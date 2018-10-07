  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига
Стадион: Зрители: 37389
РБ Лейпциг
6:0
Конец матча
Нюрнберг
0'
1:0
3' Гол
Кампль Кевин
2:0
7' Гол
Поульсен Юссуф
3:0
21' Гол
Забитцер Марсель
4:0
32' Гол
Вернер Тимо
50' Желтая карточка
Валентини Энрико
5:0
55' Гол
Забитцер Марсель
6:0
59' Гол
Вернер Тимо
62' Красная карточка
Ляйбольд Тим
6:0
64' Не забитый пенальти
Вернер Тимо
90'+1
Второй тайм
91'
Лейпциг заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
91'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
91'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
90'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
90'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
89'
Мукиэле Норди из команды Лейпциг играет слишком грубо. Паласиос-Мартинес Федерико оказался на газоне.
88'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Кунья Матеус из команды Лейпциг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
88'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
88'
Удар от ворот произведет Лейпциг
87'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
87'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Мукиэле Норди из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
86'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
86'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
86'
Мукиэле Норди из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
Забитцер Марсель нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
84'
Бредлов Фабиан взял и забрал мяч на выходе
84'
Мукиэле Норди из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
84'
Лейпциг имеет хороший шанс забить.
83'
Бауэр Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг подал угловой справа.
83'
Лёвен Эдуард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Огюстен Жан-Кевин из команды Лейпциг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
82'
Удар от ворот произведет Лейпциг
82'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Тактическая замена. Валентини Энрико уходит с поля и его заменяет Бауэр Роберт
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 37389 болельщиков
80'
Нюрнберг контролирует мяч.
80'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
80'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
80'
Демме Диего из команды Лейпциг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
79'
Марграйттер Георг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг подал угловой слева.
79'
Кунья Матеус мяч отрикошетил от ворот
79'
Отличные скиллы показывает Кунья Матеус, обводя своих соперников
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Кнёлль Тёрлес из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Ильзанкер Штефан
78'
Лейпциг контролирует мяч.
77'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
77'
Шанс! Вернер Тимо из команды Лейпциг пробил головой, но мимо
76'
Хальстенберг Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Тактическая замена. Форсберг Эмиль уходит с поля и его заменяет Кунья Матеус
76'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Фол, нарушение
75'
Лёвен Эдуард наказан за толчок Мукиэле Норди
75'
Гулач Петер взял и забрал мяч на выходе
75'
Марграйттер Георг делает длинную передачу вперед
74'
Нюрнберг контролирует мяч.
74'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Ильзанкер Штефан из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Беренс Ханно
73'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Мукиэле Норди из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
73'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Марграйттер Георг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
71'
Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
70'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Лейпциг нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
70'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
69'
ШТАНГА! Пробил головой Орбан Вилли прямо в каркас ворот!
Угловой
69'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг подал угловой слева.
69'
Мюль Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
68'
Исхак Микаэль из команды Нюрнберг опасно и грубо сыграл. Мукиэле Норди пострадал.
Офсайд
68'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг в офсайде
68'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг делает пас партнеру.
67'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Паласиос-Мартинес Федерико из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Огюстен Жан-Кевин
Фол, нарушение
66'
Демме Диего наказан за толчок Петрак Ондржей
66'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
66'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
65'
Лёвен Эдуард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Вернер Тимо из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
65'
Марграйттер Георг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Ильзанкер Штефан из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
64'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
64'
Тактическая замена. Поульсен Юссуф уходит с поля и его заменяет Огюстен Жан-Кевин
64'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Описание гола
64'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Вернер Тимо взялся за удар, но Бредлов Фабиан заблокировал его!
62'
УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Ляйбольд Тим удален с поля!
Фол, нарушение
62'
ПЕНАЛЬТИ! - Ляйбольд Тим дергает за футболку соперника (это был Вернер Тимо) и рефери назначает пенальти!
62'
Отличные скиллы показывает Вернер Тимо, обводя своих соперников
62'
Вернер Тимо из команды Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
62'
Лейпциг начинает контратаку
62'
Лёвен Эдуард нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Поульсен Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг подал угловой справа.
62'
Беренс Ханно мяч отрикошетил от ворот
60'
Тактическая замена. Кубо Юя уходит с поля и его заменяет Кнёлль Тёрлес
60'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Вернер Тимо забивает!
59'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
59'
Отличные скиллы показывает Поульсен Юссуф, обводя своих соперников
58'
Гулач Петер взял и забрал мяч на выходе
58'
Лёвен Эдуард из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
58'
Нюрнберг контролирует мяч.
56'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Мукиэле Норди из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Беренс Ханно
55'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
55'
Хальстенберг Марсель сделал результативную передачу.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Забитцер Марсель из команды Лейпциг переиграл вратаря дальним ударом!
55'
Валентини Энрико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг подал угловой слева.
54'
Марграйттер Георг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Марграйттер Георг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Демме Диего из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
53'
Удар от ворот произведет Лейпциг
53'
Какой промах! Исхак Микаэль имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
53'
Лёвен Эдуард из команды Нюрнберг делает отличный кросс...
Офсайд
51'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг в офсайде
51'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
50'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Желтая карточка
50'
Валентини Энрико - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
50'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг играет слишком грубо. Форсберг Эмиль оказался на газоне.
