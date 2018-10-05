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  5. Суперлига
Стадион:
Бэйцзин Женьхэ
1:0
Конец матча
Хэнань Цзянье
0'
17' Желтая карточка
Yongjing Cao
19' Желтая карточка
Шангуань Ван
24' Желтая карточка
Qi Jin
30' Желтая карточка
Каранга Фернандо
62' Желтая карточка
Boyang Liu
1:0
64' Гол
Yongjing Cao
90' Желтая карточка
Weihui Rao
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
96'
Каранга Фернандо наказан за толчок Weihui Rao
95'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
95'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
95'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
95'
Kuo Yang не смог попасть в створ ударом издали
95'
Ван Хоулианг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Qi Jin из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
94'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
94'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
94'
Ван Хоулианг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
93'
Jie Chen нанес удар, но промахнулся очень сильно.
93'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
93'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
93'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
93'
Yang Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Шангуань Ван не смог попасть в створ ударом издали
92'
Ваш Те Рикарду из команды Хэнань Цзянье направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
91'
Хэнань Цзянье начинает контратаку
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Yang Liu
Желтая карточка
91'
Weihui Rao получил желтую карточку от судьи
90'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
90'
Каранга Фернандо задерживает мяч рукой
90'
Бассогог Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Тактическая замена. Yongjing Cao уходит с поля и его заменяет Yang Liu
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Бассогог Кристиан
88'
Ву Ян взял и забрал мяч на выходе
88'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
88'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ идет с мячом вперед на обострение...
88'
Бэйцзин Женьхэ начинает контратаку
88'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
87'
Makhete Diop нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
87'
Бэйцзин Женьхэ начинает контратаку
86'
Kuo Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
86'
Назначен штрафной. Пострадал Weihui Rao, его свалил Бассогог Кристиан.
85'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Jie Chen из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Jinghang Hu
84'
Ваш Те Рикарду из команды Хэнань Цзянье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Каранга Фернандо из команды Хэнань Цзянье делает передачу одноклубнику.
83'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
83'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
Травма, повреждение
83'
Nizamdin Ependi получил травму и заменен. Hantian Xiang выходит на поле.
82'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
82'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
81'
Ох, нехорошо это выглядит. Nizamdin Ependi получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
81'
Nizamdin Ependi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
80'
Тактическая замена. Cheng Long уходит с поля и его заменяет Jinghang Hu
80'
Муканджо Бенжамин не смог попасть в створ ударом издали
80'
Бэйцзин Женьхэ имеет хороший шанс забить.
79'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
79'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
78'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ делает пас партнеру.
78'
Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
77'
Nizamdin Ependi возвращается на поле.
77'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
77'
Ох, нехорошо это выглядит. Nizamdin Ependi получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
76'
Nizamdin Ependi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
74'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
74'
Бассогог Кристиан наказан за толчок Nizamdin Ependi
73'
Lie Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
73'
Каранга Фернандо нанес удар, мяч был парирован, но Lie Zhang не удержал его в руках.
73'
Каранга Фернандо из команды Хэнань Цзянье играет в стеночку с партнером по команде. Ваш Те Рикарду это был.
73'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
72'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
72'
Weihui Rao не смог попасть в створ ударом издали
71'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ делает пас партнеру.
71'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
Qi Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой слева.
70'
Hao Chen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Ван Ган
70'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
69'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
69'
Муканджо Бенжамин не смог попасть в створ ударом издали
68'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ делает пас партнеру.
68'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ делает пас партнеру.
68'
Бэйцзин Женьхэ начинает контратаку
68'
Ваш Те Рикарду нанес удар головой, но Lie Zhang спокойно отбил мяч.
Угловой
67'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
67'
Тактическая замена. Ма Ксянгью уходит с поля и его заменяет Ваш Те Рикарду
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Ван Ган из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Zhuoyi Feng
66'
Cheng Long выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
65'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
64'
Nizamdin Ependi сделал результативную передачу.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ переиграл вратаря дальним ударом!
64'
Отличные скиллы показывает Yongjing Cao, обводя своих соперников
64'
Бэйцзин Женьхэ начинает контратаку
63'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
63'
Матч возобновлен
63'
Boyang Liu получил травму и заменен. Ван Ган выходит на поле.
Желтая карточка
62'
Boyang Liu совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Травма, повреждение
62'
Ох, нехорошо это выглядит. Boyang Liu получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
61'
Qi Jin на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
61'
Boyang Liu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
60'
Boyang Liu из команды Бэйцзин Женьхэ опасно и грубо сыграл. Qi Jin пострадал.
60'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Шангуань Ван
59'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
58'
Хэнань Цзянье начинает контратаку
58'
Qi Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Jie Chen из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
58'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
57'
Каранга Фернандо из команды Хэнань Цзянье в офсайде
57'
Бассогог Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Ма Ксянгью оказался на газоне.
56'
Ван Хоулианг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Офсайд
55'
Ма Ксянгью из команды Хэнань Цзянье в офсайде
55'
Jie Chen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Шангуань Ван из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
54'
Хэнань Цзянье начинает контратаку
54'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
Фол, нарушение
54'
Бассогог Кристиан наказан за толчок Ван Хоулианг
53'
Каранга Фернандо из команды Хэнань Цзянье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Муканджо Бенжамин делает длинную передачу вперед
52'
Hao Chen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Муканджо Бенжамин нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ делает пас партнеру.
