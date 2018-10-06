Стадион: Эсприт-Арена
26' Желтая карточкаМендиль Хамза
33' Желтая карточкаЦиммер Жан
0:1
48' ГолМаккенни Уэстон
51' Желтая карточкаЗоботка Марсель
0:2
53' ГолБургшталлер Гвидо
55' Желтая карточкаБодзек Адам
Второй тайм
84'
Усами Такаси из команды Фортуна подал угловой справа.
84'
Усами Такаси из команды Фортуна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
83'
82'
Циммер Жан из команды Фортуна навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
81'
81'
80'
80'
Судья сигнализирует, что Ди Санто Франко из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Раман Бенито
80'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
80'
Матч возобновлен
79'
Маккенни Уэстон получил травму и заменен. Коноплянка Евгений выходит на поле.
78'
Маккенни Уэстон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
78'
77'
77'
Ферман Ральф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Дукш Марвин из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
76'
76'
76'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
75'
Хеннингс Роувен наказан за толчок Налдо Родригес
74'
Налдо Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Дукш Марвин из команды Фортуна подал угловой слева.
74'
Налдо Родригес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Циммер Жан из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
73'
73'
Судья сигнализирует, что Зоботка Марсель из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Ют Марк
72'
Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
71'
71'
Зоботка Марсель не смог попасть в створ ударом издали
70'
Ферман Ральф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Усами Такаси из команды Фортуна подал угловой справа.
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
70'
Ферман Ральф отбил мяч на угловой после удара Моралес Альфредо из штрафной площади.
69'
Усами Такаси из команды Фортуна сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Дукш Марвин мяча так и не получил
69'
Раман Бенито нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
68'
68'
67'
67'
67'
66'
Гисельман Нико получил травму и заменен. Усами Такаси выходит на поле.
66'
66'
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
65'
Безумный фол. Гисельман Нико грубо играет против соперника. Пострадал Ди Санто Франко
64'
64'
63'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
63'
Тактическая замена. Бодзек Адам уходит с поля и его заменяет Дукш Марвин
63'
63'
Опасность предотвращена - Налдо Родригес из команды Шальке 04 вступил в отбор удачно
63'
Фортуна имеет хороший шанс забить.
62'
После штрафного удара,который нанес Калиджиури Даниэль мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
62'
Тактическая замена. Сердар Суат уходит с поля и его заменяет Ют Марк
61'
Бодзек Адам из команды Фортуна опасно и грубо сыграл. Бургшталлер Гвидо пострадал.
61'
61'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
59'
Моралес Альфредо пробует нанести удар издали, но Ферман Ральф держит все под контролем
59'
58'
58'
Ди Санто Франко из команды Шальке 04 опасно и грубо сыграл. Каминьски Марцин пострадал.
57'
57'
56'
56'
55'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 пробил со штрафного, но очень мимо цели.
55'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
55'
Бодзек Адам получил желтую карточку от судьи
55'
Бодзек Адам из команды Фортуна опасно и грубо сыграл. Сердар Суат пострадал.
54'
53'
ГОЛ! Легко закончил атаку Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04, забив в пустые ворота!
53'
Бенталеб Набиль нанес удар издали, а Рензинг Михаэль отбил его обратно в игру!
53'
52'
Налдо Родригес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
51'
Зоботка Марсель получил желтую карточку от судьи
51'
Зоботка Марсель из команды Фортуна играет слишком грубо. Калиджиури Даниэль оказался на газоне.
51'
50'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
49'
48'
Сердар Суат сделал результативную передачу.
48'
Г О О О О Л - Маккенни Уэстон классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
48'
Сердар Суат из команды Шальке 04 делает передачу одноклубнику.
48'
Ди Санто Франко из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
47'
47'
46'
46'
Отличные скиллы показывает Маккенни Уэстон, обводя своих соперников
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Сане Салиф наказан за толчок Айхан Кан
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Айхан Кан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
45'
44'
Сердар Суат нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
43'
43'
Судья сигнализирует, что Циммерман Маттиас из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Мендиль Хамза
43'
42'
Фортуна имеет хороший шанс забить.
42'
42'
41'
Ди Санто Франко нанес удар чуть мимо. Близко!
41'
41'
41'
Налдо Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Гисельман Нико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Сердар Суат из команды Шальке 04 опасно и грубо сыграл. Каминьски Марцин пострадал.
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
40'
Опасность предотвращена - Каминьски Марцин из команды Фортуна вступил в отбор удачно
40'
Отличные скиллы показывает Ди Санто Франко, обводя своих соперников
40'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
39'
39'
38'
38'
Матч возобновлен
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
37'
36'
Судья свистит. Бодзек Адам атаковал сзади соперника. Это Ди Санто Франко заработал своей команде штрафной
36'
36'
Циммер Жан из команды Фортуна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
34'
34'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 в офсайде
34'
Бургшталлер Гвидо пробует нанести удар издали, но Рензинг Михаэль держит все под контролем
33'
33'
Циммер Жан получил желтую карточку от судьи
33'
Судья сигнализирует, что Циммер Жан из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Ди Санто Франко
32'
Циммер Жан нанес удар, мяч был парирован, но Ферман Ральф не удержал его в руках.
32'
Судья сигнализирует, что Сердар Суат из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Зоботка Марсель
31'
31'
31'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
30'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
30'
29'
Судья сигнализирует, что Налдо Родригес из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Зоботка Марсель
29'
Айхан Кан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
29'
28'
Хеннингс Роувен задерживает мяч рукой
28'
Сердар Суат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
27'
Сердар Суат наказан за толчок Циммер Жан
27'
Хеннингс Роувен нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Хеннингс Роувен из команды Фортуна отдал передачу, которая была заблокирована.
26'
26'
Мендиль Хамза получил желтую карточку от судьи
25'
Назначен штрафной. Пострадал Циммер Жан, его свалил Мендиль Хамза.
25'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 в офсайде
25'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
25'
24'
Мендиль Хамза наказан за толчок Циммерман Маттиас
24'
Каминьски Марцин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
23'
22'
22'
21'
21'
Ди Санто Франко из команды Шальке 04 навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
21'
Моралес Альфредо из команды Фортуна опасно и грубо сыграл. Маккенни Уэстон пострадал.
20'
Судья сигнализирует, что Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Циммер Жан
20'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
19'
19'
Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Судья сигнализирует, что Хеннингс Роувен из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Мендиль Хамза
18'
Маккенни Уэстон наказан за толчок Моралес Альфредо
18'
Матч возобновлен
17'
Гисельман Нико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 опасно и грубо сыграл. Гисельман Нико пострадал.
16'
Мендиль Хамза из команды Шальке 04 делает неудачный навес.
16'
Бенталеб Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
16'
Каминьски Марцин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
Сердар Суат мяч отрикошетил от ворот
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
14'
14'
Циммер Жан из команды Фортуна делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
13'
12'
12'
12'
Калиджиури Даниэль не смог попасть в створ ударом издали
12'
Рензинг Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 подал угловой слева.
11'
Мендиль Хамза из команды Шальке 04 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
Отличные скиллы показывает Мендиль Хамза, обводя своих соперников
11'
10'
10'
Бургшталлер Гвидо не смог попасть в створ ударом издали
10'
Каминьски Марцин ошибается в защите.
10'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
9'
Маскарель Омар из команды Шальке 04 опасно и грубо сыграл. Моралес Альфредо пострадал.
9'
8'
8'
7'
Сердар Суат из команды Шальке 04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Сане Салиф из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
7'
6'
6'
Гисельман Нико из команды Фортуна навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
6'
Циммер Жан из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
6'
5'
Циммер Жан из команды Фортуна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
5'
4'
Как он промахнулся? Раман Бенито имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
4'
ШАНС! Раман Бенито вышел один-на-один с голкипером...
4'
Бенталеб Набиль ошибается в защите.
4'
4'
Циммер Жан не смог попасть в створ ударом издали
3'
3'
Раман Бенито из команды Фортуна навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
3'
2'
Маккенни Уэстон из команды Шальке 04 наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
2'
Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Судья сигнализирует, что Моралес Альфредо из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Бургшталлер Гвидо
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Фортуна начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur Spiel-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Фортуна 0:2 Шальке 04
Фортуна
12.2% (21)
Ничья:
21.5% (37)
Шальке 04
66.3% (114)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Шальке 04:
31.4% (54)
0:1 Шальке 04:
21.5% (37)
1:1 Ничья:
19.2% (33)
0:2 Шальке 04:
8.1% (14)
1:0 Фортуна:
5.8% (10)
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