Стадион: Tianjin Olympic Sports Centre
3:3
Конец матча
0:1
11' ГолИгало Одион
0:2
25' ГолZhiyu Yan
28' Желтая карточкаLong Tan
1:2
32' ГолАпаресидо Джонатан
33' Желтая карточкаHonglue Zhao
2:2
53' ГолАпаресидо Джонатан
2:3
65' ПенальтиИгало Одион
88' Красная карточкаJie Sun
3:3
90' ГолАчеампонг Франк
90' Желтая карточкаИгало Одион
Второй тайм
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
96'
96'
96'
95'
Рефери не любит споров - именно за это Игало Одион сейчас получил желтую
95'
Судья сигнализирует, что Long Tan из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Чао Янг
94'
ГОООООЛ - Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда забивает из-за штрафной площади
94'
Плохо сыграл Yufeng Xiao - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
94'
Rui Peng из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
93'
93'
93'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
93'
Апаресидо Джонатан нанес удар головой, но Fan Yi спокойно отбил мяч.
92'
92'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда делает неудачный навес.
92'
Судья сигнализирует, что Yufeng Xiao из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Yuanyi Li
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
90'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
90'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
90'
Бастианс Феликс из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
90'
Ванг Шоутинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
УДАЛЕНИЕ! - Jie Sun увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
88'
Безумный фол. Jie Sun грубо играет против соперника. Пострадал Ачеампонг Франк
87'
87'
Zhe Jiang получил травму и заменен. Ванг Шоутинг выходит на поле.
86'
Zhe Jiang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
ШАНС! Апаресидо Джонатан нанес удар с лета, но не попал по воротам!
85'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Межеевски Адриан мяча так и не получил
84'
84'
Шанс! Бастианс Феликс из команды Тяньцзинь Тэда пробил головой, но мимо
83'
Rui Peng из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
83'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
83'
Бастианс Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай навешивает в штрафную с рикошетом.
82'
81'
Судья сигнализирует, что Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Zhe Jiang
81'
Fan Yang из команды Тяньцзинь Тэда не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
81'
Вратарь парирует удар, который нанес Апаресидо Джонатан, и мяч снова в игре
81'
81'
80'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
80'
79'
ШАНС! Long Tan нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
79'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
79'
Судья сигнализирует, что Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Li Zhang
78'
78'
Zhiyu Yan получил травму и заменен. Yufeng Xiao выходит на поле.
78'
Шанс! Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда пробил головой, но мимо
78'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
78'
77'
Бастианс Феликс делает длинную передачу вперед
77'
77'
Zhiyu Yan возвращается на поле.
76'
Игало Одион наказан за толчок Бастианс Феликс
76'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
75'
Ох, нехорошо это выглядит. Zhiyu Yan получил травму и медбригада забирает его с поля.
75'
Zhiyu Yan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Ачеампонг Франк задерживает мяч рукой
74'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда идет с мячом вперед на обострение...
74'
74'
Шанс! Бастианс Феликс из команды Тяньцзинь Тэда пробил головой, но мимо
73'
Fan Yi ошибается в защите.
73'
73'
73'
72'
Жанг Ксяофей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
72'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
72'
Матч возобновлен
71'
Muzepper Mirahmetjan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Судья свистит. Межеевски Адриан атаковал сзади соперника. Это Muzepper Mirahmetjan заработал своей команде штрафной
70'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
70'
70'
Межеевски Адриан не смог попасть в створ ударом издали
69'
69'
68'
68'
Судья сигнализирует, что Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Jie Sun
67'
67'
66'
Тактическая замена. Тианйи Киу уходит с поля и его заменяет Чао Янг
66'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
65'
Г О О О О Л - Игало Одион из команды Чанчунь Ятай забивает с точки!
63'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
62'
ПЕНАЛЬТИ! - Fan Yang дергает за футболку соперника (это был Игало Одион) и рефери назначает пенальти!
62'
61'
Тианйи Киу наказан за толчок Игало Одион
61'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай в офсайде
61'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
60'
59'
59'
59'
58'
Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
58'
Long Tan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
57'
Zhe Jiang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Fan Yi не дал случится голу! Ачеампонг Франк должен был забивать, но Fan Yi сделал отличный сейв
57'
Fan Yang делает длинную передачу вперед
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
55'
Fan Yi взял и забрал мяч на выходе
54'
54'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Г О О О О Л - Апаресидо Джонатан первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
53'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
53'
Ачеампонг Франк наказан за толчок Li Zhang
52'
52'
52'
Zhiyu Yan предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
51'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай играет слишком грубо. Ачеампонг Франк оказался на газоне.
51'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
51'
Судья сигнализирует, что Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Muzepper Mirahmetjan
50'
Хорошую попытку сделал Апаресидо Джонатан. Удар в створ, но вратарь начеку
50'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
50'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
50'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда идет с мячом вперед на обострение...