51'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Cheng Long из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Муканджо Бенжамин
50'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
50'
Вратарь парирует удар, который нанес Qi Jin, и мяч снова в игре
50'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
50'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Qi Jin и Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье.
49'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Ван Хоулианг нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Ван Хоулианг нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
48'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
Угловой
48'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ разыграл угловой с правого угла.
48'
Boyang Liu из команды Бэйцзин Женьхэ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
47'
Xin Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье делает передачу одноклубнику.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Шангуань Ван
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Аугусто Фернандес пробует нанести удар издали, но Ву Ян держит все под контролем
47'
Zhuoyi Feng выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
47'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
46'
Hao Chen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Zhuoyi Feng навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Фол, нарушение
46'
Yongjing Cao задерживает мяч рукой
45'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
44'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
44'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
44'
Boyang Liu делает длинную передачу вперед
43'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
43'
Kuo Yang не смог попасть в створ ударом издали
43'
Ма Ксянгью из команды Хэнань Цзянье делает пас партнеру.
43'
Каранга Фернандо из команды Хэнань Цзянье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
42'
Отличные скиллы показывает Каранга Фернандо, обводя своих соперников
42'
Шангуань Ван из команды Хэнань Цзянье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Xin Luo из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Бассогог Кристиан
42'
Cheng Long выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
41'
Qi Jin ошибается в защите.
41'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
39'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
39'
Ву Ян взял и забрал мяч на выходе
39'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
39'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Yongjing Cao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Kuo Yang нанес удар издали, а Lie Zhang отбил его обратно в игру!
Фол, нарушение
37'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ опасно и грубо сыграл. Hao Chen пострадал.
37'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
36'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
Угловой
35'
Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье подал угловой слева.
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
35'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
34'
Zhuoyi Feng пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
34'
Ван Хоулианг из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Каранга Фернандо оказался на газоне.
33'
Отличные скиллы показывает Каранга Фернандо, обводя своих соперников
33'
Lie Zhang взял и забрал мяч на выходе
33'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
33'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
32'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Ван Хоулианг
31'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
31'
Xin Luo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
30'
Каранга Фернандо получил желтую карточку от судьи
30'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
30'
Каранга Фернандо из команды Хэнань Цзянье опасно и грубо сыграл. Xin Luo пострадал.
30'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Отличные скиллы показывает Boyang Liu, обводя своих соперников
Фол, нарушение
28'
Weihui Rao наказан за толчок Каранга Фернандо
28'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
28'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ разыграл угловой с левого угла.
28'
Муканджо Бенжамин нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ делает навес прямо в штрафную.
27'
Бэйцзин Женьхэ имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Kuo Yang
26'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Аугусто Фернандес из команды Бэйцзин Женьхэ делает пас партнеру.
Фол, нарушение
26'
Бэйцзин Женьхэ имеет хороший шанс забить.
26'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
25'
Матч возобновлен
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Травма, повреждение
24'
Boyang Liu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
24'
Qi Jin получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
24'
Безумный фол. Qi Jin грубо играет против соперника. Пострадал Boyang Liu
23'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Угловой
23'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ разыграл угловой с левого угла.
22'
Kuo Yang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Makhete Diop нанес удар головой, но Ву Ян спокойно отбил мяч.
21'
Jie Chen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Каранга Фернандо из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Аугусто Фернандес
20'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Как он промахнулся? Yongjing Cao имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Желтая карточка
19'
Шангуань Ван получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
19'
Шангуань Ван из команды Хэнань Цзянье опасно и грубо сыграл. Jie Chen пострадал.
19'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
Фол, нарушение
17'
Судья свистит. Yongjing Cao атаковал сзади соперника. Это Ву Ян заработал своей команде штрафной
Желтая карточка
17'
Yongjing Cao получает желтую карточку за неспортивное поведение
17'
Ву Ян взял и забрал мяч на выходе
17'
Отличные скиллы показывает Nizamdin Ependi, обводя своих соперников
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Hao Chen из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Nizamdin Ependi
Фол, нарушение
16'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ опасно и грубо сыграл. Ма Ксянгью пострадал.
15'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
15'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
15'
Плохо сыграл Hao Chen - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
14'
Муканджо Бенжамин из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
13'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
13'
Nizamdin Ependi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Zhuoyi Feng навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Boyang Liu из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Zhuoyi Feng
12'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Nizamdin Ependi
12'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
11'
Шанс! Каранга Фернандо из команды Хэнань Цзянье пробил головой, но мимо
11'
Цао Гу из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
Угловой
11'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
10'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
10'
Каранга Фернандо нанес удар, мяч был парирован, но Lie Zhang не удержал его в руках.
9'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
Травма, повреждение
9'
Бассогог Кристиан возвращается на поле.
9'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Хорошую попытку сделал Yongjing Cao. Удар в створ, но вратарь начеку
8'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ делает пас партнеру.
8'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ делает пас партнеру.
7'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
7'
Ох, нехорошо это выглядит. Бассогог Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
6'
Бассогог Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
5'
Ву Ян взял и забрал мяч на выходе
5'
Игрок из команды Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
5'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
4'
Qi Jin наказан за толчок Nizamdin Ependi
Фол, нарушение
3'
Каранга Фернандо наказан за толчок Yongjing Cao
3'
Игрок из команды Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
3'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
2'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Zhuoyi Feng из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Jie Chen
1'
Бэйцзин Женьхэ начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Beijing Fengtai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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