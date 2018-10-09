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Стадион: СэнчуриЛинк Филд
4:1
Конец матча
1:0
18' ГолБрюин Уилл
2:0
34' ГолРольдан Кристиан
55' Желтая карточкаJuan Cabezas
3:0
64' ГолРодригес Виктор II
4:0
74' ГолРодригес Виктор II
76' Желтая карточкаLeonardo II
4:1
87' ГолБизли Дамаркус
|
18'
1:0
34'
2:0
55'
64'
3:0
74'
4:0
76'
87'
4:1
Состав команд
24
Фрай
Стефан
20
Ким
Ки-Хи
14
Маршалл
Чэд
21
Делем
Жорди
17
Брюин
Уилл
23
Joe
Willis
24
Серен
Дарвин
Сиэтл Саундерс 4-2-3-1
- Основной состав
- 24 Фрай Стефан Вратарь
- 18 Леердам Келвин Защитник
- 20 Ким Ки-Хи Защитник
- 14 Маршалл Чэд Защитник
- 5 Толо Нуху Защитник
- 21 Делем Жорди Полузащитник
- 6 Алонсо Освальдо Полузащитник
- 7 Рольдан Кристиан Полузащитник
- 10 Лодейро Николас Полузащитник
- 8 Родригес Виктор II Полузащитник
- 17 Брюин Уилл Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Альфаро Тони Защитник
- 90 Уэйлон Фрэнсис Защитник
- 27 Нигл Ламар Полузащитник
- 35 Мередит Брайан
- 70 Handwalla Bwana
- 16 Alex Roldan
- 23 Henry Wingo
- Главный тренер: Шметцер Брайан
Хьюстон Динамо 4-3-1-2
- Основной состав
- 23 Joe Willis Вратарь
- 11 Andrew Wenger Защитник
- 3 Мачадо Адольфо Защитник
- 16 Kevin Lacruz III Защитник
- 7 Бизли Дамаркус Защитник
- 27 Гарсия Оскар IV Полузащитник
- 5 Juan Cabezas Полузащитник
- 24 Серен Дарвин Полузащитник
- 10 Мартинес Томас Полузащитник
- 9 Mauro Manotas Нападающий
- 12 Алварес Артуро Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Chris Seitz Вратарь
- 14 Лундквист Адам Защитник
- 8 Memo Rodriguez Полузащитник
- 25 Eric Bird Полузащитник
- 13 Luis Gil I
- 22 Leonardo II
- Главный тренер: Wilmer Cabrera
Предыдущие игры
Сиэтл Саундерс (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 29.09.2018 Сиэтл Саундерс 4:0 Колорадо Рэпидс М
- 24.09.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл Саундерс М
- 20.09.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Филадельфия Юнион М
- 16.09.2018 Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 01.09.2018 Сиэтл Саундерс 3:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 27.08.2018 Портленд Тимберс 0:1 Сиэтл Саундерс М
- 18.08.2018 Сиэтл Саундерс 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 13.08.2018 Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас М
- 05.08.2018 Миннесота Юнайтед 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 30.07.2018 Сиэтл Саундерс 3:1 Нью-Йорк Сити М
- 26.07.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс М
- 15.07.2018 Атланта Юнайтед 1:1 Сиэтл Саундерс М
- 08.07.2018 Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 05.07.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 30.06.2018 Сиэтл Саундерс 2:3 Портленд Тимберс М
- 24.06.2018 Сиэтл Саундерс 1:1 Чикаго Файр М
- 14.06.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Сиэтл Саундерс М
- 10.06.2018 Сиэтл Саундерс 2:1 Ди Си Юнайтед М
- 07.06.2018 Сакраменто Рипаблик 2:1 Сиэтл Саундерс ОК
- 03.06.2018 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс М
Хьюстон Динамо (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 30.09.2018 Хьюстон Динамо 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 27.09.2018 Хьюстон Динамо 3:0 Филадельфия Юнион ОК
- 23.09.2018 Орландо Сити 0:0 Хьюстон Динамо М
- 16.09.2018 Хьюстон Динамо 4:1 Портленд Тимберс М
- 02.09.2018 Даллас 4:2 Хьюстон Динамо М
- 30.08.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Хьюстон Динамо М
- 24.08.2018 Хьюстон Динамо 1:1 Даллас М
- 19.08.2018 Хьюстон Динамо 1:2 Реал Солт-Лейк М
- 12.08.2018 Коламбус Крю 1:0 Хьюстон Динамо М
- 09.08.2018 Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес ОК
- 05.08.2018 Хьюстон Динамо 0:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 29.07.2018 Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо М
- 26.07.2018 Хьюстон Динамо 1:3 Филадельфия Юнион М
- 22.07.2018 Хьюстон Динамо 1:1 Даллас М
- 19.07.2018 Хьюстон Динамо 4:2 Спортинг Канзас-Сити ОК
- 15.07.2018 Колорадо Рэпидс 0:0 Хьюстон Динамо М
- 08.07.2018 Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 04.07.2018 Хьюстон Динамо 2:2 Лос-Анджелес М
