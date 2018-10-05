Стадион: Beijing Fengtai Stadium
1:0
Конец матча
17' Желтая карточкаYongjing Cao
19' Желтая карточкаШангуань Ван
24' Желтая карточкаQi Jin
30' Желтая карточкаКаранга Фернандо
62' Желтая карточкаBoyang Liu
1:0
64' ГолYongjing Cao
90' Желтая карточкаWeihui Rao
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
96'
Каранга Фернандо наказан за толчок Weihui Rao
95'
95'
95'
95'
Kuo Yang не смог попасть в створ ударом издали
95'
94'
Qi Jin из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
94'
94'
94'
93'
93'
Jie Chen нанес удар, но промахнулся очень сильно.
93'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
93'
93'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
93'
Yang Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Шангуань Ван не смог попасть в створ ударом издали
92'
Ваш Те Рикарду из команды Хэнань Цзянье направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
Судья сигнализирует, что Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Yang Liu
91'
Weihui Rao получил желтую карточку от судьи
90'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
90'
Каранга Фернандо задерживает мяч рукой
90'
Бассогог Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Тактическая замена. Yongjing Cao уходит с поля и его заменяет Yang Liu
88'
Судья сигнализирует, что Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Бассогог Кристиан
88'
88'
88'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ идет с мячом вперед на обострение...
88'
88'
87'
Makhete Diop нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
87'
86'
Kuo Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
86'
Назначен штрафной. Пострадал Weihui Rao, его свалил Бассогог Кристиан.
85'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
85'
Судья сигнализирует, что Jie Chen из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Jinghang Hu
84'
Ваш Те Рикарду из команды Хэнань Цзянье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Каранга Фернандо из команды Хэнань Цзянье делает передачу одноклубнику.
83'
83'
83'
Nizamdin Ependi получил травму и заменен. Hantian Xiang выходит на поле.
82'
82'
Матч возобновлен
81'
Ох, нехорошо это выглядит. Nizamdin Ependi получил травму и медбригада забирает его с поля.
81'
Nizamdin Ependi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
80'
Тактическая замена. Cheng Long уходит с поля и его заменяет Jinghang Hu
80'
Муканджо Бенжамин не смог попасть в створ ударом издали
80'
79'
79'
79'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
78'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ делает пас партнеру.
78'
Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
77'
Nizamdin Ependi возвращается на поле.
77'
Матч возобновлен
77'
Ох, нехорошо это выглядит. Nizamdin Ependi получил травму и медбригада забирает его с поля.
76'
Nizamdin Ependi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
74'
74'
Бассогог Кристиан наказан за толчок Nizamdin Ependi
73'
Lie Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
73'
Каранга Фернандо нанес удар, мяч был парирован, но Lie Zhang не удержал его в руках.
73'
Каранга Фернандо из команды Хэнань Цзянье играет в стеночку с партнером по команде. Ваш Те Рикарду это был.
73'
72'
72'
72'
Weihui Rao не смог попасть в створ ударом издали
71'
71'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
Qi Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой слева.
70'
Hao Chen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Судья сигнализирует, что Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Ван Ган
70'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
69'
69'
Муканджо Бенжамин не смог попасть в створ ударом издали
68'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
68'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ делает пас партнеру.
68'
68'
Ваш Те Рикарду нанес удар головой, но Lie Zhang спокойно отбил мяч.
67'
67'
Тактическая замена. Ма Ксянгью уходит с поля и его заменяет Ваш Те Рикарду
66'
Судья сигнализирует, что Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Zhuoyi Feng
66'
Cheng Long выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
65'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
64'
Nizamdin Ependi сделал результативную передачу.
64'
Г О О О О Л - Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ переиграл вратаря дальним ударом!
64'
Отличные скиллы показывает Yongjing Cao, обводя своих соперников
64'
63'
63'
Матч возобновлен
63'
Boyang Liu получил травму и заменен. Ван Ган выходит на поле.
62'
Boyang Liu совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
62'
Ох, нехорошо это выглядит. Boyang Liu получил травму и медбригада забирает его с поля.
61'
Qi Jin на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Boyang Liu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Boyang Liu из команды Бэйцзин Женьхэ опасно и грубо сыграл. Qi Jin пострадал.
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
59'
Судья сигнализирует, что Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Шангуань Ван
59'
58'
58'
Qi Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Jie Chen из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
58'
57'
Каранга Фернандо из команды Хэнань Цзянье в офсайде
57'
Бассогог Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Ма Ксянгью оказался на газоне.
56'
56'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
55'
Ма Ксянгью из команды Хэнань Цзянье в офсайде
55'
Jie Chen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Шангуань Ван из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
54'
54'
54'
Бассогог Кристиан наказан за толчок Ван Хоулианг
53'
Каранга Фернандо из команды Хэнань Цзянье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
52'
52'
Муканджо Бенжамин делает длинную передачу вперед
52'
Hao Chen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Муканджо Бенжамин нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ делает пас партнеру.
