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Шинник
 
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Тамбов
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Текстовая онлайн трансляция матча Шинник - Тамбов

До начала игры, которая состоится 06.10.2018, осталось 2 дня 11 часов 28 минут.
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Прогнозы на матч Шинник - Тамбов
Шинник
38.6% (27)
Ничья:
31.4% (22)
Тамбов
30% (21)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
27.1% (19)
Шинник:
22.9% (16)
Тамбов:
21.4% (15)
Шинник:
12.9% (9)
Тамбов:
5.7% (4)
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