- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Саувосаарен Урхейлупуисто
0:2
Конец матча
16' Желтая карточкаКальюмяэ Марек
47' Желтая карточкаVictor Shevcenco
0:1
71' ГолAlbion Ademi
0:2
85' ГолФурухольм Тимо
|
16'
47'
71'
0:1
85'
0:2
Состав команд
22
Имери
Демир
19
Iiro
Vanha
20
Липин
Максим
18
Мякеля
Юхо
23
Matias
Lahti
11
Albion
Ademi
Кеми Кингс
- Основной состав
- 35 Mikko Vilmunen Вратарь
- 16 Henri Korkeamaeki Защитник
- 29 Victor Shevcenco Защитник
- 5 Jean-Felix Somay Защитник
- 3 Kristian Heinolainen Защитник
- 8 Luiyi Laguerre Полузащитник
- 22 Имери Демир Полузащитник
- 26 Кальюмяэ Марек Полузащитник
- 19 Iiro Vanha Полузащитник
- 20 Липин Максим Нападающий
- 18 Мякеля Юхо Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Жоржинью Перейра Защитник
- 30 Jacob Esposito Полузащитник
- 21 Ville Moilanen Полузащитник
- 7 Видескуг Адам Полузащитник
- 32 Себастьян Рускулледа Полузащитник
- 9 Husein Demiri Нападающий
- 1 Tatu Kujanpaeae
- Главный тренер: David Hannah
Интер Турку
- Основной состав
- 12 Мойсандер Хенрик Вратарь
- 22 Arttu Hoskonen Защитник
- 5 Мянтюля Теро Защитник
- 3 Daniel Kamy Защитник
- 27 Пеннинкангас Теему Защитник
- 24 Joona Jaervistoe Полузащитник
- 23 Matias Lahti Полузащитник
- 10 Кайринен Каан Полузащитник
- 11 Albion Ademi Полузащитник
- 28 Мякитало Мика Нападающий
- 15 Фурухольм Тимо Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Копонен Ере Вратарь
- 7 Ari Nyman Защитник
- 21 Niilo Maeenpaeae Полузащитник
- 25 Кунингас Микко Полузащитник
- 4 Julian Guevara
- Главный тренер: John Allen
Предыдущие игры
Кеми Кингс (последние 20 матчей: +2 =5 -13)
- 29.09.2018 Ильвес 4:0 Кеми Кингс В
- 22.09.2018 Кеми Кингс 0:2 ВПС В
- 17.09.2018 Хонка 2:1 Кеми Кингс В
- 14.09.2018 Кеми Кингс 0:2 РоПС В
- 31.08.2018 ТПС 4:1 Кеми Кингс В
- 25.08.2018 Кеми Кингс 0:0 СИК В
- 19.08.2018 ХИК 0:0 Кеми Кингс В
- 12.08.2018 КуПС 3:1 Кеми Кингс В
- 05.08.2018 Лахти 1:1 Кеми Кингс В
- 29.07.2018 Кеми Кингс 3:2 КуПС В
- 22.07.2018 Ильвес 2:0 Кеми Кингс В
- 14.07.2018 Кеми Кингс 1:1 Хонка В
- 07.07.2018 ТПС 3:2 Кеми Кингс В
- 04.07.2018 ХИК 2:0 Кеми Кингс В
- 30.06.2018 Кеми Кингс 0:1 ВПС В
- 25.06.2018 Мариехамн 2:1 Кеми Кингс В
- 21.06.2018 Кеми Кингс 0:1 РоПС В
- 16.06.2018 Кеми Кингс 1:0 СИК В
- 12.06.2018 Интер Турку 1:0 Кеми Кингс В
- 02.06.2018 Кеми Кингс 0:0 Лахти В
Интер Турку (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 29.09.2018 Интер Турку 1:1 Мариехамн В
- 26.09.2018 Интер Турку 2:0 Лахти В
- 22.09.2018 Ильвес 1:0 Интер Турку В
- 17.09.2018 ТПС 1:0 Интер Турку В
