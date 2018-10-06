Стадион: Опель-Арена
69' Желтая карточкаШелбред Пер-Сильян
Второй тайм
84'
83'
Мвене Филипп из команды Майнц сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
83'
83'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Леки Мэттью из команды Герта отправил кросс в штрафную...
83'
82'
82'
Леки Мэттью из команды Герта отправил кросс в штрафную...
82'
Тактическая замена. Матета Жан-Филипп уходит с поля и его заменяет Абасс Исса
82'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц опасно и грубо сыграл. Дуда Ондрей пострадал.
81'
81'
Хорошую попытку сделал Уджа Энтони. Удар в створ, но вратарь начеку
81'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
81'
Шелбред Пер-Сильян из команды Герта сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
81'
80'
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
80'
79'
ШАНС! Баку Ридле нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
79'
Уджа Энтони из команды Майнц делает пас партнеру.
79'
79'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
79'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц опасно и грубо сыграл. Шелбред Пер-Сильян пострадал.
78'
Матета Жан-Филипп наказан за толчок Лустенбергер Фабиан
78'
77'
Платтенхардт Марвин из команды Герта отправил кросс в штрафную...
77'
77'
77'
Гбамин Жан-Филипп возвращается на поле.
77'
76'
76'
Матч возобновлен
76'
Ох, нехорошо это выглядит. Гбамин Жан-Филипп получил травму и медбригада забирает его с поля.
76'
Гбамин Жан-Филипп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
ШАНС! Гбамин Жан-Филипп нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
75'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц играет в стеночку с партнером по команде. Матета Жан-Филипп это был.
75'
Аарон Кариколь из команды Майнц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
74'
74'
Тактическая замена. Дилросун Джавайро уходит с поля и его заменяет Леки Мэттью
74'
74'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Платтенхардт Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
73'
73'
Уджа Энтони из команды Майнц навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
72'
72'
72'
Судья сигнализирует, что Мвене Филипп из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Дилросун Джавайро
71'
Баку Ридле из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
71'
71'
71'
Бель Штефан из команды Майнц сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
71'
70'
70'
Шанс! Матета Жан-Филипп из команды Майнц пробил головой, но мимо
70'
Мвене Филипп из команды Майнц делает отличный кросс...
70'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
69'
Шелбред Пер-Сильян - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
69'
Назначен штрафной. Пострадал Кунде Пьер, его свалил Шелбред Пер-Сильян.
69'
69'
Зельке Дейви из команды Герта сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
68'
68'
67'
67'
67'
66'
Тактическая замена. Буркардт Джонатан уходит с поля и его заменяет Уджа Энтони
66'
Дуда Ондрей из команды Герта опасно и грубо сыграл. Мвене Филипп пострадал.
66'
66'
66'
Центнер Робин из команды Майнц сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
65'
Шанс! Зельке Дейви из команды Герта пробил головой, но мимо
65'
64'
Калу Саломон мяч отрикошетил от ворот
64'
Отличные скиллы показывает Калу Саломон, обводя своих соперников
64'
64'
63'
63'
Гбамин Жан-Филипп нанес удар, но промахнулся очень сильно.
63'
Аарон Кариколь из команды Майнц делает отличный кросс...
62'
62'
Платтенхардт Марвин наказан за толчок Матета Жан-Филипп
61'
61'
61'
Тактическая замена. Ибишевич Ведад уходит с поля и его заменяет Зельке Дейви
60'
60'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
59'
58'
ШАНС! Ибишевич Ведад нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
58'
Лазаро Валентино из команды Герта делает отличный кросс...
58'
58'
57'
Баку Ридле не смог попасть в створ ударом издали
57'
57'
Гбамин Жан-Филипп нанес удар, но промахнулся очень сильно.
56'
Лустенбергер Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Буркардт Джонатан из команды Майнц забрасывает мяч в штрафную.
56'
Ибишевич Ведад из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц в офсайде
55'
Аарон Кариколь из команды Майнц делает пас партнеру.
55'
55'
Матч возобновлен
55'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
54'
ШАНС! Матета Жан-Филипп нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
54'
53'
Дилросун Джавайро из команды Герта сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
53'
53'
52'
Ибишевич Ведад из команды Герта наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
52'
Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Судья сигнализирует, что Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Майер Арне
51'
Кунде Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Игрок из команды Герта вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
51'
51'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой справа.
50'
Аарон Кариколь предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Дилросун Джавайро из команды Герта отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
50'
50'
Бель Штефан из команды Майнц наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
50'
Кунде Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Рекик Карим из команды Герта опасно и грубо сыграл. Матета Жан-Филипп пострадал.
48'
Калу Саломон из команды Герта сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
48'
48'
Буркардт Джонатан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
48'
Баку Ридле из команды Майнц делает пас партнеру.
48'
Баку Ридле из команды Майнц идет с мячом вперед на обострение...
48'
48'
Дуда Ондрей из команды Герта разыграл угловой с правого угла.
47'
Калу Саломон из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц в офсайде
47'
46'
Гбамин Жан-Филипп наказан за толчок Лазаро Валентино
46'
46'
Штарк Никлас получил травму и заменен. Лустенбергер Фабиан выходит на поле.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
46'
Лазаро Валентино из команды Герта отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Мвене Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
Штарк Никлас возвращается на поле.
