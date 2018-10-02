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Зрители: 2635
Йёнчёпинг
2:2
Конец матча
Эргрюте
0'
0:1
45' Гол
Diego Montiel II
1:1
48' Гол
Daryl Smylie
1:2
61' Гол
Karl-Johan Lindblad
2:2
90' Гол
Fredrik Olsson III
90' Желтая карточка
Alexander Jallow
90' Желтая карточка
Hannes Sahlin-Gustavsson
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Ханнес Сахлин-Густавссон получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Alexander Jallow получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Фредрик Ольсон бьет в цель!
86'
Эргрюте делает замену. Gustav Ludwigson уходит с поля, а Габриэль Альтемарк-Ваннерир выходит на его замену.
80'
Йончепинг С делает замену. Том Сиве уходит с поля, а Фредрик Ольсон выходит на его замену.
73'
Эргрюте делает замену. Симон Нильссон уходит с поля, а Фуре Ларс выходит на его замену.
70'
Йончепинг С делает замену. Pavle Vagic уходит с поля, а Amir Al-Ammari выходит на его замену.
63'
Эргрюте делает замену. Дэнни Эрвик уходит с поля, а Allan Mohideen выходит на его замену.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Карл-Юхан Линдблад бьет в цель!
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Дарли Смайл бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Diego Montiel бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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