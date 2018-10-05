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Стадион: Зрители: 42100
Вердер
2:0
Конец матча
Вольфсбург
0'
1:0
35' Гол
Классен Дэви
43' Желтая карточка
Кайнц Флориан
45' Желтая карточка
Виллиам Фуртадо
63' Желтая карточка
Гинчек Даниэль
2:0
86' Гол
Эггештайн Йоханнес
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
Вердер заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
93'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
93'
Гинчек Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Отличные скиллы показывает Виллиам Фуртадо, обводя своих соперников
93'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Эггештайн Йоханнес из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 42100 болельщиков
91'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
91'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Эггештайн Йоханнес из команды Вердер идет с мячом вперед на обострение...
90'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
90'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
90'
Гебреселассие Теодор не смог попасть в створ ударом издали
90'
Мёхвальд Кевин из команды Вердер делает пас партнеру.
90'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Виллиам Фуртадо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Писарро Клаудио из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
89'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
89'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
89'
Удар от ворот произведет Вердер
89'
Тактическая замена. Классен Дэви уходит с поля и его заменяет Мёхвальд Кевин
88'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
87'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер играет слишком грубо. Брукс Джон оказался на газоне.
86'
Писарро Клаудио сделал результативную передачу.
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Эггештайн Йоханнес изменил счет на табло!
86'
Писарро Клаудио из команды Вердер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
86'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Тактическая замена. Тиссеран Марсель уходит с поля и его заменяет Реджбекай Элвис
85'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
85'
Вольфсбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
84'
Вегхорст Ваут наказан за толчок Лангкамп Себастьян
83'
Тактическая замена. Юя Осако уходит с поля и его заменяет Эггештайн Йоханнес
Фол, нарушение
83'
Писарро Клаудио наказан за толчок Гинчек Даниэль
Угловой
83'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
83'
Руссийон Жером предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Аугустинссон Людвиг нанес удар, мяч был парирован, но Кастельс Коэн не удержал его в руках.
82'
Крузе Макс из команды Вердер делает пас партнеру.
82'
Вердер начинает контратаку
82'
Писарро Клаудио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург подал угловой слева.
82'
Лангкамп Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Арнольд Максимилиан делает длинную передачу вперед
81'
Удар от ворот произведет Вердер
81'
Виллиам Фуртадо не смог попасть в створ ударом издали
80'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
80'
Павленка Иржи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург подал угловой слева.
80'
Лангкамп Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
79'
Писарро Клаудио из команды Вердер играет слишком грубо. Брукс Джон оказался на газоне.
78'
Тактическая замена. Штеффен Ренато уходит с поля и его заменяет Блащиковский Якуб
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Гебреселассие Теодор
78'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
78'
Писарро Клаудио нанес удар, но промахнулся очень сильно.
77'
Эггештайн Максимилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Классен Дэви из команды Вердер делает пас партнеру.
77'
Писарро Клаудио из команды Вердер делает пас партнеру.
76'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
76'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
Тактическая замена. Кайнц Флориан уходит с поля и его заменяет Писарро Клаудио
75'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Травма, повреждение
75'
Ох, нехорошо это выглядит. Кайнц Флориан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
74'
Кайнц Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Кнохе Робин нанес удар головой, но Павленка Иржи спокойно отбил мяч.
74'
Штеффен Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Мойсандер Никлас из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Арнольд Максимилиан
73'
Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Тиссеран Марсель из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
73'
Брекало Йосип нанес удар издали, а Павленка Иржи отбил его обратно в игру!
73'
Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
72'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер играет слишком грубо. Арнольд Максимилиан оказался на газоне.
72'
Руссийон Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
71'
Удар от ворот произведет Вердер
71'
Гинчек Даниэль не смог попасть в створ ударом издали
71'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
71'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
71'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
70'
Классен Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
70'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Баргфреде Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой слева.
69'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
69'
Отличные скиллы показывает Брекало Йосип, обводя своих соперников
68'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
68'
Кайнц Флориан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
67'
Удар от ворот произведет Вердер
66'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
66'
Вердер контролирует мяч.
65'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
65'
Гинчек Даниэль из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Брукс Джон делает длинную передачу вперед
64'
Вольфсбург контролирует мяч.
Желтая карточка
63'
Гинчек Даниэль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
63'
Гинчек Даниэль из команды Вольфсбург толкнул локтем оппонента. Это Лангкамп Себастьян заработал фол
63'
Тиссеран Марсель из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
62'
Вольфсбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
62'
Гебреселассие Теодор наказан за толчок Кнохе Робин
Угловой
62'
Кайнц Флориан из команды Вердер подал угловой слева.
61'
Аугустинссон Людвиг мяч отрикошетил от ворот
61'
Крузе Макс из команды Вердер делает пас партнеру.
61'
Кайнц Флориан из команды Вердер делает пас партнеру.
60'
Крузе Макс нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Кайнц Флориан из команды Вердер делает пас партнеру.
60'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
60'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
59'
Тактическая замена. Малли Юнус уходит с поля и его заменяет Гинчек Даниэль
Фол, нарушение
59'
Баргфреде Филипп из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Кнохе Робин пострадал.
58'
Вольфсбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Баргфреде Филипп из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Малли Юнус
58'
Вердер контролирует мяч.
