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Стадион:
Шаньдун Лунэн
3:2
Конец матча
Тяньцзинь Цюаньцзянь
0'
1:0
3' Гол
Xinghan Wu
2:0
13' Гол
Тарделли Диего
2:1
26' Гол
Xu Yang I
42' Желтая карточка
Chi Zhang
50' Желтая карточка
Xinghan Wu
2:2
69' Пенальти
Пато Алешандре
3:2
76' Пенальти
Тарделли Диего
78' Желтая карточка
Shuai Pei
82' Желтая карточка
Xiuwei Zhang
89' Желтая карточка
Yuan Cheng
90'+7
Второй тайм
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
97'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
96'
Шанс! Rongze Han из команды Шаньдун Лунэн пробил головой, но мимо
96'
Пато Алешандре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
95'
Судья сигнализирует, что Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Кэ Сунь
95'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
95'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
95'
Шаньдун Лунэн начинает контратаку
Офсайд
94'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
94'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Угловой
94'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн разыграл угловой с левого угла.
94'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Угловой
94'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн разыграл угловой с левого угла.
93'
Отличные скиллы показывает Тарделли Диего, обводя своих соперников
93'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
93'
Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал отличный сейв!
93'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
92'
Шаньдун Лунэн начинает контратаку
92'
Матч возобновлен
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
90'
ШАНС! Jingdao Jin нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
90'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
90'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
90'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
90'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Желтая карточка
89'
Yuan Cheng получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Yuan Cheng из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Xiuwei Zhang
89'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
88'
Dalun Zheng выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
88'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
87'
Xiuwei Zhang нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
86'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
86'
Матч возобновлен
85'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
85'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Лэй У из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Xinghan Wu
85'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
84'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
82'
Xiuwei Zhang получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Жил Карлос
Угловой
81'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
81'
Янг Ксу мяч отрикошетил от ворот
81'
Юнпо Ван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Матч возобновлен
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
79'
Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн толкнул локтем оппонента. Это Пато Алешандре заработал фол
79'
Тяньцзинь Цюаньцзянь начинает контратаку
79'
После штрафного удара,который нанес Женг Женг мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Желтая карточка
78'
Shuai Pei совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Shuai Pei из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Jingdao Jin
78'
Shuai Pei ошибается в защите.
78'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Пато Алешандре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Junshuai Liu из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Пато Алешандре
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн забивает с точки!
75'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
75'
ПЕНАЛЬТИ - Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Ванг Тонг.
75'
Отличные скиллы показывает Ванг Тонг, обводя своих соперников
74'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
74'
Лу Чжан взял и забрал мяч на выходе
73'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн навешивает в штрафную с рикошетом.
73'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
72'
Хорошую попытку сделал Женг Женг. Удар в створ, но вратарь начеку
72'
Shuai Pei выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
72'
Yiming Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Отличные скиллы показывает Xinghan Wu, обводя своих соперников
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Jingdao Jin
70'
Тяньцзинь Цюаньцзянь начинает контратаку
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь забивает с точки!
Фол, нарушение
69'
ПЕНАЛЬТИ! - Женг Женг играет рукой в штрафной! Женг Женг вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
69'
Матч возобновлен
68'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
68'
Rongze Han взял и забрал мяч на выходе
67'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь навешивает в штрафную с рикошетом.
67'
Отличные скиллы показывает Пато Алешандре, обводя своих соперников
67'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
67'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
67'
Отличный пас сделал Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
66'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
66'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
65'
Тяньцзинь Цюаньцзянь начинает контратаку
65'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Офсайд
65'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
65'
Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
64'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Xinghan Wu
63'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
62'
Тяньцзинь Цюаньцзянь контролирует мяч.
62'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Лэй У из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Yuan Cheng
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Yuan Cheng из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Dalun Zheng
61'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
60'
Тактическая замена. Жанг Чи уходит с поля и его заменяет Yuan Cheng
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
60'
Как он промахнулся? Жанг Чи имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
60'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
59'
Отличные скиллы показывает Тарделли Диего, обводя своих соперников
59'
Шаньдун Лунэн начинает контратаку
59'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
Травма, повреждение
59'
Тарделли Диего возвращается на поле.
59'
Тактическая замена. Cheng Zhang уходит с поля и его заменяет Ванг Ксяолонг
59'
Отличный пас сделал Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
58'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
58'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
58'
Ох, нехорошо это выглядит. Тарделли Диего получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
57'
Тарделли Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Тяньцзинь Цюаньцзянь контролирует мяч.
