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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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5:0
Конец матча
1:0
1' ГолShina XIV
4' Желтая карточкаFilip Pivkovski
2:0
40' ГолDragan Kapcevic
3:0
51' ПенальтиХельг Симон
4:0
57' ГолCarl Johansson III
5:0
61' ГолDragan Kapcevic
|
1'
1:0
40'
2:0
51'
3:0
57'
4:0
61'
5:0
Состав команд
11
Хельг
Симон
23
Shina
XIV
21
Kevin
Jensen
11
Karim
Sadat
22
Adi
Nalic
Эстер 4-4-2
- Основной состав
- 1 Robin Malmqvist Вратарь
- 5 Stefan Karlsson Защитник
- 4 Fredrik Lundgren II Защитник
- 3 Карлссон Монц Защитник
- 14 Сильверхолт Оливер Защитник
- 7 Carl Johansson III Полузащитник
- 18 Jonathan Drott Полузащитник
- 19 Андреассон Антон Полузащитник
- 11 Хельг Симон Полузащитник
- 23 Shina XIV Нападающий
- 16 Dragan Kapcevic Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Darmin Sobo Вратарь
- 17 Christian Ljungberg Полузащитник
- 8 Liridon Silka Полузащитник
- 2 Mattias Pavic Полузащитник
- 10 David Johannesson Нападающий
- 21 Filip Oernblom
- 6 Mario Vasilj I
Ландскруна 4-4-2
- Основной состав
- 1 Amr Kaddoura Вратарь
- 21 Kevin Jensen Защитник
- 4 Сампстед Альфонс Защитник
- 23 Emmanuel Okine Защитник
- 7 Alexander Tkacz Защитник
- 10 Filip Pivkovski Полузащитник
- 12 Igor Arsenijevic Полузащитник
- 8 Maans Ekvall Полузащитник
- 17 Monday Samuel Полузащитник
- 11 Karim Sadat Нападающий
- 22 Adi Nalic Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Норинг Виктор Вратарь
- 16 Dennis Olofsson Защитник
- 13 Сисе Джо Нападающий
- 18 Jakob Andersson
- 14 Emil Joensson
- 9 Melvin Frithzell
- 15 Noor Zadran
Предыдущие игры
Эстер (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 30.09.2018 Эстер 0:0 Гефле С
- 24.09.2018 АФК Эскильстуна 3:0 Эстер С
- 17.09.2018 Эстер 0:0 Йёнчёпинг С
- 09.09.2018 Эргрюте 1:0 Эстер С
- 03.09.2018 Эстер 2:3 Фалькенберг С
- 27.08.2018 Вернаму 1:0 Эстер С
- 23.08.2018 Шёвде АИК 0:3 Эстер К
- 20.08.2018 Эстер 2:0 Фрей С
- 11.08.2018 Браге 0:4 Эстер С
- 04.08.2018 Эстер 1:1 Варберг БоИС С
- 28.07.2018 Норрбю 0:2 Эстер С
- 01.07.2018 Ландскруна 2:3 Эстер С
- 24.06.2018 Эстер 0:0 АФК Эскильстуна С
- 16.06.2018 Гефле 2:4 Эстер С
- 09.06.2018 Эстер 3:0 Норрбю С
- 02.06.2018 Фрей 3:2 Эстер С
- 27.05.2018 Хальмстад 3:0 Эстер С
- 22.05.2018 Эстер 1:3 ГАИС С
- 19.05.2018 Варберг БоИС 1:2 Эстер С
- 13.05.2018 Эстер 0:0 Вернаму С
Ландскруна (последние 20 матчей: +3 =5 -12)
- 30.09.2018 Ландскруна 3:4 Фрей С
- 25.09.2018 Хальмстад 2:1 Ландскруна С
- 18.09.2018 Ландскруна 0:2 Варберг БоИС С
- 11.09.2018 Фалькенберг 1:2 Ландскруна С
- 02.09.2018 Ландскруна 1:1 Норрбю С
- 26.08.2018 Браге 5:1 Ландскруна С
- 22.08.2018 Русенгор 2:0 Ландскруна К
- 19.08.2018 Хельсинборг 2:0 Ландскруна С
- 10.08.2018 Ландскруна 1:2 Дегерфорс С
- 06.08.2018 Вернаму 1:1 Ландскруна С
- 29.07.2018 Ландскруна 3:1 Гефле С
- 01.07.2018 Ландскруна 2:3 Эстер С
