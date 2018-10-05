Стадион: Галгенваард Зрители: 17386
45' Желтая карточкаКох Менно
1:0
45' ПенальтиГустафссон Симон
2:0
49' ГолГустафссон Симон
55' Желтая карточкаНийхолт Джанлука
2:1
65' ГолРосхёвел Микхал
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Утрехт вырывает победу
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
94'
Густафссон Симон из команды Утрехт сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
93'
93'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
93'
Кох Менно делает длинную передачу вперед
92'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Матч возобновлен
92'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
91'
91'
Илич Лука из команды НАК Бреда играет в стеночку с партнером по команде. Нийхолт Джанлука это был.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Те Вреде Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт подал угловой слева.
90'
НАК Бреда делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
90'
Тактическая замена. Метс Кароль уходит с поля и его заменяет ван Хойдонк Сидней
90'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
89'
Керк Гирано мяч отрикошетил от ворот
89'
89'
Утрехт начинает контратаку
88'
88'
87'
Те Вреде Митчелл наказан за толчок Ван Оверем Йорис
87'
86'
Отличный пас сделал Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
86'
86'
85'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
85'
Летсерт Тимо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда делает навес прямо в штрафную.
85'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
84'
84'
Йенсен Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Те Вреде Митчелл нанес удар, мяч был парирован, но Йенсен Давид не удержал его в руках.
83'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
83'
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83'
82'
82'
Шанс! Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда пробил головой, но мимо
81'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
81'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
Тактическая замена. Эмануэльсон Урби уходит с поля и его заменяет Таннан Уссама
81'
Тактическая замена. Густафссон Симон уходит с поля и его заменяет Гёртлер Лукас
80'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
80'
79'
Каролина Юрих из команды НАК Бреда сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
79'
Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
79'
78'
Каролина Юрих из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
78'
Те Вреде Митчелл нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Те Вреде Митчелл и Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда.
78'
77'
77'
Шанс! Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда пробил головой, но мимо
77'
Янссен Виллем предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Голкипер мог бы сыграть и получше
77'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда навешивает в штрафную с рикошетом.
76'
76'
75'
75'
Гувара Леон из команды Утрехт навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
75'
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
74'
Нийхолт Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Гувара Леон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
74'
Николя Гавори из команды Утрехт разыграл угловой с левого угла.
74'
Николя Гавори из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
74'
Николя Гавори из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
74'
Те Вреде Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
73'
Керк Гирано мяч отрикошетил от ворот
73'
73'
Эль-Алуши Мунир ошибается в защите.
72'
ШАНС! Гувара Леон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
72'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Гувара Леон и Эмануэльсон Урби из команды Утрехт.
71'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
70'
70'
Ван Лир Бенжамин взял и забрал мяч на выходе
70'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
69'
Хорошую попытку сделал Эль-Алуши Мунир. Удар в створ, но вратарь начеку
68'
Густафссон Симон из команды Утрехт сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ван де Стрек Сандер мяча так и не получил
68'
67'
Янссен Виллем из команды Утрехт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
67'
67'
66'
Матч возобновлен
66'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
66'
Судья сигнализирует, что Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Керк Гирано
65'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
65'
Эль-Алуши Мунир сделал результативную передачу.
65'
Г О О О О Л - Росхёвел Микхал изменил счет на табло!
65'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
64'
63'
63'
Ван Лир Бенжамин не дал случится голу! Летсерт Тимо должен был забивать, но Ван Лир Бенжамин сделал отличный сейв
62'
Керк Гирано из команды Утрехт делает пас партнеру.
62'
Утрехт начинает контратаку
62'
61'
Керк Гирано из команды Утрехт сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ван де Стрек Сандер мяча так и не получил
61'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Судья сигнализирует, что Ван Оверем Йорис из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
60'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
60'
Гувара Леон наказан за толчок Росхёвел Микхал
59'
58'
58'
Гувара Леон из команды Утрехт в офсайде
57'
57'
Гувара Леон из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
56'
56'
56'
Янссен Виллем нанес удар головой, но Ван Лир Бенжамин перевел мяч на угловой!
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
55'
Нийхолт Джанлука получает желтую карточку за неспортивное поведение
55'
Судья сигнализирует, что Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
54'
54'
Росхёвел Микхал нанес удар чуть мимо. Близко!
54'
НАК Бреда имеет хороший шанс забить.
53'
Янссен Виллем наказан за толчок Fabian Sporkslede
53'
53'
Метс Кароль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Отличная возможность! Ван де Стрек Сандер упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
52'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает навес прямо в штрафную.
