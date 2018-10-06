Стадион: Dalian Sports Center Stadium
3:1
Конец матча
0:1
4' ГолПалетта Габриэль
9' Желтая карточкаZhu Ting
17' Желтая карточкаКарраско Янник
1:1
37' ГолМушекви Няша
41' Желтая карточкаAbduhamit Abdugheni
55' Желтая карточкаShuai Li
67' Желтая карточкаПалетта Габриэль
2:1
68' ГолКарраско Янник
3:1
84' ГолМушекви Няша
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
95'
Тактическая замена. Мушекви Няша уходит с поля и его заменяет Xuebin Zhao
95'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Abduhamit Abdugheni из команды Цзянсу Сайнти навешивает в штрафную с рикошетом.
94'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
94'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
94'
94'
Мушекви Няша выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти подал угловой справа.
94'
Мушекви Няша предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
Pengfei Xie навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Судья сигнализирует, что Pengfei Shan из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Xiaoheng Nan
93'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
92'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан разыграл угловой с левого угла.
92'
91'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан разыграл угловой с левого угла.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Тейшейра Алекс задерживает мяч рукой
90'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
90'
90'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан делает навес прямо в штрафную.
90'
90'
89'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан разыграл угловой с правого угла.
89'
Мушекви Няша нанес удар головой, но Chao Gu перевел мяч на угловой!
89'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан забрасывает мяч в штрафную.
89'
Отличные скиллы показывает Гайтан Николас, обводя своих соперников
88'
88'
Отличный пас сделал Xiaoheng Nan из команды Цзянсу Сайнти. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
87'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан играет слишком грубо. Abduhamit Abdugheni оказался на газоне.
87'
Abduhamit Abdugheni выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Мушекви Няша из команды Далянь Ифан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
87'
86'
Судья сигнализирует, что Ли Ан из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Мушекви Няша
86'
Ли Ан из команды Цзянсу Сайнти плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
86'
Ли Ан ошибается в защите.
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
84'
Чжу Тин сделал результативную передачу.
84'
Г О О О О Л - Мушекви Няша из команды Далянь Ифан забил гол! Легко это для такого игрока, как Мушекви Няша
84'
Чжу Тин из команды Далянь Ифан делает навес прямо в штрафную.
84'
Чжу Тин из команды Далянь Ифан идет с мячом вперед на обострение...
84'
83'
83'
Xiaoheng Nan из команды Цзянсу Сайнти плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
83'
Tianyi Gao из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
82'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
81'
Тактическая замена. Ванг Сонг уходит с поля и его заменяет Tianyi Gao
81'
Судья сигнализирует, что Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Pengfei Shan
81'
80'
Судья сигнализирует, что Гайтан Николас из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Abduhamit Abdugheni
80'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
79'
79'
79'
Yaopeng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
78'
Судья сигнализирует, что Чжу Тин из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Xiaotian Yang
77'
77'
76'
76'
Карраско Янник возвращается на поле.
76'
Abduhamit Abdugheni из команды Цзянсу Сайнти навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
76'
Матч возобновлен
75'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
75'
Ох, нехорошо это выглядит. Карраско Янник получил травму и медбригада забирает его с поля.
75'
Карраско Янник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Тактическая замена. Yun Zhou уходит с поля и его заменяет Xiaotian Yang
75'
Тактическая замена. Yinong Tian уходит с поля и его заменяет Xiaoheng Nan
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Карраско Янник нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Плохо сыграл Abduhamit Abdugheni - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
74'
Игрок из команды Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
74'
Shuai Li нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Мушекви Няша нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан подал угловой слева.
73'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
73'
73'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти пробил со штрафного, но очень мимо цели.
72'
Судья сигнализирует, что Ксин Шенг из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Pengfei Xie
71'
71'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
71'
Матч возобновлен
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
69'
Отличный гол забил Карраско Янник
68'
Г О О О О Л Карраско Янник закручивает штрафной в сетку! Великолепно
67'
Палетта Габриэль получил желтую карточку от судьи
67'
Судья сигнализирует, что Палетта Габриэль из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Мушекви Няша
67'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
67'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
66'
Игрок из команды Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
66'
66'
Ксин Шенг из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
66'
65'
Игрок из команды Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
64'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
64'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
64'
64'
64'
Судья сигнализирует, что Гайтан Николас из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Ли Ан
63'
Мушекви Няша из команды Далянь Ифан играет слишком грубо. Xiaobin Zhang оказался на газоне.
63'
62'
Ванг Сонг решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
62'
Судья сигнализирует, что Гайтан Николас из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Xiaobin Zhang
62'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
61'
Судья сигнализирует, что Чжу Сяоган из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Си У
61'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
60'
Чжу Тин из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
60'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
60'
59'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
58'
Судья сигнализирует, что Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Гайтан Николас
58'
57'
Цзянсу Сайнти начинает контратаку
57'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
57'
56'
56'
ШАНС! Pengfei Xie нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
56'
Отличные скиллы показывает Pengfei Xie, обводя своих соперников
55'
Shuai Li тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
55'
Shuai Li из команды Далянь Ифан играет слишком грубо. Abduhamit Abdugheni оказался на газоне.
55'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
54'
Мушекви Няша наказан за толчок Ли Ан
54'
Плохо сыграл Ли Ан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
54'
Ли Ан ошибается в защите.
54'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
53'
53'
52'
Судья сигнализирует, что Чжу Тин из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Abduhamit Abdugheni
52'
Отличный пас сделал Карраско Янник из команды Далянь Ифан. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
51'
51'
Чжу Тин из команды Далянь Ифан в офсайде
51'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
50'
50'
Shuai Li из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
50'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан делает пас партнеру.
