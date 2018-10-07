Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг) Зрители: 37389
6:0
Конец матча
1:0
3' ГолКампль Кевин
2:0
7' ГолПоульсен Юссуф
3:0
21' ГолЗабитцер Марсель
4:0
32' ГолВернер Тимо
50' Желтая карточкаВалентини Энрико
5:0
55' ГолЗабитцер Марсель
6:0
59' ГолВернер Тимо
62' Красная карточкаЛяйбольд Тим
6:0
64' Не забитый пенальтиВернер Тимо
Второй тайм
91'
Лейпциг заслуженно побеждает в отличном матче
91'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
91'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
90'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
90'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
89'
Мукиэле Норди из команды Лейпциг играет слишком грубо. Паласиос-Мартинес Федерико оказался на газоне.
88'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Кунья Матеус из команды Лейпциг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
88'
88'
Удар от ворот произведет Лейпциг
87'
87'
87'
86'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
86'
86'
Мукиэле Норди из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
Забитцер Марсель нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
84'
Бредлов Фабиан взял и забрал мяч на выходе
84'
84'
Лейпциг имеет хороший шанс забить.
83'
Бауэр Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг подал угловой справа.
83'
Лёвен Эдуард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Огюстен Жан-Кевин из команды Лейпциг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
82'
Удар от ворот произведет Лейпциг
82'
82'
Тактическая замена. Валентини Энрико уходит с поля и его заменяет Бауэр Роберт
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 37389 болельщиков
80'
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
80'
Демме Диего из команды Лейпциг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
79'
79'
79'
Кунья Матеус мяч отрикошетил от ворот
79'
Отличные скиллы показывает Кунья Матеус, обводя своих соперников
78'
Судья сигнализирует, что Кнёлль Тёрлес из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Ильзанкер Штефан
78'
Лейпциг контролирует мяч.
77'
77'
Шанс! Вернер Тимо из команды Лейпциг пробил головой, но мимо
76'
Хальстенберг Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Тактическая замена. Форсберг Эмиль уходит с поля и его заменяет Кунья Матеус
76'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
75'
Лёвен Эдуард наказан за толчок Мукиэле Норди
75'
Гулач Петер взял и забрал мяч на выходе
75'
Марграйттер Георг делает длинную передачу вперед
74'
74'
73'
Судья сигнализирует, что Ильзанкер Штефан из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Беренс Ханно
73'
73'
73'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
72'
71'
Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
70'
70'
70'
Лейпциг нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
70'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
69'
ШТАНГА! Пробил головой Орбан Вилли прямо в каркас ворот!
69'
69'
Мюль Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
68'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг опасно и грубо сыграл. Мукиэле Норди пострадал.
68'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг в офсайде
68'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг делает пас партнеру.
67'
67'
Судья сигнализирует, что Паласиос-Мартинес Федерико из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Огюстен Жан-Кевин
66'
Демме Диего наказан за толчок Петрак Ондржей
66'
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
65'
Лёвен Эдуард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Вернер Тимо из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
65'
65'
Ильзанкер Штефан из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
64'
64'
Тактическая замена. Поульсен Юссуф уходит с поля и его заменяет Огюстен Жан-Кевин
64'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
64'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Вернер Тимо взялся за удар, но Бредлов Фабиан заблокировал его!
62'
УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Ляйбольд Тим удален с поля!
62'
ПЕНАЛЬТИ! - Ляйбольд Тим дергает за футболку соперника (это был Вернер Тимо) и рефери назначает пенальти!
62'
Отличные скиллы показывает Вернер Тимо, обводя своих соперников
62'
Вернер Тимо из команды Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
62'
Лейпциг начинает контратаку
62'
Лёвен Эдуард нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Поульсен Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг подал угловой справа.
62'
Беренс Ханно мяч отрикошетил от ворот
60'
Тактическая замена. Кубо Юя уходит с поля и его заменяет Кнёлль Тёрлес
60'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
59'
Г О О О О Л - Вернер Тимо забивает!
59'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
59'
Отличные скиллы показывает Поульсен Юссуф, обводя своих соперников
58'
Гулач Петер взял и забрал мяч на выходе
58'
Лёвен Эдуард из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
58'
56'
56'
Судья сигнализирует, что Мукиэле Норди из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Беренс Ханно
55'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
55'
Хальстенберг Марсель сделал результативную передачу.
55'
Г О О О О Л - Забитцер Марсель из команды Лейпциг переиграл вратаря дальним ударом!
55'
Валентини Энрико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
54'
Марграйттер Георг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
54'
Демме Диего из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
53'
Удар от ворот произведет Лейпциг
53'
Какой промах! Исхак Микаэль имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
53'
Лёвен Эдуард из команды Нюрнберг делает отличный кросс...
51'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг в офсайде
51'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
50'
Валентини Энрико - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
50'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг играет слишком грубо. Форсберг Эмиль оказался на газоне.
