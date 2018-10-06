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  5. Суперлига
Стадион:
Чуньцинь Лифан
0:1
Конец матча
Шанхай Шэньхуа
0'
14' Желтая карточка
Ruofan Liu
30' Желтая карточка
Jiajun Bai
34' Желтая карточка
Гуарин Фредди
37' Желтая карточка
Синьли Пэн
49' Желтая карточка
Le Liu
0:1
50' Пенальти
Гуарин Фредди
62' Желтая карточка
Aidi Fulang Xisi
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
95'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
95'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
95'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
94'
Шанс! Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
94'
Лю Ю из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
94'
Игрок команды Шанхай Шэньхуа совершает фол
Офсайд
93'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
93'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Гуарин Фредди
92'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
92'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
92'
Гуарин Фредди не смог попасть в створ ударом издали
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Фол, нарушение
91'
Кардек Алан наказан за толчок Chenjie Zhu
91'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
91'
Shilin Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Лю Ю из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
90'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
90'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
90'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Гао Ди не смог удачно сыграть.
90'
Шанхай Шэньхуа начинает контратаку
Фол, нарушение
89'
Jiajun Bai наказан за толчок Le Liu
89'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
89'
Фернандиньо Луис III решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
88'
Матч возобновлен
88'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
87'
Гао Ди наказан за толчок Синьли Пэн
87'
Ли Шуай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Лиу Вейдонг из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
87'
Гуарин Фредди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Fernando Conceicao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Chenjie Zhu из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Кардек Алан
86'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
86'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
86'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
86'
Fernando Conceicao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
85'
Безумный фол. Цао Юньдин грубо играет против соперника. Пострадал Цзин Фэн
85'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
84'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
84'
Chenjie Zhu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
83'
Ли Шуай взял и забрал мяч на выходе
83'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан навешивает в штрафную с рикошетом.
Офсайд
83'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
83'
Хорошую попытку сделал Синьли Пэн. Удар в створ, но вратарь начеку
82'
Фернандиньо Луис III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
82'
Aidi Fulang Xisi наказан за толчок Фернандиньо Луис III
81'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Денг Ксяофей взял и забрал мяч на выходе
81'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
81'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
Травма, повреждение
80'
Морено Джованни возвращается на поле.
80'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
79'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
79'
Ох, нехорошо это выглядит. Морено Джованни получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
78'
Морено Джованни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
Угловой
77'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
77'
Jiajun Bai предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Цзин Фэн
76'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
76'
Отличные скиллы показывает Цао Юньдин, обводя своих соперников
76'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
Матч возобновится спорным мячом
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
75'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
74'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
74'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Тактическая замена. Фанг Ли уходит с поля и его заменяет Лю Ю
74'
Тактическая замена. Le Liu уходит с поля и его заменяет Лиу Вейдонг
73'
Фернандиньо Луис III нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Chenjie Zhu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Фанг Ли из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
71'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
71'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
70'
Шанс! Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
70'
Fernando Conceicao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Aidi Fulang Xisi из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Le Liu
70'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
69'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
69'
Тактическая замена. Jianrong Zhu уходит с поля и его заменяет Гао Ди
68'
Денг Ксяофей взял и забрал мяч на выходе
68'
Юань Миньчэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
68'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
67'
Джиазе Танг из команды Чуньцинь Лифан наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
67'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
67'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Chenjie Zhu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Фернандиньо Луис III
66'
Aidi Fulang Xisi из команды Шанхай Шэньхуа навешивает в штрафную с рикошетом.
66'
Шанхай Шэньхуа начинает контратаку
66'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
66'
Юань Миньчэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
66'
Матч возобновлен
65'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
65'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
65'
Хороший удар издали нанес Jianrong Zhu, но отличный сейв сделал Денг Ксяофей. Угловой.
65'
Шанхай Шэньхуа начинает контратаку
64'
Aidi Fulang Xisi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Fernando Conceicao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Юань Миньчэн
63'
Цао Юньдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
63'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Желтая карточка
62'
Aidi Fulang Xisi получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
62'
Безумный фол. Aidi Fulang Xisi грубо играет против соперника. Пострадал Фернандиньо Луис III
61'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
61'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
61'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
61'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
Чуньцинь Лифан начинает контратаку
60'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
60'
Гуарин Фредди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Le Liu из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Aidi Fulang Xisi
59'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
59'
Chenjie Zhu из команды Шанхай Шэньхуа играет слишком грубо. Fernando Conceicao оказался на газоне.
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Aidi Fulang Xisi
58'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
58'
Синьли Пэн не смог попасть в створ ударом издали
57'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
Фол, нарушение
55'
Le Liu наказан за толчок Aidi Fulang Xisi
55'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
55'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
55'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан отдал передачу, которая была заблокирована.
54'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Денг Ксяофей взял и забрал мяч на выходе
54'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
54'
Ruofan Liu из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
53'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
53'
Фернандиньо Луис III не смог попасть в створ ударом издали
52'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Chenjie Zhu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
52'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан отдал передачу, которая была заблокирована.