- 24.06.2018 Норрбю 1:0 Ландскруна С
- 16.06.2018 Ландскруна 1:2 Браге С
- 09.06.2018 АФК Эскильстуна 2:0 Ландскруна С
- 03.06.2018 Ландскруна 1:1 ГАИС С
- 28.05.2018 Гефле 1:5 Ландскруна С
- 23.05.2018 Ландскруна 0:0 Хальмстад С
- 19.05.2018 Фрей 2:1 Ландскруна С
- 15.05.2018 Ландскруна 1:1 Хельсинборг С
Последние игры между собой
Эстер: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 4
Ландскруна: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 7
- 01.07.2018 Ландскруна 2:3 Эстер Суперэттан
- 05.11.2016 Ландскруна 1:3 Эстер Первый дивизион
- 11.06.2016 Эстер 2:1 Ландскруна Первый дивизион
- 13.10.2015 Эстер 2:0 Ландскруна Первый дивизион
- 11.05.2015 Ландскруна 0:1 Эстер Первый дивизион
- 26.09.2014 Эстер 1:1 Ландскруна Суперэттан
- 31.05.2014 Ландскруна 2:2 Эстер Суперэттан
- 19.10.2012 Эстер 0:1 Ландскруна Суперэттан
- 17.06.2012 Эстер 2:1 Ландскруна Суперэттан
- 15.08.2011 Ландскруна 1:0 Эстер Суперэттан
- 02.05.2011 Эстер 2:3 Ландскруна Суперэттан
- 10.08.2010 Ландскруна 4:0 Эстер Суперэттан
- 29.04.2010 Эстер 2:0 Ландскруна Суперэттан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фалькенберг
|25
|17
|4
|4
|56 - 28
|55
|2.
|Хельсинборг
|25
|16
|7
|2
|50 - 23
|55
|3.
|АФК Эскильстуна
|26
|12
|12
|2
|35 - 12
|48
|4.
|Хальмстад
|0:3
|26
|13
|5
|8
|42 - 34
|44
|5.
|Браге
|26
|10
|8
|8
|40 - 40
|38
|6.
|Эргрюте
|25
|10
|7
|8
|42 - 34
|37
|7.
|Дегерфорс
|25
|10
|7
|8
|37 - 38
|37
|8.
|Эстер
|26
|10
|6
|10
|39 - 33
|36
|9.
|Норрбю
|25
|9
|5
|11
|28 - 40
|32
|10.
|Фрей
|25
|8
|4
|13
|38 - 50
|28
|11.
|ГАИС
|25
|6
|10
|9
|34 - 36
|28
|12.
|Йёнчёпинг
|25
|7
|6
|12
|24 - 33
|27
|13.
|Варберг БоИС
|25
|6
|8
|11
|34 - 42
|26
|14.
|Вернаму
|3:0
|26
|7
|5
|14
|27 - 42
|26
|15.
|Ландскруна
|26
|5
|6
|15
|33 - 47
|21
|16.
|Гефле
|25
|4
|6
|15
|23 - 50
|18
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
79'
Эстер делает замену. Jonathan Drott уходит с поля, а Christian Ljungberg выходит на его замену.
76'
Ландскруна делает замену. Karim Sadat уходит с поля, а Melvin Frithzell выходит на его замену.
75'
Эстер делает замену. Карлссон Монц уходит с поля, а Filip Oernblom выходит на его замену.
74'
Эстер делает замену. Драган Капчевич уходит с поля, а David Johannesson выходит на его замену.
68'
Ландскруна делает замену. Kevin Jensen уходит с поля, а Dennis Olofsson выходит на его замену.
68'
Ландскруна делает замену. Emmanuel Okine уходит с поля, а Jakob Andersson выходит на его замену.
61'
Г О О О О Л - Драган Капчевич бьет в цель!
57'
Г О О О О Л - Carl Johansson бьет в цель!
51'
Г О О О О Л - Хельг Симон из команды Эстер забивает с точки!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Г О О О О Л - Драган Капчевич бьет в цель!
4'
Filip Pivkovski получил желтую карточку от судьи
1'
Г О О О О Л - Joao Pedro бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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