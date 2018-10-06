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  4. Китай
  5. Суперлига
Стадион:
Далянь Ифан
3:1
Конец матча
Цзянсу Сунин
0'
0:1
4' Гол
Палетта Габриэль
9' Желтая карточка
Zhu Ting
17' Желтая карточка
Карраско Янник
1:1
37' Гол
Мушекви Няша
41' Желтая карточка
Abduhamit Abdugheni
55' Желтая карточка
Shuai Li
67' Желтая карточка
Палетта Габриэль
2:1
68' Гол
Карраско Янник
3:1
84' Гол
Мушекви Няша
90'+6
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
95'
Тактическая замена. Мушекви Няша уходит с поля и его заменяет Xuebin Zhao
95'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Abduhamit Abdugheni из команды Цзянсу Сайнти навешивает в штрафную с рикошетом.
94'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
94'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
94'
Далянь Ифан начинает контратаку
94'
Мушекви Няша выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
94'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти подал угловой справа.
94'
Мушекви Няша предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
Pengfei Xie навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Pengfei Shan из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Xiaoheng Nan
93'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Угловой
92'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан разыграл угловой с левого угла.
92'
Тактическая замена. Ксин Шенг уходит с поля и его заменяет Qiang Jin
92'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Угловой
91'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан разыграл угловой с левого угла.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Фол, нарушение
90'
Тейшейра Алекс задерживает мяч рукой
90'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
90'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан делает навес прямо в штрафную.
90'
Отличные скиллы показывает Карраско Янник, обводя своих соперников
90'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Угловой
89'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан разыграл угловой с правого угла.
89'
Тактическая замена. Чжу Тин уходит с поля и его заменяет Bo Sun
89'
Мушекви Няша нанес удар головой, но Chao Gu перевел мяч на угловой!
89'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан забрасывает мяч в штрафную.
89'
Отличные скиллы показывает Гайтан Николас, обводя своих соперников
88'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
88'
Отличный пас сделал Xiaoheng Nan из команды Цзянсу Сайнти. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
87'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан играет слишком грубо. Abduhamit Abdugheni оказался на газоне.
87'
Abduhamit Abdugheni выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Мушекви Няша из команды Далянь Ифан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
87'
Гайтан Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Ли Ан из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Мушекви Няша
86'
Ли Ан из команды Цзянсу Сайнти плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
86'
Ли Ан ошибается в защите.
85'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
84'
Чжу Тин сделал результативную передачу.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Мушекви Няша из команды Далянь Ифан забил гол! Легко это для такого игрока, как Мушекви Няша
84'
Чжу Тин из команды Далянь Ифан делает навес прямо в штрафную.
84'
Чжу Тин из команды Далянь Ифан идет с мячом вперед на обострение...
84'
Далянь Ифан начинает контратаку
83'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
83'
Xiaoheng Nan из команды Цзянсу Сайнти плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
83'
Tianyi Gao из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
82'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
81'
Тактическая замена. Ванг Сонг уходит с поля и его заменяет Tianyi Gao
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Pengfei Shan
81'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Гайтан Николас из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Abduhamit Abdugheni
80'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
79'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Далянь Ифан начинает контратаку
79'
Yaopeng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Чжу Тин из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Xiaotian Yang
77'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
Травма, повреждение
76'
Карраско Янник возвращается на поле.
76'
Abduhamit Abdugheni из команды Цзянсу Сайнти навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
76'
Матч возобновлен
75'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Травма, повреждение
75'
Ох, нехорошо это выглядит. Карраско Янник получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
75'
Карраско Янник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Тактическая замена. Yun Zhou уходит с поля и его заменяет Xiaotian Yang
75'
Тактическая замена. Yinong Tian уходит с поля и его заменяет Xiaoheng Nan
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Карраско Янник нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Плохо сыграл Abduhamit Abdugheni - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
74'
Игрок из команды Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
74'
Shuai Li нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Мушекви Няша нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
74'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан подал угловой слева.
73'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан идет с мячом вперед на обострение...
73'
Далянь Ифан начинает контратаку
73'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Ксин Шенг из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Pengfei Xie
71'
Далянь Ифан контролирует мяч.