- 13.09.2018 Интер Турку 1:1 ВПС В
- 02.09.2018 ХИК 3:0 Интер Турку В
- 25.08.2018 Интер Турку 0:0 РоПС В
- 18.08.2018 Интер Турку 0:1 КуПС В
- 12.08.2018 Лахти 0:0 Интер Турку В
- 04.08.2018 Интер Турку 3:0 Мариехамн В
- 26.07.2018 РоПС 0:1 Интер Турку В
- 14.07.2018 Интер Турку 2:0 СИК В
- 07.07.2018 Лахти 1:2 Интер Турку В
- 04.07.2018 Интер Турку 0:1 КуПС В
- 30.06.2018 Ильвес 1:1 Интер Турку В
- 26.06.2018 Интер Турку 2:3 Хонка В
- 20.06.2018 ТПС 1:1 Интер Турку В
- 16.06.2018 Интер Турку 1:3 ВПС В
- 12.06.2018 Интер Турку 1:0 Кеми Кингс В
- 02.06.2018 Мариехамн 2:3 Интер Турку В
Последние игры между собой
Кеми Кингс: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Интер Турку: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
- 12.06.2018 Интер Турку 1:0 Кеми Кингс Вейккауслига
- 15.04.2018 Кеми Кингс 2:4 Интер Турку Вейккауслига
- 19.08.2017 Кеми Кингс 1:5 Интер Турку Вейккауслига
- 29.07.2017 Кеми Кингс 2:1 Интер Турку Вейккауслига
- 23.05.2017 Интер Турку 1:3 Кеми Кингс Вейккауслига
- 14.10.2016 Интер Турку 0:0 Кеми Кингс Вейккауслига
- 13.08.2016 Кеми Кингс 3:1 Интер Турку Вейккауслига
- 28.05.2016 Интер Турку 0:2 Кеми Кингс Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|30
|21
|6
|3
|55 - 19
|69
|2.
|РоПС
|31
|16
|8
|7
|39 - 24
|56
|3.
|Хонка
|0:0
|31
|12
|14
|5
|45 - 32
|50
|4.
|КуПС
|30
|14
|7
|9
|50 - 35
|49
|5.
|Ильвес
|30
|14
|7
|9
|45 - 37
|49
|6.
|ВПС
|30
|10
|11
|9
|35 - 37
|41
|7.
|Интер Турку
|31
|10
|9
|12
|35 - 40
|39
|8.
|Лахти
|30
|8
|13
|9
|28 - 33
|37
|9.
|СИК
|0:0
|31
|8
|8
|15
|26 - 33
|32
|10.
|ТПС
|31
|7
|8
|16
|36 - 49
|29
|11.
|Мариехамн
|30
|7
|7
|16
|33 - 55
|28
|12.
|Кеми Кингс
|31
|4
|6
|21
|25 - 58
|18
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Г О О О О Л - Фурухольм Тимо бьет в цель!
83'
Кеми Кингс делает замену. Henri Korkeamaeki уходит с поля, а Jacob Esposito выходит на его замену.
83'
Интер Турку делает замену. Мякитало Мика уходит с поля, а Niilo Maeenpaeae выходит на его замену.
75'
Интер Турку делает замену. Joona Jaervistoe уходит с поля, а Кунингас Микко выходит на его замену.
71'
Г О О О О Л - Albion Ademi бьет в цель!
67'
Кеми Кингс делает замену. Имери Демир уходит с поля, а Себастьян Рускулледа выходит на его замену.
62'
Кеми Кингс делает замену. Luiyi Laguerre уходит с поля, а Ville Moilanen выходит на его замену.
47'
Victor Shevcenco получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
16'
Кальюмяэ Марек получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sauvosaaren Urheilupuisto. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация