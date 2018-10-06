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Стадион: Веритас
0:1
7' Гол в свои воротаRasmus Holma
0:2
31' ГолКокко Александр
42' Желтая карточкаЭритало Мика
1:2
52' ГолSterling Yateke
77' Желтая карточкаРегеро Антонио
90' Желтая карточкаJuho Hyvaerinen
|
7'
0:1
31'
0:2
42'
52'
1:2
77'
90'
Состав команд
15
Miro
Tenho
25
Ben
McKendry
11
Эритало
Мика
20
Simo
Roiha
ТПС
- Основной состав
- 1 Jon Viscosi Вратарь
- 7 Sami Raehmoenen Защитник
- 15 Miro Tenho Защитник
- 4 Rasmus Holma Защитник
- 3 Juri Kinnunen Защитник
- 19 Oskari Jakonen Полузащитник
- 22 Niklas Blomqvist Полузащитник
- 25 Ben McKendry Полузащитник
- 20 Riku Sjoeroos Полузащитник
- 24 Sterling Yateke Нападающий
- 11 Эритало Мика Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Муюнен Мийкка Вратарь
- 6 Jonni Peraeaho Защитник
- 16 Antto Tapaninen Защитник
- 2 Niklas Friberg Защитник
- 10 Виртанен Яни Тапани Нападающий
- 99 Проса Альберт Нападающий
- 18 Ахде Элиас Нападающий
- Главный тренер: Mika Laurikainen
РоПС
- Основной состав
- 25 Регеро Антонио Вратарь
- 6 Juho Hyvaerinen Защитник
- 13 Lassi Jarvenpaa Защитник
- 47 Хямяляйнен Юусо Защитник
- 3 Тайво Тайе Защитник
- 24 Лаппалайнен Ласси Полузащитник
- 10 Лингман Лукас Полузащитник
- 4 Окконен Анти Полузащитник
- 8 Зенели Эрфан Полузащитник
- 87 Кокко Александр Нападающий
- 20 Simo Roiha Нападающий
- Запасные игроки
- 7 Горозия Георгий Полузащитник
- 11 Агналдо Жуниор Полузащитник
- 9 Vahid Hambo Нападающий
- 18 Veka Pyyny
- 12 Juhani Kangas
- Главный тренер: Toni Koskela
Предыдущие игры
ТПС (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 30.09.2018 Лахти 2:5 ТПС В
- 23.09.2018 Мариехамн 2:2 ТПС В
- 17.09.2018 ТПС 1:0 Интер Турку В
- 13.09.2018 СИК 1:0 ТПС В
- 31.08.2018 ТПС 4:1 Кеми Кингс В
- 25.08.2018 Ильвес 2:0 ТПС В
- 17.08.2018 ТПС 4:1 ВПС В
- 11.08.2018 Хонка 3:0 ТПС В
- 05.08.2018 КуПС 3:2 ТПС В
- 30.07.2018 ТПС 1:3 Ильвес В
- 21.07.2018 Хонка 2:0 ТПС В
- 14.07.2018 ХИК 2:1 ТПС В
- 07.07.2018 ТПС 3:2 Кеми Кингс В
- 04.07.2018 ВПС 2:0 ТПС В
- 29.06.2018 ТПС 2:0 Мариехамн В
- 26.06.2018 РоПС 0:0 ТПС В
- 20.06.2018 ТПС 1:1 Интер Турку В
- 15.06.2018 ТПС 1:1 Лахти В
- 12.06.2018 СИК 4:0 ТПС В
- 01.06.2018 ТПС 0:0 КуПС В
РоПС (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 30.09.2018 РоПС 0:1 СИК В
- 21.09.2018 ХИК 3:0 РоПС В
- 17.09.2018 РоПС 1:1 КуПС В
- 14.09.2018 Кеми Кингс 0:2 РоПС В
- 31.08.2018 РоПС 2:1 Хонка В
- 25.08.2018 Интер Турку 0:0 РоПС В
- 20.08.2018 Лахти 1:2 РоПС В