51'
51'
Судья сигнализирует, что Cheng Long из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Муканджо Бенжамин
50'
50'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
50'
Вратарь парирует удар, который нанес Qi Jin, и мяч снова в игре
50'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
50'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Qi Jin и Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье.
49'
49'
49'
Ван Хоулианг нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Ван Хоулианг нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
48'
48'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ разыграл угловой с правого угла.
48'
Boyang Liu из команды Бэйцзин Женьхэ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
47'
47'
Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье делает передачу одноклубнику.
46'
Судья сигнализирует, что Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Шангуань Ван
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Аугусто Фернандес пробует нанести удар издали, но Ву Ян держит все под контролем
47'
Zhuoyi Feng выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
46'
Hao Chen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Zhuoyi Feng навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Yongjing Cao задерживает мяч рукой
45'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
44'
44'
44'
Boyang Liu делает длинную передачу вперед
43'
43'
43'
Kuo Yang не смог попасть в створ ударом издали
43'
Ма Ксянгью из команды Хэнань Цзянье делает пас партнеру.
43'
Каранга Фернандо из команды Хэнань Цзянье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
42'
Отличные скиллы показывает Каранга Фернандо, обводя своих соперников
42'
Шангуань Ван из команды Хэнань Цзянье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
Судья сигнализирует, что Xin Luo из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Бассогог Кристиан
42'
Cheng Long выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
41'
Qi Jin ошибается в защите.
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
39'
39'
39'
39'
39'
38'
38'
Yongjing Cao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ опасно и грубо сыграл. Hao Chen пострадал.
37'
36'
36'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
36'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
35'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
34'
Zhuoyi Feng пробил со штрафного прямо в стенку
34'
Ван Хоулианг из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Каранга Фернандо оказался на газоне.
33'
Отличные скиллы показывает Каранга Фернандо, обводя своих соперников
33'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
33'
33'
32'
32'
31'
Судья сигнализирует, что Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Ван Хоулианг
31'
Матч возобновлен
31'
Xin Luo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Каранга Фернандо получил желтую карточку от судьи
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
30'
Каранга Фернандо из команды Хэнань Цзянье опасно и грубо сыграл. Xin Luo пострадал.
30'
29'
Отличные скиллы показывает Boyang Liu, обводя своих соперников
28'
Weihui Rao наказан за толчок Каранга Фернандо
28'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ разыграл угловой с левого угла.
28'
Муканджо Бенжамин нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ делает навес прямо в штрафную.
27'
27'
Судья сигнализирует, что Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Kuo Yang
26'
26'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ делает пас партнеру.
26'
26'
25'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
25'
Матч возобновлен
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
24'
Boyang Liu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Qi Jin получил желтую карточку от судьи
24'
Безумный фол. Qi Jin грубо играет против соперника. Пострадал Boyang Liu
23'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
23'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ разыграл угловой с левого угла.
22'
Kuo Yang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
21'
Makhete Diop нанес удар головой, но Ву Ян спокойно отбил мяч.
21'
Jie Chen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Судья сигнализирует, что Каранга Фернандо из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Аугусто Фернандес
20'
20'
Как он промахнулся? Yongjing Cao имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
19'
Шангуань Ван получил желтую карточку от судьи
19'
Шангуань Ван из команды Хэнань Цзянье опасно и грубо сыграл. Jie Chen пострадал.
19'
18'
17'
Судья свистит. Yongjing Cao атаковал сзади соперника. Это Ву Ян заработал своей команде штрафной
17'
Yongjing Cao получает желтую карточку за неспортивное поведение
17'
17'
Отличные скиллы показывает Nizamdin Ependi, обводя своих соперников
16'
Судья сигнализирует, что Hao Chen из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Nizamdin Ependi
16'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ опасно и грубо сыграл. Ма Ксянгью пострадал.
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
15'
15'
Плохо сыграл Hao Chen - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
14'
13'
13'
Nizamdin Ependi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Zhuoyi Feng навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Судья сигнализирует, что Boyang Liu из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Zhuoyi Feng
12'
12'
Судья сигнализирует, что Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Nizamdin Ependi
12'
11'
11'
Шанс! Каранга Фернандо из команды Хэнань Цзянье пробил головой, но мимо
11'
Цао Гу из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
11'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
10'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
10'
Каранга Фернандо нанес удар, мяч был парирован, но Lie Zhang не удержал его в руках.
9'
9'
Бассогог Кристиан возвращается на поле.
9'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
8'
Хорошую попытку сделал Yongjing Cao. Удар в створ, но вратарь начеку
8'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ делает пас партнеру.
8'
7'
Матч возобновлен
7'
Ох, нехорошо это выглядит. Бассогог Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
6'
Бассогог Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
5'
5'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
5'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
4'
Qi Jin наказан за толчок Nizamdin Ependi
3'
Каранга Фернандо наказан за толчок Yongjing Cao
3'
Игрок из команды Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
3'
2'
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
2'
2'
1'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
1'
Судья сигнализирует, что Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Jie Chen
1'
Бэйцзин Женьхэ начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Beijing Fengtai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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