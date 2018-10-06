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Стадион:
Ганновер 96
2:1
Второй тайм: 84'
Штуттгарт
0'
19' Желтая карточка
Альборнос Миико
1:0
30' Гол
Вуд Бобби
2:0
45' Гол
Вуд Бобби
2:1
50' Гол
Гомес Марио
82' Желтая карточка
Соса Борна
84'
Второй тайм
83'
Штуттгарт контролирует мяч.
Желтая карточка
82'
Соса Борна получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
82'
Соса Борна из команды Штуттгарт играет слишком грубо. Бебу Ихлас оказался на газоне.
82'
Фелипе Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Томми Эрик из команды Штуттгарт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
82'
Гомес Марио из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
82'
Отличные скиллы показывает Гомес Марио, обводя своих соперников
81'
Опасность предотвращена - Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 вступил в отбор удачно
81'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
80'
Штуттгарт контролирует мяч.
80'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
80'
Шанс! Антон Вальдемар из команды Ганновер 96 пробил головой, но мимо
Угловой
80'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
79'
Фуллкруг Никлас мяч отрикошетил от ворот
79'
Бакалорц Марвин из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
78'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Штуттгарт контролирует мяч.
78'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
77'
Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Игрок из команды Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
77'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Ганновер 96 делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.
76'
Тактическая замена. Вуд Бобби уходит с поля и его заменяет Бакалорц Марвин
76'
Эссер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
75'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
75'
Цилер Рон-Роберт из команды Штуттгарт сделал отличный сейв!
75'
Вуд Бобби нанес удар головой, но Цилер Рон-Роберт перевел мяч на угловой!
75'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 делает отличный кросс...
75'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 идет с мячом вперед на обострение...
75'
Отличный пас сделал Бек Андреас из команды Штуттгарт. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
74'
Швеглер Пирмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Дидави Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Элез Йосип из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Дидави Даниэль
73'
Павар Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
73'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Опасность предотвращена - Фелипе Мартинс из команды Ганновер 96 вступил в отбор удачно
72'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Аскасибар Сантьяго и Гомес Марио из команды Штуттгарт.
72'
Аскасибар Сантьяго из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
72'
Штуттгарт контролирует мяч.
Фол, нарушение
71'
Соса Борна наказан за толчок Харагути Генки
71'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Матч возобновлен
70'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
70'
Аскасибар Сантьяго из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Харагути Генки пострадал.
69'
Эссер Михаэль взял и забрал мяч на выходе
69'
Дидави Даниэль из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
Офсайд
68'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 в офсайде
68'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
Игра в одни ворота сейчас. Штуттгарт доминирует и владеет мячом
67'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
66'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
66'
Дидави Даниэль из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
66'
Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Дидави Даниэль из команды Штуттгарт подал угловой слева.
66'
Эссер Михаэль отбил мяч на угловой после удара Томми Эрик из штрафной площади.
65'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
65'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Томми Эрик и Дидави Даниэль из команды Штуттгарт.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Элез Йосип из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Дидави Даниэль
65'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
64'
Гомес Марио пробует нанести удар издали, но Эссер Михаэль держит все под контролем
63'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
63'
Фуллкруг Никлас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
63'
Бебу Ихлас разрезает оборону соперника отличным пасом
62'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
62'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 опасно и грубо сыграл. Павар Бенджамин пострадал.
60'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
60'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
58'
Дидави Даниэль пробует нанести удар издали, но Эссер Михаэль держит все под контролем
58'
Дидави Даниэль из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Дидави Даниэль
57'
Опасность предотвращена - Аскасибар Сантьяго из команды Штуттгарт вступил в отбор удачно
57'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
57'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 в офсайде
56'
Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
56'
Дидави Даниэль из команды Штуттгарт подал угловой справа.
56'
Хороший удар издали нанес Дидави Даниэль, но отличный сейв сделал Эссер Михаэль. Угловой.
55'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
55'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
55'
ШАНС! Вуд Бобби нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Опасность предотвращена - Цилер Рон-Роберт из команды Штуттгарт вступил в отбор удачно
55'
ШАНС! Фуллкруг Никлас вышел один-на-один с голкипером...
55'
Уолас Соуза из команды Ганновер 96 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Гонсалес Николас из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Фелипе Мартинс
53'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Так близко к голу! Гонсалес Николас имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Эссер Михаэль!
Угловой
52'
Дидави Даниэль из команды Штуттгарт подал угловой справа.
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
50'
Томми Эрик сделал результативную передачу.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Гомес Марио изменил счет на табло!
50'
Томми Эрик из команды Штуттгарт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
Бек Андреас из команды Штуттгарт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
50'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
49'
Бебу Ихлас нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
49'
Фелипе Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Бек Андреас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
48'
Ганновер 96 контролирует мяч.
Фол, нарушение
47'
Гомес Марио из команды Штуттгарт толкнул локтем оппонента. Это Антон Вальдемар заработал фол
47'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
47'
Штуттгарт контролирует мяч.