49'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти играет слишком грубо. Чжу Сяоган оказался на газоне.
49'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
49'
Игрок из команды Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
48'
48'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
47'
Матч возобновлен
47'
Матч остановлен
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
48'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Yun Zhou из команды Цзянсу Сайнти делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
47'
46'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Abduhamit Abdugheni выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Ксин Шенг из команды Далянь Ифан разыграл угловой с левого угла.
45'
Abduhamit Abdugheni предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
45'
Судья сигнализирует, что Xiaobin Zhang из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Мушекви Няша
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
44'
44'
ШАНС! Тейшейра Алекс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
44'
Отличные скиллы показывает Тейшейра Алекс, обводя своих соперников
44'
43'
43'
Pengfei Shan задерживает мяч рукой
42'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
42'
Шанс! Yaopeng Wang из команды Далянь Ифан пробил головой, но мимо
42'
42'
Соперник делает почти голевой пас, но Chao Gu из команды Цзянсу Сайнти начеку и спасает ситуацию.
42'
Янг Шенпинг нанес удар головой, но Chao Gu перевел мяч на угловой!
41'
41'
Abduhamit Abdugheni совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
41'
Судья свистит. Abduhamit Abdugheni атаковал сзади соперника. Это Карраско Янник заработал своей команде штрафной
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
40'
Chao Gu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
Ли Ан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Pengfei Shan из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
39'
Xiaobin Zhang задерживает мяч рукой
39'
39'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Чжу Сяоган выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Палетта Габриэль из команды Цзянсу Сайнти плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
39'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти подал угловой слева.
38'
Янг Шенпинг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Yun Zhou из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
37'
Shuai Li сделал результативную передачу.
37'
Г О О О О Л - Мушекви Няша из команды Далянь Ифан забил гол! Легко это для такого игрока, как Мушекви Няша
37'
Shuai Li из команды Далянь Ифан делает навес прямо в штрафную.
37'
Shuai Li из команды Далянь Ифан идет с мячом вперед на обострение...
37'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
36'
Ли Ан не смог попасть в створ ударом издали
36'
Ли Ан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
35'
Янг Шенпинг из команды Далянь Ифан играет слишком грубо. Тейшейра Алекс оказался на газоне.
35'
Цзянсу Сайнти начинает контратаку
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
35'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
34'
ШАНС! Карраско Янник нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Игрок из команды Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
33'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Чжу Тин из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
33'
Yun Zhou ошибается в защите.
33'
Yun Zhou возвращается на поле.
33'
Матч возобновлен
32'
Ох, нехорошо это выглядит. Yun Zhou получил травму и медбригада забирает его с поля.
32'
Yun Zhou на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Матч возобновлен
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
29'
Судья сигнализирует, что Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Гайтан Николас
29'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Янг Шенпинг из команды Далянь Ифан играет слишком грубо. Тейшейра Алекс оказался на газоне.
28'
Цзянсу Сайнти начинает контратаку
27'
27'
26'
26'
Yun Zhou из команды Цзянсу Сайнти делает передачу одноклубнику.
26'
Плохо сыграл Палетта Габриэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
26'
25'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
25'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
24'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан подал угловой слева.
24'
Опасность предотвращена - Abduhamit Abdugheni из команды Цзянсу Сайнти вступил в отбор удачно
24'
Shuai Li из команды Далянь Ифан идет с мячом вперед на обострение...
23'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Янг Шенпинг из команды Далянь Ифан в офсайде
23'
22'
22'
Матч возобновлен
22'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
21'
Палетта Габриэль из команды Цзянсу Сайнти толкнул локтем оппонента. Это Мушекви Няша заработал фол
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
20'
20'
Мушекви Няша выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти подал угловой слева.
20'
Янг Шенпинг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
19'
19'
Чжу Тин из команды Далянь Ифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
18'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
18'
Цзянсу Сайнти начинает контратаку
18'
Матч возобновлен
17'
Карраско Янник совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
17'
Pengfei Xie возвращается на поле.
16'
Pengfei Xie на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
15'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
15'
Безумный фол. Карраско Янник грубо играет против соперника. Пострадал Pengfei Xie
14'
14'
Xiaobin Zhang не смог попасть в створ ударом издали
14'
Си У из команды Цзянсу Сайнти делает пас партнеру.
14'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает пас партнеру.
13'
Судья сигнализирует, что Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Ксин Шенг
13'
Ванг Сонг нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Тейшейра Алекс мяча так и не получил
12'
Цзянсу Сайнти начинает контратаку
12'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
11'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
10'
Ли Ан из команды Цзянсу Сайнти сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
10'
Ванг Сонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Чжу Тин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
9'
Судья сигнализирует, что Чжу Тин из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Ванг Сонг
9'
8'
Янг Шенпинг из команды Далянь Ифан в офсайде
8'
Shuai Li навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Судья сигнализирует, что Си У из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Карраско Янник
7'
Мушекви Няша из команды Далянь Ифан играет слишком грубо. Pengfei Xie оказался на газоне.
7'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
6'
Хорошую попытку сделал Карраско Янник. Удар в створ, но вратарь начеку
6'
6'
6'
6'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Судья сигнализирует, что Xiaobin Zhang из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Ксин Шенг
5'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
5'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
сделал результативную передачу.
4'
Г О О О О О Л - Палетта Габриэль ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот
4'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти подал угловой справа.
3'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти наносил удар-парашют, но вратарь перевел мяч на угловой.
3'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти идет с мячом вперед на обострение...
3'
Цзянсу Сайнти начинает контратаку
3'
2'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
2'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
1'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Далянь Ифан начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dalian Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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