52'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа забивает с точки!
50'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
Желтая карточка
49'
Le Liu получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
49'
ПЕНАЛЬТИ! - Le Liu дергает за футболку соперника (это был Гуарин Фредди) и рефери назначает пенальти!
49'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
49'
Отличные скиллы показывает Цао Юньдин, обводя своих соперников
49'
Шанхай Шэньхуа имеет хороший шанс забить.
48'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
47'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Чуньцинь Лифан играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
47'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
47'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Jianrong Zhu из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу одноклубнику.
46'
Aidi Fulang Xisi из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
46'
Джиазе Танг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Офсайд
46'
Ruofan Liu из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
45'
Ruofan Liu из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
45'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
45'
Fernando Conceicao пробует нанести удар издали, но Ли Шуай держит все под контролем
45'
Chenjie Zhu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
Угловой
45'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан разыграл угловой с правого угла.
45'
Shilin Sun предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
44'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
44'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
44'
Чуньцинь Лифан начинает контратаку
Фол, нарушение
43'
Le Liu наказан за толчок Aidi Fulang Xisi
43'
Денг Ксяофей взял и забрал мяч на выходе
43'
Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
42'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
42'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан играет слишком грубо. Peng Li оказался на газоне.
42'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
41'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
41'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
41'
Chenjie Zhu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
40'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
40'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа делает неудачный навес.
40'
Фанг Ли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
40'
Чуньцинь Лифан нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
40'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
40'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
39'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
39'
Гуарин Фредди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
37'
Синьли Пэн получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
37'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан опасно и грубо сыграл. Цао Юньдин пострадал.
37'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
35'
Aidi Fulang Xisi из команды Шанхай Шэньхуа играет слишком грубо. Джиазе Танг оказался на газоне.
35'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
Желтая карточка
34'
Гуарин Фредди получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
34'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа опасно и грубо сыграл. Fernando Conceicao пострадал.
34'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
33'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
33'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
32'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Aidi Fulang Xisi из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Фернандиньо Луис III
32'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Матч возобновлен
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
Желтая карточка
30'
Jiajun Bai получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
30'
Безумный фол. Jiajun Bai грубо играет против соперника. Пострадал Цзин Фэн
30'
Матч возобновлен
29'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Синьли Пэн
Травма, повреждение
29'
Aidi Fulang Xisi возвращается на поле.
Фол, нарушение
29'
Юань Миньчэн из команды Чуньцинь Лифан толкнул локтем оппонента. Это Jianrong Zhu заработал фол
28'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Aidi Fulang Xisi получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
27'
Aidi Fulang Xisi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
26'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
26'
Fernando Conceicao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Назначен штрафной. Пострадал Fernando Conceicao, его свалил Aidi Fulang Xisi.
25'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Shilin Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Фернандиньо Луис III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
24'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Ли Шуай взял и забрал мяч на выходе
22'
Отличные скиллы показывает Цзин Фэн, обводя своих соперников
Фол, нарушение
22'
Кардек Алан наказан за толчок Aidi Fulang Xisi
22'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
21'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Chenjie Zhu из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Le Liu
21'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
Фол, нарушение
20'
Aidi Fulang Xisi из команды Шанхай Шэньхуа играет слишком грубо. Фернандиньо Луис III оказался на газоне.
19'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
19'
Fernando Conceicao решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
18'
Назначен штрафной. Пострадал Fernando Conceicao, его свалил Aidi Fulang Xisi.
18'
Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан отдал передачу, которая была заблокирована.
16'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
15'
Гуарин Фредди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Fernando Conceicao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
Желтая карточка
14'
Ruofan Liu получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
14'
Безумный фол. Ruofan Liu грубо играет против соперника. Пострадал Фернандиньо Луис III
14'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
14'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Матч возобновлен
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Морено Джованни
Фол, нарушение
12'
Судья свистит. Морено Джованни атаковал сзади соперника. Это Синьли Пэн заработал своей команде штрафной
11'
Ли Шуай взял и забрал мяч на выходе
10'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
Офсайд
9'
Jianrong Zhu из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
Фол, нарушение
9'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан опасно и грубо сыграл. Peng Li пострадал.
9'
Матч возобновлен
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
8'
Ruofan Liu из команды Шанхай Шэньхуа играет слишком грубо. Фернандиньо Луис III оказался на газоне.
7'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
7'
Le Liu из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
6'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
6'
Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
6'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Chenjie Zhu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Юань Миньчэн из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
5'
Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа играет слишком грубо. Fernando Conceicao оказался на газоне.
5'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
4'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
4'
Отличный пас сделал Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Shilin Sun из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Кардек Алан
3'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
3'
Jianrong Zhu не смог попасть в створ ударом издали
3'
Джиазе Танг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
2'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
2'
Ли Шуай не дал случится голу! Fernando Conceicao должен был забивать, но Ли Шуай сделал отличный сейв
2'
Кардек Алан разрезает оборону соперника отличным пасом
2'
Чуньцинь Лифан начинает контратаку
2'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Чуньцинь Лифан начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chongqing Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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