71'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Матч возобновлен
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
69'
Отличный гол забил Карраско Янник
Описание гола
68'
Г О О О О Л Карраско Янник закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Желтая карточка
67'
Палетта Габриэль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Палетта Габриэль из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Мушекви Няша
67'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
Далянь Ифан начинает контратаку
67'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Игрок из команды Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
66'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Ксин Шенг из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
66'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Игрок из команды Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
64'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
64'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
64'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан идет с мячом вперед на обострение...
64'
Далянь Ифан начинает контратаку
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Гайтан Николас из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Ли Ан
Фол, нарушение
63'
Мушекви Няша из команды Далянь Ифан играет слишком грубо. Xiaobin Zhang оказался на газоне.
63'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
62'
Ванг Сонг решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Гайтан Николас из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Xiaobin Zhang
62'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Чжу Сяоган из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Си У
61'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Chao Gu взял и забрал мяч на выходе
60'
Чжу Тин из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
60'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
Далянь Ифан контролирует мяч.
60'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
60'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
59'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Гайтан Николас
58'
Далянь Ифан контролирует мяч.
57'
Цзянсу Сайнти начинает контратаку
57'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
57'
Далянь Ифан контролирует мяч.
56'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
56'
ШАНС! Pengfei Xie нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
56'
Отличные скиллы показывает Pengfei Xie, обводя своих соперников
Желтая карточка
55'
Shuai Li тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
55'
Shuai Li из команды Далянь Ифан играет слишком грубо. Abduhamit Abdugheni оказался на газоне.
55'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
54'
Мушекви Няша наказан за толчок Ли Ан
54'
Плохо сыграл Ли Ан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
54'
Ли Ан ошибается в защите.
54'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Далянь Ифан контролирует мяч.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Чжу Тин из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Abduhamit Abdugheni
52'
Отличный пас сделал Карраско Янник из команды Далянь Ифан. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
51'
Далянь Ифан начинает контратаку
Офсайд
51'
Чжу Тин из команды Далянь Ифан в офсайде
51'
Далянь Ифан контролирует мяч.
50'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
50'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Shuai Li из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
50'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан делает пас партнеру.
Фол, нарушение
49'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти играет слишком грубо. Чжу Сяоган оказался на газоне.
49'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
49'
Игрок из команды Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
48'
Далянь Ифан контролирует мяч.
48'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
47'
Матч возобновлен
47'
Матч остановлен
46'
Далянь Ифан контролирует мяч.
46'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
48'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Yun Zhou из команды Цзянсу Сайнти делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Abduhamit Abdugheni выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
45'
Ксин Шенг из команды Далянь Ифан разыграл угловой с левого угла.
45'
Abduhamit Abdugheni предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Гайтан Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Xiaobin Zhang из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Мушекви Няша
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
44'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
44'
ШАНС! Тейшейра Алекс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
44'
Отличные скиллы показывает Тейшейра Алекс, обводя своих соперников
44'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
43'
Pengfei Shan задерживает мяч рукой
42'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
42'
Шанс! Yaopeng Wang из команды Далянь Ифан пробил головой, но мимо
Угловой
42'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан подал угловой справа.
42'
Соперник делает почти голевой пас, но Chao Gu из команды Цзянсу Сайнти начеку и спасает ситуацию.
42'
Янг Шенпинг нанес удар головой, но Chao Gu перевел мяч на угловой!
41'
Гайтан Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
41'
Abduhamit Abdugheni совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
41'
Судья свистит. Abduhamit Abdugheni атаковал сзади соперника. Это Карраско Янник заработал своей команде штрафной
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
40'
Chao Gu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан подал угловой справа.
40'
Ли Ан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Pengfei Shan из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
39'
Xiaobin Zhang задерживает мяч рукой
39'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Чжу Сяоган выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Палетта Габриэль из команды Цзянсу Сайнти плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Угловой
39'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти подал угловой слева.
38'
Янг Шенпинг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Yun Zhou из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
37'
Shuai Li сделал результативную передачу.
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Мушекви Няша из команды Далянь Ифан забил гол! Легко это для такого игрока, как Мушекви Няша
37'
Shuai Li из команды Далянь Ифан делает навес прямо в штрафную.