50'
Валентини Энрико из команды Нюрнберг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
50'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Мюль Лукас из команды Нюрнберг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
49'
Вернер Тимо из команды Лейпциг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
49'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
49'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Матч возобновлен
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Петрак Ондржей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Мукиэле Норди из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
47'
Лейпциг контролирует мяч.
Фол, нарушение
46'
Лёвен Эдуард из команды Нюрнберг опасно и грубо сыграл. Демме Диего пострадал.
46'
Тактическая замена. Кампль Кевин уходит с поля и его заменяет Ильзанкер Штефан
46'
Тактическая замена. Мисиджан Вирджил уходит с поля и его заменяет Паласиос-Мартинес Федерико
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Лейпциг играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
46'
Беренс Ханно из команды Нюрнберг опасно и грубо сыграл. Гулач Петер пострадал.
46'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг делает передачу одноклубнику.
46'
Валентини Энрико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
45'
Безумный фол. Хальстенберг Марсель грубо играет против соперника. Пострадал Валентини Энрико
44'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
43'
Хальстенберг Марсель нанес удар, но промахнулся очень сильно.
43'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг забрасывает мяч в штрафную.
42'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Кампль Кевин из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Петрак Ондржей
41'
Форсберг Эмиль из команды Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Лейпциг имеет хороший шанс забить.
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
39'
Лейпциг контролирует мяч.
39'
Юпамекано Део выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
38'
Соперник делает почти голевой пас, но Гулач Петер из команды Лейпциг начеку и спасает ситуацию.
38'
Кампль Кевин из команды Лейпциг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Марграйттер Георг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Мукиэле Норди из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
37'
Плохо сыграл Ляйбольд Тим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
37'
Форсберг Эмиль из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
36'
Петрак Ондржей из команды Нюрнберг играет слишком грубо. Форсберг Эмиль оказался на газоне.
35'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
35'
Беренс Ханно наказан за толчок Мукиэле Норди
35'
Вернер Тимо из команды Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
Лейпциг начинает контратаку
34'
Нюрнберг контролирует мяч.
34'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Вернер Тимо забивает!
32'
Форсберг Эмиль нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
32'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг играет слишком грубо. Мисиджан Вирджил оказался на газоне.
31'
Лейпциг контролирует мяч.
30'
Нюрнберг контролирует мяч.
30'
Кампль Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
29'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
28'
ШАНС! Орбан Вилли нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
Головой пробил Орбан Вилли, но голкипер отбил его в поле!
Угловой
27'
Кампль Кевин из команды Лейпциг подал угловой справа.
27'
Ляйбольд Тим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Юпамекано Део из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Петрак Ондржей
26'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Марграйттер Георг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Вернер Тимо из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
25'
Лейпциг контролирует мяч.
24'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
24'
Лейпциг нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
23'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Забитцер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
23'
Демме Диего из команды Лейпциг опасно и грубо сыграл. Мисиджан Вирджил пострадал.
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Форсберг Эмиль из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Петрак Ондржей
22'
Отличный гол забил Забитцер Марсель
21'
Кампль Кевин сделал результативную передачу.
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Забитцер Марсель изменил счет на табло!
21'
Кампль Кевин разрезает оборону соперника отличным пасом
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
20'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Ляйбольд Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг подал угловой слева.
19'
Форсберг Эмиль мяч отрикошетил от ворот
19'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Форсберг Эмиль из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Кубо Юя
17'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
17'
Кампль Кевин из команды Лейпциг в офсайде
16'
Форсберг Эмиль из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
16'
Лейпциг имеет хороший шанс забить.
15'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
15'
Лейпциг контролирует мяч.
15'
Исхак Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Хальстенберг Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Кубо Юя из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Хальстенберг Марсель
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Кубо Юя из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Вернер Тимо
13'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Отличный пас сделал Мукиэле Норди из команды Лейпциг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
12'
Лейпциг имеет хороший шанс забить.
12'
Нюрнберг контролирует мяч.
11'
Лейпциг контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
10'
Нюрнберг контролирует мяч.
10'
Забитцер Марсель нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
9'
Лейпциг контролирует мяч.
9'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Поульсен Юссуф забивает!
7'
Вернер Тимо из команды Лейпциг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
7'
Отличные скиллы показывает Вернер Тимо, обводя своих соперников
Офсайд
6'
Вернер Тимо из команды Лейпциг в офсайде
6'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг делает пас партнеру.
5'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
4'
Нюрнберг контролирует мяч.
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Кампль Кевин забивает!
3'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
3'
Вернер Тимо из команды Лейпциг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
3'
Вернер Тимо из команды Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
3'
Лейпциг начинает контратаку
3'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Удар от ворот произведет Лейпциг
2'
Игрок из команды Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
2'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Нюрнберг контролирует мяч.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Лейпциг начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 6:0 Нюрнберг
РБ Лейпциг
94.2% (161)
Ничья:
4.1% (7)
Нюрнберг
1.8% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

РБ Лейпциг:
33.9% (58)
РБ Лейпциг:
32.7% (56)
РБ Лейпциг:
15.2% (26)
РБ Лейпциг:
7% (12)
Ничья:
2.3% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация