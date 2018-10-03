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Томь
 
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Сибирь
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Текстовая онлайн трансляция матча Томь - Сибирь

До начала игры, которая состоится 06.10.2018, осталось 2 дня 10 часов 28 минут.
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Прогнозы на матч Томь - Сибирь
Томь
81.7% (58)
Ничья:
9.9% (7)
Сибирь
8.5% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Томь:
29.6% (21)
Томь:
23.9% (17)
Томь:
19.7% (14)
Ничья:
7% (5)
Томь:
4.2% (3)
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