37'
Shuai Li из команды Далянь Ифан идет с мячом вперед на обострение...
37'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
36'
Ли Ан не смог попасть в створ ударом издали
36'
Ли Ан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
35'
Янг Шенпинг из команды Далянь Ифан играет слишком грубо. Тейшейра Алекс оказался на газоне.
35'
Цзянсу Сайнти начинает контратаку
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
35'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
34'
ШАНС! Карраско Янник нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Игрок из команды Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
33'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Чжу Тин из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
33'
Yun Zhou ошибается в защите.
Травма, повреждение
33'
Yun Zhou возвращается на поле.
33'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
32'
Ох, нехорошо это выглядит. Yun Zhou получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
32'
Yun Zhou на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Матч возобновлен
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Гайтан Николас
29'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
28'
Янг Шенпинг из команды Далянь Ифан играет слишком грубо. Тейшейра Алекс оказался на газоне.
28'
Цзянсу Сайнти начинает контратаку
27'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Chao Gu взял и забрал мяч на выходе
26'
Yun Zhou из команды Цзянсу Сайнти делает передачу одноклубнику.
26'
Плохо сыграл Палетта Габриэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
Отличные скиллы показывает Карраско Янник, обводя своих соперников
26'
Далянь Ифан контролирует мяч.
25'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
25'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
Угловой
24'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан подал угловой слева.
24'
Опасность предотвращена - Abduhamit Abdugheni из команды Цзянсу Сайнти вступил в отбор удачно
24'
Shuai Li из команды Далянь Ифан идет с мячом вперед на обострение...
23'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
23'
Янг Шенпинг из команды Далянь Ифан в офсайде
23'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Гайтан Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Матч возобновлен
22'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
21'
Палетта Габриэль из команды Цзянсу Сайнти толкнул локтем оппонента. Это Мушекви Няша заработал фол
21'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
20'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Мушекви Няша выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти подал угловой слева.
20'
Янг Шенпинг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Chao Gu взял и забрал мяч на выходе
Угловой
19'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан подал угловой справа.
19'
Чжу Тин из команды Далянь Ифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Далянь Ифан контролирует мяч.
18'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
18'
Цзянсу Сайнти начинает контратаку
18'
Матч возобновлен
Желтая карточка
17'
Карраско Янник совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Травма, повреждение
17'
Pengfei Xie возвращается на поле.
Травма, повреждение
16'
Pengfei Xie на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
15'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
15'
Безумный фол. Карраско Янник грубо играет против соперника. Пострадал Pengfei Xie
14'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
14'
Xiaobin Zhang не смог попасть в створ ударом издали
14'
Си У из команды Цзянсу Сайнти делает пас партнеру.
14'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти делает пас партнеру.
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Ксин Шенг
13'
Ванг Сонг нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Тейшейра Алекс мяча так и не получил
12'
Цзянсу Сайнти начинает контратаку
12'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
10'
Ли Ан из команды Цзянсу Сайнти сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
10'
Ванг Сонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
9'
Чжу Тин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Чжу Тин из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Ванг Сонг
9'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
8'
Янг Шенпинг из команды Далянь Ифан в офсайде
8'
Shuai Li навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Си У из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Карраско Янник
Фол, нарушение
7'
Мушекви Няша из команды Далянь Ифан играет слишком грубо. Pengfei Xie оказался на газоне.
7'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
6'
Хорошую попытку сделал Карраско Янник. Удар в створ, но вратарь начеку
6'
Отличные скиллы показывает Карраско Янник, обводя своих соперников
6'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан идет с мячом вперед на обострение...
6'
Далянь Ифан начинает контратаку
6'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Xiaobin Zhang из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Ксин Шенг
5'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
5'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
сделал результативную передачу.
Описание гола
4'
Г О О О О О Л - Палетта Габриэль ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот
Угловой
4'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти подал угловой справа.
3'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти наносил удар-парашют, но вратарь перевел мяч на угловой.
3'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти идет с мячом вперед на обострение...
3'
Цзянсу Сайнти начинает контратаку
3'
Далянь Ифан контролирует мяч.
2'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Далянь Ифан начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dalian Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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