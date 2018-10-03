Текстовая онлайн трансляция матча Шинник - Тамбов

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Шинник (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 30.09.2018 Тюмень 3:2 Шинник ФПД
- 23.09.2018 Шинник 1:2 Мордовия ФПД
- 19.09.2018 Шинник 1:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 15.09.2018 Шинник 2:2 Краснодар-2 ФПД
- 08.09.2018 Армавир 0:0 Шинник ФПД
- 01.09.2018 Шинник 1:0 Нижний Новгород ФПД
- 26.08.2018 Балтика 1:0 Шинник ФПД
- 22.08.2018 Торпедо Москва 2:0 Шинник К
- 18.08.2018 Шинник 1:0 Зенит-2 ФПД
- 12.08.2018 Шинник 0:0 Ротор ФПД
- 08.08.2018 Шинник 0:1 Химки ФПД
- 04.08.2018 Факел 3:0 Шинник ФПД
- 29.07.2018 Шинник 1:1 Спартак-2 ФПД
- 22.07.2018 Сибирь 0:2 Шинник ФПД
- 17.07.2018 Авангард Курск 1:2 Шинник ФПД
- 12.05.2018 Зенит-2 1:0 Шинник ФПД
- 06.05.2018 Шинник 2:2 Енисей ФПД
- 02.05.2018 Балтика 0:0 Шинник ФПД
- 28.04.2018 Шинник 1:0 Спартак-2 ФПД
- 22.04.2018 Тамбов 3:1 Шинник ФПД
Тамбов (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 01.10.2018 Тамбов 3:1 Авангард Курск ФПД
- 27.09.2018 Тамбов 1:2 Крылья Советов К
- 23.09.2018 Сочи 0:0 Тамбов ФПД
- 19.09.2018 Тамбов 3:0 Томь ФПД
- 15.09.2018 Луч 0:1 Тамбов ФПД
- 08.09.2018 Тамбов 2:2 Чертаново ФПД
- 01.09.2018 Тамбов 3:1 Сибирь ФПД
- 26.08.2018 Тюмень 1:3 Тамбов ФПД
- 22.08.2018 Калуга 4:4 Тамбов К
- 18.08.2018 Тамбов 2:2 Мордовия ФПД
- 12.08.2018 СКА-Хабаровск 1:2 Тамбов ФПД
- 08.08.2018 Тамбов 1:2 Краснодар-2 ФПД
- 04.08.2018 Армавир 1:3 Тамбов ФПД
- 29.07.2018 Тамбов 0:0 Нижний Новгород ФПД
- 22.07.2018 Балтика 1:2 Тамбов ФПД
- 17.07.2018 Зенит-2 1:2 Тамбов ФПД
- 20.05.2018 Тамбов 0:1 Амкар ПМ
- 17.05.2018 Амкар 2:0 Тамбов ПМ
- 12.05.2018 Тамбов 1:1 Оренбург ФПД
- 06.05.2018 Сибирь 0:1 Тамбов ФПД
Последние игры между собой
Шинник: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Тамбов: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тамбов
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|27 - 13
|31
|2.
|Томь
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|22 - 10
|30
|3.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|22 - 11
|29
|4.
|Авангард Курск
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|18 - 13
|26
|5.
|Краснодар-2
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|19 - 16
|24
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|14 - 11
|22
|7.
|Сочи
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|25 - 18
|20
|8.
|Чертаново
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|25 - 25
|20
|9.
|Мордовия
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 18
|18
|10.
|Факел
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 17
|17
|11.
|Шинник
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|13 - 15
|17
|12.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|19 - 19
|17
|13.
|Химки
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|21 - 25
|16
|14.
|Тюмень
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 19
|16
|15.
|Луч
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|8 - 8
|15
|16.
|Балтика
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 22
|14
|17.
|Ротор
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|12 - 16
|14
|18.
|Сибирь
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|10 - 18
|13
|19.
|Армавир
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|13 - 25
|12
|20.
|Зенит-2
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|10 - 23
|6
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Текстовая онлайн трансляция матча Шинник - ТамбовДо начала игры, которая состоится 06.10.2018, осталось 2 дня 11 часов 28 минут.
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Прогнозы на матч Шинник - Тамбов
Шинник
38.6% (27)
Ничья:
31.4% (22)
Тамбов
30% (21)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
27.1% (19)
1:0 Шинник:
22.9% (16)
1:2 Тамбов:
21.4% (15)
2:1 Шинник:
12.9% (9)
0:1 Тамбов:
5.7% (4)
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