Стадион: Райн-Неккар-Арена Зрители: 29785
1:2
Конец матча
31' Желтая карточкаРебич Анте
37' Желтая карточкаАллан Родригес
0:1
40' ГолРебич Анте
43' Желтая карточкаАкпогума Кевин
0:2
46' ГолЙович Лука
55' Желтая карточкаШульц Нико
64' Вторая желтая карточкаРебич Анте
76' Желтая карточкаХасебе Макото
1:2
82' ГолНелсон Райс
Новости после матча
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 29785 болельщиков
96'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
95'
95'
95'
Грифо Винченцо из команды Хоффенхайм не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
95'
94'
94'
94'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
93'
Почти гол! Бельфодиль Исхак пробил головой по воротам, но Трапп Кевин спас!
93'
Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Судья сигнализирует, что Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Жоэлинтон
92'
Пош Штефан из команды Хоффенхайм опасно и грубо сыграл. Халлер Себастьен пострадал.
92'
Хоффенхайм начинает контратаку
92'
92'
91'
91'
Нелсон Райс из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Судья сигнализирует, что Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Пош Штефан
90'
Судья сигнализирует, что Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Фогт Кевин
90'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
90'
Отличный пас сделал Сцалай Адам из команды Хоффенхайм. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
90'
90'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
89'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм опасно и грубо сыграл. Трапп Кевин пострадал.
89'
89'
88'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр играет слишком грубо. Демирбай Керем оказался на газоне.
88'
87'
Судья сигнализирует, что Пош Штефан из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Халлер Себастьен
87'
Грифо Винченцо из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
86'
86'
86'
Бренет Джошуа из команды Хоффенхайм пасует в штрафную, но Трапп Кевин выходит и ловит мяч.
85'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
85'
Судья сигнализирует, что Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Жоэлинтон
85'
84'
84'
Судья свистит. Фогт Кевин атаковал сзади соперника. Это Халлер Себастьен заработал своей команде штрафной
82'
Г О О О О Л - Нелсон Райс забивает!
82'
Отличные скиллы показывает Нелсон Райс, обводя своих соперников
82'
Хоффенхайм имеет хороший шанс забить.
82'
82'
Русс Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Фогт Кевин из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
81'
Грифо Винченцо из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
80'
80'
Матч возобновлен
80'
Костич Филип получил травму и заменен. Виллемс Джетро выходит на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Хорошую попытку сделал Бельфодиль Исхак. Удар в створ, но вратарь начеку
79'
78'
78'
Хорошую попытку сделал Шульц Нико. Удар в створ, но вратарь начеку
78'
77'
77'
Грифо Винченцо из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
77'
Грифо Винченцо из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
77'
76'
Хасебе Макото получил желтую карточку от судьи
76'
Хасебе Макото задерживает мяч рукой
76'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
75'
Судья сигнализирует, что Жоэлинтон из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Халлер Себастьен
75'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
74'
74'
Нелсон Райс не смог попасть в створ ударом издали
74'
Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
73'
73'
Судья сигнализирует, что Грифо Винченцо из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Костич Филип
73'
72'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Отличные скиллы показывает Костич Филип, обводя своих соперников
72'
Де Гузман Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Грифо Винченцо из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
71'
71'
Шанс! Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм пробил головой, но мимо
71'
71'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
71'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
70'
69'
Матч возобновлен
69'
Йович Лука получил травму и заменен. Халлер Себастьен выходит на поле.
69'
Ох, нехорошо это выглядит. Йович Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.
69'
Йович Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
68'
68'
68'
Демирбай Керем нанес удар издали, а Трапп Кевин отбил его обратно в игру!
68'
Русс Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
67'
66'
Тактическая замена. Акпогума Кевин уходит с поля и его заменяет Жоэлинтон
66'
Грифо Винченцо из команды Хоффенхайм не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
66'
66'
Йович Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
65'
Контроль мяча: [team1]: 79%, [team2]: 21%.
64'
Ребич Анте получает вторую желтую карточку. Удаление.
64'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр играет слишком грубо. Акпогума Кевин оказался на газоне.
64'
Хорошую попытку сделал Сцалай Адам. Удар в створ, но вратарь начеку
64'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
64'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
63'
62'
62'
62'
Вратарь парирует удар, который нанес Ребич Анте, и мяч снова в игре
62'
62'
62'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Судья сигнализирует, что Йович Лука из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Нелсон Райс
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
60'
Тактическая замена. Гриллич Флориан уходит с поля и его заменяет Нелсон Райс
60'
Бельфодиль Исхак наказан за толчок Трапп Кевин
59'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
59'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм разыграл угловой с правого угла.
59'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
59'
Хоффенхайм имеет хороший шанс забить.
58'
58'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Бренет Джошуа и Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм.
