Стадион: Везерштадион Зрители: 42100
2:0
Конец матча
1:0
35' ГолКлассен Дэви
43' Желтая карточкаКайнц Флориан
45' Желтая карточкаВиллиам Фуртадо
63' Желтая карточкаГинчек Даниэль
2:0
86' ГолЭггештайн Йоханнес
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вердер заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
93'
93'
Гинчек Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Отличные скиллы показывает Виллиам Фуртадо, обводя своих соперников
93'
92'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Эггештайн Йоханнес из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 42100 болельщиков
91'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
91'
90'
Эггештайн Йоханнес из команды Вердер идет с мячом вперед на обострение...
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
90'
Гебреселассие Теодор не смог попасть в створ ударом издали
90'
Мёхвальд Кевин из команды Вердер делает пас партнеру.
90'
90'
Виллиам Фуртадо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Писарро Клаудио из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
89'
89'
89'
89'
Тактическая замена. Классен Дэви уходит с поля и его заменяет Мёхвальд Кевин
88'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
87'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер играет слишком грубо. Брукс Джон оказался на газоне.
86'
Писарро Клаудио сделал результативную передачу.
86'
Г О О О О Л - Эггештайн Йоханнес изменил счет на табло!
86'
Писарро Клаудио из команды Вердер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
86'
85'
Тактическая замена. Тиссеран Марсель уходит с поля и его заменяет Реджбекай Элвис
85'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
85'
84'
Вегхорст Ваут наказан за толчок Лангкамп Себастьян
83'
Тактическая замена. Юя Осако уходит с поля и его заменяет Эггештайн Йоханнес
83'
Писарро Клаудио наказан за толчок Гинчек Даниэль
83'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
83'
82'
Аугустинссон Людвиг нанес удар, мяч был парирован, но Кастельс Коэн не удержал его в руках.
82'
Крузе Макс из команды Вердер делает пас партнеру.
82'
Вердер начинает контратаку
82'
Писарро Клаудио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург подал угловой слева.
82'
Лангкамп Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Арнольд Максимилиан делает длинную передачу вперед
81'
81'
Виллиам Фуртадо не смог попасть в створ ударом издали
80'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
80'
Павленка Иржи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург подал угловой слева.
80'
Лангкамп Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
79'
Писарро Клаудио из команды Вердер играет слишком грубо. Брукс Джон оказался на газоне.
78'
Тактическая замена. Штеффен Ренато уходит с поля и его заменяет Блащиковский Якуб
78'
Судья сигнализирует, что Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Гебреселассие Теодор
78'
78'
Писарро Клаудио нанес удар, но промахнулся очень сильно.
77'
Эггештайн Максимилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Классен Дэви из команды Вердер делает пас партнеру.
77'
Писарро Клаудио из команды Вердер делает пас партнеру.
76'
76'
76'
75'
Тактическая замена. Кайнц Флориан уходит с поля и его заменяет Писарро Клаудио
75'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
75'
Ох, нехорошо это выглядит. Кайнц Флориан получил травму и медбригада забирает его с поля.
74'
Кайнц Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Кнохе Робин нанес удар головой, но Павленка Иржи спокойно отбил мяч.
74'
Штеффен Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Судья сигнализирует, что Мойсандер Никлас из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Арнольд Максимилиан
73'
73'
Тиссеран Марсель из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
73'
Брекало Йосип нанес удар издали, а Павленка Иржи отбил его обратно в игру!
73'
73'
72'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер играет слишком грубо. Арнольд Максимилиан оказался на газоне.
72'
Руссийон Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
71'
71'
Гинчек Даниэль не смог попасть в створ ударом издали
71'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
71'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
71'
70'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
70'
Классен Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
70'
69'
69'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой слева.
69'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
69'
Отличные скиллы показывает Брекало Йосип, обводя своих соперников
68'
68'
67'
66'
66'
66'
66'
Арнольд Максимилиан наказан за толчок Эггештайн Максимилиан
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
65'
Гинчек Даниэль из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Брукс Джон делает длинную передачу вперед
64'
63'
Гинчек Даниэль получил желтую карточку от судьи
63'
Гинчек Даниэль из команды Вольфсбург толкнул локтем оппонента. Это Лангкамп Себастьян заработал фол
63'
Тиссеран Марсель из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
62'
62'
Гебреселассие Теодор наказан за толчок Кнохе Робин
62'
Кайнц Флориан из команды Вердер подал угловой слева.
61'
Аугустинссон Людвиг мяч отрикошетил от ворот
61'
Крузе Макс из команды Вердер делает пас партнеру.
61'
61'
Брекало Йосип наказан за толчок Гебреселассие Теодор
60'
Крузе Макс нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
60'
60'
59'
Тактическая замена. Малли Юнус уходит с поля и его заменяет Гинчек Даниэль
59'
Баргфреде Филипп из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Кнохе Робин пострадал.