50'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
50'
50'
Мюль Лукас из команды Нюрнберг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
49'
Вернер Тимо из команды Лейпциг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
49'
49'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
48'
Матч возобновлен
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Петрак Ондржей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
47'
Лейпциг контролирует мяч.
46'
Лёвен Эдуард из команды Нюрнберг опасно и грубо сыграл. Демме Диего пострадал.
46'
Тактическая замена. Кампль Кевин уходит с поля и его заменяет Ильзанкер Штефан
46'
Тактическая замена. Мисиджан Вирджил уходит с поля и его заменяет Паласиос-Мартинес Федерико
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Лейпциг играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
46'
Беренс Ханно из команды Нюрнберг опасно и грубо сыграл. Гулач Петер пострадал.
46'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг делает передачу одноклубнику.
46'
Валентини Энрико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
45'
Безумный фол. Хальстенберг Марсель грубо играет против соперника. Пострадал Валентини Энрико
44'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
43'
Хальстенберг Марсель нанес удар, но промахнулся очень сильно.
43'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг забрасывает мяч в штрафную.
42'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
41'
Судья сигнализирует, что Кампль Кевин из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Петрак Ондржей
41'
Форсберг Эмиль из команды Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Лейпциг имеет хороший шанс забить.
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
39'
Лейпциг контролирует мяч.
39'
Юпамекано Део выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
38'
Соперник делает почти голевой пас, но Гулач Петер из команды Лейпциг начеку и спасает ситуацию.
38'
Кампль Кевин из команды Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
38'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
37'
37'
Плохо сыграл Ляйбольд Тим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
37'
Форсберг Эмиль из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
36'
Петрак Ондржей из команды Нюрнберг играет слишком грубо. Форсберг Эмиль оказался на газоне.
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
35'
Беренс Ханно наказан за толчок Мукиэле Норди
35'
Вернер Тимо из команды Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
Лейпциг начинает контратаку
34'
34'
32'
Г О О О О Л - Вернер Тимо забивает!
32'
Форсберг Эмиль нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг играет слишком грубо. Мисиджан Вирджил оказался на газоне.
31'
Лейпциг контролирует мяч.
30'
30'
Кампль Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
29'
28'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
28'
ШАНС! Орбан Вилли нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
Головой пробил Орбан Вилли, но голкипер отбил его в поле!
27'
Кампль Кевин из команды Лейпциг подал угловой справа.
27'
Ляйбольд Тим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
26'
26'
Судья сигнализирует, что Юпамекано Део из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Петрак Ондржей
26'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
25'
Вернер Тимо из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
25'
Лейпциг контролирует мяч.
24'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
24'
Лейпциг нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
23'
23'
Забитцер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
23'
Демме Диего из команды Лейпциг опасно и грубо сыграл. Мисиджан Вирджил пострадал.
22'
Судья сигнализирует, что Форсберг Эмиль из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Петрак Ондржей
22'
Отличный гол забил Забитцер Марсель
21'
Кампль Кевин сделал результативную передачу.
21'
Г О О О О Л - Забитцер Марсель изменил счет на табло!
21'
Кампль Кевин разрезает оборону соперника отличным пасом
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
20'
20'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Ляйбольд Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
Форсберг Эмиль мяч отрикошетил от ворот
19'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Судья сигнализирует, что Форсберг Эмиль из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Кубо Юя
17'
17'
Кампль Кевин из команды Лейпциг в офсайде
16'
Форсберг Эмиль из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
16'
Лейпциг имеет хороший шанс забить.
15'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
15'
Лейпциг контролирует мяч.
15'
Исхак Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Хальстенберг Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Судья сигнализирует, что Кубо Юя из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Хальстенберг Марсель
14'
Судья сигнализирует, что Кубо Юя из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Вернер Тимо
13'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Отличный пас сделал Мукиэле Норди из команды Лейпциг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
12'
Лейпциг имеет хороший шанс забить.
12'
11'
Лейпциг контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
10'
10'
Забитцер Марсель нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
9'
Лейпциг контролирует мяч.
9'
7'
Г О О О О Л - Поульсен Юссуф забивает!
7'
Вернер Тимо из команды Лейпциг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
7'
Отличные скиллы показывает Вернер Тимо, обводя своих соперников
6'
Вернер Тимо из команды Лейпциг в офсайде
6'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг делает пас партнеру.
5'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
4'
3'
Г О О О О Л - Кампль Кевин забивает!
3'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
3'
Вернер Тимо из команды Лейпциг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
3'
Вернер Тимо из команды Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
3'
Лейпциг начинает контратаку
3'
3'
Удар от ворот произведет Лейпциг
2'
Игрок из команды Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
2'
2'
1'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Лейпциг начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 6:0 Нюрнберг
РБ Лейпциг
94.2% (161)
Ничья:
4.1% (7)
Нюрнберг
1.8% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 РБ Лейпциг:
33.9% (58)
2:0 РБ Лейпциг:
32.7% (56)
1:0 РБ Лейпциг:
15.2% (26)
3:1 РБ Лейпциг:
7% (12)
1:1 Ничья:
2.3% (4)
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