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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Зрители: 2635
0:1
45' ГолDiego Montiel II
1:1
48' ГолDaryl Smylie
1:2
61' ГолKarl-Johan Lindblad
2:2
90' ГолFredrik Olsson III
90' Желтая карточкаAlexander Jallow
90' Желтая карточкаHannes Sahlin-Gustavsson
|
45'
0:1
48'
1:1
61'
1:2
90'
2:2
90'
Состав команд
3
Tom
Siwe
18
Pavle
Vagic
17
Daryl
Smylie
10
Орлов
Якоб
Йёнчёпинг 3-5-2
- Основной состав
- 1 Frank Pettersson Вратарь
- 4 Max Watson Защитник
- 7 Моберг Эрик Защитник
- 3 Tom Siwe Защитник
- 12 Jesper Svensson Полузащитник
- 18 Pavle Vagic Полузащитник
- 17 Daryl Smylie Полузащитник
- 22 Sebastian Crona Полузащитник
- 19 Alexander Jallow Полузащитник
- 10 Орлов Якоб Нападающий
- 9 Tommy Thelin Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Benjamin Tannus
- 30 Ahmad Gero
- 27 Lukas Eek
- 24 Amir Al-Ammari
- 6 Fredrik Olsson III
- 14 Axel Lindahl
- 13 Carljohan Eriksson I
- Главный тренер: Jimmy Thelin
Эргрюте 3-5-2
- Основной состав
- 1 Лукич Стоян Вратарь
- 29 Danny Ervik Защитник
- 3 Karl-Johan Lindblad Защитник
- 5 Ланс Антон Защитник
- 20 Diego Montiel II Полузащитник
- 8 Jakob Lindstroem Полузащитник
- 14 Daniel Paulson Полузащитник
- 6 Hannes Sahlin-Gustavsson Полузащитник
- 22 Filip Almstroem-Taehti Полузащитник
- 9 Simon Nilsson Нападающий
- 15 Gustav Ludwigson Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Фуре Ларс Полузащитник
- 2 Allan Mohideen Полузащитник
- 18 Эрикссон Якоб Полузащитник
- 11 Gabriel Altemark-Vanneryr Нападающий
- 10 Dida Rashidi Нападающий
- 19 Jesper Joernvik
- 12 Oskar Blank
Предыдущие игры
Йёнчёпинг (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 23.09.2018 Фалькенберг 2:0 Йёнчёпинг С
- 17.09.2018 Эстер 0:0 Йёнчёпинг С
- 08.09.2018 Йёнчёпинг 1:0 Гефле С
- 02.09.2018 Хальмстад 1:0 Йёнчёпинг С
- 27.08.2018 Йёнчёпинг 4:2 Варберг БоИС С
- 22.08.2018 Худиксвалль 1:3 Йёнчёпинг К
- 18.08.2018 АФК Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг С
- 13.08.2018 Йёнчёпинг 1:3 Вернаму С
- 04.08.2018 Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг С
- 29.07.2018 Йёнчёпинг 1:3 Хельсинборг С
- 30.06.2018 Йёнчёпинг 1:1 Хальмстад С
- 26.06.2018 Эргрюте 1:2 Йёнчёпинг С
- 17.06.2018 Йёнчёпинг 1:3 Фалькенберг С
- 11.06.2018 Вернаму 0:1 Йёнчёпинг С
- 04.06.2018 Йёнчёпинг 0:0 АФК Эскильстуна С
- 28.05.2018 Хельсинборг 1:0 Йёнчёпинг С
- 23.05.2018 Йёнчёпинг 2:2 Дегерфорс С
- 18.05.2018 Гефле 1:2 Йёнчёпинг С
- 12.05.2018 Йёнчёпинг 1:0 Фрей С
- 05.05.2018 Йёнчёпинг 0:0 Браге С
Эргрюте (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 23.09.2018 Эргрюте 4:1 Браге С
- 17.09.2018 Фрей 2:1 Эргрюте С
- 09.09.2018 Эргрюте 1:0 Эстер С
- 04.09.2018 Гефле 0:1 Эргрюте С
- 28.08.2018 Эргрюте 1:3 ГАИС С
- 23.08.2018 Хисингсбака 1:5 Эргрюте К
- 20.08.2018 Вернаму 2:1 Эргрюте С
- 14.08.2018 Эргрюте 3:4 Хельсинборг С
- 07.08.2018 Фалькенберг 1:1 Эргрюте С
- 30.07.2018 Эргрюте 0:0 АФК Эскильстуна С
- 02.07.2018 АФК Эскильстуна 0:0 Эргрюте С
- 26.06.2018 Эргрюте 1:2 Йёнчёпинг С
- 16.06.2018 Эргрюте 1:2 Норрбю С
- 12.06.2018 ГАИС 4:4 Эргрюте С
- 03.06.2018 Эргрюте 1:1 Фалькенберг С
- 26.05.2018 Браге 3:1 Эргрюте С
- 23.05.2018 Эргрюте 4:0 Вернаму С
- 20.05.2018 Хельсинборг 2:0 Эргрюте С
- 11.05.2018 Эргрюте 3:1 Гефле С
- 05.05.2018 Дегерфорс 0:1 Эргрюте С
Последние игры между собой
Йёнчёпинг: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Эргрюте: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фалькенберг
|25
|17
|4
|4
|56 - 28
|55
|2.
|Хельсинборг
|25
|16
|7
|2
|50 - 23
|55
|3.
|АФК Эскильстуна
|25
|12
|11
|2
|35 - 12
|47
|4.
|Хальмстад
|25
|13
|5
|7
|42 - 31
|44
|5.
|Эргрюте
|25
|10
|7
|8
|42 - 34
|37
|6.
|Браге
|25
|10
|7
|8
|40 - 40
|37
|7.
|Дегерфорс
|25
|10
|7
|8
|37 - 38
|37
|8.
|Эстер
|25
|9
|6
|10
|34 - 33
|33
|9.
|Норрбю
|25
|9
|5
|11
|28 - 40
|32
|10.
|Фрей
|25
|8
|4
|13
|38 - 50
|28
|11.
|ГАИС
|25
|6
|10
|9
|34 - 36
|28
|12.
|Йёнчёпинг
|25
|7
|6
|12
|24 - 33
|27
|13.
|Варберг БоИС
|25
|6
|8
|11
|34 - 42
|26
|14.
|Вернаму
|25
|6
|5
|14
|24 - 42
|23
|15.
|Ландскруна
|25
|5
|6
|14
|33 - 42
|21
|16.
|Гефле
|25
|4
|6
|15
|23 - 50
|18
Второй тайм
90'
Ханнес Сахлин-Густавссон получил желтую карточку от судьи
90'
Alexander Jallow получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Фредрик Ольсон бьет в цель!
86'
Эргрюте делает замену. Gustav Ludwigson уходит с поля, а Габриэль Альтемарк-Ваннерир выходит на его замену.
80'
Йончепинг С делает замену. Том Сиве уходит с поля, а Фредрик Ольсон выходит на его замену.
73'
Эргрюте делает замену. Симон Нильссон уходит с поля, а Фуре Ларс выходит на его замену.
70'
Йончепинг С делает замену. Pavle Vagic уходит с поля, а Amir Al-Ammari выходит на его замену.
63'
Эргрюте делает замену. Дэнни Эрвик уходит с поля, а Allan Mohideen выходит на его замену.
61'
Г О О О О Л - Карл-Юхан Линдблад бьет в цель!
48'
Г О О О О Л - Дарли Смайл бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Diego Montiel бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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