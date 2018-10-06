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  5. Суперлига
Стадион:
Тяньцзинь Тэда
3:3
Конец матча
Чанчунь Ятай
0'
0:1
11' Гол
Игало Одион
0:2
25' Гол
Zhiyu Yan
28' Желтая карточка
Long Tan
1:2
32' Гол
Апаресидо Джонатан
33' Желтая карточка
Honglue Zhao
2:2
53' Гол
Апаресидо Джонатан
2:3
65' Пенальти
Игало Одион
88' Красная карточка
Jie Sun
3:3
90' Гол
Ачеампонг Франк
90' Желтая карточка
Игало Одион
90'+7
Второй тайм
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
96'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
96'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
96'
Тяньцзинь Тэда контролирует мяч.
Желтая карточка
95'
Рефери не любит споров - именно за это Игало Одион сейчас получил желтую
Фол, нарушение
95'
Судья сигнализирует, что Long Tan из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Чао Янг
Описание гола
94'
ГОООООЛ - Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда забивает из-за штрафной площади
94'
Плохо сыграл Yufeng Xiao - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
94'
Rui Peng из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
93'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
Офсайд
93'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай в офсайде
93'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
93'
Апаресидо Джонатан нанес удар головой, но Fan Yi спокойно отбил мяч.
92'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
92'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда делает неудачный навес.
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Yufeng Xiao из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Yuanyi Li
91'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
Офсайд
90'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
90'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Офсайд
90'
Бастианс Феликс из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
90'
Ванг Шоутинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
УДАЛЕНИЕ! - Jie Sun увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Фол, нарушение
88'
Безумный фол. Jie Sun грубо играет против соперника. Пострадал Ачеампонг Франк
87'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
87'
Zhe Jiang получил травму и заменен. Ванг Шоутинг выходит на поле.
Травма, повреждение
86'
Zhe Jiang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Тактическая замена. Hao Guo уходит с поля и его заменяет Жоу Лиао
85'
ШАНС! Апаресидо Джонатан нанес удар с лета, но не попал по воротам!
85'
Yuanyi Li нанес удар издали, а Fan Yi отбил его обратно в игру!
85'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Межеевски Адриан мяча так и не получил
84'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
84'
Шанс! Бастианс Феликс из команды Тяньцзинь Тэда пробил головой, но мимо
83'
Rui Peng из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
83'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
83'
Бастианс Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
82'
Yuanyi Li наказан за толчок Zhe Jiang
82'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Тактическая замена. Fan Yang уходит с поля и его заменяет Rui Peng
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Zhe Jiang
81'
Fan Yang из команды Тяньцзинь Тэда не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
81'
Вратарь парирует удар, который нанес Апаресидо Джонатан, и мяч снова в игре
81'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
81'
Zhe Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
80'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
79'
ШАНС! Long Tan нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
79'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Li Zhang
78'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
78'
Zhiyu Yan получил травму и заменен. Yufeng Xiao выходит на поле.
78'
Шанс! Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда пробил головой, но мимо
78'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
78'
Zhe Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Бастианс Феликс делает длинную передачу вперед
77'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
Травма, повреждение
77'
Zhiyu Yan возвращается на поле.
Фол, нарушение
76'
Игало Одион наказан за толчок Бастианс Феликс
76'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Травма, повреждение
75'
Ох, нехорошо это выглядит. Zhiyu Yan получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
75'
Zhiyu Yan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
74'
Ачеампонг Франк задерживает мяч рукой
74'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда идет с мячом вперед на обострение...
74'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
74'
Шанс! Бастианс Феликс из команды Тяньцзинь Тэда пробил головой, но мимо
73'
Fan Yi ошибается в защите.
73'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
73'
Zhe Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
72'
Жанг Ксяофей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
72'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
72'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
71'
Muzepper Mirahmetjan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
71'
Судья свистит. Межеевски Адриан атаковал сзади соперника. Это Muzepper Mirahmetjan заработал своей команде штрафной
70'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
70'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
70'
Межеевски Адриан не смог попасть в створ ударом издали
69'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
68'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Jie Sun
67'
Zhe Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
66'
Тактическая замена. Тианйи Киу уходит с поля и его заменяет Чао Янг
66'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Игало Одион из команды Чанчунь Ятай забивает с точки!
63'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Фол, нарушение
62'
ПЕНАЛЬТИ! - Fan Yang дергает за футболку соперника (это был Игало Одион) и рефери назначает пенальти!
Офсайд
62'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай в офсайде
Фол, нарушение
61'
Тианйи Киу наказан за толчок Игало Одион
Офсайд
61'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай в офсайде
61'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
60'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
59'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
58'
Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
58'
Long Tan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
57'
Zhe Jiang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Fan Yi не дал случится голу! Ачеампонг Франк должен был забивать, но Fan Yi сделал отличный сейв
57'
Fan Yang делает длинную передачу вперед
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
55'
Fan Yi взял и забрал мяч на выходе
54'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
54'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Апаресидо Джонатан первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
53'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
53'
Ачеампонг Франк наказан за толчок Li Zhang
52'
Zhe Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
52'
Zhiyu Yan предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
51'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай играет слишком грубо. Ачеампонг Франк оказался на газоне.
