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Стадион: Студентернас Зрители: 3534
0:1
11' Гол в свои воротаБьоркстрём Тим
0:2
20' ПенальтиОбаси Чинеду
28' Желтая карточкаОман-Перссон Роберт
1:2
34' ГолMoses Ogbu
2:2
45' ГолChrister Gustafsson
58' Желтая карточкаОбаси Чинеду
3:2
62' ГолMohammed Saeid
4:2
72' ГолMoses Ogbu
82' Желтая карточкаОльссон Симон
89' Желтая карточкаФрик Пер
|
11'
0:1
20'
0:2
34'
1:2
45'
2:2
58'
62'
3:2
72'
4:2
82'
89'
Состав команд
90
Moses
Ogbu
13
Кайб
Рами
17
Фрик
Пер
34
Обаси
Чинеду
Сириус 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Lukas Jonsson Вратарь
- 8 Бьоркстрём Тим Защитник
- 6 Johan Eiswohld Защитник
- 5 Daniel Jarl Защитник
- 4 Oscar Pehrsson Защитник
- 19 Christer Gustafsson Полузащитник
- 21 Оман-Перссон Роберт Полузащитник
- 15 Лундхольм Сэм Полузащитник
- 9 Jonas Lindberg Полузащитник
- 26 Mohammed Saeid Полузащитник
- 90 Moses Ogbu Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Фегруш Карим Вратарь
- 3 Karl Larsson Защитник
- 14 Ian Sirelius Полузащитник
- 20 Niklas Thor Полузащитник
- 7 Разак Абдул Полузащитник
- 25 Альборнос Маурисио Полузащитник
- 11 Charbel Georges Нападающий
- Главный тренер: Kim Bergstrand
Эльфсборг 4-5-1
- Основной состав
- 1 Стур-Эллегор Кевин Вратарь
- 27 Хольст Фредерик Защитник
- 14 Дрешевич Ибрахим Защитник
- 12 Joakim Nilsson II Защитник
- 13 Кайб Рами Защитник
- 17 Фрик Пер Полузащитник
- 16 Robert Gojani Полузащитник
- 8 Холмен Самуэль Полузащитник
- 24 Ишизаки Стефан Полузащитник
- 7 Густавссон Даниэль Полузащитник
- 34 Обаси Чинеду Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Ольссон Давид Вратарь
- 2 Маннс Йеспер Защитник
- 18 Ольссон Симон Полузащитник
- 10 Лундевалль Симон Полузащитник
- 22 Проделль Виктор Нападающий
- 28 Gustav Henriksson
- 19 Jesper Karlsson
- Главный тренер: Jimmy Thelin
Предыдущие игры
Сириус (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 29.09.2018 Сириус 1:1 Норрчёпинг А
- 25.09.2018 Эребру 0:0 Сириус А
- 22.09.2018 Сириус 0:1 Эстерсунд А
- 17.09.2018 Сириус 1:1 Хаммарбю А
- 02.09.2018 Сундсвалль 4:0 Сириус А
- 26.08.2018 Мальмё 5:0 Сириус А
- 21.08.2018 Стрёмсберг 0:4 Сириус К
- 17.08.2018 Сириус 2:3 Далкурд А
- 10.08.2018 Гётеборг 2:3 Сириус А
- 28.07.2018 Далкурд 1:3 Сириус А
- 22.07.2018 Сириус 3:2 Гётеборг А
- 14.07.2018 Броммапойкарна 0:1 Сириус А
- 07.07.2018 Сириус 0:4 Мальмё А
- 03.07.2018 Сириус 1:3 Сундсвалль А
- 28.06.2018 Сириус 2:1 Хаммарбю ТМК
- 21.06.2018 Эребру 3:0 Сириус ТМК
- 27.05.2018 Сириус 1:5 Юргорден А
- 23.05.2018 Эстерсунд 5:2 Сириус А
- 19.05.2018 Сириус 1:1 Треллеборг А
- 14.05.2018 Кальмар 1:0 Сириус А
Эльфсборг (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 01.10.2018 Эльфсборг 0:3 Хеккен А
- 26.09.2018 Хаммарбю 0:1 Эльфсборг А
- 22.09.2018 Эльфсборг 1:0 Эребру А
- 16.09.2018 Гётеборг 2:2 Эльфсборг А
- 02.09.2018 Эльфсборг 1:1 Кальмар А
