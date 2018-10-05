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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 17386
Утрехт
2:1
Конец матча
НАК Бреда
0'
45' Желтая карточка
Кох Менно
1:0
45' Пенальти
Густафссон Симон
2:0
49' Гол
Густафссон Симон
55' Желтая карточка
Нийхолт Джанлука
2:1
65' Гол
Росхёвел Микхал
90'+4
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Утрехт вырывает победу
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
94'
Густафссон Симон из команды Утрехт сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
93'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
93'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
93'
Кох Менно делает длинную передачу вперед
92'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Матч возобновлен
92'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
91'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Илич Лука из команды НАК Бреда играет в стеночку с партнером по команде. Нийхолт Джанлука это был.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Те Вреде Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт подал угловой слева.
90'
НАК Бреда делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
90'
Тактическая замена. Метс Кароль уходит с поля и его заменяет ван Хойдонк Сидней
90'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
89'
Керк Гирано мяч отрикошетил от ворот
89'
Керк Гирано из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
89'
Утрехт начинает контратаку
88'
Утрехт контролирует мяч.
88'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
87'
Те Вреде Митчелл наказан за толчок Ван Оверем Йорис
87'
Удар от ворот произведет Утрехт
86'
Отличный пас сделал Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
86'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
Угловой
85'
Илич Лука из команды НАК Бреда разыграл угловой с левого угла.
85'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
85'
Летсерт Тимо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда делает навес прямо в штрафную.
85'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
84'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
84'
Йенсен Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Илич Лука из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
83'
Те Вреде Митчелл нанес удар, мяч был парирован, но Йенсен Давид не удержал его в руках.
83'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
83'
Сегодняшная посещаемость составляет 17386 болельщиков
83'
НАК Бреда контролирует мяч.
82'
Удар от ворот произведет Утрехт
82'
Шанс! Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда пробил головой, но мимо
81'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
81'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
Тактическая замена. Эмануэльсон Урби уходит с поля и его заменяет Таннан Уссама
81'
Тактическая замена. Густафссон Симон уходит с поля и его заменяет Гёртлер Лукас
80'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
80'
Удар от ворот произведет Утрехт
79'
Каролина Юрих из команды НАК Бреда сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
79'
Илич Лука из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
79'
Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
79'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Каролина Юрих из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
78'
Те Вреде Митчелл нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Те Вреде Митчелл и Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда.
78'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
77'
Удар от ворот произведет Утрехт
77'
Шанс! Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда пробил головой, но мимо
Угловой
77'
Илич Лука из команды НАК Бреда подал угловой справа.
77'
Янссен Виллем предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Голкипер мог бы сыграть и получше
77'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда навешивает в штрафную с рикошетом.
76'
НАК Бреда контролирует мяч.
76'
Утрехт контролирует мяч.
75'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
75'
Гувара Леон из команды Утрехт навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
75'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
74'
Нийхолт Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Гувара Леон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
Угловой
74'
Николя Гавори из команды Утрехт разыграл угловой с левого угла.
74'
Николя Гавори из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Николя Гавори из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
74'
Те Вреде Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Николя Гавори из команды Утрехт подал угловой слева.
73'
Керк Гирано мяч отрикошетил от ворот
73'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
73'
Эль-Алуши Мунир ошибается в защите.
72'
ШАНС! Гувара Леон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
72'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Гувара Леон и Эмануэльсон Урби из команды Утрехт.
71'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
70'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
70'
Ван Лир Бенжамин взял и забрал мяч на выходе
70'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
70'
Керк Гирано из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
70'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
69'
Хорошую попытку сделал Эль-Алуши Мунир. Удар в створ, но вратарь начеку
68'
Густафссон Симон из команды Утрехт сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ван де Стрек Сандер мяча так и не получил
68'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
67'
Янссен Виллем из команды Утрехт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
67'
Николя Гавори из команды Утрехт подал угловой слева.
67'
Николя Гавори навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Матч возобновлен
66'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Керк Гирано
65'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
65'
Эль-Алуши Мунир сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Росхёвел Микхал изменил счет на табло!
65'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
64'
НАК Бреда контролирует мяч.
63'
Утрехт контролирует мяч.
63'
Ван Лир Бенжамин не дал случится голу! Летсерт Тимо должен был забивать, но Ван Лир Бенжамин сделал отличный сейв
62'
Керк Гирано из команды Утрехт делает пас партнеру.
62'
Утрехт начинает контратаку
62'
НАК Бреда контролирует мяч.
61'
Керк Гирано из команды Утрехт сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ван де Стрек Сандер мяча так и не получил
61'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Ван Оверем Йорис из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
60'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
Фол, нарушение
60'
Гувара Леон наказан за толчок Росхёвел Микхал
59'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
58'
Гувара Леон из команды Утрехт в офсайде
57'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Гувара Леон из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Николя Гавори из команды Утрехт подал угловой справа.
56'
Янссен Виллем нанес удар головой, но Ван Лир Бенжамин перевел мяч на угловой!
56'
Николя Гавори навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Желтая карточка
55'
Нийхолт Джанлука получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
54'
Удар от ворот произведет Утрехт
54'
Росхёвел Микхал нанес удар чуть мимо. Близко!