51'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Muzepper Mirahmetjan
50'
Хорошую попытку сделал Апаресидо Джонатан. Удар в створ, но вратарь начеку
50'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
50'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
50'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда идет с мячом вперед на обострение...
49'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
Фол, нарушение
49'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Межеевски Адриан оказался на газоне.
48'
Тианйи Киу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Jia Du ошибается в защите.
48'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Жао Хонглуе наказан за толчок Li Zhang
47'
Zhe Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Guang Li из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Апаресидо Джонатан
46'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
46'
Long Tan нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
47'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
47'
Zhiyu Yan из команды Чанчунь Ятай в офсайде
47'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
45'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
45'
Шанс! Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда пробил головой, но мимо
Угловой
45'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
45'
Жанг Ксяофей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
После штрафного удара,который нанес Yingjie Zhao мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
43'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай играет слишком грубо. Ачеампонг Франк оказался на газоне.
42'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
42'
Как он промахнулся? Игало Одион имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
42'
ШАНС! Игало Одион вышел один-на-один с голкипером...
42'
Межеевски Адриан разрезает оборону соперника отличным пасом
42'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Матч возобновлен
40'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
40'
Чао Хэ получил травму и заменен. Guang Li выходит на поле.
Травма, повреждение
40'
Ох, нехорошо это выглядит. Чао Хэ получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
39'
Чао Хэ на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Fan Yi взял и забрал мяч на выходе
38'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
38'
Чао Хэ из команды Чанчунь Ятай хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
38'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Отличные скиллы показывает Ачеампонг Франк, обводя своих соперников
Офсайд
37'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай в офсайде
37'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
36'
Назначен штрафной. Пострадал Межеевски Адриан, его свалил Ачеампонг Франк.
36'
Матч возобновлен
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
34'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
34'
Zhiyu Yan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
33'
Жао Хонглуе получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
33'
Судья свистит. Жао Хонглуе атаковал сзади соперника. Это Zhiyu Yan заработал своей команде штрафной
33'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Muzepper Mirahmetjan сделал результативную передачу.
Описание гола
32'
ГОООООЛ - Апаресидо Джонатан Тяньцзинь Тэда забивает ударом головой
Угловой
32'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
32'
Fan Yi отбил мяч на угловой после удара Ачеампонг Франк из штрафной площади.
31'
Отличные скиллы показывает Ачеампонг Франк, обводя своих соперников
Офсайд
31'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай в офсайде
31'
Фан Ксяодонг нанес удар, мяч был парирован, но Jia Du не удержал его в руках.
31'
Чао Хэ из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
31'
Zhiyu Yan из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
31'
Тианйи Киу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
30'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
30'
Жао Хонглуе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Угловой
29'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
29'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
28'
Long Tan получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
28'
Безумный фол. Long Tan грубо играет против соперника. Пострадал Тианйи Киу
27'
Тяньцзинь Тэда контролирует мяч.
27'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
25'
Фан Ксяодонг сделал результативную передачу.
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Zhiyu Yan изменил счет на табло!
25'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
25'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
24'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда опасно и грубо сыграл. Чао Хэ пострадал.
Офсайд
23'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай в офсайде
23'
Li Zhang из команды Чанчунь Ятай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
21'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
21'
Yuanyi Li нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Ачеампонг Франк
20'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
Фол, нарушение
19'
Zhe Jiang наказан за толчок Muzepper Mirahmetjan
Угловой
19'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
19'
Yingjie Zhao предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Тианйи Киу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
18'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
18'
Как он промахнулся? Игало Одион имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
18'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
17'
Чао Хэ из команды Чанчунь Ятай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Матч возобновлен
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Тяньцзинь Тэда контролирует мяч.
15'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
Фол, нарушение
14'
Li Zhang наказан за толчок Muzepper Mirahmetjan
14'
Тианйи Киу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
13'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Zhe Jiang оказался на газоне.
11'
Межеевски Адриан сделал результативную передачу.
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Игало Одион изменил счет на табло!
11'
ШАНС! Игало Одион вышел один-на-один с голкипером...
11'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
10'
Жанг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
10'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Игало Одион нанес удар, но промахнулся очень сильно.
9'
Jia Du ошибается в защите.
9'
Jie Sun делает длинную передачу вперед
9'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
О, нет. Из многообещающей позиции Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
8'
Fan Yi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
8'
Штрафной исполнил Muzepper Mirahmetjan, после его удара Fan Yi сделал классный сейв. Угловой
Фол, нарушение
7'
Jie Sun наказан за толчок Yingjie Zhao
Фол, нарушение
6'
Zhiyu Yan наказан за толчок Апаресидо Джонатан
6'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
5'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
5'
Шанс! Тианйи Киу из команды Тяньцзинь Тэда пробил головой, но мимо
5'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу одноклубнику.
Угловой
4'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
4'
Zhiyu Yan предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Жао Хонглуе делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
3'
Судья свистит. Чао Хэ атаковал сзади соперника. Это Апаресидо Джонатан заработал своей команде штрафной
3'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
3'
Шанс! Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда пробил головой, но мимо
3'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
2'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Fan Yang из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Long Tan
1'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Тяньцзинь Тэда начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianjin Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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