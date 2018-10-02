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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 1595
Мьёндален
2:0
Конец матча
Конгсвингер
0'
1:0
29' Гол
Joachim Solberg Olsen
58' Желтая карточка
Оксеан Оливье
69' Желтая карточка
Adem Gueven
78' Желтая карточка
Люндал Мартин
2:0
79' Гол
Tonny Brochmann
90'+5
Второй тайм
90'
Конгсвингер делает замену. Ибрагим Шуайбу уходит с поля, а Christian Roeer выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Мьендален делает замену. Оксеан Оливье уходит с поля, а Ousseynou Boye выходит на его замену.
86'
Мьендален делает замену. Йоаким Сольберг Ольсен уходит с поля, а William Saelid Sell выходит на его замену.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Тонни Брохманн бьет в цель!
Желтая карточка
78'
Люндал Мартин получил желтую карточку от судьи
75'
Мьендален делает замену. Фредриксен Матиас уходит с поля, а Jibril Bojang выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Адем Гювен получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
58'
Оксеан Оливье получил желтую карточку от судьи
54'
Конгсвингер делает замену. Dong-Wan Gang уходит с поля, а Harald Holter выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Йоаким Сольберг Ольсен бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Isachsen Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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