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Стадион: Зрители: 29785
Хоффенхайм
1:2
Конец матча
Айнтрахт Фр
0'
31' Желтая карточка
Ребич Анте
37' Желтая карточка
Аллан Родригес
0:1
40' Гол
Ребич Анте
43' Желтая карточка
Акпогума Кевин
0:2
46' Гол
Йович Лука
55' Желтая карточка
Шульц Нико
64' Вторая желтая карточка
Ребич Анте
76' Желтая карточка
Хасебе Макото
1:2
82' Гол
Нелсон Райс
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 29785 болельщиков
96'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
95'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
95'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
95'
Грифо Винченцо из команды Хоффенхайм не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
95'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
94'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
94'
Да Коста Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
94'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
93'
Почти гол! Бельфодиль Исхак пробил головой по воротам, но Трапп Кевин спас!
93'
Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Жоэлинтон
Фол, нарушение
92'
Пош Штефан из команды Хоффенхайм опасно и грубо сыграл. Халлер Себастьен пострадал.
92'
Хоффенхайм начинает контратаку
92'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Де Гузман Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
91'
Нелсон Райс из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Пош Штефан
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Фогт Кевин
90'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
90'
Отличный пас сделал Сцалай Адам из команды Хоффенхайм. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
90'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
89'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм опасно и грубо сыграл. Трапп Кевин пострадал.
89'
Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
89'
Бренет Джошуа из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
88'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр играет слишком грубо. Демирбай Керем оказался на газоне.
88'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Пош Штефан из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Халлер Себастьен
87'
Грифо Винченцо из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
86'
Фогт Кевин делает длинную передачу вперед
86'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
86'
Бренет Джошуа из команды Хоффенхайм пасует в штрафную, но Трапп Кевин выходит и ловит мяч.
85'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Жоэлинтон
85'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
84'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
84'
Судья свистит. Фогт Кевин атаковал сзади соперника. Это Халлер Себастьен заработал своей команде штрафной
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Нелсон Райс забивает!
82'
Отличные скиллы показывает Нелсон Райс, обводя своих соперников
82'
Хоффенхайм имеет хороший шанс забить.
82'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
82'
Русс Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Фогт Кевин из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
81'
Грифо Винченцо из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
81'
Нелсон Райс из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
80'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
80'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Матч возобновлен
80'
Костич Филип получил травму и заменен. Виллемс Джетро выходит на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Хорошую попытку сделал Бельфодиль Исхак. Удар в створ, но вратарь начеку
79'
Нелсон Райс из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
78'
Хоффенхайм контролирует мяч.
78'
Хорошую попытку сделал Шульц Нико. Удар в створ, но вратарь начеку
78'
Нелсон Райс из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
77'
Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
77'
Грифо Винченцо из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
77'
Грифо Винченцо из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
77'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
76'
Хасебе Макото получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
76'
Хасебе Макото задерживает мяч рукой
76'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Жоэлинтон из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Халлер Себастьен
75'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
74'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
74'
Нелсон Райс не смог попасть в створ ударом издали
74'
Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
73'
Де Гузман Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Грифо Винченцо из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Костич Филип
73'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Отличные скиллы показывает Костич Филип, обводя своих соперников
72'
Де Гузман Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Грифо Винченцо из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
71'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
71'
Шанс! Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм пробил головой, но мимо
71'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
71'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
71'
Бренет Джошуа из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
70'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
70'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Матч возобновлен
69'
Йович Лука получил травму и заменен. Халлер Себастьен выходит на поле.
Травма, повреждение
69'
Ох, нехорошо это выглядит. Йович Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
69'
Йович Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
68'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
68'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
68'
Демирбай Керем нанес удар издали, а Трапп Кевин отбил его обратно в игру!
68'
Русс Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
67'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
66'
Тактическая замена. Акпогума Кевин уходит с поля и его заменяет Жоэлинтон
66'
Грифо Винченцо из команды Хоффенхайм не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
66'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
66'
Йович Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
65'
Контроль мяча: [team1]: 79%, [team2]: 21%.
64'
Ребич Анте получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
64'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр играет слишком грубо. Акпогума Кевин оказался на газоне.
64'
Хорошую попытку сделал Сцалай Адам. Удар в створ, но вратарь начеку
64'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
64'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
63'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Вратарь парирует удар, который нанес Ребич Анте, и мяч снова в игре
62'
Отличные скиллы показывает Ребич Анте, обводя своих соперников
62'
Айнтрахт Фр начинает контратаку
62'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Йович Лука из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Нелсон Райс
60'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
60'
Тактическая замена. Гриллич Флориан уходит с поля и его заменяет Нелсон Райс
Фол, нарушение
60'
Бельфодиль Исхак наказан за толчок Трапп Кевин
59'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
59'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Угловой
59'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм разыграл угловой с правого угла.
59'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
59'
Хоффенхайм имеет хороший шанс забить.
58'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
58'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Бренет Джошуа и Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм.
