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  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 10199
Борнмут
2:1
Конец матча
Кристал Пэлас
0'
1:0
5' Гол
Брукс Дэвид
29' Желтая карточка
Брукс Дэвид
1:1
55' Гол
Ван Анхольт Патрик
76' Желтая карточка
Таунсенд Андрос
86' Желтая карточка
Сахо Мамаду
2:1
87' Пенальти
Станислас Жуниор
90' Желтая карточка
Хефферсон Лерма
90' Желтая карточка
Куйяте Шейку
90' Желтая карточка
Томкинс Джеймс
90' Желтая карточка
Фрейзер Райан
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Борнмут вырывает победу
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 10199 болельщиков
95'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
95'
Удар от ворот произведет Борнмут
95'
Сорлот Александр из команды Кристал Пэлас наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
95'
Ван Анхольт Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
95'
Глупую желтую получил Фрейзер Райан за то, что отбил ногой мяч после свистка
Фол, нарушение
95'
Уилсон Каллум нарушает правила. Миливоевич Лука пострадал
95'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Сахо Мамаду из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
95'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
94'
Куйяте Шейку из команды Кристал Пэлас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
94'
Куйяте Шейку бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
94'
Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
93'
Томкинс Джеймс получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
93'
Куйяте Шейку получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
93'
Хефферсон Лерма получает желтую карточку за неспортивное поведение
92'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
92'
Фрейзер Райан из команды Борнмут играет слишком грубо. Куйяте Шейку оказался на газоне.
92'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
90'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
89'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
88'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
88'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Станислас Жуниор из команды Борнмут забивает с точки!
Желтая карточка
86'
Сахо Мамаду получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
86'
ПЕНАЛЬТИ! - Сахо Мамаду совершил грубый фол. Хефферсон Лерма заработал пенальти!
86'
Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
85'
Миливоевич Лука нарушает правила. Кук Льюис пострадал
85'
Головой пробил Гослинг Дэн, но голкипер отбил его в поле!
85'
Уилсон Каллум из команды Борнмут навешивает в штрафную с рикошетом.
85'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
84'
Тактическая замена. Мейер Максимилиан уходит с поля и его заменяет Куйяте Шейку
84'
Тактическая замена. Кинг Джошуа уходит с поля и его заменяет Станислас Жуниор
83'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
83'
Хефферсон Лерма не смог попасть в створ ударом издали
83'
Хенесси Уэйн из команды Кристал Пэлас сделал отличный сейв!
83'
Уилсон Каллум имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
83'
ШАНС! Уилсон Каллум вышел один-на-один с голкипером...
83'
Фрейзер Райан разрезает оборону соперника отличным пасом
83'
Фрейзер Райан из команды Борнмут идет с мячом вперед на обострение...
83'
Ван Анхольт Патрик ошибается в защите.
82'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
82'
Тактическая замена. Айю Джордан уходит с поля и его заменяет Сорлот Александр
Угловой
81'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас разыграл угловой с правого угла.
Травма, повреждение
81'
Аке Натан возвращается на поле.
81'
Кук Стив предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
80'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
80'
Ох, нехорошо это выглядит. Аке Натан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
78'
Аке Натан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Тактическая замена. Макартур Джеймс уходит с поля и его заменяет Шлупп Джеффри
77'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
77'
Кук Стив не смог попасть в створ ударом издали
Желтая карточка
76'
Таунсенд Андрос получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
76'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас играет слишком грубо. Смит Адам оказался на газоне.
75'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
75'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Кинг Джошуа из команды Борнмут отдал передачу, которая была заблокирована.
74'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
73'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Удар от ворот произведет Борнмут
71'
Уилсон Каллум из команды Борнмут плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
71'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Кук Льюис из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Миливоевич Лука
69'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
68'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
68'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
66'
Удар от ворот произведет Борнмут
66'
Таунсенд Андрос не смог попасть в створ ударом издали
66'
Смит Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
66'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
65'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
65'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
64'
Таунсенд Андрос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой справа.
64'
Сахо Мамаду предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Кинг Джошуа из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
63'
Кук Стив нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Айю Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой справа.
62'
Уилсон Каллум из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Гослинг Дэн из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Миливоевич Лука
Офсайд
60'
Уилсон Каллум из команды Борнмут в офсайде
60'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает передачу одноклубнику.
60'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут делает отличный кросс...
60'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
60'
Гослинг Дэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
59'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
58'
Тактическая замена. Брукс Дэвид уходит с поля и его заменяет Гослинг Дэн
Фол, нарушение
58'
Миливоевич Лука наказан за толчок Уилсон Каллум
58'
Смит Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
57'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Фрейзер Райан
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
55'
Заха Уилфрид сделал результативную передачу.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Ван Анхольт Патрик изменил счет на табло!
