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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 3534
Сириус
4:2
Конец матча
Эльфсборг
0'
0:1
11' Гол в свои ворота
Бьоркстрём Тим
0:2
20' Пенальти
Обаси Чинеду
28' Желтая карточка
Оман-Перссон Роберт
1:2
34' Гол
Moses Ogbu
2:2
45' Гол
Christer Gustafsson
58' Желтая карточка
Обаси Чинеду
3:2
62' Гол
Mohammed Saeid
4:2
72' Гол
Moses Ogbu
82' Желтая карточка
Ольссон Симон
89' Желтая карточка
Фрик Пер
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
89'
Фрик Пер получил желтую карточку от судьи
89'
Сириус делает замену. Мозес Огбу уходит с поля, а Разак Абдул выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Ольссон Симон получил желтую карточку от судьи
75'
Эльфсборг делает замену. Хольст Фредерик уходит с поля, а Лундевалль Симон выходит на его замену.
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Мозес Огбу бьет в цель!
70'
Сириус делает замену. Фредрик Лундгрен уходит с поля, а Niklas Thor выходит на его замену.
63'
Сириус делает замену. Оман-Перссон Роберт уходит с поля, а Ian Sirelius выходит на его замену.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Mohammed Saeid бьет в цель!
Желтая карточка
58'
Обаси Чинеду получил желтую карточку от судьи
53'
Эльфсборг делает замену. Холмен Самуэль уходит с поля, а Ольссон Симон выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Христер Густафссон бьет в цель!
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Мозес Огбу бьет в цель!
Желтая карточка
28'
Оман-Перссон Роберт получил желтую карточку от судьи
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Обаси Чинеду из команды Эльфсборг забивает с точки!
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Бьоркстрём Тим уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
8'
Эльфсборг делает замену. Стур-Эллегор Кевин уходит с поля, а Ольссон Давид выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Studenternas IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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