46'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
46'
Уолас Соуза мяч отрикошетил от ворот
46'
Тактическая замена. Кастро Гонсало уходит с поля и его заменяет Гонсалес Николас
46'
Тактическая замена. Бадштубер Хольгер уходит с поля и его заменяет Томми Эрик
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 делает отличный кросс...
46'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Фелипе Мартинс нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 навешивает в штрафную с рикошетом.
46'
Альборнос Миико сделал результативную передачу.
Описание гола
46'
ГОООООЛ - Вуд Бобби Ганновер 96 забивает ударом головой
45'
Гомес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
45'
Павар Бенджамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 идет с мячом вперед на обострение...
43'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
43'
Кастро Гонсало на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Штуттгарт контролирует мяч.
41'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
41'
Швеглер Пирмин наказан за толчок Дидави Даниэль
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
40'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Соса Борна нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Гомес Марио из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
Угловой
40'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт разыграл угловой с левого угла.
39'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
38'
Уолас Соуза не смог попасть в створ ударом издали
38'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
38'
Гомес Марио из команды Штуттгарт делает неудачный навес.
37'
Харагути Генки из команды Ганновер 96 направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
37'
Ганновер 96 контролирует мяч.
Фол, нарушение
36'
Уолас Соуза наказан за толчок Дидави Даниэль
Травма, повреждение
35'
Гомес Марио возвращается на поле.
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
35'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 играет слишком грубо. Бадштубер Хольгер оказался на газоне.
34'
Антон Вальдемар делает длинную передачу вперед
34'
Штуттгарт контролирует мяч.
34'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Гомес Марио получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
32'
Гомес Марио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Штуттгарт контролирует мяч.
31'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
31'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 навешивает в штрафную с рикошетом.
30'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
30'
Альборнос Миико сделал результативную передачу.
Описание гола
30'
ГОООООЛ - Вуд Бобби Ганновер 96 забивает ударом головой
30'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 делает отличный кросс...
29'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
28'
Вуд Бобби пробует нанести удар издали, но Цилер Рон-Роберт держит все под контролем
28'
Отличные скиллы показывает Вуд Бобби, обводя своих соперников
27'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
27'
Гомес Марио из команды Штуттгарт нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
27'
Соса Борна из команды Штуттгарт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
Штуттгарт начинает контратаку
26'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Швеглер Пирмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Швеглер Пирмин
25'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
О, нет. Из многообещающей позиции Уолас Соуза из команды Ганновер 96 наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
25'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
24'
Ганновер 96 контролирует мяч.
24'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
24'
Харагути Генки из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
23'
Назначен штрафной. Пострадал Антон Вальдемар, его свалил Кастро Гонсало.
22'
Штуттгарт контролирует мяч.
Офсайд
22'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 в офсайде
22'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Штуттгарт контролирует мяч.
21'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Желтая карточка
19'
Альборнос Миико получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
19'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 опасно и грубо сыграл. Бек Андреас пострадал.
18'
Штуттгарт контролирует мяч.
18'
Матч возобновлен
18'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
18'
Фелипе Мартинс наказан за толчок Гомес Марио
17'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
17'
Штуттгарт контролирует мяч.
17'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
16'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 опасно и грубо сыграл. Бек Андреас пострадал.
16'
Опасность предотвращена - Аскасибар Сантьяго из команды Штуттгарт вступил в отбор удачно
16'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Штуттгарт контролирует мяч.
15'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 79%, [team2]: 21%.
14'
Асано Такума получил травму и заменен. Харагути Генки выходит на поле.
Фол, нарушение
14'
Элез Йосип наказан за толчок Гомес Марио
13'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
13'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
13'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 идет с мячом вперед на обострение...
13'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
12'
Швеглер Пирмин задерживает мяч рукой
11'
Ганновер 96 контролирует мяч.
10'
Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Дидави Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Альборнос Миико из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Дидави Даниэль
9'
Дидави Даниэль из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
9'
Фелипе Мартинс наказан за толчок Гомес Марио
9'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
8'
ШАНС! Швеглер Пирмин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
8'
Отличные скиллы показывает Швеглер Пирмин, обводя своих соперников
8'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
7'
Аскасибар Сантьяго задерживает мяч рукой
7'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Штуттгарт контролирует мяч.
6'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
6'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 81%, [team2]: 19%.
4'
Ганновер 96 контролирует мяч.
4'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Асано Такума из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
3'
Гомес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
2'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Ганновер 96 начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HDI-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Ганновер 96 2:1 Штуттгарт
Ганновер 96
36.6% (63)
Ничья:
48.3% (83)
Штуттгарт
15.1% (26)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
43% (74)
Ганновер 96:
18% (31)
Ганновер 96:
14.5% (25)
Штуттгарт:
9.9% (17)
Штуттгарт:
3.5% (6)
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