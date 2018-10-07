- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Альянц Зрители: 18200
1:0
Конец матча
1:0
11' ГолКнасмюлльнер Кристоф
82' Желтая карточкаБолинголи-Мбомбо Боли
|
11'
1:0
Состав команд
39
Любичич
Деян
10
Мург
Томас
29
Алар
Дени
10
Jano
12
Florian
Hart
17
Rene
Renner
19
Пушич
Мартин
Рапид Вена 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Штребингер Ричард Вратарь
- 19 Поцманн Марвин Защитник
- 6 Зоннляйтнер Марио Защитник
- 17 Дибон Кристофер Защитник
- 5 Болинголи-Мбомбо Боли Защитник
- 8 Шваб Штефан Полузащитник
- 39 Любичич Деян Полузащитник
- 10 Мург Томас Полузащитник
- 28 Кнасмюлльнер Кристоф Полузащитник
- 29 Алар Дени Полузащитник
- 22 Павлович Андрия Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Кнофлах Тобиас Вратарь
- 24 Ауэр Штефан Защитник
- 3 Мюлдюр Мерт Защитник
- 43 Гийемено Джереми Полузащитник
- 16 Маличек Филипп Полузащитник
- 15 Мартич Мануэль Полузащитник
- 25 Костич Александар Нападающий
- Главный тренер: Dietmar Kuehbauer
Маттерсбург 3-5-2
- Основной состав
- 1 Кустер Маркус Вратарь
- 31 Thorsten Mahrer Защитник
- 4 Nedejko Malic Защитник
- 5 Ортис Сесар Защитник
- 29 Daniel Kerschbaumer Полузащитник
- 6 Philipp Erhardt Полузащитник
- 10 Jano Полузащитник
- 12 Florian Hart Полузащитник
- 17 Rene Renner Полузащитник
- 19 Пушич Мартин Нападающий
- 11 Грубер Андреас Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Лергер Михель Защитник
- 18 Lukas Rath Защитник
- 27 Прозеник Филипп Полузащитник
- 8 Alois Holler Полузащитник
- 20 Michael Perlak Полузащитник
- 23 Julius Ertlhaler Нападающий
- 22 Manuel Salaba
- Главный тренер: Шмидт Клаус
Предыдущие игры
Рапид Вена (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 04.10.2018 Глазго Рейнджерс 3:1 Рапид Вена ЛЕ
- 29.09.2018 Рапид Вена 0:2 Санкт-Пёльтен Б
- 26.09.2018 Маттерсбург 1:1 Рапид Вена К
- 23.09.2018 Ред Булл Зальцбург 2:1 Рапид Вена Б
- 20.09.2018 Рапид Вена 2:0 Спартак Москва ЛЕ
- 16.09.2018 Рапид Вена 0:1 Аустрия Вена Б
- 02.09.2018 Штурм 1:1 Рапид Вена Б
- 30.08.2018 Стяуа 2:1 Рапид Вена ЛЕ
- 26.08.2018 Рапид Вена 2:1 Ваккер Инсбрук Б
- 23.08.2018 Рапид Вена 3:1 Стяуа ЛЕ
- 19.08.2018 ЛАСК 2:1 Рапид Вена Б
- 16.08.2018 Рапид Вена 4:0 Слован Братислава ЛЕ
- 12.08.2018 Рапид Вена 0:0 Вольфсбергер Б
- 09.08.2018 Слован Братислава 2:1 Рапид Вена ЛЕ
- 04.08.2018 Рапид Вена 1:1 Альтах Б
- 29.07.2018 Адмира 0:3 Рапид Вена Б
- 20.07.2018 Куфштайн 0:5 Рапид Вена К
- 14.07.2018 Рапид Вена 1:2 Гамбург ТМК
- 08.07.2018 Рапид Вена 1:0 Крылья Советов ТМК
- 04.07.2018 Рапид Вена 0:2 Славия Прага ТМК
Маттерсбург (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 30.09.2018 Маттерсбург 2:1 Ваккер Инсбрук Б
- 26.09.2018 Маттерсбург 1:1 Рапид Вена К
- 22.09.2018 Штурм 1:2 Маттерсбург Б
- 16.09.2018 Маттерсбург 1:3 ЛАСК Б
- 06.09.2018 Маттерсбург 3:0 Халадаш ТМК
- 01.09.2018 Аустрия Вена 2:1 Маттерсбург Б
- 26.08.2018 Адмира 0:0 Маттерсбург Б
- 18.08.2018 Маттерсбург 0:6 Вольфсбергер Б
- 11.08.2018 Хартберг 4:2 Маттерсбург Б
- 04.08.2018 Маттерсбург 0:2 Ред Булл Зальцбург Б
- 28.07.2018 Альтах 2:3 Маттерсбург Б
- 20.07.2018 Аллерхайлинген 1:3 Маттерсбург К
- 13.07.2018 Маттерсбург 3:1 Капфенберг ТМК
- 06.07.2018 Маттерсбург 2:3 Зноймо ТМК
- 03.07.2018 Маттерсбург 2:1 Дьёрмот ТМК
- 29.06.2018 Маттерсбург 3:1 Злате Моравце ТМК
- 26.06.2018 Лафниц 3:5 Маттерсбург ТМК
- 22.06.2018 Маттерсбург 0:1 Зриньски ТМК
- 15.06.2018 Санкт-Маргаретен 1:1 Маттерсбург ТМК
- 27.05.2018 Маттерсбург 2:1 ЛАСК Б
Последние игры между собой
Рапид Вена: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Маттерсбург: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
- 26.09.2018 Маттерсбург 1:1 Рапид Вена Кубок
- 01.04.2018 Маттерсбург 2:4 Рапид Вена Бундеслига
- 09.12.2017 Рапид Вена 2:2 Маттерсбург Бундеслига
- 30.09.2017 Маттерсбург 0:1 Рапид Вена Бундеслига
- 22.07.2017 Рапид Вена 2:2 Маттерсбург Бундеслига
- 25.05.2017 Маттерсбург 1:3 Рапид Вена Бундеслига
- 18.03.2017 Рапид Вена 1:1 Маттерсбург Бундеслига
- 30.11.2016 Маттерсбург 1:1 Рапид Вена Бундеслига
- 18.09.2016 Рапид Вена 3:0 Маттерсбург Бундеслига
- 08.05.2016 Маттерсбург 0:2 Рапид Вена Бундеслига
- 02.03.2016 Рапид Вена 3:0 Маттерсбург Бундеслига
- 21.11.2015 Маттерсбург 1:6 Рапид Вена Бундеслига
- 29.08.2015 Рапид Вена 2:4 Маттерсбург Бундеслига
- 18.05.2013 Маттерсбург 2:0 Рапид Вена Бундеслига
- 09.03.2013 Рапид Вена 2:2 Маттерсбург Бундеслига
- 17.11.2012 Маттерсбург 0:3 Рапид Вена Бундеслига
- 02.09.2012 Рапид Вена 3:0 Маттерсбург Бундеслига
- 10.05.2012 Маттерсбург 0:1 Рапид Вена Бундеслига
- 26.11.2011 Маттерсбург 1:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile)
- 10.09.2011 Рапид Вена 1:1 Маттерсбург Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|10
|10
|0
|0
|26 - 8
|30
|2.
|Санкт-Пёльтен
|10
|6
|3
|1
|16 - 7
|21
|3.
|ЛАСК
|10
|6
|2
|2
|13 - 6
|20
|4.
|Аустрия Вена
|10
|5
|1
|4
|10 - 10
|16
|5.
|Вольфсбергер
|10
|4
|2
|4
|19 - 16
|14
|6.
|Штурм
|10
|3
|4
|3
|14 - 15
|13
|7.
|Рапид Вена
|10
|3
|3
|4
|10 - 10
|12
|8.
|Маттерсбург
|10
|3
|1
|6
|11 - 22
|10
|9.
|Хартберг
|10
|3
|0
|7
|13 - 19
|9
|10.
|Ваккер Инсбрук
|10
|3
|0
|7
|12 - 19
|9
|11.
|Альтах
|10
|2
|2
|6
|15 - 17
|8
|12.
|Адмира
|10
|2
|2
|6
|9 - 19
|8
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Рапид Вена делает замену. Болинголи-Мбомбо Боли уходит с поля, а Ауэр Штефан выходит на его замену.
82'
Маттерсбург делает замену. Флориан Харт уходит с поля, а Julius Ertlhaler выходит на его замену.
82'
Болинголи-Мбомбо Боли получил желтую карточку от судьи
77'
Маттерсбург делает замену. Пушич Мартин уходит с поля, а Прозеник Филипп выходит на его замену.
75'
Рапид Вена делает замену. Кнасмюлльнер Кристоф уходит с поля, а Мартич Мануэль выходит на его замену.
67'
Маттерсбург делает замену. Даниэль Кершбаумер уходит с поля, а Алоиз Холлер выходит на его замену.
63'
Рапид Вена делает замену. Поцманн Марвин уходит с поля, а Мюлдюр Мерт выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
11'
Г О О О О Л - Кнасмюлльнер Кристоф бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация