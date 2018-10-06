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  4. Германия
  5. Бундеслига
Стадион:
Майнц
0:0
Второй тайм: 84'
Герта
0'
69' Желтая карточка
Шелбред Пер-Сильян
84'
Второй тайм
84'
Удар от ворот произведет Герта
83'
Мвене Филипп из команды Майнц сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
83'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
83'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Леки Мэттью из команды Герта отправил кросс в штрафную...
83'
Удар от ворот произведет Майнц
82'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Леки Мэттью из команды Герта отправил кросс в штрафную...
82'
Тактическая замена. Матета Жан-Филипп уходит с поля и его заменяет Абасс Исса
Фол, нарушение
82'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц опасно и грубо сыграл. Дуда Ондрей пострадал.
81'
Герта контролирует мяч.
81'
Хорошую попытку сделал Уджа Энтони. Удар в створ, но вратарь начеку
81'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
81'
Шелбред Пер-Сильян из команды Герта сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
81'
Герта контролирует мяч.
80'
Майнц контролирует мяч.
80'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
80'
Удар от ворот произведет Герта
79'
ШАНС! Баку Ридле нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
79'
Уджа Энтони из команды Майнц делает пас партнеру.
79'
Майнц начинает контратаку
79'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
79'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц опасно и грубо сыграл. Шелбред Пер-Сильян пострадал.
78'
Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
77'
Платтенхардт Марвин из команды Герта отправил кросс в штрафную...
77'
Герта контролирует мяч.
77'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
77'
Гбамин Жан-Филипп возвращается на поле.
77'
Герта контролирует мяч.
76'
Удар от ворот произведет Герта
76'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
76'
Ох, нехорошо это выглядит. Гбамин Жан-Филипп получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
76'
Гбамин Жан-Филипп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
ШАНС! Гбамин Жан-Филипп нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
75'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц играет в стеночку с партнером по команде. Матета Жан-Филипп это был.
75'
Аарон Кариколь из команды Майнц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
74'
Удар от ворот произведет Герта
74'
Тактическая замена. Дилросун Джавайро уходит с поля и его заменяет Леки Мэттью
74'
Аарон Кариколь из команды Майнц сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
74'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Платтенхардт Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
73'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
73'
Уджа Энтони из команды Майнц навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
72'
Майнц контролирует мяч.
72'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Мвене Филипп из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Дилросун Джавайро
71'
Баку Ридле из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
71'
Майнц контролирует мяч.
71'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
71'
Бель Штефан из команды Майнц сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
71'
Майнц контролирует мяч.
70'
Удар от ворот произведет Герта
70'
Шанс! Матета Жан-Филипп из команды Майнц пробил головой, но мимо
70'
Мвене Филипп из команды Майнц делает отличный кросс...
70'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Желтая карточка
69'
Шелбред Пер-Сильян - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
69'
Назначен штрафной. Пострадал Кунде Пьер, его свалил Шелбред Пер-Сильян.
69'
Майнц начинает контратаку
69'
Зельке Дейви из команды Герта сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
68'
Герта контролирует мяч.
68'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Майнц контролирует мяч.
67'
Удар от ворот произведет Герта
67'
Аарон Кариколь из команды Майнц сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
66'
Тактическая замена. Буркардт Джонатан уходит с поля и его заменяет Уджа Энтони
Фол, нарушение
66'
Дуда Ондрей из команды Герта опасно и грубо сыграл. Мвене Филипп пострадал.
66'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Удар от ворот произведет Герта
66'
Центнер Робин из команды Майнц сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
65'
Удар от ворот произведет Майнц
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
65'
Шанс! Зельке Дейви из команды Герта пробил головой, но мимо
Угловой
65'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой слева.
64'
Калу Саломон мяч отрикошетил от ворот
64'
Отличные скиллы показывает Калу Саломон, обводя своих соперников
64'
Герта контролирует мяч.
64'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Удар от ворот произведет Герта
63'
Гбамин Жан-Филипп нанес удар, но промахнулся очень сильно.
63'
Аарон Кариколь из команды Майнц делает отличный кросс...
62'
Майнц контролирует мяч.
61'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
61'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Тактическая замена. Ибишевич Ведад уходит с поля и его заменяет Зельке Дейви
60'
Герта контролирует мяч.
