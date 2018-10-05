Стадион: Jinan Olympic Sports Center Stadium
3:2
Конец матча
1:0
3' ГолXinghan Wu
2:0
13' ГолТарделли Диего
2:1
26' ГолXu Yang I
42' Желтая карточкаChi Zhang
50' Желтая карточкаXinghan Wu
2:2
69' ПенальтиПато Алешандре
3:2
76' ПенальтиТарделли Диего
78' Желтая карточкаShuai Pei
82' Желтая карточкаXiuwei Zhang
89' Желтая карточкаYuan Cheng
Второй тайм
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
97'
96'
Шанс! Rongze Han из команды Шаньдун Лунэн пробил головой, но мимо
96'
95'
Судья сигнализирует, что Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Кэ Сунь
95'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
95'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
95'
94'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
94'
94'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн разыграл угловой с левого угла.
94'
94'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн разыграл угловой с левого угла.
93'
93'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
93'
Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал отличный сейв!
93'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
92'
92'
Матч возобновлен
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
90'
ШАНС! Jingdao Jin нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
90'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
90'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
90'
90'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
Yuan Cheng получил желтую карточку от судьи
89'
Судья сигнализирует, что Yuan Cheng из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Xiuwei Zhang
89'
88'
Dalun Zheng выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
88'
87'
Xiuwei Zhang нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
86'
86'
Матч возобновлен
85'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
85'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
85'
Судья сигнализирует, что Лэй У из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Xinghan Wu
85'
84'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
84'
84'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
82'
Xiuwei Zhang получил желтую карточку от судьи
82'
Судья сигнализирует, что Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Жил Карлос
81'
81'
Янг Ксу мяч отрикошетил от ворот
81'
Юнпо Ван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Матч возобновлен
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн толкнул локтем оппонента. Это Пато Алешандре заработал фол
79'
79'
После штрафного удара,который нанес Женг Женг мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
78'
Shuai Pei совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
78'
Судья сигнализирует, что Shuai Pei из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Jingdao Jin
78'
Shuai Pei ошибается в защите.
78'
77'
77'
Судья сигнализирует, что Junshuai Liu из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Пато Алешандре
76'
Г О О О О Л - Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн забивает с точки!
75'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
75'
ПЕНАЛЬТИ - Ванг Ксяолонг из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Ванг Тонг.
75'
Отличные скиллы показывает Ванг Тонг, обводя своих соперников
74'
74'
Лу Чжан взял и забрал мяч на выходе
73'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн навешивает в штрафную с рикошетом.
73'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
72'
Хорошую попытку сделал Женг Женг. Удар в створ, но вратарь начеку
72'
Shuai Pei выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
72'
Yiming Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Отличные скиллы показывает Xinghan Wu, обводя своих соперников
71'
Судья сигнализирует, что Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Jingdao Jin
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
69'
Г О О О О Л - Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь забивает с точки!
69'
69'
Матч возобновлен
68'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
68'
Rongze Han взял и забрал мяч на выходе
67'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь навешивает в штрафную с рикошетом.
67'
67'
67'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
67'
Отличный пас сделал Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
66'
66'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
65'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
65'
64'
64'
Судья сигнализирует, что Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Xinghan Wu
63'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
62'
62'
61'
Судья сигнализирует, что Лэй У из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Yuan Cheng
61'
Судья сигнализирует, что Yuan Cheng из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Dalun Zheng
61'
60'
Тактическая замена. Жанг Чи уходит с поля и его заменяет Yuan Cheng
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
60'
Как он промахнулся? Жанг Чи имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
60'
59'
59'
59'
59'
Тарделли Диего возвращается на поле.
59'
Тактическая замена. Cheng Zhang уходит с поля и его заменяет Ванг Ксяолонг
59'
Отличный пас сделал Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
58'
58'
Матч возобновлен
58'
Ох, нехорошо это выглядит. Тарделли Диего получил травму и медбригада забирает его с поля.