52'
Клейбер Шон из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
52'
52'
Керк Гирано из команды Утрехт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
52'
Плохо сыграл Метс Кароль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
51'
51'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
51'
50'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
49'
Отличный гол забил Густафссон Симон
49'
Ван Оверем Йорис сделал результативную передачу.
49'
Г О О О О Л - Густафссон Симон из команды Утрехт переиграл вратаря дальним ударом!
48'
48'
Каролина Юрих выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
47'
47'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
46'
46'
Тактическая замена. Кастанер Жервейн уходит с поля и его заменяет Эль-Алуши Мунир
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
51'
Команда Утрехт играла лучше в этом тайме.
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
50'
Г О О О О Л - Густафссон Симон из команды Утрехт забивает с точки!
50'
Матч возобновлен
49'
Рефери не любит споров - именно за это Кох Менно сейчас получил желтую
49'
ПЕНАЛЬТИ - Кох Менно из команды НАК Бреда привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Густафссон Симон.
48'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
48'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
47'
Летсерт Тимо возвращается на поле.
47'
46'
Ох, нехорошо это выглядит. Летсерт Тимо получил травму и медбригада забирает его с поля.
46'
Матч возобновлен
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Летсерт Тимо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Летсерт Тимо из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Кох Менно пострадал.
45'
Плохо сыграл Метс Кароль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
45'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
44'
44'
Каролина Юрих задерживает мяч рукой
44'
44'
Гувара Леон из команды Утрехт навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
43'
Керк Гирано нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
43'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт пасует в штрафную, но Ван Лир Бенжамин выходит и ловит мяч.
42'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
41'
Илич Лука из команды НАК Бреда сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Росхёвел Микхал мяча так и не получил
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
40'
Клейбер Шон не смог попасть в створ ударом издали
40'
40'
39'
Кох Менно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
39'
39'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт делает пас партнеру.
39'
38'
37'
37'
37'
36'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт в офсайде
36'
Николя Гавори нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
35'
35'
Судья сигнализирует, что Илич Лука из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
35'
Судья сигнализирует, что Каролина Юрих из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Ван де Стрек Сандер
35'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
34'
34'
Fabian Sporkslede выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
33'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт делает отличный кросс...
33'
Ван Лир Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
33'
Метс Кароль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Отличные скиллы показывает Керк Гирано, обводя своих соперников
32'
32'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда делает неудачный навес.
32'
Клейбер Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
НАК Бреда начинает контратаку
31'
31'
31'
Кали Анур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Николя Гавори из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
30'
Кастанер Жервейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Клейбер Шон из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
30'
29'
28'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
НАК Бреда начинает контратаку
27'
27'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
27'
27'
26'
26'
Выглядело как неплохой момент. Гувара Леон из команды Утрехт закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
26'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
25'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
25'
24'
Кастанер Жервейн из команды НАК Бреда направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
23'
23'
Клейбер Шон из команды Утрехт навешивает в штрафную с рикошетом.
22'
Судья сигнализирует, что Кастанер Жервейн из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
22'
21'
20'
20'
Fabian Sporkslede выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
19'
19'
19'
18'
18'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
17'
Матч возобновлен
17'
Мюрен Роберт получил травму и заменен. Илич Лука выходит на поле.
16'
Мюрен Роберт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт подал угловой слева.
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
15'
Хороший удар издали нанес Эмануэльсон Урби, но отличный сейв сделал Ван Лир Бенжамин. Угловой.
14'
14'
13'
13'
Шанс! Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт пробил головой, но мимо
13'
13'
12'
11'
11'
Игрок из команды Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
11'
11'
Гувара Леон из команды Утрехт делает навес прямо в штрафную.
11'
Гувара Леон из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
10'
Судья сигнализирует, что Гувара Леон из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Нийхолт Джанлука
9'
Судья сигнализирует, что Кали Анур из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Клейбер Шон
9'
8'
Клейбер Шон наказан за толчок Каролина Юрих
8'
7'
7'
Николя Гавори не смог попасть в створ ударом издали
6'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
6'
Мюрен Роберт не смог попасть в створ ударом издали
6'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда делает навес прямо в штрафную.
5'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
5'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
5'
4'
4'
3'
3'
3'
3'
3'
3'
3'
Густафссон Симон мяч отрикошетил от ворот
3'
Плохо сыграл Fabian Sporkslede - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
2'
2'
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
НАК Бреда начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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