- 26.08.2018 Юргорден 2:2 Эльфсборг А
- 22.08.2018 Мутала 0:4 Эльфсборг К
- 19.08.2018 Эльфсборг 0:1 Норрчёпинг А
- 12.08.2018 АИК 1:0 Эльфсборг А
- 06.08.2018 Эльфсборг 0:2 Эстерсунд А
- 28.07.2018 Эстерсунд 1:0 Эльфсборг А
- 23.07.2018 Норрчёпинг 1:0 Эльфсборг А
- 16.07.2018 Эльфсборг 0:0 Хаммарбю А
- 08.07.2018 Эребру 1:2 Эльфсборг А
- 29.06.2018 Хельсингёр 1:2 Эльфсборг ТМК
- 21.06.2018 Хеккен 1:2 Эльфсборг ТМК
- 27.05.2018 Эльфсборг 2:1 Треллеборг А
- 24.05.2018 Далкурд 1:4 Эльфсборг А
- 21.05.2018 Эльфсборг 1:1 Гётеборг А
- 14.05.2018 Хеккен 5:0 Эльфсборг А
Последние игры между собой
Сириус: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Эльфсборг: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Сириус
Эльфсборг
-
8 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 6
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|24
|17
|6
|1
|45 - 13
|57
|2.
|Норрчёпинг
|24
|14
|7
|3
|39 - 21
|49
|3.
|Хаммарбю
|24
|14
|5
|5
|44 - 26
|47
|4.
|Эстерсунд
|25
|14
|3
|8
|44 - 28
|45
|5.
|Мальмё
|24
|13
|5
|6
|44 - 26
|44
|6.
|Хеккен
|24
|13
|4
|7
|48 - 23
|43
|7.
|Сундсвалль
|24
|10
|7
|7
|41 - 28
|37
|8.
|Юргорден
|24
|10
|6
|8
|33 - 28
|36
|9.
|Эребру
|24
|9
|6
|9
|29 - 27
|33
|10.
|Кальмар
|24
|8
|5
|11
|23 - 28
|29
|11.
|Гётеборг
|1:1
|25
|7
|4
|14
|31 - 44
|25
|12.
|Эльфсборг
|25
|6
|7
|12
|24 - 35
|25
|13.
|Сириус
|25
|6
|5
|14
|29 - 54
|23
|14.
|Броммапойкарна
|24
|6
|2
|16
|16 - 52
|20
|15.
|Далкурд
|25
|4
|5
|16
|27 - 50
|17
|16.
|Треллеборг
|1:1
|25
|3
|5
|17
|19 - 53
|14
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Фрик Пер получил желтую карточку от судьи
89'
Сириус делает замену. Мозес Огбу уходит с поля, а Разак Абдул выходит на его замену.
82'
Ольссон Симон получил желтую карточку от судьи
75'
Эльфсборг делает замену. Хольст Фредерик уходит с поля, а Лундевалль Симон выходит на его замену.
72'
Г О О О О Л - Мозес Огбу бьет в цель!
70'
Сириус делает замену. Фредрик Лундгрен уходит с поля, а Niklas Thor выходит на его замену.
63'
Сириус делает замену. Оман-Перссон Роберт уходит с поля, а Ian Sirelius выходит на его замену.
62'
Г О О О О Л - Mohammed Saeid бьет в цель!
58'
Обаси Чинеду получил желтую карточку от судьи
53'
Эльфсборг делает замену. Холмен Самуэль уходит с поля, а Ольссон Симон выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Христер Густафссон бьет в цель!
34'
Г О О О О Л - Мозес Огбу бьет в цель!
28'
Оман-Перссон Роберт получил желтую карточку от судьи
20'
Г О О О О Л - Обаси Чинеду из команды Эльфсборг забивает с точки!
11'
Г О О О О Л - Бьоркстрём Тим уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
8'
Эльфсборг делает замену. Стур-Эллегор Кевин уходит с поля, а Ольссон Давид выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Studenternas IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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