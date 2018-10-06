  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Норвегия
  5. Типпелиген
Стадион: Зрители: 4021
Стабек
1:0
Второй тайм: 86'
Волеренга
0'
1:0
41' Гол
Боли Франк
81' Желтая карточка
Боли Франк
86'
Второй тайм
83'
Волеренга делает замену. Амин Нури уходит с поля, а Фридйонссон Самуэль выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Боли Франк получил желтую карточку от судьи
78'
Стабек делает замену. Квоеме Охи уходит с поля, а Бохинен Эмиль выходит на его замену.
72'
Волеренга делает замену. Грёдем Магнус уходит с поля, а Хорн Майер выходит на его замену.
61'
Волеренга делает замену. Эджук Чидера уходит с поля, а Доннум Арон выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Боли Франк бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nadderud Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Позже Хабиб Нурмагомедов (РОССИЯ) - Конор МакГрегор (Ирландия)
Позже Япония. Гонка


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация