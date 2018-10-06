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Стадион:
ТПС
1:2
Конец матча
РоПС
0'
0:1
7' Гол в свои ворота
Rasmus Holma
0:2
31' Гол
Кокко Александр
42' Желтая карточка
Эритало Мика
1:2
52' Гол
Sterling Yateke
77' Желтая карточка
Регеро Антонио
90' Желтая карточка
Juho Hyvaerinen
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Juho Hyvaerinen получил желтую карточку от судьи
78'
РоПС делает замену. Лингман Лукас уходит с поля, а Горозия Георгий выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Регеро Антонио получил желтую карточку от судьи
73'
РоПС делает замену. Лаппалайнен Ласси уходит с поля, а Агналдо Жуниор выходит на его замену.
69'
ТПС делает замену. Oskari Jakonen уходит с поля, а Проса Альберт выходит на его замену.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Sterling Yateke бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Эритало Мика получил желтую карточку от судьи
34'
РоПС делает замену. Кокко Александр уходит с поля, а Vahid Hambo выходит на его замену.
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Кокко Александр бьет в цель!
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Rasmus Holma уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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