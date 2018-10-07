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Стадион: Зрители: 18200
Рапид Вена
1:0
Конец матча
Маттерсбург
0'
1:0
11' Гол
Кнасмюлльнер Кристоф
82' Желтая карточка
Болинголи-Мбомбо Боли
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Рапид Вена делает замену. Болинголи-Мбомбо Боли уходит с поля, а Ауэр Штефан выходит на его замену.
82'
Маттерсбург делает замену. Флориан Харт уходит с поля, а Julius Ertlhaler выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Болинголи-Мбомбо Боли получил желтую карточку от судьи
77'
Маттерсбург делает замену. Пушич Мартин уходит с поля, а Прозеник Филипп выходит на его замену.
75'
Рапид Вена делает замену. Кнасмюлльнер Кристоф уходит с поля, а Мартич Мануэль выходит на его замену.
67'
Маттерсбург делает замену. Даниэль Кершбаумер уходит с поля, а Алоиз Холлер выходит на его замену.
63'
Рапид Вена делает замену. Поцманн Марвин уходит с поля, а Мюлдюр Мерт выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Кнасмюлльнер Кристоф бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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