57'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Вольфсбург контролирует мяч.
56'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Удар от ворот произведет Вердер
55'
ШАНС! Брукс Джон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Эггештайн Максимилиан из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Тиссеран Марсель
54'
Вольфсбург контролирует мяч.
54'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Вольфсбург начинает контратаку
53'
Вердер контролирует мяч.
53'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Арнольд Максимилиан пробует нанести удар издали, но Павленка Иржи держит все под контролем
52'
Малли Юнус из команды Вольфсбург делает передачу одноклубнику.
52'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
52'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Классен Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
51'
Баргфреде Филипп задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Кайнц Флориан
Травма, повреждение
50'
Брекало Йосип возвращается на поле.
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Травма, повреждение
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Брекало Йосип получил травму и медбригада забирает его с поля.
49'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Вердер контролирует мяч.
47'
Баргфреде Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
47'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Баргфреде Филипп
46'
Крузе Макс из команды Вердер делает передачу одноклубнику.
46'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Желтая карточка
46'
Виллиам Фуртадо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
46'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург опасно и грубо сыграл. Классен Дэви пострадал.
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Офсайд
45'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Брекало Йосип пробует нанести удар издали, но Павленка Иржи ловит мяч
45'
Павленка Иржи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
43'
Кайнц Флориан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
43'
Безумный фол. Кайнц Флориан грубо играет против соперника. Пострадал Брекало Йосип
43'
Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
43'
Мойсандер Никлас наказан за толчок Вегхорст Ваут
43'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
42'
Баргфреде Филипп не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Юя Осако
41'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
41'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
40'
Кастельс Коэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Кайнц Флориан из команды Вердер подал угловой слева.
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
40'
Кайнц Флориан из команды Вердер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
39'
Кайнц Флориан пробует нанести удар издали, но Кастельс Коэн держит все под контролем
Офсайд
38'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург в офсайде
38'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
37'
Классен Дэви из команды Вердер делает пас партнеру.
37'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Угловой
37'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
36'
Руссийон Жером предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Описание гола
35'
Г О О О О О Л - Классен Дэви ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот
35'
Плохо сыграл Кнохе Робин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
35'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
Офсайд
35'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург в офсайде
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
34'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
33'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
32'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
32'
Шанс! Классен Дэви из команды Вердер пробил головой, но мимо
32'
Кайнц Флориан из команды Вердер делает пас партнеру.
31'
Классен Дэви нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
30'
Удар от ворот произведет Вердер
30'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
29'
Удар от ворот произведет Вердер
29'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
28'
Вольфсбург контролирует мяч.
28'
Крузе Макс пробует нанести удар издали, но Кастельс Коэн ловит мяч
28'
Кастельс Коэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Арнольд Максимилиан ошибается в защите.
27'
Вольфсбург контролирует мяч.
26'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
26'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
25'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург опасно и грубо сыграл. Аугустинссон Людвиг пострадал.
24'
Вегхорст Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Кайнц Флориан из команды Вердер подал угловой справа.
24'
Брукс Джон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Кайнц Флориан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
23'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
23'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
21'
Вегхорст Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Кайнц Флориан из команды Вердер подал угловой справа.
21'
Крузе Макс мяч отрикошетил от ворот
20'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает отличный кросс...
20'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
20'
Баргфреде Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Малли Юнус из команды Вольфсбург подал угловой справа.
19'
Мойсандер Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Классен Дэви из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Арнольд Максимилиан
18'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург направляет мяч в штрафную площадку, но Павленка Иржи выбегает и ловит мяч
18'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
18'
Малли Юнус из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
18'
Вольфсбург начинает контратаку
17'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Вердер контролирует мяч.
16'
Удар от ворот произведет Вердер
16'
Шанс! Брукс Джон из команды Вольфсбург пробил головой, но мимо
16'
Малли Юнус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Мойсандер Никлас наказан за толчок Штеффен Ренато
15'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
15'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Кайнц Флориан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
15'
Виллиам Фуртадо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Кайнц Флориан из команды Вердер подал угловой справа.
14'
Руссийон Жером предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Кайнц Флориан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
14'
Вердер контролирует мяч.
13'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Вегхорст Ваут нанес удар в каркас ворот!
12'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
12'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Малли Юнус нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Гебреселассие Теодор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
11'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
10'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Матч возобновлен
9'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
8'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
8'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
8'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
8'
Кайнц Флориан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Баргфреде Филипп
7'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
6'
Плохо сыграл Крузе Макс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
6'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
Угловой
6'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
6'
Аугустинссон Людвиг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
5'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Малли Юнус из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
3'
Малли Юнус из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
3'
Тиссеран Марсель наказан за толчок Крузе Макс
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Юя Осако из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Руссийон Жером
2'
Вердер контролирует мяч.
2'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Вольфсбург начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Weser-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вердер 2:0 Вольфсбург
Вердер
72.2% (135)
Ничья:
19.3% (36)
Вольфсбург
8.6% (16)

Вы не участвовали в прогнозе

Вердер:
47.6% (89)
Вердер:
14.4% (27)
Ничья:
13.4% (25)
Ничья:
4.8% (9)
Вердер:
4.3% (8)
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