60'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Калу Саломон из команды Герта отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
59'
Удар от ворот произведет Майнц
58'
ШАНС! Ибишевич Ведад нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
58'
Лазаро Валентино из команды Герта делает отличный кросс...
58'
Герта контролирует мяч.
58'
Удар от ворот произведет Герта
57'
Баку Ридле не смог попасть в створ ударом издали
57'
Удар от ворот произведет Герта
57'
Гбамин Жан-Филипп нанес удар, но промахнулся очень сильно.
56'
Лустенбергер Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Буркардт Джонатан из команды Майнц забрасывает мяч в штрафную.
56'
Ибишевич Ведад из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
55'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц в офсайде
55'
Аарон Кариколь из команды Майнц делает пас партнеру.
55'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Матч возобновлен
55'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Удар от ворот произведет Герта
54'
ШАНС! Матета Жан-Филипп нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Аарон Кариколь из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
54'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Дилросун Джавайро из команды Герта сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
53'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Удар от ворот произведет Майнц
52'
Ибишевич Ведад из команды Герта наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
52'
Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Майер Арне
51'
Кунде Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Игрок из команды Герта вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
51'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой справа.
50'
Аарон Кариколь предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Дилросун Джавайро из команды Герта отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
50'
Удар от ворот произведет Герта
50'
Бель Штефан из команды Майнц наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
50'
Кунде Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Рекик Карим из команды Герта опасно и грубо сыграл. Матета Жан-Филипп пострадал.
48'
Калу Саломон из команды Герта сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
48'
Удар от ворот произведет Герта
48'
Буркардт Джонатан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
48'
Баку Ридле из команды Майнц делает пас партнеру.
48'
Баку Ридле из команды Майнц идет с мячом вперед на обострение...
48'
Майнц начинает контратаку
Угловой
48'
Дуда Ондрей из команды Герта разыграл угловой с правого угла.
47'
Калу Саломон из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
47'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц в офсайде
47'
Герта контролирует мяч.
46'
Герта контролирует мяч.
46'
Штарк Никлас получил травму и заменен. Лустенбергер Фабиан выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
46'
Лазаро Валентино из команды Герта отправил кросс в штрафную...
46'
Герта контролирует мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Мвене Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Майнц контролирует мяч.
Травма, повреждение
45'
Штарк Никлас возвращается на поле.
45'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
45'
Удар от ворот произведет Герта
45'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
45'
Ох, нехорошо это выглядит. Штарк Никлас получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
44'
Штарк Никлас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Аарон Кариколь из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Опасность предотвращена - Шелбред Пер-Сильян из команды Герта вступил в отбор удачно
43'
Буркардт Джонатан из команды Майнц идет с мячом вперед на обострение...
43'
Майнц контролирует мяч.
42'
Баку Ридле из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
Майнц контролирует мяч.
41'
Удар от ворот произведет Герта
41'
Бутьюс Жан-Поль не смог попасть в створ ударом издали
40'
Майнц контролирует мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
39'
Опасность предотвращена - Дилросун Джавайро из команды Герта вступил в отбор удачно
39'
Баку Ридле из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Буркардт Джонатан из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
39'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Мвене Филипп из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Калу Саломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Ярстейн Руне не дал случится голу! Гбамин Жан-Филипп должен был забивать, но Ярстейн Руне сделал отличный сейв
38'
Буркардт Джонатан из команды Майнц сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
37'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Майнц контролирует мяч.
37'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
37'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
37'
Калу Саломон из команды Герта сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
36'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
36'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
35'
Майнц контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
34'
Майер Арне пробует нанести удар издали, но Центнер Робин держит все под контролем
34'
Герта контролирует мяч.
34'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Кунде Пьер из команды Майнц делает неудачный навес.
33'
Майнц контролирует мяч.
32'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
Угловой
32'
Аарон Кариколь из команды Майнц подал угловой справа.
32'
Мвене Филипп из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Мвене Филипп из команды Майнц идет с мячом вперед на обострение...
31'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Майнц контролирует мяч.
30'
Удар от ворот произведет Герта
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
30'
Бутьюс Жан-Поль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
30'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц делает передачу одноклубнику.
29'
Майнц контролирует мяч.
28'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Угловой
28'
Кунде Пьер из команды Майнц подал угловой слева.
27'
Аарон Кариколь из команды Майнц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Аарон Кариколь из команды Майнц идет с мячом вперед на обострение...
