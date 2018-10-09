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Стадион:
Сиэтл Саундерс
4:1
Конец матча
Хьюстон Динамо
0'
1:0
18' Гол
Брюин Уилл
2:0
34' Гол
Рольдан Кристиан
55' Желтая карточка
Juan Cabezas
3:0
64' Гол
Родригес Виктор II
4:0
74' Гол
Родригес Виктор II
76' Желтая карточка
Leonardo II
4:1
87' Гол
Бизли Дамаркус
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Бизли Дамаркус бьет в цель!
83'
Сиэтл Саундерс делает замену. Рольдан Кристиан уходит с поля, а Alex Roldan выходит на его замену.
79'
Хьюстон Динамо делает замену. Гарсия Оскар IV уходит с поля, а Eric Bird выходит на его замену.
78'
Сиэтл Саундерс делает замену. Алонсо Освальдо уходит с поля, а Henry Wingo выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Леонардо получил желтую карточку от судьи
74'
Хьюстон Динамо делает замену. Давид Кабесас Нуньес уходит с поля, а Лундквист Адам выходит на его замену.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Родригес Виктор II бьет в цель!
73'
Хьюстон Динамо делает замену. Мачадо Адольфо уходит с поля, а Леонардо выходит на его замену.
72'
Сиэтл Саундерс делает замену. Леердам Келвин уходит с поля, а Handwalla Bwana выходит на его замену.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Родригес Виктор II бьет в цель!
Желтая карточка
55'
Давид Кабесас Нуньес получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Рольдан Кристиан бьет в цель!
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Брюин Уилл бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на CenturyLink Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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