Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена
2:1
Второй тайм: 84'
19' Желтая карточкаАльборнос Миико
1:0
30' ГолВуд Бобби
2:0
45' ГолВуд Бобби
2:1
50' ГолГомес Марио
82' Желтая карточкаСоса Борна
Второй тайм
83'
82'
Соса Борна получает желтую карточку за неспортивное поведение
82'
Соса Борна из команды Штуттгарт играет слишком грубо. Бебу Ихлас оказался на газоне.
82'
Фелипе Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Томми Эрик из команды Штуттгарт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
82'
Гомес Марио из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
82'
Отличные скиллы показывает Гомес Марио, обводя своих соперников
81'
Опасность предотвращена - Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 вступил в отбор удачно
81'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
80'
80'
80'
Шанс! Антон Вальдемар из команды Ганновер 96 пробил головой, но мимо
80'
79'
Фуллкруг Никлас мяч отрикошетил от ворот
79'
Бакалорц Марвин из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
78'
78'
78'
77'
77'
Игрок из команды Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
77'
77'
76'
Ганновер 96 делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.
76'
Тактическая замена. Вуд Бобби уходит с поля и его заменяет Бакалорц Марвин
76'
Эссер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
75'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
75'
Цилер Рон-Роберт из команды Штуттгарт сделал отличный сейв!
75'
Вуд Бобби нанес удар головой, но Цилер Рон-Роберт перевел мяч на угловой!
75'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 делает отличный кросс...
75'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 идет с мячом вперед на обострение...
75'
Отличный пас сделал Бек Андреас из команды Штуттгарт. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
74'
Швеглер Пирмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Дидави Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Судья сигнализирует, что Элез Йосип из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Дидави Даниэль
73'
Павар Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
73'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Опасность предотвращена - Фелипе Мартинс из команды Ганновер 96 вступил в отбор удачно
72'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Аскасибар Сантьяго и Гомес Марио из команды Штуттгарт.
72'
Аскасибар Сантьяго из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
72'
71'
Соса Борна наказан за толчок Харагути Генки
71'
70'
Матч возобновлен
70'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
70'
Аскасибар Сантьяго из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Харагути Генки пострадал.
69'
Эссер Михаэль взял и забрал мяч на выходе
69'
Дидави Даниэль из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
68'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 в офсайде
68'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
Игра в одни ворота сейчас. Штуттгарт доминирует и владеет мячом
67'
66'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
66'
Дидави Даниэль из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
66'
66'
Дидави Даниэль из команды Штуттгарт подал угловой слева.
66'
Эссер Михаэль отбил мяч на угловой после удара Томми Эрик из штрафной площади.
65'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
65'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Томми Эрик и Дидави Даниэль из команды Штуттгарт.
65'
Судья сигнализирует, что Элез Йосип из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Дидави Даниэль
65'
64'
64'
Гомес Марио пробует нанести удар издали, но Эссер Михаэль держит все под контролем
63'
63'
63'
Фуллкруг Никлас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
63'
Бебу Ихлас разрезает оборону соперника отличным пасом
62'
62'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 опасно и грубо сыграл. Павар Бенджамин пострадал.
60'
60'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
58'
Дидави Даниэль пробует нанести удар издали, но Эссер Михаэль держит все под контролем
58'
Дидави Даниэль из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
58'
Судья сигнализирует, что Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Дидави Даниэль
57'
Опасность предотвращена - Аскасибар Сантьяго из команды Штуттгарт вступил в отбор удачно
57'
57'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 в офсайде
56'
56'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
56'
Дидави Даниэль из команды Штуттгарт подал угловой справа.
56'
Хороший удар издали нанес Дидави Даниэль, но отличный сейв сделал Эссер Михаэль. Угловой.
55'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
55'
55'
ШАНС! Вуд Бобби нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Опасность предотвращена - Цилер Рон-Роберт из команды Штуттгарт вступил в отбор удачно
55'
ШАНС! Фуллкруг Никлас вышел один-на-один с голкипером...
55'
Уолас Соуза из команды Ганновер 96 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
53'
Судья сигнализирует, что Гонсалес Николас из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Фелипе Мартинс
53'
52'
Так близко к голу! Гонсалес Николас имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Эссер Михаэль!
52'
Дидави Даниэль из команды Штуттгарт подал угловой справа.
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
50'
Томми Эрик сделал результативную передачу.
50'
Г О О О О Л - Гомес Марио изменил счет на табло!