- 24.06.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Хьюстон Динамо М
- 19.06.2018 Хьюстон Динамо 1:0 Миннесота Юнайтед ОК
Последние игры между собой
Сиэтл Саундерс: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 5
Хьюстон Динамо: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 6
- 01.12.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 22.11.2017 Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс МЛС
- 05.06.2017 Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 05.03.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 13.10.2016 Сиэтл Саундерс 0:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 25.08.2016 Хьюстон Динамо 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 10.04.2016 Хьюстон Динамо 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 19.10.2015 Хьюстон Динамо 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 05.04.2015 Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 11.08.2014 Сиэтл Саундерс 2:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 18.08.2013 Хьюстон Динамо 3:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 31.07.2011 Хьюстон Динамо 3:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 26.03.2011 Сиэтл Саундерс 1:1 Хьюстон Динамо МЛС
- 24.10.2010 Хьюстон Динамо 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 08.11.2009 Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС
- 30.10.2009 Сиэтл Саундерс 0:0 Хьюстон Динамо МЛС
- 24.08.2009 Хьюстон Динамо 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 12.07.2009 Сиэтл Саундерс 2:1 Хьюстон Динамо МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|32
|20
|5
|7
|60 - 33
|65
|2.
|Атланта Юнайтед
|1:1
|32
|19
|7
|6
|65 - 39
|64
|3.
|Нью-Йорк Сити
|32
|15
|8
|9
|55 - 41
|53
|4.
|Филадельфия Юнион
|32
|15
|5
|12
|48 - 46
|50
|5.
|Коламбус Крю
|32
|13
|9
|10
|39 - 41
|48
|6.
|Монреаль Импакт
|32
|13
|4
|15
|45 - 52
|43
|7.
|Ди Си Юнайтед
|1:1
|30
|11
|9
|10
|55 - 47
|42
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|31
|8
|11
|12
|45 - 51
|35
|9.
|Торонто
|31
|9
|6
|16
|55 - 60
|33
|10.
|Чикаго Файр
|32
|8
|7
|17
|47 - 59
|31
|11.
|Орландо Сити
|30
|7
|4
|19
|40 - 68
|25
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|31
|16
|9
|6
|51 - 38
|57
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|31
|15
|8
|8
|56 - 38
|53
|3.
|Лос-Анджелес
|31
|15
|8
|8
|61 - 46
|53
|4.
|Портленд Тимберс
|32
|14
|9
|9
|50 - 46
|51
|5.
|Сиэтл Саундерс
|2:0
|31
|15
|5
|11
|45 - 33
|50
|6.
|Реал Солт-Лейк
|32
|13
|7
|12
|51 - 54
|46
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|32
|12
|9
|11
|61 - 60
|45
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|31
|12
|7
|12
|49 - 60
|43
|9.
|Миннесота Юнайтед
|31
|11
|3
|17
|46 - 63
|36
|10.
|Хьюстон Динамо
|31
|9
|8
|14
|51 - 49
|35
|11.
|Колорадо Рэпидс
|31
|6
|6
|19
|32 - 62
|24
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|32
|4
|8
|20
|48 - 69
|20
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Г О О О О Л - Бизли Дамаркус бьет в цель!
83'
Сиэтл Саундерс делает замену. Рольдан Кристиан уходит с поля, а Alex Roldan выходит на его замену.
79'
Хьюстон Динамо делает замену. Гарсия Оскар IV уходит с поля, а Eric Bird выходит на его замену.
78'
Сиэтл Саундерс делает замену. Алонсо Освальдо уходит с поля, а Henry Wingo выходит на его замену.
76'
Леонардо получил желтую карточку от судьи
74'
Хьюстон Динамо делает замену. Давид Кабесас Нуньес уходит с поля, а Лундквист Адам выходит на его замену.
74'
Г О О О О Л - Родригес Виктор II бьет в цель!
73'
Хьюстон Динамо делает замену. Мачадо Адольфо уходит с поля, а Леонардо выходит на его замену.
72'
Сиэтл Саундерс делает замену. Леердам Келвин уходит с поля, а Handwalla Bwana выходит на его замену.
64'
Г О О О О Л - Родригес Виктор II бьет в цель!
55'
Давид Кабесас Нуньес получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Г О О О О Л - Рольдан Кристиан бьет в цель!
18'
Г О О О О Л - Брюин Уилл бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на CenturyLink Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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