49'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
49'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Межеевски Адриан оказался на газоне.
48'
48'
Jia Du ошибается в защите.
48'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
47'
Жао Хонглуе наказан за толчок Li Zhang
47'
47'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Судья сигнализирует, что Guang Li из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Апаресидо Джонатан
46'
46'
Long Tan нанес удар, но промахнулся очень сильно.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
47'
Zhiyu Yan из команды Чанчунь Ятай в офсайде
46'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
45'
45'
45'
Шанс! Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда пробил головой, но мимо
45'
45'
Жанг Ксяофей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
После штрафного удара,который нанес Yingjie Zhao мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
43'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай играет слишком грубо. Ачеампонг Франк оказался на газоне.
42'
42'
Как он промахнулся? Игало Одион имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
42'
ШАНС! Игало Одион вышел один-на-один с голкипером...
42'
Межеевски Адриан разрезает оборону соперника отличным пасом
42'
41'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Матч возобновлен
40'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
40'
Ох, нехорошо это выглядит. Чао Хэ получил травму и медбригада забирает его с поля.
39'
Чао Хэ на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Fan Yi взял и забрал мяч на выходе
38'
38'
Чао Хэ из команды Чанчунь Ятай хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
38'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Отличные скиллы показывает Ачеампонг Франк, обводя своих соперников
37'
37'
36'
Назначен штрафной. Пострадал Межеевски Адриан, его свалил Ачеампонг Франк.
36'
Матч возобновлен
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
34'
Матч возобновлен
34'
Zhiyu Yan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Жао Хонглуе получил желтую карточку от судьи
33'
Судья свистит. Жао Хонглуе атаковал сзади соперника. Это Zhiyu Yan заработал своей команде штрафной
33'
33'
32'
Muzepper Mirahmetjan сделал результативную передачу.
32'
ГОООООЛ - Апаресидо Джонатан Тяньцзинь Тэда забивает ударом головой
32'
32'
Fan Yi отбил мяч на угловой после удара Ачеампонг Франк из штрафной площади.
31'
Отличные скиллы показывает Ачеампонг Франк, обводя своих соперников
31'
31'
Фан Ксяодонг нанес удар, мяч был парирован, но Jia Du не удержал его в руках.
31'
Чао Хэ из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
31'
Zhiyu Yan из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
31'
30'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
30'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
30'
Жао Хонглуе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
29'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
28'
Long Tan получил желтую карточку от судьи
28'
Безумный фол. Long Tan грубо играет против соперника. Пострадал Тианйи Киу
27'
27'
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
25'
Фан Ксяодонг сделал результативную передачу.
25'
Г О О О О Л - Zhiyu Yan изменил счет на табло!
25'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
25'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
24'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда опасно и грубо сыграл. Чао Хэ пострадал.
23'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай в офсайде
23'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
22'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
21'
21'
Yuanyi Li нанес удар, но промахнулся очень сильно.
20'
Судья сигнализирует, что Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Ачеампонг Франк
20'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
19'
Zhe Jiang наказан за толчок Muzepper Mirahmetjan
19'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
19'
Yingjie Zhao предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
18'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
18'
18'
Как он промахнулся? Игало Одион имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
18'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
17'
Чао Хэ из команды Чанчунь Ятай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
16'
Матч возобновлен
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
14'
Li Zhang наказан за толчок Muzepper Mirahmetjan
14'
13'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
13'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Zhe Jiang оказался на газоне.
11'
Межеевски Адриан сделал результативную передачу.
11'
Г О О О О Л - Игало Одион изменил счет на табло!
11'
ШАНС! Игало Одион вышел один-на-один с голкипером...
11'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
10'
Жанг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
10'
10'
10'
Игало Одион нанес удар, но промахнулся очень сильно.
9'
Jia Du ошибается в защите.
9'
Jie Sun делает длинную передачу вперед
9'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
О, нет. Из многообещающей позиции Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
8'
Fan Yi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
8'
Штрафной исполнил Muzepper Mirahmetjan, после его удара Fan Yi сделал классный сейв. Угловой
7'
Jie Sun наказан за толчок Yingjie Zhao
6'
Zhiyu Yan наказан за толчок Апаресидо Джонатан
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
5'
5'
Шанс! Тианйи Киу из команды Тяньцзинь Тэда пробил головой, но мимо
5'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу одноклубнику.
4'
4'
Zhiyu Yan предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Жао Хонглуе делает длинную передачу вперед
3'
Судья свистит. Чао Хэ атаковал сзади соперника. Это Апаресидо Джонатан заработал своей команде штрафной
3'
3'
Шанс! Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда пробил головой, но мимо
3'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
2'
2'
1'
Судья сигнализирует, что Fan Yang из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Long Tan
1'
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Тяньцзинь Тэда начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianjin Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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