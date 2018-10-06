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Стадион:
Кеми Кингс
0:2
Конец матча
Интер Турку
0'
16' Желтая карточка
Кальюмяэ Марек
47' Желтая карточка
Victor Shevcenco
0:1
71' Гол
Albion Ademi
0:2
85' Гол
Фурухольм Тимо
90'+2
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Фурухольм Тимо бьет в цель!
83'
Кеми Кингс делает замену. Henri Korkeamaeki уходит с поля, а Jacob Esposito выходит на его замену.
83'
Интер Турку делает замену. Мякитало Мика уходит с поля, а Niilo Maeenpaeae выходит на его замену.
75'
Интер Турку делает замену. Joona Jaervistoe уходит с поля, а Кунингас Микко выходит на его замену.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Albion Ademi бьет в цель!
67'
Кеми Кингс делает замену. Имери Демир уходит с поля, а Себастьян Рускулледа выходит на его замену.
62'
Кеми Кингс делает замену. Luiyi Laguerre уходит с поля, а Ville Moilanen выходит на его замену.
Желтая карточка
47'
Victor Shevcenco получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
16'
Кальюмяэ Марек получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sauvosaaren Urheilupuisto. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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