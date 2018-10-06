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Стадион:
Фортуна
0:2
Второй тайм: 84'
Шальке 04
0'
26' Желтая карточка
Мендиль Хамза
33' Желтая карточка
Циммер Жан
0:1
48' Гол
Маккенни Уэстон
51' Желтая карточка
Зоботка Марсель
0:2
53' Гол
Бургшталлер Гвидо
55' Желтая карточка
Бодзек Адам
84'
Второй тайм
Угловой
84'
Усами Такаси из команды Фортуна подал угловой справа.
84'
Усами Такаси из команды Фортуна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
Шальке 04 контролирует мяч.
83'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
82'
Циммер Жан из команды Фортуна навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
81'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
Шальке 04 контролирует мяч.
Офсайд
81'
Айхан Кан из команды Фортуна в офсайде
80'
Циммер Жан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Ди Санто Франко из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Раман Бенито
80'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
80'
Матч возобновлен
79'
Маккенни Уэстон получил травму и заменен. Коноплянка Евгений выходит на поле.
Травма, повреждение
78'
Маккенни Уэстон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
78'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
77'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Ферман Ральф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Дукш Марвин из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
76'
Шальке 04 контролирует мяч.
76'
Шальке 04 контролирует мяч.
76'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
75'
Хеннингс Роувен наказан за толчок Налдо Родригес
74'
Налдо Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Дукш Марвин из команды Фортуна подал угловой слева.
74'
Налдо Родригес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Циммер Жан из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
73'
Фортуна контролирует мяч.
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Зоботка Марсель из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Ют Марк
72'
Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
Шальке 04 контролирует мяч.
71'
Удар от ворот произведет Шальке 04
71'
Зоботка Марсель не смог попасть в створ ударом издали
70'
Ферман Ральф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Усами Такаси из команды Фортуна подал угловой справа.
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
70'
Ферман Ральф отбил мяч на угловой после удара Моралес Альфредо из штрафной площади.
69'
Усами Такаси из команды Фортуна сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Дукш Марвин мяча так и не получил
69'
Раман Бенито нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Фортуна контролирует мяч.
68'
Фортуна контролирует мяч.
68'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
Фортуна контролирует мяч.
67'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
Шальке 04 имеет хороший шанс забить.
66'
Гисельман Нико получил травму и заменен. Усами Такаси выходит на поле.
66'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
66'
Удар от ворот произведет Фортуна
66'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
65'
Безумный фол. Гисельман Нико грубо играет против соперника. Пострадал Ди Санто Франко
64'
Шальке 04 контролирует мяч.
64'
Фортуна контролирует мяч.
63'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
63'
Тактическая замена. Бодзек Адам уходит с поля и его заменяет Дукш Марвин
63'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Опасность предотвращена - Налдо Родригес из команды Шальке 04 вступил в отбор удачно
63'
Фортуна имеет хороший шанс забить.
62'
После штрафного удара,который нанес Калиджиури Даниэль мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
62'
Тактическая замена. Сердар Суат уходит с поля и его заменяет Ют Марк
Фол, нарушение
61'
Бодзек Адам из команды Фортуна опасно и грубо сыграл. Бургшталлер Гвидо пострадал.
61'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Фортуна контролирует мяч.
60'
Фортуна контролирует мяч.
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
59'
Моралес Альфредо пробует нанести удар издали, но Ферман Ральф держит все под контролем
59'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Удар от ворот произведет Шальке 04
Фол, нарушение
58'
Ди Санто Франко из команды Шальке 04 опасно и грубо сыграл. Каминьски Марцин пострадал.
57'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Шальке 04 имеет хороший шанс забить.
56'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 пробил со штрафного, но очень мимо цели.
55'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Желтая карточка
55'
Бодзек Адам получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
55'
Бодзек Адам из команды Фортуна опасно и грубо сыграл. Сердар Суат пострадал.
54'
Фортуна контролирует мяч.
Описание гола
53'
ГОЛ! Легко закончил атаку Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04, забив в пустые ворота!
53'
Бенталеб Набиль нанес удар издали, а Рензинг Михаэль отбил его обратно в игру!
53'
Удар от ворот произведет Фортуна
52'
Налдо Родригес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
51'
Зоботка Марсель получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
51'
Зоботка Марсель из команды Фортуна играет слишком грубо. Калиджиури Даниэль оказался на газоне.
51'
Фортуна контролирует мяч.
50'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
49'
Удар от ворот произведет Шальке 04
48'
Сердар Суат сделал результативную передачу.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Маккенни Уэстон классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
48'
Сердар Суат из команды Шальке 04 делает передачу одноклубнику.
48'
Ди Санто Франко из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
47'
Фортуна контролирует мяч.
47'
Фортуна контролирует мяч.
46'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Опасность предотвращена - Айхан Кан из команды Фортуна вступил в отбор удачно
46'
Отличные скиллы показывает Маккенни Уэстон, обводя своих соперников
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
46'
Сане Салиф наказан за толчок Айхан Кан
Угловой
46'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 подал угловой справа.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Айхан Кан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Угловой
45'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 подал угловой справа.
44'
Сердар Суат нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
Шальке 04 имеет хороший шанс забить.
43'
Шальке 04 контролирует мяч.
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Циммерман Маттиас из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Мендиль Хамза
43'
Шальке 04 контролирует мяч.
42'
Фортуна имеет хороший шанс забить.
42'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Удар от ворот произведет Фортуна
41'
Ди Санто Франко нанес удар чуть мимо. Близко!
41'
Шальке 04 имеет хороший шанс забить.
41'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Налдо Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Гисельман Нико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Сердар Суат из команды Шальке 04 опасно и грубо сыграл. Каминьски Марцин пострадал.
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
40'
Опасность предотвращена - Каминьски Марцин из команды Фортуна вступил в отбор удачно
40'
Отличные скиллы показывает Ди Санто Франко, обводя своих соперников
40'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Шальке 04 имеет хороший шанс забить.
39'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Матч возобновлен
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Удар от ворот произведет Фортуна
37'
Шальке 04 контролирует мяч.
Фол, нарушение
36'
Судья свистит. Бодзек Адам атаковал сзади соперника. Это Ди Санто Франко заработал своей команде штрафной
36'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Циммер Жан из команды Фортуна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Удар от ворот произведет Фортуна
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
34'
Шальке 04 контролирует мяч.
Офсайд
34'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 в офсайде
34'
Бургшталлер Гвидо пробует нанести удар издали, но Рензинг Михаэль держит все под контролем
33'
Шальке 04 контролирует мяч.
Желтая карточка
33'
Циммер Жан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Циммер Жан из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Ди Санто Франко
32'
Циммер Жан нанес удар, мяч был парирован, но Ферман Ральф не удержал его в руках.
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Сердар Суат из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Зоботка Марсель
31'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Удар от ворот произведет Шальке 04
31'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
30'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
30'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Налдо Родригес из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Зоботка Марсель
29'
Айхан Кан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
29'
Шальке 04 имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
28'
Хеннингс Роувен задерживает мяч рукой
28'
Сердар Суат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Циммер Жан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Сердар Суат наказан за толчок Циммер Жан
27'
Хеннингс Роувен нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Хеннингс Роувен из команды Фортуна отдал передачу, которая была заблокирована.
26'
Циммер Жан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
26'
Мендиль Хамза получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
25'
Назначен штрафной. Пострадал Циммер Жан, его свалил Мендиль Хамза.
Офсайд
25'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 в офсайде
25'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
25'
Фортуна контролирует мяч.
Фол, нарушение
24'
Мендиль Хамза наказан за толчок Циммерман Маттиас
24'
Каминьски Марцин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
23'
Фортуна контролирует мяч.
22'
Шальке 04 контролирует мяч.
22'
Удар от ворот произведет Фортуна
21'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Ди Санто Франко из команды Шальке 04 навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
21'
Моралес Альфредо из команды Фортуна опасно и грубо сыграл. Маккенни Уэстон пострадал.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Циммер Жан
20'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
19'
Удар от ворот произведет Фортуна
19'
Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Хеннингс Роувен из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Мендиль Хамза
Фол, нарушение
18'
Маккенни Уэстон наказан за толчок Моралес Альфредо
18'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
17'
Гисельман Нико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
17'
Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 опасно и грубо сыграл. Гисельман Нико пострадал.
16'
Мендиль Хамза из команды Шальке 04 делает неудачный навес.
16'
Бенталеб Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Каминьски Марцин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 подал угловой справа.
15'
Сердар Суат мяч отрикошетил от ворот
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
14'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Циммер Жан из команды Фортуна делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Шальке 04 контролирует мяч.
12'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Удар от ворот произведет Фортуна
12'
Калиджиури Даниэль не смог попасть в створ ударом издали
12'
Рензинг Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 подал угловой слева.
11'
Мендиль Хамза из команды Шальке 04 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
Отличные скиллы показывает Мендиль Хамза, обводя своих соперников
11'
Шальке 04 контролирует мяч.
10'
Удар от ворот произведет Фортуна
10'
Бургшталлер Гвидо не смог попасть в створ ударом издали
10'
Каминьски Марцин ошибается в защите.
10'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
9'
Маскарель Омар из команды Шальке 04 опасно и грубо сыграл. Моралес Альфредо пострадал.
9'
Фортуна контролирует мяч.
8'
Фортуна контролирует мяч.
8'
Шальке 04 контролирует мяч.
7'
Сердар Суат из команды Шальке 04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Сане Салиф из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
7'
Шальке 04 контролирует мяч.
6'
Удар от ворот произведет Шальке 04
6'
Гисельман Нико из команды Фортуна навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
6'
Циммер Жан из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
6'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Циммер Жан из команды Фортуна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Фортуна контролирует мяч.
5'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
5'
Удар от ворот произведет Шальке 04
4'
Как он промахнулся? Раман Бенито имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
4'
ШАНС! Раман Бенито вышел один-на-один с голкипером...
4'
Бенталеб Набиль ошибается в защите.
4'
Удар от ворот произведет Шальке 04
4'
Циммер Жан не смог попасть в створ ударом издали
3'
Удар от ворот произведет Шальке 04
3'
Раман Бенито из команды Фортуна навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
3'
Удар от ворот произведет Фортуна
2'
Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
2'
Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Моралес Альфредо из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Бургшталлер Гвидо
1'
Шальке 04 контролирует мяч.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Фортуна начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur Spiel-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Фортуна 0:2 Шальке 04
Фортуна
12.2% (21)
Ничья:
21.5% (37)
Шальке 04
66.3% (114)

Вы не участвовали в прогнозе

Шальке 04:
31.4% (54)
Шальке 04:
21.5% (37)
Ничья:
19.2% (33)
Шальке 04:
8.1% (14)
Фортуна:
5.8% (10)
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