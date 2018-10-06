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Эстер
5:0
Конец матча
Ландскруна
0'
1:0
1' Гол
Shina XIV
4' Желтая карточка
Filip Pivkovski
2:0
40' Гол
Dragan Kapcevic
3:0
51' Пенальти
Хельг Симон
4:0
57' Гол
Carl Johansson III
5:0
61' Гол
Dragan Kapcevic
90'+76
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
79'
Эстер делает замену. Jonathan Drott уходит с поля, а Christian Ljungberg выходит на его замену.
76'
Ландскруна делает замену. Karim Sadat уходит с поля, а Melvin Frithzell выходит на его замену.
75'
Эстер делает замену. Карлссон Монц уходит с поля, а Filip Oernblom выходит на его замену.
74'
Эстер делает замену. Драган Капчевич уходит с поля, а David Johannesson выходит на его замену.
68'
Ландскруна делает замену. Kevin Jensen уходит с поля, а Dennis Olofsson выходит на его замену.
68'
Ландскруна делает замену. Emmanuel Okine уходит с поля, а Jakob Andersson выходит на его замену.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Драган Капчевич бьет в цель!
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Carl Johansson бьет в цель!
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Хельг Симон из команды Эстер забивает с точки!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Драган Капчевич бьет в цель!
Желтая карточка
4'
Filip Pivkovski получил желтую карточку от судьи
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Joao Pedro бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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