57'
Судья сигнализирует, что Йович Лука из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Пош Штефан
57'
Отличные скиллы показывает Бренет Джошуа, обводя своих соперников
57'
55'
Н'Дика Эван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
55'
Рефери не любит споров - именно за это Шульц Нико сейчас получил желтую
55'
Шульц Нико задерживает мяч рукой
55'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
55'
Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
54'
54'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Отличные скиллы показывает Йович Лука, обводя своих соперников
53'
53'
Грифо Винченцо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
52'
Тактическая замена. Биттенкорт Леонардо уходит с поля и его заменяет Грифо Винченцо
52'
Судья сигнализирует, что Н'Дика Эван из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Бельфодиль Исхак
51'
51'
Судья свистит. Демирбай Керем атаковал сзади соперника. Это Гачинович Мийат заработал своей команде штрафной
50'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
50'
50'
49'
49'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
49'
Да Коста Данни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Опасность! Демирбай Керем из команды Хоффенхайм отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
48'
48'
46'
Г О О О О Л - Йович Лука забивает!
46'
Голкипер мог бы сыграть и получше
46'
Плохо сыграл Бауманн Оливер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
46'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Тактическая замена. Аллан Родригес уходит с поля и его заменяет Гачинович Мийат
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
45'
45'
ШАНС! Ребич Анте нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
Судья сигнализирует, что Демирбай Керем из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Аллан Родригес
44'
Аллан Родригес из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
43'
Акпогума Кевин получил желтую карточку от судьи
43'
Безумный фол. Акпогума Кевин грубо играет против соперника. Пострадал Ребич Анте
43'
42'
Судья сигнализирует, что Аллан Родригес из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Биттенкорт Леонардо
42'
41'
41'
Отличный гол забил Ребич Анте
41'
Судья сигнализирует, что Йович Лука из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Пош Штефан
40'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
40'
Йович Лука сделал результативную передачу.
40'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Ребич Анте из команды команды Айнтрахт Фр.
40'
Йович Лука делает длинную передачу вперед
40'
39'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Гриллич Флориан и попал в перекладину!
39'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
38'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
37'
Аллан Родригес получил желтую карточку от судьи
37'
Безумный фол. Аллан Родригес грубо играет против соперника. Пострадал Гриллич Флориан
36'
Матч возобновлен
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
35'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
35'
Демирбай Керем делает длинную передачу вперед
35'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
35'
Фернандеш Желсон из команды Айнтрахт Фр опасно и грубо сыграл. Демирбай Керем пострадал.
35'
34'
34'
33'
Судья сигнализирует, что Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Аллан Родригес
33'
32'
Судья сигнализирует, что Сцалай Адам из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Хасебе Макото
31'
Рефери не любит споров - именно за это Ребич Анте сейчас получил желтую
31'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр в офсайде
31'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Фогт Кевин из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
30'
30'
30'
30'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Бельфодиль Исхак и попал в каркас ворот!
30'
30'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм делает передачу одноклубнику.
29'
28'
Аллан Родригес из команды Айнтрахт Фр опасно и грубо сыграл. Биттенкорт Леонардо пострадал.
28'
28'
Демирбай Керем не смог попасть в створ ударом издали
28'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
27'
27'
27'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр играет слишком грубо. Демирбай Керем оказался на газоне.
26'
26'
26'
Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
26'
Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм разыграл угловой с правого угла.
25'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
25'
25'
Выглядело как неплохой момент. Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
24'
24'
24'
Матч возобновлен
24'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
23'
Судья сигнализирует, что Фернандеш Желсон из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Демирбай Керем
23'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
23'
22'
Хорошую попытку сделал Йович Лука. Удар в створ, но вратарь начеку
22'
22'
Отличный пас сделал Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
22'
Аллан Родригес задерживает мяч рукой
21'
Судья сигнализирует, что Пош Штефан из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Йович Лука
20'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
19'
19'
Акпогума Кевин нанес удар головой, но Трапп Кевин спокойно отбил мяч.
19'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
18'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
18'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
18'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
18'
17'
17'
Биттенкорт Леонардо не смог попасть в створ ударом издали
17'
Сцалай Адам нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
16'
Сцалай Адам нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
15'
15'
15'
Шульц Нико нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
13'
13'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
13'
12'
Судья свистит. Акпогума Кевин атаковал сзади соперника. Это Ребич Анте заработал своей команде штрафной
12'
12'
11'
11'
Судья сигнализирует, что Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Демирбай Керем
10'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
9'
9'
9'
8'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
8'
7'
7'
6'
6'
Йович Лука возвращается на поле.
6'
Матч возобновлен
6'
Ох, нехорошо это выглядит. Йович Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.
5'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
5'
Йович Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Пош Штефан из команды Хоффенхайм опасно и грубо сыграл. Йович Лука пострадал.
4'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
3'
Судья сигнализирует, что Костич Филип из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Демирбай Керем
3'
Отличные скиллы показывает Костич Филип, обводя своих соперников
3'
3'
Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
3'
Аллан Родригес из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
2'
2'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
2'
Костич Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Фогт Кевин ошибается в защите.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Айнтрахт Фр начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wirsol Rhein-Neckar-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр
Хоффенхайм
75.4% (132)
Ничья:
22.3% (39)
Айнтрахт Фр
2.3% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Хоффенхайм:
42.3% (74)
1:1 Ничья:
16.6% (29)
1:0 Хоффенхайм:
14.9% (26)
2:0 Хоффенхайм:
8% (14)
2:2 Ничья:
5.1% (9)
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