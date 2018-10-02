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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Исачсен Зрители: 1595
2:0
Конец матча
1:0
29' ГолJoachim Solberg Olsen
58' Желтая карточкаОксеан Оливье
69' Желтая карточкаAdem Gueven
78' Желтая карточкаЛюндал Мартин
2:0
79' ГолTonny Brochmann
|
29'
1:0
58'
69'
78'
79'
2:0
Состав команд
Мьёндален 4-3-3
- Основной состав
- 1 Макани Соша Вратарь
- 5 Alexander Betten Hansen Защитник
- 2 Quint Jansen Защитник
- 23 Sondre Solholm Johansen Защитник
- 3 Vetle Dragsnes Защитник
- 7 Tonny Brochmann Полузащитник
- 11 Christian Gauseth Полузащитник
- 19 Линнсет Йонатан Полузащитник
- 10 Оксеан Оливье Нападающий
- 6 Joachim Solberg Olsen Нападающий
- 15 Фредриксен Матиас Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Бокве Жорж Вратарь
- 4 William Saelid Sell Защитник
- 16 Гундерсен Мадс Полузащитник
- 31 Jibril Bojang Нападающий
- 20 Ousseynou Boye Нападающий
- 14 Vamoiti Diomande Нападающий
- 24 Erick Sagbakken
- Главный тренер: Vegard Hansen
Конгсвингер 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 77 Ориджи Арнольд Вратарь
- 24 Ridouan Boulahuane Essaeh Защитник
- 19 Люндал Мартин Защитник
- 3 Скагестад Эдвард Защитник
- 18 Iman Mafi Защитник
- 23 Fredrik Sjoelstad Полузащитник
- 15 Marlinho Полузащитник
- 8 Dong-Wan Gang Полузащитник
- 7 Niklas Fernando Nygaard Castro Полузащитник
- 9 Adem Gueven Нападающий
- 26 Ибрагим Шуайбу Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Tobias Trautner Вратарь
- 5 Christian Roeer Защитник
- 20 Even Bydal Полузащитник
- 16 Harald Holter Полузащитник
- 21 Daniel Lysgaard
- 17 Lucas Morais
- Главный тренер: Mark Dempsey
Предыдущие игры
Мьёндален (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 25.09.2018 Мьёндален 2:0 Олесунн ПД
- 16.09.2018 Тромсдален 0:2 Мьёндален ПД
- 02.09.2018 Мьёндален 1:1 Нутодден ПД
- 28.08.2018 Согндаль 3:4 Мьёндален ПД
- 21.08.2018 Мьёндален 1:1 Осане ПД
- 12.08.2018 Саннес УЛФ 0:2 Мьёндален ПД
- 05.08.2018 Мьёндален 1:0 Стрёммен ПД
- 29.07.2018 Нест-Сотра 1:2 Мьёндален ПД
- 22.07.2018 Мьёндален 4:0 Левангер ПД
- 03.07.2018 Нутодден 1:0 Мьёндален ПД
- 26.06.2018 Мьёндален 3:3 Нест-Сотра ПД
- 17.06.2018 Левангер 0:4 Мьёндален ПД
- 13.06.2018 Мьёндален 2:2 Хёугесунн К
- 10.06.2018 Мьёндален 2:1 Хам-Кам ПД
- 03.06.2018 Осане 0:2 Мьёндален ПД
- 27.05.2018 Мьёндален 1:0 Саннес УЛФ ПД
- 21.05.2018 Стрёммен 0:1 Мьёндален ПД
- 16.05.2018 Мьёндален 0:2 Улленсакер-Киса ПД
- 13.05.2018 Конгсвингер 0:1 Мьёндален ПД
- 09.05.2018 Мьёндален 2:0 Стабек К
Конгсвингер (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 23.09.2018 Конгсвингер 1:1 Тромсдален ПД
- 16.09.2018 Олесунн 2:1 Конгсвингер ПД
- 02.09.2018 Конгсвингер 1:3 Согндаль ПД
- 26.08.2018 Левангер 1:1 Конгсвингер ПД
- 19.08.2018 Конгсвингер 2:0 Нутодден ПД
- 12.08.2018 Хам-Кам 3:1 Конгсвингер ПД
- 07.08.2018 Конгсвингер 6:0 Саннес УЛФ ПД
- 29.07.2018 Стрёммен 2:6 Конгсвингер ПД
- 21.07.2018 Конгсвингер 5:1 Флурё ПД