56'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
55'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Тактическая замена. Jie Wang уходит с поля и его заменяет Wei Wu
53'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
52'
Тактическая замена. Цуй Пэн уходит с поля и его заменяет Junshuai Liu
52'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Хао Юньминь
51'
Женг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Пато Алешандре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Матч возобновлен
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Желтая карточка
50'
Xinghan Wu совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Dalun Zheng
49'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
49'
Тяньцзинь Цюаньцзянь начинает контратаку
48'
Xiuwei Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
48'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Кэ Сунь нанес удар издали, а Rongze Han отбил его обратно в игру!
46'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
48'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
48'
ШАНС! Jingdao Jin нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Отличные скиллы показывает Jingdao Jin, обводя своих соперников
48'
Юнпо Ван ошибается в защите.
47'
Тяньцзинь Цюаньцзянь контролирует мяч.
47'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Jingdao Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
46'
Тяньцзинь Цюаньцзянь контролирует мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
45'
Rongze Han взял и забрал мяч на выходе
44'
Пато Алешандре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Цуй Пэн из команды Шаньдун Лунэн толкнул локтем оппонента. Это Янг Ксу заработал фол
44'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Хао Юньминь
Травма, повреждение
43'
Cheng Zhang возвращается на поле.
43'
Матч возобновлен
Желтая карточка
42'
Жанг Чи совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
41'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Травма, повреждение
40'
Cheng Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
39'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
38'
Шанс! Jie Wang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь пробил головой, но мимо
Угловой
38'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
38'
Дай Лин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Xinghan Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
37'
Jie Wang мяч отрикошетил от ворот
37'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
37'
После удара головой, который сделал Xiuwei Zhang мяч выносится вратарем на угловой
36'
Пато Алешандре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Янг Ксу
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
35'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Кэ Сунь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
34'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Вратарь парирует удар, который нанес Янг Ксу, и мяч снова в игре
34'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Опасность предотвращена - Yiming Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь вступил в отбор удачно
33'
Отличные скиллы показывает Xinghan Wu, обводя своих соперников
33'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Шаньдун Лунэн начинает контратаку
33'
Тяньцзинь Цюаньцзянь контролирует мяч.
33'
Шаньдун Лунэн начинает контратаку
32'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Тяньцзинь Цюаньцзянь контролирует мяч.
31'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
30'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
29'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
29'
Отличный пас сделал Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
29'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
28'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
28'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
28'
Шаньдун Лунэн начинает контратаку
27'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
27'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
26'
Юнпо Ван сделал результативную передачу.
Описание гола
26'
ГОООООЛ - Янг Ксу Тяньцзинь Цюаньцзянь забивает ударом головой
Угловой
26'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
26'
Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой справа.
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
25'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Пато Алешандре нанес удар, но промахнулся очень сильно.
24'
Отличные скиллы показывает Пато Алешандре, обводя своих соперников
24'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
23'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Пато Алешандре и попал в перекладину!
23'
Отличные скиллы показывает Пато Алешандре, обводя своих соперников
23'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь идет с мячом вперед на обострение...
23'
Тяньцзинь Цюаньцзянь начинает контратаку
23'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
22'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
22'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
21'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
21'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Dalun Zheng навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн толкнул локтем оппонента. Это Пато Алешандре заработал фол
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
20'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Лу Чжан взял и забрал мяч на выходе
19'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
19'
Цуй Пэн из команды Шаньдун Лунэн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
18'
Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Dalun Zheng
18'
Плохо сыграл Yiming Liu - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Офсайд
17'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
17'
Xinghan Wu мяч отрикошетил от ворот
17'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
17'
Отличные скиллы показывает Тарделли Диего, обводя своих соперников
17'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
15'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
13'
Jingdao Jin сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Тарделли Диего изменил счет на табло!
13'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
13'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
13'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь играет слишком грубо. Жанг Чи оказался на газоне.
13'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Ванг Тонг
12'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Цуй Пэн из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Юнпо Ван
10'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
10'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
10'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Юнпо Ван бьет со штрафного в створ, но Rongze Han держит все под контролем
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Cheng Zhang
8'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
7'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
6'
Хао Юньминь задерживает мяч рукой
6'
Цуй Пэн из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
6'
Шаньдун Лунэн имеет хороший шанс забить.
6'
Шаньдун Лунэн начинает контратаку
6'
Ванг Тонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
6'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 23%, [team2]: 77%.
5'
Rongze Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
5'
Кэ Сунь нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
5'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
4'
Пато Алешандре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Цуй Пэн задерживает мяч рукой
3'
Женг Женг сделал результативную передачу.
Описание гола
3'
ГОООООЛ - Xinghan Wu Шаньдун Лунэн забивает ударом головой
2'
Женг Женг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Yiming Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Xinghan Wu
1'
Шаньдун Лунэн контролирует мяч.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Шаньдун Лунэн начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinan Olympic Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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