58'
58'
Судья сигнализирует, что Баргфреде Филипп из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Малли Юнус
58'
57'
56'
56'
56'
55'
ШАНС! Брукс Джон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
55'
Судья сигнализирует, что Эггештайн Максимилиан из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Тиссеран Марсель
54'
54'
53'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Вольфсбург начинает контратаку
53'
53'
52'
Арнольд Максимилиан пробует нанести удар издали, но Павленка Иржи держит все под контролем
52'
Малли Юнус из команды Вольфсбург делает передачу одноклубнику.
52'
52'
52'
Классен Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
52'
51'
Баргфреде Филипп задерживает мяч рукой
50'
Судья сигнализирует, что Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Кайнц Флориан
50'
Брекало Йосип возвращается на поле.
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Брекало Йосип получил травму и медбригада забирает его с поля.
49'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
49'
48'
47'
47'
47'
47'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
46'
Судья сигнализирует, что Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Баргфреде Филипп
46'
Крузе Макс из команды Вердер делает передачу одноклубнику.
46'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
46'
Виллиам Фуртадо получил желтую карточку от судьи
46'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург опасно и грубо сыграл. Классен Дэви пострадал.
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
45'
Брекало Йосип пробует нанести удар издали, но Павленка Иржи ловит мяч
45'
Павленка Иржи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
43'
Кайнц Флориан получил желтую карточку от судьи
43'
Безумный фол. Кайнц Флориан грубо играет против соперника. Пострадал Брекало Йосип
43'
43'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
43'
Мойсандер Никлас наказан за толчок Вегхорст Ваут
43'
42'
Баргфреде Филипп не смог попасть в створ ударом издали
42'
Судья сигнализирует, что Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Юя Осако
41'
41'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
40'
Кастельс Коэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Кайнц Флориан из команды Вердер подал угловой слева.
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
40'
Кайнц Флориан из команды Вердер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
39'
Кайнц Флориан пробует нанести удар издали, но Кастельс Коэн держит все под контролем
38'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург в офсайде
38'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
37'
Классен Дэви из команды Вердер делает пас партнеру.
37'
37'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
36'
35'
Г О О О О О Л - Классен Дэви ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот
35'
Плохо сыграл Кнохе Робин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
35'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
35'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург в офсайде
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
34'
34'
33'
33'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
32'
32'
Шанс! Классен Дэви из команды Вердер пробил головой, но мимо
32'
31'
Классен Дэви нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
30'
30'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
29'
29'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
28'
28'
Крузе Макс пробует нанести удар издали, но Кастельс Коэн ловит мяч
28'
Кастельс Коэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Арнольд Максимилиан ошибается в защите.
27'
26'
26'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
25'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург опасно и грубо сыграл. Аугустинссон Людвиг пострадал.
24'
Вегхорст Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
Брукс Джон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
23'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
23'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
21'
Вегхорст Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
21'
Крузе Макс мяч отрикошетил от ворот
20'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает отличный кросс...
20'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
20'
19'
Малли Юнус из команды Вольфсбург подал угловой справа.
19'
Мойсандер Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
19'
Судья сигнализирует, что Классен Дэви из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Арнольд Максимилиан
18'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург направляет мяч в штрафную площадку, но Павленка Иржи выбегает и ловит мяч
18'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
18'
Малли Юнус из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
18'
Вольфсбург начинает контратаку
17'
17'
16'
16'
Шанс! Брукс Джон из команды Вольфсбург пробил головой, но мимо
16'
Малли Юнус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Мойсандер Никлас наказан за толчок Штеффен Ренато
15'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
15'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
Виллиам Фуртадо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
14'
14'
13'
13'
12'
12'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Вегхорст Ваут нанес удар в каркас ворот!
12'
12'
11'
11'
Малли Юнус нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Гебреселассие Теодор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
10'
9'
9'
9'
Матч возобновлен
9'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
8'
8'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
8'
Брекало Йосип из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
8'
8'
7'
Судья сигнализирует, что Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Баргфреде Филипп
7'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
6'
Плохо сыграл Крузе Макс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
6'
6'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
6'
Аугустинссон Людвиг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
5'
4'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Малли Юнус из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
3'
Малли Юнус из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
3'
Тиссеран Марсель наказан за толчок Крузе Макс
2'
Судья сигнализирует, что Юя Осако из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Руссийон Жером
2'
2'
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Вольфсбург начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Weser-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вердер 2:0 Вольфсбург
Вердер
72.2% (135)
Ничья:
19.3% (36)
Вольфсбург
8.6% (16)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Вердер:
47.6% (89)
1:0 Вердер:
14.4% (27)
1:1 Ничья:
13.4% (25)
2:2 Ничья:
4.8% (9)
2:0 Вердер:
4.3% (8)
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