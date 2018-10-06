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Стадион: Наддеруд Зрители: 4021
1:0
41' ГолБоли Франк
81' Желтая карточкаБоли Франк
|
41'
1:0
81'
Состав команд
18
Моэ
Йеппе
11
Нджиэ
Мусса
99
Квоеме
Охи
10
Боли
Франк
33
Амин
Нури
25
Адекугбе
Сэм
14
Абу
Мохаммед
40
Эджук
Чидера
11
Финне
Бор
10
Джонсон
Сэм
Стабек 4-4-2
- Основной состав
- 12 Сандберг Маркус Вратарь
- 2 Эрнандес Рональд Защитник
- 16 Ханше-Ольсен Андреас Защитник
- 21 Гранли Даниэль Защитник
- 18 Моэ Йеппе Защитник
- 8 Сетер Йон-Хоу Полузащитник
- 42 Tobias Borchgrevink Boerkeeiet Полузащитник
- 19 Кейта Абубакар Полузащитник
- 11 Нджиэ Мусса Полузащитник
- 99 Квоеме Охи Нападающий
- 10 Боли Франк Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Simen Lillevik Kjellevold Вратарь
- 4 Демидов Вадим Защитник
- 23 Бохинен Эмиль Полузащитник
- 77 Валенчич Филип Полузащитник
- 50 Oscar Aga
- 15 Morten Renaa Olsen
- 14 Kristoffer Askildsen
- Главный тренер: Берг Хеннинг
Волеренга 4-2-3-1
- Основной состав
- 21 Adam Larsen II Вратарь
- 33 Амин Нури Защитник
- 5 Карвальо Фелипе Защитник
- 4 Натьон Йонатан Защитник
- 25 Адекугбе Сэм Защитник
- 14 Абу Мохаммед Полузащитник
- 7 Хольм Даниэль Полузащитник
- 40 Эджук Чидера Полузащитник
- 29 Грёдем Магнус Полузащитник
- 11 Финне Бор Полузащитник
- 10 Джонсон Сэм Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Клаессон Кристоффер Вратарь
- 8 Леквен Магнус Защитник
- 22 Несберг Иван Защитник
- 27 Фридйонссон Самуэль Полузащитник
- 26 Доннум Арон Полузащитник
- 23 Хорн Майер Полузащитник
- 6 Ибрахим Абдисалам Полузащитник
- Главный тренер: Дейла Ронни
Предыдущие игры
Стабек (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 30.09.2018 Лиллестрём 3:2 Стабек Т
- 23.09.2018 Стабек 3:2 Ранхейм Т
- 16.09.2018 Тромсё 0:0 Стабек Т
- 01.09.2018 Стабек 3:3 Саннефьёрд Т
- 26.08.2018 Хёугесунн 2:0 Стабек Т
- 19.08.2018 Стабек 3:1 Мольде Т
- 12.08.2018 Русенборг 1:1 Стабек Т
- 05.08.2018 Стабек 1:3 Сарпсборг-08 Т
- 29.07.2018 Стрёмсгодсет 4:5 Стабек ТМК
- 08.07.2018 Старт 2:1 Стабек Т
- 01.07.2018 Стабек 2:1 Хёугесунн Т
- 23.06.2018 Мольде 3:0 Стабек Т
- 10.06.2018 Стабек 0:0 Будё-Глимт Т
- 28.05.2018 Сарпсборг-08 4:2 Стабек Т
- 21.05.2018 Стабек 2:1 Одд Т
- 16.05.2018 Волеренга 1:0 Стабек Т
- 13.05.2018 Стабек 0:1 Русенборг Т
- 09.05.2018 Мьёндален 2:0 Стабек К
- 06.05.2018 Кристиансунд 1:0 Стабек Т
- 03.05.2018 Мосс 0:1 Стабек К
Волеренга (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 30.09.2018 Волеренга 3:2 Старт Т
- 26.09.2018 Русенборг 2:0 Волеренга К
- 22.09.2018 Одд 3:2 Волеренга Т
- 16.09.2018 Волеренга 2:3 Русенборг Т
- 02.09.2018 Лиллестрём 0:1 Волеренга Т
- 26.08.2018 Волеренга 2:0 Бранн Т
- 19.08.2018 Волеренга 3:0 Тромсё Т
- 13.08.2018 Хёугесунн 1:0 Волеренга Т
- 05.08.2018 Волеренга 2:2 Саннефьёрд Т
- 28.07.2018 Волеренга 0:0 Ранхейм ТМК
- 08.07.2018 Мольде 5:1 Волеренга Т