45'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
45'
45'
Матч возобновлен
45'
Ох, нехорошо это выглядит. Штарк Никлас получил травму и медбригада забирает его с поля.
44'
Штарк Никлас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Аарон Кариколь из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Опасность предотвращена - Шелбред Пер-Сильян из команды Герта вступил в отбор удачно
43'
Буркардт Джонатан из команды Майнц идет с мячом вперед на обострение...
43'
42'
Баку Ридле из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
41'
41'
Бутьюс Жан-Поль не смог попасть в створ ударом издали
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
39'
Опасность предотвращена - Дилросун Джавайро из команды Герта вступил в отбор удачно
39'
Баку Ридле из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Буркардт Джонатан из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
39'
39'
Мвене Филипп из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Калу Саломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Ярстейн Руне не дал случится голу! Гбамин Жан-Филипп должен был забивать, но Ярстейн Руне сделал отличный сейв
38'
Буркардт Джонатан из команды Майнц сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
37'
37'
37'
37'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
37'
Калу Саломон из команды Герта сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
36'
36'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
34'
Майер Арне пробует нанести удар издали, но Центнер Робин держит все под контролем
34'
34'
33'
Кунде Пьер из команды Майнц делает неудачный навес.
33'
32'
32'
32'
Аарон Кариколь из команды Майнц подал угловой справа.
32'
Мвене Филипп из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Мвене Филипп из команды Майнц идет с мячом вперед на обострение...
31'
31'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
30'
Бутьюс Жан-Поль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
30'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц делает передачу одноклубнику.
29'
28'
28'
Буркардт Джонатан наказан за толчок Лазаро Валентино
28'
27'
Аарон Кариколь из команды Майнц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Аарон Кариколь из команды Майнц идет с мячом вперед на обострение...
27'
26'
Платтенхардт Марвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
26'
Бель Штефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
ШТАНГА! Пробил головой Ибишевич Ведад прямо в каркас ворот!
26'
Лазаро Валентино из команды Герта забрасывает мяч в штрафную.
26'
Опасность! Дуда Ондрей из команды Герта отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
26'
26'
Дуда Ондрей из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
25'
25'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Герта имеет хороший шанс забить.
25'
Шелбред Пер-Сильян нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Ибишевич Ведад из команды Герта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
24'
Дилросун Джавайро из команды Герта сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
24'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
24'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
24'
Мвене Филипп из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
23'
Ибишевич Ведад из команды Герта наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
23'
Платтенхардт Марвин из команды Герта отправил кросс в штрафную...
23'
Дуда Ондрей нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Майер Арне из команды Герта сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
22'
Центнер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
22'
Кунде Пьер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
22'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
21'
Баку Ридле из команды Майнц делает неудачный навес.
21'
21'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
20'
Отличные скиллы показывает Матета Жан-Филипп, обводя своих соперников
20'
20'
Центнер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
20'
19'
19'
19'
19'
Калу Саломон из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
19'
Кунде Пьер из команды Майнц сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
18'
18'
Баку Ридле из команды Майнц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
18'
Опасность! Кунде Пьер из команды Майнц отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
18'
17'
17'
Шанс! Бель Штефан из команды Майнц пробил головой, но мимо
17'
16'
Аарон Кариколь из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
16'
16'
Ибишевич Ведад из команды Герта отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
15'
15'
Аарон Кариколь из команды Майнц подал угловой справа.
15'
Рекик Карим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Мвене Филипп из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
14'
14'
Рекик Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Бель Штефан из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
13'
13'
Буркардт Джонатан наказан за толчок Рекик Карим
12'
12'
12'
11'
11'
10'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
10'
Отличный пас сделал Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
9'
9'
ШАНС! Буркардт Джонатан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
Баку Ридле из команды Майнц сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
9'
Аарон Кариколь из команды Майнц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
8'
Судья сигнализирует, что Бель Штефан из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Платтенхардт Марвин
8'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
8'
Бель Штефан из команды Майнц делает передачу одноклубнику.
8'
7'
Рекик Карим из команды Герта хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
7'
Буркардт Джонатан из команды Майнц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
Рекик Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Аарон Кариколь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Судья сигнализирует, что Лазаро Валентино из команды Герта поставил подножку. Пострадал Бутьюс Жан-Поль
6'
6'
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
5'
Дуда Ондрей задерживает мяч рукой
4'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Дилросун Джавайро из команды Герта забрасывает мяч в штрафную.
4'
Плохо сыграл Бель Штефан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
4'
Лазаро Валентино из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
4'
4'
Судья сигнализирует, что Матета Жан-Филипп из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Лазаро Валентино
3'
3'
3'
Бель Штефан из команды Майнц сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
2'
2'
2'
Судья сигнализирует, что Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Шелбред Пер-Сильян
2'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
1'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Майнц начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Opel Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Майнц 0:0 Герта
Майнц
24.9% (43)
Ничья:
42.2% (73)
Герта
32.9% (57)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
34.7% (60)
1:2 Герта:
19.7% (34)
2:1 Майнц:
14.5% (25)
0:1 Герта:
9.2% (16)
1:0 Майнц:
6.4% (11)
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