50'
Томми Эрик из команды Штуттгарт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
Бек Андреас из команды Штуттгарт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
50'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
49'
Бебу Ихлас нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
49'
Фелипе Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Бек Андреас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
48'
47'
Гомес Марио из команды Штуттгарт толкнул локтем оппонента. Это Антон Вальдемар заработал фол
47'
47'
46'
46'
Уолас Соуза мяч отрикошетил от ворот
46'
Тактическая замена. Кастро Гонсало уходит с поля и его заменяет Гонсалес Николас
46'
Тактическая замена. Бадштубер Хольгер уходит с поля и его заменяет Томми Эрик
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 делает отличный кросс...
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Фелипе Мартинс нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 навешивает в штрафную с рикошетом.
46'
Альборнос Миико сделал результативную передачу.
46'
ГОООООЛ - Вуд Бобби Ганновер 96 забивает ударом головой
45'
Гомес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
45'
Павар Бенджамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
43'
Матч возобновится спорным мячом
43'
Кастро Гонсало на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
42'
41'
41'
Швеглер Пирмин наказан за толчок Дидави Даниэль
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
40'
40'
Соса Борна нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Гомес Марио из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
40'
Кастро Гонсало из команды Штуттгарт разыграл угловой с левого угла.
39'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
38'
38'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
38'
Уолас Соуза не смог попасть в створ ударом издали
38'
38'
Гомес Марио из команды Штуттгарт делает неудачный навес.
37'
Харагути Генки из команды Ганновер 96 направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
37'
36'
Уолас Соуза наказан за толчок Дидави Даниэль
35'
Гомес Марио возвращается на поле.
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
35'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 играет слишком грубо. Бадштубер Хольгер оказался на газоне.
34'
Антон Вальдемар делает длинную передачу вперед
34'
34'
34'
Матч возобновлен
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Гомес Марио получил травму и медбригада забирает его с поля.
32'
Гомес Марио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
31'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
31'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 навешивает в штрафную с рикошетом.
30'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
30'
Альборнос Миико сделал результативную передачу.
30'
ГОООООЛ - Вуд Бобби Ганновер 96 забивает ударом головой
30'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 делает отличный кросс...
29'
29'
29'
28'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
28'
Вуд Бобби пробует нанести удар издали, но Цилер Рон-Роберт держит все под контролем
28'
Отличные скиллы показывает Вуд Бобби, обводя своих соперников
27'
27'
Гомес Марио из команды Штуттгарт нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
27'
Соса Борна из команды Штуттгарт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
Штуттгарт начинает контратаку
26'
26'
26'
Швеглер Пирмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Судья сигнализирует, что Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Швеглер Пирмин
25'
25'
О, нет. Из многообещающей позиции Уолас Соуза из команды Ганновер 96 наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
25'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
24'
24'
24'
Харагути Генки из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Назначен штрафной. Пострадал Антон Вальдемар, его свалил Кастро Гонсало.
22'
22'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 в офсайде
22'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
21'
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
19'
Альборнос Миико получает желтую карточку за неспортивное поведение
19'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 опасно и грубо сыграл. Бек Андреас пострадал.
18'
18'
Матч возобновлен
18'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
18'
Фелипе Мартинс наказан за толчок Гомес Марио
17'
17'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
17'
17'
16'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 опасно и грубо сыграл. Бек Андреас пострадал.
16'
Опасность предотвращена - Аскасибар Сантьяго из команды Штуттгарт вступил в отбор удачно
16'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
15'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 79%, [team2]: 21%.
14'
Асано Такума получил травму и заменен. Харагути Генки выходит на поле.
14'
Элез Йосип наказан за толчок Гомес Марио
13'
13'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
13'
13'
12'
Швеглер Пирмин задерживает мяч рукой
11'
10'
10'
Дидави Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.
9'
Судья сигнализирует, что Альборнос Миико из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Дидави Даниэль
9'
Дидави Даниэль из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
9'
Фелипе Мартинс наказан за толчок Гомес Марио
9'
8'
ШАНС! Швеглер Пирмин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
8'
Отличные скиллы показывает Швеглер Пирмин, обводя своих соперников
8'
7'
Аскасибар Сантьяго задерживает мяч рукой
7'
7'
6'
6'
6'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 81%, [team2]: 19%.
4'
4'
4'
3'
3'
3'
Асано Такума из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
3'
Гомес Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
2'
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Ганновер 96 начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HDI-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Ганновер 96 2:1 Штуттгарт
Ганновер 96
36.6% (63)
Ничья:
48.3% (83)
Штуттгарт
15.1% (26)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
43% (74)
2:1 Ганновер 96:
18% (31)
1:0 Ганновер 96:
14.5% (25)
1:2 Штуттгарт:
9.9% (17)
0:1 Штуттгарт:
3.5% (6)
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