут в офсайде
38'
37'
Айю Джордан из команды Кристал Пэлас опасно и грубо сыграл. Аке Натан пострадал.
37'
37'
36'
36'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
34'
Миливоевич Лука наказан за толчок Уилсон Каллум
34'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас в офсайде
34'
Мейер Максимилиан из команды Кристал Пэлас делает передачу одноклубнику.
34'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает отличный кросс...
33'
Кук Стив бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
33'
Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас играет слишком грубо. Брукс Дэвид оказался на газоне.
32'
32'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
31'
31'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
31'
Уилсон Каллум наказан за толчок Томкинс Джеймс
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
30'
Бегович Асмир взял и забрал мяч на выходе
30'
Мейер Максимилиан из команды Кристал Пэлас пробил со штрафного, но очень мимо цели.
29'
Брукс Дэвид получил желтую карточку от судьи
29'
Безумный фол. Брукс Дэвид грубо играет против соперника. Пострадал Ван Анхольт Патрик
28'
28'
27'
27'
26'
Судья сигнализирует, что Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Уилсон Каллум
26'
Миливоевич Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
26'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
24'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отдал передачу, которая была заблокирована.
24'
23'
22'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает пас партнеру.
22'
21'
Кинг Джошуа наказан за толчок Сахо Мамаду
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
20'
19'
Макартур Джеймс наказан за толчок Фрэнсис Саймон
18'
Матч возобновлен
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас в офсайде
17'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
17'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
15'
14'
14'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
13'
13'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает отличный кросс...
13'
Хефферсон Лерма нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Фрейзер Райан из команды Борнмут разыграл угловой с левого угла.
12'
11'
После дальнего удара, который нанес Мейер Максимилиан мяч отбит вратарем
11'
Брукс Дэвид из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
10'
10'
Опасность предотвращена - Фрэнсис Саймон из команды Борнмут вступил в отбор удачно
9'
8'
Бегович Асмир взял и забрал мяч на выходе
8'
Мейер Максимилиан из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
8'
Хефферсон Лерма выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Мейер Максимилиан из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
8'
Миливоевич Лука мяч отрикошетил от ворот
7'
Судья сигнализирует, что Хефферсон Лерма из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Мейер Максимилиан
6'
Фрэнсис Саймон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
5'
Отличный командный гол!
5'
Уилсон Каллум сделал результативную передачу.
5'
Г О О О О Л - Брукс Дэвид изменил счет на табло!
5'
Уилсон Каллум из команды Борнмут делает пас партнеру.
4'
3'
Судья сигнализирует, что Аке Натан из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Айю Джордан
2'
2'
Брукс Дэвид из команды Борнмут сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
2'
Уилсон Каллум из команды Борнмут сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Борнмут начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Борнмут 2:1 Кристал Пэлас
Борнмут
68.3% (127)
Ничья:
21% (39)
Кристал Пэлас
10.8% (20)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Борнмут:
35.5% (66)
1:0 Борнмут:
25.3% (47)
1:1 Ничья:
16.7% (31)
1:2 Кристал Пэлас:
5.9% (11)
2:0 Борнмут:
4.3% (8)
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