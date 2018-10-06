Стадион: Langfang Stadium
0:3
Конец матча
0:1
2' ГолЛин Гао
28' Желтая карточкаЧэн Цзэн
36' Желтая карточкаХаньвэнь Дэн
0:2
59' ГолAlan VI
0:3
62' ГолХанчао Ю
87' Желтая карточкаМаскерано Хавьер
90' Желтая карточкаТалиска Андерсон
90' Желтая карточкаСяотин Фэн
90' Желтая карточкаYangyang Jin
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
95'
Штрафной исполнил Талиска Андерсон, после его удара Янг Ченг сделал классный сейв. Угловой
94'
94'
Yangyang Jin получил желтую карточку от судьи
94'
Судья сигнализирует, что Yangyang Jin из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Талиска Андерсон
94'
93'
Луо Сенвен нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан пасует в штрафную, но Чэн Цзэн выходит и ловит мяч.
92'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Судье надоело, что Сяотин Фэн тянет время и он наказал его горчичником
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Tianyuan Xu из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
90'
Судье надоело, что Талиска Андерсон тянет время и он наказал его горчичником
90'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
90'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает пас партнеру.
89'
Судья сигнализирует, что Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Луо Сенвен
88'
88'
Бовэнь Хуан из команды Гуанчжоу Эвергранд играет слишком грубо. Маскерано Хавьер оказался на газоне.
88'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
87'
Рефери не любит споров - именно за это Маскерано Хавьер сейчас получил желтую
86'
Судья сигнализирует, что Сяотин Фэн из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Лавесси Эсекиэль
85'
85'
Тактическая замена. Qiuming Wang уходит с поля и его заменяет Gang Feng
85'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
85'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
84'
Бовэнь Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Луо Сенвен из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
83'
83'
83'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан разыграл угловой с правого угла.
83'
Чэн Цзэн отбил мяч на угловой после удара Лавесси Эсекиэль из штрафной площади.
83'
82'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает пас партнеру.
82'
Сюэпэн Ли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Tianyuan Xu из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
81'
Талиска Андерсон пробует нанести удар издали, но Янг Ченг ловит мяч
81'
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
80'
79'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
79'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
78'
78'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
78'
Тактическая замена. Эль-Кааби Аюб уходит с поля и его заменяет Tianyuan Xu
76'
Судья сигнализирует, что Сяотин Фэн из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Лавесси Эсекиэль
75'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
75'
75'
74'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
74'
Алан де Карвальо не смог попасть в створ ударом издали
74'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
73'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Линьпэн Чжан получил травму и заменен. Бовэнь Хуан выходит на поле.
73'
72'
Чжипэн Цзян не смог попасть в створ ударом издали
72'
Чэн Цзэн взял и забрал мяч на выходе
72'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
71'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
71'
Матч возобновлен
71'
Ох, нехорошо это выглядит. Линьпэн Чжан получил травму и медбригада забирает его с поля.
70'
Линьпэн Чжан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
69'
68'
Жанг Ченг Лин нанес удар издали, а Янг Ченг отбил его обратно в игру!
68'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой справа.
68'
Линьпэн Чжан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
67'
67'
67'
66'
Игрок из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
66'
Матч возобновлен
65'
Чэн Цзэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
ШТАНГА! Пробил головой Yangyang Jin прямо в каркас ворот!
64'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Судья сигнализирует, что Жанг Ченг Лин из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Лавесси Эсекиэль
64'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Алан де Карвальо сделал результативную передачу.
62'
Г О О О О Л - Ханчао Ю изменил счет на табло!
62'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает пас партнеру.
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
60'
Тактическая замена. Huaze Gao уходит с поля и его заменяет Рентиан Ху
59'
Линьпэн Чжан сделал результативную передачу.
59'
Г О О О О Л - Алан де Карвальо классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
59'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный кросс...
59'
Лавесси Эсекиэль нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Qiuming Wang из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает пас партнеру.
59'
58'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
58'
ШАНС! Талиска Андерсон нанес удар с лета, но не попал по воротам!
57'
57'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
57'
56'
Минцзянь Чжао не смог попасть в створ ударом издали
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
55'
Янг Ченг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
55'
Лин Гао хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
54'
54'
54'
53'
53'
53'
Отличные скиллы показывает Ханчао Ю, обводя своих соперников
52'
Сюэпэн Ли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
52'
Huaze Gao из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
52'
52'
51'
Сюшэн Дун из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Эль-Кааби Аюб мяча так и не получил
51'
Судья сигнализирует, что Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Луо Сенвен
51'
50'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой справа.