55'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
Кристал Пэлас нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
54'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Удар от ворот произведет Борнмут
53'
Мейер Максимилиан из команды Кристал Пэлас не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
53'
Айю Джордан из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Уан-Биссака Аарон из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
53'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
52'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Заха Уилфрид нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
51'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
50'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
50'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
48'
Удар от ворот произведет Борнмут
48'
Макартур Джеймс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
48'
Айю Джордан из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
48'
Мейер Максимилиан из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
47'
Брукс Дэвид из команды Борнмут направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
46'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
44'
Назначен штрафной. Пострадал Аке Натан, его свалил Макартур Джеймс.
Угловой
44'
Мейер Максимилиан из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
43'
Смит Адам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Мейер Максимилиан из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
43'
Кук Льюис из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Уилсон Каллум из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
42'
Удар от ворот произведет Борнмут
42'
Айю Джордан не смог попасть в створ ударом издали
41'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
40'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Фрейзер Райан из команды Борнмут навешивает в штрафную с рикошетом.
39'
Брукс Дэвид из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
39'
Томкинс Джеймс наказан за толчок Уилсон Каллум
39'
Айю Джордан из команды Кристал Пэлас отдал передачу, которая была заблокирована.
39'
Мейер Максимилиан из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
39'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
38'
Кинг Джошуа из команды Борнмут в офсайде
38'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
37'
Айю Джордан из команды Кристал Пэлас опасно и грубо сыграл. Аке Натан пострадал.
37'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
37'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
36'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
36'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
34'
Миливоевич Лука наказан за толчок Уилсон Каллум
Офсайд
34'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас в офсайде
34'
Мейер Максимилиан из команды Кристал Пэлас делает передачу одноклубнику.
34'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает отличный кросс...
33'
Кук Стив бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
33'
Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас играет слишком грубо. Брукс Дэвид оказался на газоне.
32'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Удар от ворот произведет Борнмут
31'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
31'
Уилсон Каллум наказан за толчок Томкинс Джеймс
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
30'
Бегович Асмир взял и забрал мяч на выходе
30'
Мейер Максимилиан из команды Кристал Пэлас пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Желтая карточка
29'
Брукс Дэвид получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
29'
Безумный фол. Брукс Дэвид грубо играет против соперника. Пострадал Ван Анхольт Патрик
28'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Уилсон Каллум
26'
Миливоевич Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Айю Джордан из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
26'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
24'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отдал передачу, которая была заблокирована.
24'
Борнмут контролирует мяч.
23'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
22'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает пас партнеру.
22'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
Фол, нарушение
21'
Кинг Джошуа наказан за толчок Сахо Мамаду
21'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
20'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
Фол, нарушение
19'
Макартур Джеймс наказан за толчок Фрэнсис Саймон
18'
Матч возобновлен
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
18'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас в офсайде
17'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Айю Джордан из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
17'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
15'
Борнмут контролирует мяч.
14'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
13'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
13'
Шанс! Аке Натан из команды Борнмут пробил головой, но мимо
13'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает отличный кросс...
13'
Хефферсон Лерма нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
12'
Фрейзер Райан из команды Борнмут разыграл угловой с левого угла.
12'
Смит Адам из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Борнмут контролирует мяч.
11'
После дальнего удара, который нанес Мейер Максимилиан мяч отбит вратарем
11'
Брукс Дэвид из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
10'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Опасность предотвращена - Фрэнсис Саймон из команды Борнмут вступил в отбор удачно
9'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Бегович Асмир взял и забрал мяч на выходе
8'
Мейер Максимилиан из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
8'
Хефферсон Лерма выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Мейер Максимилиан из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
8'
Миливоевич Лука мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Хефферсон Лерма из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Мейер Максимилиан
6'
Фрэнсис Саймон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
5'
Отличный командный гол!
5'
Уилсон Каллум сделал результативную передачу.
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Брукс Дэвид изменил счет на табло!
5'
Уилсон Каллум из команды Борнмут делает пас партнеру.
5'
Смит Адам из команды Борнмут делает отличный кросс...
4'
Борнмут контролирует мяч.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Аке Натан из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Айю Джордан
2'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
2'
Брукс Дэвид из команды Борнмут сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
2'
Уилсон Каллум из команды Борнмут сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Борнмут начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Борнмут 2:1 Кристал Пэлас
Борнмут
68.3% (127)
Ничья:
21% (39)
Кристал Пэлас
10.8% (20)

Вы не участвовали в прогнозе

Борнмут:
35.5% (66)
Борнмут:
25.3% (47)
Ничья:
16.7% (31)
Кристал Пэлас:
5.9% (11)
Борнмут:
4.3% (8)
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