27'
Удар от ворот произведет Майнц
Угловой
26'
Платтенхардт Марвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
26'
Бель Штефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
ШТАНГА! Пробил головой Ибишевич Ведад прямо в каркас ворот!
26'
Лазаро Валентино из команды Герта забрасывает мяч в штрафную.
26'
Опасность! Дуда Ондрей из команды Герта отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
26'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Дуда Ондрей из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
25'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Герта имеет хороший шанс забить.
25'
Шелбред Пер-Сильян нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Ибишевич Ведад из команды Герта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
24'
Дилросун Джавайро из команды Герта сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
24'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Удар от ворот произведет Герта
24'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
24'
Мвене Филипп из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
23'
Ибишевич Ведад из команды Герта наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
23'
Платтенхардт Марвин из команды Герта отправил кросс в штрафную...
23'
Дуда Ондрей нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Майер Арне из команды Герта сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
22'
Центнер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой слева.
22'
Кунде Пьер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
22'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой слева.
22'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Удар от ворот произведет Герта
21'
Баку Ридле из команды Майнц делает неудачный навес.
21'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
20'
Отличные скиллы показывает Матета Жан-Филипп, обводя своих соперников
20'
Майнц начинает контратаку
20'
Центнер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Калу Саломон из команды Герта отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
20'
Герта контролирует мяч.
19'
Майнц контролирует мяч.
19'
Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
19'
Калу Саломон из команды Герта отправил кросс в штрафную...
19'
Калу Саломон из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
19'
Кунде Пьер из команды Майнц сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
18'
Майнц контролирует мяч.
18'
Баку Ридле из команды Майнц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
18'
Опасность! Кунде Пьер из команды Майнц отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
18'
Майнц контролирует мяч.
17'
Удар от ворот произведет Герта
17'
Шанс! Бель Штефан из команды Майнц пробил головой, но мимо
Угловой
17'
Кунде Пьер из команды Майнц подал угловой слева.
16'
Аарон Кариколь из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Майнц контролирует мяч.
16'
Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
16'
Ибишевич Ведад из команды Герта отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
15'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
Угловой
15'
Аарон Кариколь из команды Майнц подал угловой справа.
15'
Рекик Карим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Мвене Филипп из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
14'
Майнц контролирует мяч.
14'
Рекик Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Бель Штефан из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
13'
Майнц контролирует мяч.
Фол, нарушение
13'
Буркардт Джонатан наказан за толчок Рекик Карим
12'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Герта контролирует мяч.
12'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
11'
Аарон Кариколь из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
11'
Майнц контролирует мяч.
10'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Аарон Кариколь из команды Майнц сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
10'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
10'
Отличный пас сделал Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
9'
Удар от ворот произведет Герта
9'
ШАНС! Буркардт Джонатан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
Баку Ридле из команды Майнц сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
9'
Аарон Кариколь из команды Майнц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Аарон Кариколь из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Бель Штефан из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Платтенхардт Марвин
8'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
8'
Бель Штефан из команды Майнц делает передачу одноклубнику.
Угловой
8'
Кунде Пьер из команды Майнц подал угловой слева.
7'
Рекик Карим из команды Герта хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
7'
Буркардт Джонатан из команды Майнц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
Рекик Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Аарон Кариколь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Лазаро Валентино из команды Герта поставил подножку. Пострадал Бутьюс Жан-Поль
6'
Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
6'
Калу Саломон из команды Герта отправил кросс в штрафную...
5'
Герта контролирует мяч.
5'
Майнц контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
Фол, нарушение
5'
Дуда Ондрей задерживает мяч рукой
4'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Дилросун Джавайро из команды Герта забрасывает мяч в штрафную.
4'
Плохо сыграл Бель Штефан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
4'
Лазаро Валентино из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
4'
Герта контролирует мяч.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Матета Жан-Филипп из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Лазаро Валентино
3'
Герта контролирует мяч.
3'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Бель Штефан из команды Майнц сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
2'
Майнц контролирует мяч.
2'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Шелбред Пер-Сильян
2'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Майнц контролирует мяч.
1'
Герта контролирует мяч.
1'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Майнц начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Opel Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Майнц 0:0 Герта
Майнц
24.9% (43)
Ничья:
42.2% (73)
Герта
32.9% (57)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
34.7% (60)
Герта:
19.7% (34)
Майнц:
14.5% (25)
Герта:
9.2% (16)
Майнц:
6.4% (11)
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