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
50'
Сяотин Фэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
50'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
49'
48'
48'
Сюшэн Дун из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает пас партнеру.
48'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Отличные скиллы показывает Лавесси Эсекиэль, обводя своих соперников
47'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
47'
46'
Судья сигнализирует, что Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Qiuming Wang
46'
Тактическая замена. Ханьвэнь Дэн уходит с поля и его заменяет Жанг Ченг Лин
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
47'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд играет слишком грубо. Сюшэн Дун оказался на газоне.
46'
46'
Линьпэн Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой слева.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Сюшэн Дун мяч отрикошетил от ворот
45'
45'
Судья сигнализирует, что Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Луо Сенвен
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
45'
44'
Huaze Gao из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
44'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Судья сигнализирует, что Луо Сенвен из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Талиска Андерсон
43'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес прямо в штрафную.
43'
Талиска Андерсон нанес удар, мяч был парирован, но Янг Ченг не удержал его в руках.
43'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Талиска Андерсон и Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд.
42'
Qiuming Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
41'
Судья сигнализирует, что Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Чжи Чжэн
40'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан играет слишком грубо. Паулиньо Жозе оказался на газоне.
40'
40'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
40'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
39'
Талиска Андерсон не смог попасть в створ ударом издали
39'
39'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан разыграл угловой с левого угла.
39'
Лавесси Эсекиэль мяч отрикошетил от ворот
38'
Эль-Кааби Аюб из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан в офсайде
37'
Сюшэн Дун из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
37'
37'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Ханьвэнь Дэн получил желтую карточку от судьи
36'
Ханьвэнь Дэн наказан за толчок Чжипэн Цзян
36'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан идет с мячом вперед на обострение...
35'
35'
Эль-Кааби Аюб из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
35'
Сюшэн Дун из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает передачу одноклубнику.
35'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой слева.
35'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
34'
Линьпэн Чжан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Игрок из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
34'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Отличные скиллы показывает Чжипэн Цзян, обводя своих соперников
34'
Судья сигнализирует, что Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Лавесси Эсекиэль
33'
Минцзянь Чжао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Чжи Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
33'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
31'
Судья сигнализирует, что Минцзянь Чжао из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Линьпэн Чжан
31'
31'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
30'
Ханьвэнь Дэн не смог попасть в створ ударом издали
30'
Янг Ченг ошибается в защите.
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
30'
30'
Лавесси Эсекиэль пробил со штрафного прямо в стенку
28'
Чэн Цзэн получил желтую карточку от судьи
28'
Чэн Цзэн задерживает мяч рукой
28'
Линьпэн Чжан наказан за толчок Чжипэн Цзян
27'
Маскерано Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
27'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
27'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
26'
Хэбэй Илиньшаньчжуан имеет хороший шанс забить.
25'
Маскерано Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
25'
24'
24'
24'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой справа.
24'
Сяотин Фэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Лавесси Эсекиэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Судья сигнализирует, что Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Чжипэн Цзян
23'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
22'
Талиска Андерсон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
22'
Судья сигнализирует, что Минцзянь Чжао из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Лин Гао
21'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
21'
21'
20'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд играет слишком грубо. Лавесси Эсекиэль оказался на газоне.
20'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
20'
Янг Ченг взял и забрал мяч на выходе
20'
Плохо сыграл Маскерано Хавьер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
20'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
19'
Qiuming Wang из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан опасно и грубо сыграл. Чжи Чжэн пострадал.
18'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
17'
16'
Yangyang Jin наказан за толчок Чжи Чжэн
16'
15'
Чэн Цзэн взял и забрал мяч на выходе
15'
Huaze Gao из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
15'
Хэбэй Илиньшаньчжуан начинает контратаку
15'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
15'
15'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
14'
14'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
14'
Талиска Андерсон не смог попасть в створ ударом издали
14'
13'
13'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
12'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
12'
12'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
12'
ШАНС! Алан де Карвальо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
12'
11'
Yangyang Jin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
10'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
10'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд пасует в штрафную, но Янг Ченг выходит и ловит мяч.
10'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
9'
Ханьвэнь Дэн задерживает мяч рукой
9'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
8'
Хэбэй Илиньшаньчжуан контролирует мяч.
7'
7'
7'
6'
6'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд отдал передачу, которая была заблокирована.
5'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
5'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Алан де Карвальо нанес удар в каркас ворот!
4'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
4'
Yangyang Jin предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
4'
3'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
2'
Алан де Карвальо сделал результативную передачу.
2'
Г О О О О Л - Лин Гао классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
2'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу одноклубнику.
2'
1'
1'
Хэбэй Илиньшаньчжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Гуанчжоу Эвергранд начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Langfang Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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