57'
Тарделли Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
56'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
55'
55'
54'
54'
53'
53'
52'
Тактическая замена. Цуй Пэн уходит с поля и его заменяет Junshuai Liu
52'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
51'
Судья сигнализирует, что Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Хао Юньминь
51'
Женг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
50'
Матч возобновлен
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
50'
Xinghan Wu совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
50'
Судья сигнализирует, что Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Dalun Zheng
49'
49'
48'
Xiuwei Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
48'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
47'
Кэ Сунь нанес удар издали, а Rongze Han отбил его обратно в игру!
46'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
48'
48'
ШАНС! Jingdao Jin нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Отличные скиллы показывает Jingdao Jin, обводя своих соперников
48'
Юнпо Ван ошибается в защите.
47'
47'
47'
Jingdao Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
45'
Rongze Han взял и забрал мяч на выходе
44'
44'
Цуй Пэн из команды Шаньдун Лунэн толкнул локтем оппонента. Это Янг Ксу заработал фол
44'
43'
Судья сигнализирует, что Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Хао Юньминь
43'
Cheng Zhang возвращается на поле.
43'
Матч возобновлен
42'
Жанг Чи совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
41'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
40'
Cheng Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
39'
39'
38'
Шанс! Jie Wang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь пробил головой, но мимо
38'
38'
Дай Лин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
38'
Xinghan Wu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
Jie Wang мяч отрикошетил от ворот
37'
37'
37'
После удара головой, который сделал Xiuwei Zhang мяч выносится вратарем на угловой
36'
36'
Судья сигнализирует, что Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Янг Ксу
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
35'
34'
Кэ Сунь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
34'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Вратарь парирует удар, который нанес Янг Ксу, и мяч снова в игре
34'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Опасность предотвращена - Yiming Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь вступил в отбор удачно
33'
Отличные скиллы показывает Xinghan Wu, обводя своих соперников
33'
33'
33'
33'
32'
32'
31'
31'
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
29'
29'
Отличный пас сделал Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
29'
28'
28'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
28'
27'
27'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
26'
Юнпо Ван сделал результативную передачу.
26'
ГОООООЛ - Янг Ксу Тяньцзинь Цюаньцзянь забивает ударом головой
26'
26'
Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
25'
Dalun Zheng из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
25'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Пато Алешандре нанес удар, но промахнулся очень сильно.
24'
24'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
23'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Пато Алешандре и попал в перекладину!
23'
23'
Пато Алешандре из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь идет с мячом вперед на обострение...
23'
23'
22'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
22'
21'
21'
21'
Dalun Zheng навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн толкнул локтем оппонента. Это Пато Алешандре заработал фол
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
20'
20'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Лу Чжан взял и забрал мяч на выходе
19'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
19'
Цуй Пэн из команды Шаньдун Лунэн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
18'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает пас партнеру.
18'
18'
Судья сигнализирует, что Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Dalun Zheng
18'
Плохо сыграл Yiming Liu - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
17'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
17'
Xinghan Wu мяч отрикошетил от ворот
17'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
17'
17'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
15'
15'
13'
Jingdao Jin сделал результативную передачу.
13'
Г О О О О Л - Тарделли Диего изменил счет на табло!
13'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
13'
13'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь играет слишком грубо. Жанг Чи оказался на газоне.
13'
12'
Судья сигнализирует, что Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Ванг Тонг
12'
11'
Судья сигнализирует, что Цуй Пэн из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Юнпо Ван
10'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
10'
10'
9'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Юнпо Ван бьет со штрафного в створ, но Rongze Han держит все под контролем
8'
Судья сигнализирует, что Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Cheng Zhang
8'
7'
7'
6'
Хао Юньминь задерживает мяч рукой
6'
Цуй Пэн из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
6'
Шаньдун Лунэн имеет хороший шанс забить.
6'
6'
Ванг Тонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 23%, [team2]: 77%.
5'
Rongze Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
Кэ Сунь нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
5'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
4'
3'
Цуй Пэн задерживает мяч рукой
3'
Женг Женг сделал результативную передачу.
3'
ГОООООЛ - Xinghan Wu Шаньдун Лунэн забивает ударом головой
2'
Женг Женг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Судья сигнализирует, что Yiming Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Xinghan Wu
1'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Шаньдун Лунэн начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jinan Olympic Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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