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Йович Лука из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Пош Штефан
57'
Отличные скиллы показывает Бренет Джошуа, обводя своих соперников
57'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Н'Дика Эван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
55'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
55'
Рефери не любит споров - именно за это Шульц Нико сейчас получил желтую
Фол, нарушение
55'
Шульц Нико задерживает мяч рукой
55'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
55'
Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Бренет Джошуа из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
54'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Отличные скиллы показывает Йович Лука, обводя своих соперников
53'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
53'
Грифо Винченцо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
52'
Тактическая замена. Биттенкорт Леонардо уходит с поля и его заменяет Грифо Винченцо
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Н'Дика Эван из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Бельфодиль Исхак
51'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
51'
Судья свистит. Демирбай Керем атаковал сзади соперника. Это Гачинович Мийат заработал своей команде штрафной
50'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
50'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Да Коста Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
49'
Да Коста Данни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Опасность! Демирбай Керем из команды Хоффенхайм отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
48'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Йович Лука забивает!
46'
Голкипер мог бы сыграть и получше
46'
Плохо сыграл Бауманн Оливер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
46'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
46'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
46'
Тактическая замена. Аллан Родригес уходит с поля и его заменяет Гачинович Мийат
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
46'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
45'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
45'
ШАНС! Ребич Анте нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Демирбай Керем из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Аллан Родригес
44'
Аллан Родригес из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
43'
Акпогума Кевин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
43'
Безумный фол. Акпогума Кевин грубо играет против соперника. Пострадал Ребич Анте
43'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Аллан Родригес из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Биттенкорт Леонардо
42'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Отличный гол забил Ребич Анте
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Йович Лука из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Пош Штефан
40'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
40'
Йович Лука сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Ребич Анте из команды команды Айнтрахт Фр.
40'
Йович Лука делает длинную передачу вперед
40'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Гриллич Флориан и попал в перекладину!
39'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
38'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
Желтая карточка
37'
Аллан Родригес получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
37'
Безумный фол. Аллан Родригес грубо играет против соперника. Пострадал Гриллич Флориан
36'
Матч возобновлен
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
35'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
35'
Демирбай Керем делает длинную передачу вперед
35'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
Фол, нарушение
35'
Фернандеш Желсон из команды Айнтрахт Фр опасно и грубо сыграл. Демирбай Керем пострадал.
35'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
34'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Де Гузман Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Аллан Родригес
33'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Сцалай Адам из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Хасебе Макото
Желтая карточка
31'
Рефери не любит споров - именно за это Ребич Анте сейчас получил желтую
Офсайд
31'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр в офсайде
31'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Фогт Кевин из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
30'
Да Коста Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
30'
Хоффенхайм контролирует мяч.
30'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Бельфодиль Исхак и попал в каркас ворот!
30'
Айнтрахт Фр начинает контратаку
30'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм делает передачу одноклубнику.
29'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
28'
Аллан Родригес из команды Айнтрахт Фр опасно и грубо сыграл. Биттенкорт Леонардо пострадал.
28'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
28'
Демирбай Керем не смог попасть в створ ударом издали
28'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
27'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
27'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр играет слишком грубо. Демирбай Керем оказался на газоне.
26'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
26'
Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
26'
Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
26'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм разыграл угловой с правого угла.
25'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
25'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
25'
Выглядело как неплохой момент. Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
24'
Отличные скиллы показывает Ребич Анте, обводя своих соперников
24'
Айнтрахт Фр начинает контратаку
24'
Матч возобновлен
24'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Фернандеш Желсон из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Демирбай Керем
23'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
23'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Хорошую попытку сделал Йович Лука. Удар в створ, но вратарь начеку
22'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Отличный пас сделал Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
22'
Аллан Родригес задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Пош Штефан из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Йович Лука
20'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
20'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
19'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Акпогума Кевин нанес удар головой, но Трапп Кевин спокойно отбил мяч.
19'
Бельфодиль Исхак из команды Хоффенхайм нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
18'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
18'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
18'
Отличные скиллы показывает Ребич Анте, обводя своих соперников
17'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
17'
Биттенкорт Леонардо не смог попасть в створ ударом издали
17'
Сцалай Адам нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
16'
Сцалай Адам нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
15'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
15'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
15'
Шульц Нико нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
13'
Хоффенхайм контролирует мяч.
13'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
13'
Де Гузман Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Судья свистит. Акпогума Кевин атаковал сзади соперника. Это Ребич Анте заработал своей команде штрафной
12'
Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
12'
Фогт Кевин делает длинную передачу вперед
11'
Хоффенхайм контролирует мяч.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Демирбай Керем
10'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
10'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
9'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Фогт Кевин делает длинную передачу вперед
8'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
8'
Хоффенхайм контролирует мяч.
7'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
7'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
Травма, повреждение
6'
Йович Лука возвращается на поле.
6'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
6'
Ох, нехорошо это выглядит. Йович Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.
5'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Травма, повреждение
5'
Йович Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
5'
Пош Штефан из команды Хоффенхайм опасно и грубо сыграл. Йович Лука пострадал.
4'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Хоффенхайм контролирует мяч.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Костич Филип из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Демирбай Керем
3'
Отличные скиллы показывает Костич Филип, обводя своих соперников
3'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
3'
Аллан Родригес из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
2'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
2'
Костич Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Фогт Кевин ошибается в защите.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Айнтрахт Фр начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wirsol Rhein-Neckar-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр
Хоффенхайм
75.4% (132)
Ничья:
22.3% (39)
Айнтрахт Фр
2.3% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Хоффенхайм:
42.3% (74)
Ничья:
16.6% (29)
Хоффенхайм:
14.9% (26)
Хоффенхайм:
8% (14)
Ничья:
5.1% (9)
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