- 30.06.2018 Волеренга 2:2 Будё-Глимт Т
- 24.06.2018 Русенборг 3:0 Волеренга Т
- 14.06.2018 Тромсё 3:3 Волеренга К
- 10.06.2018 Бранн 0:0 Волеренга Т
- 26.05.2018 Волеренга 1:0 Лиллестрём Т
- 21.05.2018 Тромсё 3:0 Волеренга Т
- 16.05.2018 Волеренга 1:0 Стабек Т
- 12.05.2018 Саннефьёрд 0:1 Волеренга Т
- 09.05.2018 Скейд 1:2 Волеренга К
Последние игры между собой
Стабек: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Волеренга: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
- 16.05.2018 Волеренга 1:0 Стабек Типпелиген
- 09.02.2018 Волеренга 4:2 Стабек Товарищеские матчи. Клубы
- 30.09.2017 Стабек 4:2 Волеренга Типпелиген
- 07.05.2017 Волеренга 1:1 Стабек Типпелиген
- 18.02.2017 Волеренга 2:1 Стабек Товарищеские матчи. Клубы
- 16.10.2016 Волеренга 1:1 Стабек Типпелиген
- 09.04.2016 Стабек 2:1 Волеренга Типпелиген
- 20.02.2016 Стабек 1:2 Волеренга Товарищеские матчи. Клубы
- 01.08.2015 Стабек 2:0 Волеренга Типпелиген
- 09.05.2015 Волеренга 0:2 Стабек Типпелиген
- 07.02.2015 Стабек 0:0 Волеренга Товарищеские матчи. Клубы
- 29.07.2014 Волеренга 3:2 Стабек Типпелиген
- 05.05.2014 Стабек 0:3 Волеренга Типпелиген
- 22.07.2012 Стабек 1:3 Волеренга Типпелиген
- 24.06.2012 Стабек 2:1 Волеренга Типпелиген
- 27.11.2011 Волеренга 2:0 Стабек Типпелиген
- 08.04.2011 Стабек 1:0 Волеренга Типпелиген
- 12.09.2010 Волеренга 3:2 Стабек Типпелиген
- 20.03.2010 Стабек 1:1 Волеренга Типпелиген
- 23.08.2009 Стабек 3:2 Волеренга Типпелиген
Стабек
Волеренга
-
1 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 8
-
0 Угловые 8
-
0 Офсайды 5
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|24
|16
|4
|4
|43 - 20
|52
|2.
|Бранн
|24
|14
|6
|4
|36 - 23
|48
|3.
|Мольде
|24
|13
|4
|7
|48 - 30
|43
|4.
|Хёугесунн
|24
|12
|5
|7
|36 - 28
|41
|5.
|Ранхейм
|24
|11
|5
|8
|38 - 40
|38
|6.
|Волеренга
|0:1
|25
|10
|6
|9
|35 - 38
|36
|7.
|Одд
|24
|9
|7
|8
|35 - 29
|34
|8.
|Тромсё
|24
|10
|3
|11
|35 - 33
|33
|9.
|Сарпсборг-08
|24
|9
|5
|10
|39 - 34
|32
|10.
|Кристиансунд
|24
|8
|7
|9
|32 - 35
|31
|11.
|Будё-Глимт
|24
|6
|9
|9
|28 - 30
|27
|12.
|Стрёмсгодсет
|24
|6
|8
|10
|38 - 38
|26
|13.
|Стабек
|1:0
|25
|6
|8
|11
|30 - 43
|26
|14.
|Лиллестрём
|24
|6
|7
|11
|26 - 37
|25
|15.
|Старт
|24
|6
|5
|13
|24 - 42
|23
|16.
|Саннефьёрд
|24
|2
|9
|13
|24 - 47
|15
Второй тайм
83'
Волеренга делает замену. Амин Нури уходит с поля, а Фридйонссон Самуэль выходит на его замену.
81'
Боли Франк получил желтую карточку от судьи
78'
Стабек делает замену. Квоеме Охи уходит с поля, а Бохинен Эмиль выходит на его замену.
72'
Волеренга делает замену. Грёдем Магнус уходит с поля, а Хорн Майер выходит на его замену.
61'
Волеренга делает замену. Эджук Чидера уходит с поля, а Доннум Арон выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Г О О О О Л - Боли Франк бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nadderud Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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