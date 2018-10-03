Текстовая онлайн трансляция матча Томь - Сибирь

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Томь (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 30.09.2018 Луч 2:2 Томь ФПД
- 23.09.2018 Томь 3:1 Чертаново ФПД
- 19.09.2018 Тамбов 3:0 Томь ФПД
- 15.09.2018 Томь 1:0 Тюмень ФПД
- 08.09.2018 Мордовия 0:1 Томь ФПД
- 01.09.2018 Томь 4:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 26.08.2018 Краснодар-2 1:1 Томь ФПД
- 22.08.2018 Динамо Барнаул 0:0 Томь К
- 18.08.2018 Томь 3:0 Армавир ФПД
- 12.08.2018 Томь 0:1 Нижний Новгород ФПД
- 08.08.2018 Томь 1:1 Балтика ФПД
- 04.08.2018 Томь 1:0 Зенит-2 ФПД
- 29.07.2018 Томь 2:0 Ротор ФПД
- 22.07.2018 Химки 0:1 Томь ФПД
- 17.07.2018 Томь 2:0 Факел ФПД
- 12.05.2018 Урожай 3:3 Томь ФПД
- 06.05.2018 Томь 1:0 Ротор ФПД
- 02.05.2018 Факел 0:1 Томь ФПД
- 28.04.2018 Томь 1:2 Зенит-2 ФПД
- 21.04.2018 Енисей 3:2 Томь ФПД
Сибирь (последние 20 матчей: +3 =5 -12)
- 30.09.2018 Сибирь 2:1 Балтика ФПД
- 23.09.2018 Луч 1:0 Сибирь ФПД
- 19.09.2018 Сибирь 0:1 Зенит-2 ФПД
- 15.09.2018 Чертаново 2:1 Сибирь ФПД
- 08.09.2018 Сибирь 1:1 Ротор ФПД
- 01.09.2018 Тамбов 3:1 Сибирь ФПД
- 26.08.2018 Сибирь 1:2 Химки ФПД
- 22.08.2018 Тюмень 2:1 Сибирь К
- 18.08.2018 Тюмень 0:0 Сибирь ФПД
- 12.08.2018 Факел 0:1 Сибирь ФПД
- 08.08.2018 Мордовия 3:0 Сибирь ФПД
- 04.08.2018 Сибирь 1:0 Спартак-2 ФПД
- 29.07.2018 СКА-Хабаровск 1:1 Сибирь ФПД
- 22.07.2018 Сибирь 0:2 Шинник ФПД
- 17.07.2018 Краснодар-2 1:1 Сибирь ФПД
- 12.05.2018 Спартак-2 2:1 Сибирь ФПД
- 06.05.2018 Сибирь 0:1 Тамбов ФПД
- 02.05.2018 Оренбург 1:0 Сибирь ФПД
- 28.04.2018 Авангард Курск 0:0 Сибирь ФПД
- 21.04.2018 Сибирь 0:2 Тюмень ФПД
Последние игры между собой
Томь: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Сибирь: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
- 24.03.2018 Томь 1:1 Сибирь ФНЛ - Первый дивизион
- 02.09.2017 Сибирь 1:0 Томь ФНЛ - Первый дивизион
- 21.09.2016 Сибирь 1:0 Томь Кубок
- 26.06.2016 Томь 0:0 Сибирь Товарищеские матчи. Клубы
- 06.05.2016 Томь 1:0 Сибирь ФНЛ - Первый дивизион
- 19.10.2015 Сибирь 1:0 Томь ФНЛ - Первый дивизион
- 12.04.2015 Сибирь 1:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион
- 20.09.2014 Томь 1:1 Сибирь ФНЛ - Первый дивизион
- 31.08.2014 Сибирь 3:2 Томь Кубок
- 31.10.2012 Сибирь 0:2 Томь ФНЛ - Первый дивизион
- 23.07.2012 Томь 2:0 Сибирь ФНЛ - Первый дивизион
- 20.11.2010 Сибирь 0:1 Томь Премьер-лига
- 02.08.2010 Томь 3:2 Сибирь Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тамбов
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|27 - 13
|31
|2.
|Томь
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|22 - 10
|30
|3.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|22 - 11
|29
|4.
|Авангард Курск
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|18 - 13
|26
|5.
|Краснодар-2
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|19 - 16
|24
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|14 - 11
|22
|7.
|Сочи
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|25 - 18
|20
|8.
|Чертаново
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|25 - 25
|20
|9.
|Мордовия
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 18
|18
|10.
|Факел
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 17
|17
|11.
|Шинник
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 15
|17
|12.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|19 - 19
|17
|13.
|Химки
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|21 - 25
|16
|14.
|Тюмень
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 19
|16
|15.
|Луч
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|8 - 8
|15
|16.
|Балтика
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 22
|14
|17.
|Ротор
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|12 - 16
|14
|18.
|Сибирь
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 18
|13
|19.
|Армавир
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 25
|12
|20.
|Зенит-2
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|10 - 23
|6
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Текстовая онлайн трансляция матча Томь - СибирьДо начала игры, которая состоится 06.10.2018, осталось 2 дня 10 часов 28 минут.
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Прогнозы на матч Томь - Сибирь
Томь
81.7% (58)
Ничья:
9.9% (7)
Сибирь
8.5% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Томь:
29.6% (21)
2:1 Томь:
23.9% (17)
2:0 Томь:
19.7% (14)
1:1 Ничья:
7% (5)
3:0 Томь:
4.2% (3)
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