- 12.08.2018 РоПС 1:0 Мариехамн В
- 04.08.2018 ХИК 2:2 РоПС В
- 26.07.2018 РоПС 0:1 Интер Турку В
- 21.07.2018 РоПС 1:0 СИК В
- 09.07.2018 СИК 2:1 РоПС В
- 04.07.2018 РоПС 2:0 Ильвес В
- 30.06.2018 Хонка 2:2 РоПС В
- 26.06.2018 РоПС 0:0 ТПС В
- 21.06.2018 Кеми Кингс 0:1 РоПС В
- 16.06.2018 Мариехамн 1:3 РоПС В
- 12.06.2018 РоПС 1:0 ВПС В
- 01.06.2018 РоПС 1:2 ХИК В
- 26.05.2018 Интер Турку 3:3 РоПС В
Последние игры между собой
ТПС: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 5
РоПС: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 7
- 26.06.2018 РоПС 0:0 ТПС Вейккауслига
- 28.04.2018 ТПС 0:0 РоПС Вейккауслига
- 31.08.2014 ТПС 4:2 РоПС Вейккауслига
- 12.07.2014 РоПС 3:0 ТПС Вейккауслига
- 03.05.2014 ТПС 0:2 РоПС Вейккауслига
- 25.08.2013 РоПС 1:1 ТПС Вейккауслига
- 19.06.2013 ТПС 2:1 РоПС Вейккауслига
- 28.04.2013 РоПС 1:0 ТПС Вейккауслига
- 16.10.2011 РоПС 3:1 ТПС Вейккауслига
- 12.08.2011 ТПС 2:1 РоПС Вейккауслига
- 09.06.2011 РоПС 1:1 ТПС Вейккауслига
- 27.09.2009 РоПС 0:4 ТПС Вейккауслига
- 24.06.2009 ТПС 3:2 РоПС Вейккауслига
- 13.03.2009 ТПС 3:0 РоПС Кубок лиги
- 14.09.2008 ТПС 2:2 РоПС Вейккауслига
- 22.05.2008 РоПС 1:0 ТПС Вейккауслига
- 12.03.2008 РоПС 0:1 ТПС Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|30
|21
|6
|3
|55 - 19
|69
|2.
|РоПС
|31
|16
|8
|7
|39 - 24
|56
|3.
|Хонка
|0:0
|31
|12
|14
|5
|45 - 32
|50
|4.
|КуПС
|30
|14
|7
|9
|50 - 35
|49
|5.
|Ильвес
|30
|14
|7
|9
|45 - 37
|49
|6.
|ВПС
|30
|10
|11
|9
|35 - 37
|41
|7.
|Интер Турку
|31
|10
|9
|12
|35 - 40
|39
|8.
|Лахти
|30
|8
|13
|9
|28 - 33
|37
|9.
|СИК
|0:0
|31
|8
|8
|15
|26 - 33
|32
|10.
|ТПС
|31
|7
|8
|16
|36 - 49
|29
|11.
|Мариехамн
|30
|7
|7
|16
|33 - 55
|28
|12.
|Кеми Кингс
|31
|4
|6
|21
|25 - 58
|18
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Juho Hyvaerinen получил желтую карточку от судьи
78'
РоПС делает замену. Лингман Лукас уходит с поля, а Горозия Георгий выходит на его замену.
77'
Регеро Антонио получил желтую карточку от судьи
73'
РоПС делает замену. Лаппалайнен Ласси уходит с поля, а Агналдо Жуниор выходит на его замену.
69'
ТПС делает замену. Oskari Jakonen уходит с поля, а Проса Альберт выходит на его замену.
52'
Г О О О О Л - Sterling Yateke бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Эритало Мика получил желтую карточку от судьи
34'
РоПС делает замену. Кокко Александр уходит с поля, а Vahid Hambo выходит на его замену.
31'
Г О О О О Л - Кокко Александр бьет в цель!
7'
Г О О О О Л - Rasmus Holma уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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