- 01.07.2018 Нест-Сотра 2:2 Конгсвингер ПД
- 24.06.2018 Конгсвингер 1:2 Стрёммен ПД
- 17.06.2018 Нутодден 1:2 Конгсвингер ПД
- 10.06.2018 Конгсвингер 2:1 Левангер ПД
- 02.06.2018 Саннес УЛФ 0:3 Конгсвингер ПД
- 29.05.2018 Конгсвингер 2:1 Улленсакер-Киса ПД
- 21.05.2018 Осане 3:1 Конгсвингер ПД
- 16.05.2018 Конгсвингер 2:1 Хам-Кам ПД
- 13.05.2018 Конгсвингер 0:1 Мьёндален ПД
- 09.05.2018 Улленсакер-Киса 3:2 Конгсвингер К
- 06.05.2018 Тромсдален 3:3 Конгсвингер ПД
Последние игры между собой
Мьёндален: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 6
Конгсвингер: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 7
- 13.05.2018 Конгсвингер 0:1 Мьёндален Первый дивизион
- 22.10.2017 Конгсвингер 3:2 Мьёндален Первый дивизион
- 30.04.2017 Мьёндален 5:1 Конгсвингер Первый дивизион
- 17.10.2016 Конгсвингер 3:1 Мьёндален Первый дивизион
- 26.06.2016 Мьёндален 2:1 Конгсвингер Первый дивизион
- 08.09.2013 Мьёндален 3:0 Конгсвингер Первый дивизион
- 07.04.2013 Конгсвингер 1:0 Мьёндален Первый дивизион
- 26.08.2012 Конгсвингер 0:2 Мьёндален Первый дивизион
- 08.07.2012 Мьёндален 2:1 Конгсвингер Первый дивизион
- 02.10.2011 Мьёндален 2:2 Конгсвингер Адекколига
- 03.04.2011 Конгсвингер 2:0 Мьёндален Адекколига
- 01.11.2009 Конгсвингер 2:0 Мьёндален Адекколига
- 11.07.2009 Мьёндален 2:1 Конгсвингер Адекколига
- 28.02.2009 Конгсвингер 3:0 Мьёндален Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьёндален
|25
|15
|7
|3
|39 - 16
|52
|2.
|Олесунн
|25
|15
|5
|5
|49 - 25
|50
|3.
|Викинг
|25
|16
|1
|8
|55 - 36
|49
|4.
|Согндаль
|25
|12
|6
|7
|40 - 28
|42
|5.
|Улленсакер-Киса
|25
|10
|8
|7
|51 - 41
|38
|6.
|Тромсдален
|25
|10
|7
|8
|38 - 38
|37
|7.
|Саннес УЛФ
|25
|9
|8
|8
|35 - 38
|35
|8.
|Конгсвингер
|25
|10
|4
|11
|46 - 40
|34
|9.
|Хам-Кам
|25
|9
|6
|10
|36 - 36
|33
|10.
|Ерв
|25
|8
|9
|8
|28 - 33
|33
|11.
|Нест-Сотра
|25
|9
|5
|11
|36 - 38
|32
|12.
|Осане
|25
|8
|6
|11
|33 - 41
|30
|13.
|Стрёммен
|25
|9
|1
|15
|39 - 50
|28
|14.
|Нутодден
|25
|7
|5
|13
|29 - 37
|26
|15.
|Флурё
|25
|7
|3
|15
|24 - 51
|24
|16.
|Левангер
|25
|3
|5
|17
|29 - 59
|14
Второй тайм
90'
Конгсвингер делает замену. Ибрагим Шуайбу уходит с поля, а Christian Roeer выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Мьендален делает замену. Оксеан Оливье уходит с поля, а Ousseynou Boye выходит на его замену.
86'
Мьендален делает замену. Йоаким Сольберг Ольсен уходит с поля, а William Saelid Sell выходит на его замену.
79'
Г О О О О Л - Тонни Брохманн бьет в цель!
78'
Люндал Мартин получил желтую карточку от судьи
75'
Мьендален делает замену. Фредриксен Матиас уходит с поля, а Jibril Bojang выходит на его замену.
69'
Адем Гювен получил желтую карточку от судьи
58'
Оксеан Оливье получил желтую карточку от судьи
54'
Конгсвингер делает замену. Dong-Wan Gang уходит с поля, а Harald Holter выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
29'
Г О О О О Л - Йоаким Сольберг Ольсен бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Isachsen Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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