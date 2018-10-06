Стадион: Chongqing Olympic Sports Center
0:1
Конец матча
14' Желтая карточкаRuofan Liu
30' Желтая карточкаJiajun Bai
34' Желтая карточкаГуарин Фредди
37' Желтая карточкаСиньли Пэн
49' Желтая карточкаLe Liu
0:1
50' ПенальтиГуарин Фредди
62' Желтая карточкаAidi Fulang Xisi
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
95'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
95'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
95'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
94'
Шанс! Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
94'
Лю Ю из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
94'
Игрок команды Шанхай Шэньхуа совершает фол
93'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
93'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Судья сигнализирует, что Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Гуарин Фредди
92'
92'
92'
Гуарин Фредди не смог попасть в створ ударом издали
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Кардек Алан наказан за толчок Chenjie Zhu
91'
91'
Shilin Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Лю Ю из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
90'
90'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Гао Ди не смог удачно сыграть.
90'
Шанхай Шэньхуа начинает контратаку
89'
Jiajun Bai наказан за толчок Le Liu
89'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
89'
Фернандиньо Луис III решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
88'
Матч возобновлен
88'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
87'
Гао Ди наказан за толчок Синьли Пэн
87'
Ли Шуай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Лиу Вейдонг из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
87'
Гуарин Фредди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
87'
Судья сигнализирует, что Chenjie Zhu из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Кардек Алан
86'
86'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
86'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
86'
85'
Безумный фол. Цао Юньдин грубо играет против соперника. Пострадал Цзин Фэн
85'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
84'
84'
84'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
83'
83'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан навешивает в штрафную с рикошетом.
83'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
83'
Хорошую попытку сделал Синьли Пэн. Удар в створ, но вратарь начеку
82'
Фернандиньо Луис III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Aidi Fulang Xisi наказан за толчок Фернандиньо Луис III
81'
81'
81'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
81'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
80'
Морено Джованни возвращается на поле.
80'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
79'
Матч возобновлен
79'
Ох, нехорошо это выглядит. Морено Джованни получил травму и медбригада забирает его с поля.
78'
Морено Джованни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
77'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
77'
Jiajun Bai предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
76'
Судья сигнализирует, что Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Цзин Фэн
76'
76'
Отличные скиллы показывает Цао Юньдин, обводя своих соперников
76'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
Матч возобновится спорным мячом
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
75'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
74'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
74'
74'
Тактическая замена. Le Liu уходит с поля и его заменяет Лиу Вейдонг
73'
Фернандиньо Луис III нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
73'
Фанг Ли из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
71'
71'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
70'
Шанс! Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
70'
70'
Судья сигнализирует, что Aidi Fulang Xisi из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Le Liu
70'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
69'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
69'
Тактическая замена. Jianrong Zhu уходит с поля и его заменяет Гао Ди
68'
68'
Юань Миньчэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
68'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
67'
Джиазе Танг из команды Чуньцинь Лифан наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
67'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
67'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
66'
Судья сигнализирует, что Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Фернандиньо Луис III
66'
Aidi Fulang Xisi из команды Шанхай Шэньхуа навешивает в штрафную с рикошетом.
66'
Шанхай Шэньхуа начинает контратаку
66'
66'
Юань Миньчэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
66'
Матч возобновлен
65'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
65'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
65'
Хороший удар издали нанес Jianrong Zhu, но отличный сейв сделал Денг Ксяофей. Угловой.
65'
Шанхай Шэньхуа начинает контратаку
64'
Aidi Fulang Xisi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
64'
Судья сигнализирует, что Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Юань Миньчэн
63'
Цао Юньдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
63'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Aidi Fulang Xisi получил желтую карточку от судьи
62'
Безумный фол. Aidi Fulang Xisi грубо играет против соперника. Пострадал Фернандиньо Луис III
61'
61'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
61'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
61'
61'
60'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
60'
Гуарин Фредди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
60'
Судья сигнализирует, что Le Liu из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Aidi Fulang Xisi
59'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Chenjie Zhu из команды Шанхай Шэньхуа играет слишком грубо. Fernando Conceicao оказался на газоне.
58'
Судья сигнализирует, что Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Aidi Fulang Xisi
58'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
58'
Синьли Пэн не смог попасть в створ ударом издали
57'
57'
56'
55'
Le Liu наказан за толчок Aidi Fulang Xisi
55'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
55'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
55'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан отдал передачу, которая была заблокирована.
54'
54'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
54'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
54'
Ruofan Liu из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
53'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
53'
Фернандиньо Луис III не смог попасть в створ ударом издали
52'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
52'
52'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан отдал передачу, которая была заблокирована.
52'
50'
Г О О О О Л - Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа забивает с точки!