54'
НАК Бреда имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
53'
Янссен Виллем наказан за толчок Fabian Sporkslede
Угловой
53'
Николя Гавори из команды Утрехт подал угловой справа.
53'
Метс Кароль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Отличная возможность! Ван де Стрек Сандер упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
52'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает навес прямо в штрафную.
52'
Клейбер Шон из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
52'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
52'
Керк Гирано из команды Утрехт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
52'
Плохо сыграл Метс Кароль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
51'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
51'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
51'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
50'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
49'
Отличный гол забил Густафссон Симон
49'
Ван Оверем Йорис сделал результативную передачу.
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Густафссон Симон из команды Утрехт переиграл вратаря дальним ударом!
48'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Каролина Юрих выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
47'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Утрехт контролирует мяч.
46'
НАК Бреда контролирует мяч.
46'
Тактическая замена. Кастанер Жервейн уходит с поля и его заменяет Эль-Алуши Мунир
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
51'
Команда Утрехт играла лучше в этом тайме.
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Густафссон Симон из команды Утрехт забивает с точки!
50'
Матч возобновлен
Желтая карточка
49'
Рефери не любит споров - именно за это Кох Менно сейчас получил желтую
Фол, нарушение
49'
ПЕНАЛЬТИ - Кох Менно из команды НАК Бреда привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Густафссон Симон.
48'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
48'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
47'
Летсерт Тимо возвращается на поле.
47'
НАК Бреда контролирует мяч.
Травма, повреждение
46'
Ох, нехорошо это выглядит. Летсерт Тимо получил травму и медбригада забирает его с поля.
46'
Матч возобновлен
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Травма, повреждение
46'
Летсерт Тимо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
45'
Летсерт Тимо из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Кох Менно пострадал.
45'
Плохо сыграл Метс Кароль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
45'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
44'
Николя Гавори навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Каролина Юрих задерживает мяч рукой
44'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Гувара Леон из команды Утрехт навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
43'
Керк Гирано нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Керк Гирано из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
43'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт пасует в штрафную, но Ван Лир Бенжамин выходит и ловит мяч.
42'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
41'
Илич Лука из команды НАК Бреда сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Росхёвел Микхал мяча так и не получил
41'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
40'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
40'
Клейбер Шон не смог попасть в створ ударом издали
40'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Николя Гавори из команды Утрехт подал угловой слева.
39'
Кох Менно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
39'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт делает пас партнеру.
39'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
36'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт в офсайде
36'
Николя Гавори нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Илич Лука из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Каролина Юрих из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Ван де Стрек Сандер
35'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
34'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
34'
Fabian Sporkslede выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
33'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает отличный кросс...
33'
Ван Лир Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Николя Гавори из команды Утрехт подал угловой справа.
33'
Метс Кароль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Отличные скиллы показывает Керк Гирано, обводя своих соперников
32'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда делает неудачный навес.
32'
Клейбер Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
Илич Лука из команды НАК Бреда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
НАК Бреда начинает контратаку
31'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Кали Анур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Николя Гавори из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
30'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Николя Гавори из команды Утрехт подал угловой справа.
30'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
30'
Кастанер Жервейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Клейбер Шон из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
30'
Утрехт контролирует мяч.
29'
НАК Бреда контролирует мяч.
28'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
НАК Бреда начинает контратаку
27'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
27'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
27'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Выглядело как неплохой момент. Гувара Леон из команды Утрехт закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
26'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
25'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
25'
НАК Бреда контролирует мяч.
24'
Кастанер Жервейн из команды НАК Бреда направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
23'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Клейбер Шон из команды Утрехт навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Кастанер Жервейн из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
22'
НАК Бреда контролирует мяч.
21'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
20'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Fabian Sporkslede выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
19'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Утрехт контролирует мяч.
19'
НАК Бреда контролирует мяч.
18'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Матч возобновлен
17'
Мюрен Роберт получил травму и заменен. Илич Лука выходит на поле.
Травма, повреждение
16'
Мюрен Роберт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Угловой
15'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт подал угловой слева.
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
15'
Хороший удар издали нанес Эмануэльсон Урби, но отличный сейв сделал Ван Лир Бенжамин. Угловой.
14'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Утрехт контролирует мяч.
13'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
13'
Шанс! Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт пробил головой, но мимо
13'
Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
13'
Керк Гирано из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
12'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игрок из команды Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
11'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Гувара Леон из команды Утрехт делает навес прямо в штрафную.
11'
Гувара Леон из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
10'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Гувара Леон из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Нийхолт Джанлука
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Кали Анур из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Клейбер Шон
9'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
8'
Клейбер Шон наказан за толчок Каролина Юрих
8'
НАК Бреда контролирует мяч.
7'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
7'
Николя Гавори не смог попасть в створ ударом издали
6'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Удар от ворот произведет Утрехт
6'
Мюрен Роберт не смог попасть в створ ударом издали
6'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда делает навес прямо в штрафную.
5'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
5'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
НАК Бреда контролирует мяч.
5'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
4'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
3'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Николя Гавори из команды Утрехт подал угловой справа.
3'
Густафссон Симон мяч отрикошетил от ворот
3'
Плохо сыграл Fabian Sporkslede - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
2'
Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
2'
Керк Гирано из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
2'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
НАК Бреда начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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