50'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
49'
Le Liu получил желтую карточку от судьи
49'
ПЕНАЛЬТИ! - Le Liu дергает за футболку соперника (это был Гуарин Фредди) и рефери назначает пенальти!
49'
49'
Отличные скиллы показывает Цао Юньдин, обводя своих соперников
49'
Шанхай Шэньхуа имеет хороший шанс забить.
48'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
47'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
46'
46'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Чуньцинь Лифан играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
47'
47'
46'
Jianrong Zhu из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу одноклубнику.
46'
Aidi Fulang Xisi из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
46'
Джиазе Танг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Ruofan Liu из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
45'
Ruofan Liu из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
45'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
45'
Fernando Conceicao пробует нанести удар издали, но Ли Шуай держит все под контролем
45'
45'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
45'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан разыграл угловой с правого угла.
45'
Shilin Sun предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
44'
44'
44'
44'
43'
Le Liu наказан за толчок Aidi Fulang Xisi
43'
43'
Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
42'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан играет слишком грубо. Peng Li оказался на газоне.
42'
42'
41'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
41'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
41'
41'
40'
40'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа делает неудачный навес.
40'
Фанг Ли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
40'
Чуньцинь Лифан нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
40'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
40'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
39'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
39'
Гуарин Фредди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Синьли Пэн получил желтую карточку от судьи
37'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан опасно и грубо сыграл. Цао Юньдин пострадал.
37'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
35'
Aidi Fulang Xisi из команды Шанхай Шэньхуа играет слишком грубо. Джиазе Танг оказался на газоне.
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
34'
Гуарин Фредди получил желтую карточку от судьи
34'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа опасно и грубо сыграл. Fernando Conceicao пострадал.
34'
33'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
33'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
33'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
32'
32'
Судья сигнализирует, что Aidi Fulang Xisi из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Фернандиньо Луис III
32'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Матч возобновлен
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
30'
Jiajun Bai получил желтую карточку от судьи
30'
Безумный фол. Jiajun Bai грубо играет против соперника. Пострадал Цзин Фэн
30'
Матч возобновлен
29'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
29'
Судья сигнализирует, что Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Синьли Пэн
29'
Aidi Fulang Xisi возвращается на поле.
29'
Юань Миньчэн из команды Чуньцинь Лифан толкнул локтем оппонента. Это Jianrong Zhu заработал фол
28'
Матч возобновлен
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Aidi Fulang Xisi получил травму и медбригада забирает его с поля.
27'
Aidi Fulang Xisi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
26'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
26'
26'
Назначен штрафной. Пострадал Fernando Conceicao, его свалил Aidi Fulang Xisi.
25'
25'
Shilin Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Фернандиньо Луис III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
24'
Судья сигнализирует, что Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
24'
23'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
22'
22'
Отличные скиллы показывает Цзин Фэн, обводя своих соперников
22'
Кардек Алан наказан за толчок Aidi Fulang Xisi
22'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
21'
21'
Судья сигнализирует, что Chenjie Zhu из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Le Liu
21'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
20'
Aidi Fulang Xisi из команды Шанхай Шэньхуа играет слишком грубо. Фернандиньо Луис III оказался на газоне.
19'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
19'
Fernando Conceicao решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
18'
Назначен штрафной. Пострадал Fernando Conceicao, его свалил Aidi Fulang Xisi.
18'
Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан отдал передачу, которая была заблокирована.
16'
16'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
15'
Гуарин Фредди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
14'
Ruofan Liu получил желтую карточку от судьи
14'
Безумный фол. Ruofan Liu грубо играет против соперника. Пострадал Фернандиньо Луис III
14'
14'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
14'
Матч возобновлен
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Судья сигнализирует, что Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Морено Джованни
12'
Судья свистит. Морено Джованни атаковал сзади соперника. Это Синьли Пэн заработал своей команде штрафной
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
9'
Jianrong Zhu из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
9'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан опасно и грубо сыграл. Peng Li пострадал.
9'
Матч возобновлен
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
8'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
8'
Ruofan Liu из команды Шанхай Шэньхуа играет слишком грубо. Фернандиньо Луис III оказался на газоне.
7'
7'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
7'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
6'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
6'
Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
6'
6'
6'
Юань Миньчэн из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
5'
Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа играет слишком грубо. Fernando Conceicao оказался на газоне.
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
4'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
4'
Отличный пас сделал Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
4'
Судья сигнализирует, что Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Кардек Алан
3'
3'
Jianrong Zhu не смог попасть в створ ударом издали
3'
Джиазе Танг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
2'
2'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
2'
Ли Шуай не дал случится голу! Fernando Conceicao должен был забивать, но Ли Шуай сделал отличный сейв
2'
Кардек Алан разрезает оборону соперника отличным пасом
2'
2'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Чуньцинь Лифан начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chongqing Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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