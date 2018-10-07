Стадион: Шварцвальд
48' Желтая карточкаКюблер Лукас
62' Желтая карточкаКор Доминик
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Второй тайм
62'
Кор Доминик получил желтую карточку от судьи
61'
Судья сигнализирует, что Кор Доминик из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Шаллаи Роланд
61'
60'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург в офсайде
60'
Гондорф Жером нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Плохо сыграл Та Джонатан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
60'
Франц Майк из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
59'
59'
Шанс! Аларио Лукас из команды Байер Л пробил головой, но мимо
59'
Фолланд Кевин из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
59'
Аларио Лукас из команды Байер Л сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
58'
Вайзер Митчелл из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
58'
58'
58'
Брандт Юлиан нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Венделл Боргес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Судья свистит. Шаллаи Роланд атаковал сзади соперника. Это Фолланд Кевин заработал своей команде штрафной
56'
56'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
55'
Хайнц Доминик нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
55'
Гондорф Жером из команды Фрайбург подал угловой слева.
55'
Шаллаи Роланд не смог попасть в створ ударом издали
55'
Та Джонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Шаллаи Роланд из команды Фрайбург идет с мячом вперед на обострение...
54'
53'
53'
Плохо сыграл Вальдшмидт Лука - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
53'
Та Джонатан делает длинную передачу вперед
53'
Аларио Лукас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
53'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает пас партнеру.
53'
53'
Кор Доминик из команды Байер Л отдал передачу, которая была заблокирована.
53'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Кор Доминик и Венделл Боргес из команды Байер Л.
52'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
Фрайбург контролирует мяч.
50'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
49'
Матч возобновлен
49'
Хавец Кай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Кюблер Лукас получил желтую карточку от судьи
48'
Судья сигнализирует, что Кюблер Лукас из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Хавец Кай
48'
48'
Гондорф Жером из команды Фрайбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Вайзер Митчелл наказан за толчок Шаллаи Роланд
46'
46'
Тактическая замена. Гульде Мануэль уходит с поля и его заменяет Вальдшмидт Лука
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
46'
Брандт Юлиан из команды Байер Л сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
46'
Игрок из команды Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
44'
Гондорф Жером из команды Фрайбург играет слишком грубо. Аларио Лукас оказался на газоне.
44'
44'
44'
Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург навешивает в штрафную с рикошетом.
43'
43'
Хавец Кай нанес удар чуть мимо. Близко!
43'
42'
ШАНС! Аларио Лукас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
42'
Байер Л начинает контратаку
42'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
42'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург идет с мячом вперед на обострение...
41'
41'
Опасность! Хаберер Яник из команды Фрайбург отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
40'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
39'
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
38'
Нидерлехнер Флориан получил травму и заменен. Хаберер Яник выходит на поле.
37'
Нидерлехнер Флориан возвращается на поле.
37'
Венделл Боргес из команды Байер Л делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
Брандт Юлиан пробил со штрафного прямо в стенку
36'
Гондорф Жером задерживает мяч рукой
36'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Вайзер Митчелл из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
35'
Венделл Боргес из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Нидерлехнер Флориан получил травму и медбригада забирает его с поля.
34'
34'
Судья сигнализирует, что Аларио Лукас из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Нидерлехнер Флориан
34'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
33'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург подал угловой слева.
33'
Бендер Свен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Франц Майк из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
32'
Шаллаи Роланд из команды Фрайбург в офсайде
31'
31'
30'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург в офсайде
30'
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Кор Доминик не смог попасть в створ ударом издали
29'
Та Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Плохо сыграл Кох Робин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
29'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой справа.
28'
Гульде Мануэль ошибается в защите.
28'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
27'
Фолланд Кевин не смог попасть в створ ударом издали
27'
26'
26'
Судья сигнализирует, что Брандт Юлиан из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Гондорф Жером
25'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
25'
Хайнц Доминик из команды Фрайбург в офсайде
25'
Гондорф Жером навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Бендер Свен наказан за толчок Гондорф Жером
24'
23'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
23'
23'
22'
Гондорф Жером задерживает мяч рукой
22'
Плохо сыграл Бендер Свен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
22'
Игрок из команды Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
21'
21'
Драгович Александр не смог попасть в створ ударом издали
20'
Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
20'
19'
Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Хавец Кай пробил со штрафного прямо в стенку
18'
Судья сигнализирует, что Хайнц Доминик из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Фолланд Кевин
16'
Судья сигнализирует, что Кор Доминик из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Шаллаи Роланд
16'
Драгович Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Франц Майк из команды Фрайбург сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
16'
Плохо сыграл Венделл Боргес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
16'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
15'
15'
14'
14'
13'
Судья сигнализирует, что Хёфлер Николас из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Фолланд Кевин
13'
11'
11'
Судья сигнализирует, что Венделл Боргес из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Кюблер Лукас
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
9'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Бендер Свен наказан за толчок Хайнц Доминик
9'
Брандт Юлиан из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
9'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой слева.
8'
Кох Робин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
7'
6'
Фолланд Кевин из команды Байер Л навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
5'
Контроль мяча: [team1]: 7%, [team2]: 93%.
5'
5'
5'
Кюблер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Та Джонатан из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
4'
4'
Шволов Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Брандт Юлиан из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
4'
Кюблер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой слева.
4'
Кор Доминик мяч отрикошетил от ворот
4'
Кор Доминик из команды Байер Л идет с мячом вперед на обострение...
3'
2'
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Байер Л начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Schwarzwald-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Фрайбург 0:0 Байер Л
Фрайбург
18% (31)
Ничья:
29.1% (50)
Байер Л
52.9% (91)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Байер Л:
39.5% (68)
1:1 Ничья:
23.3% (40)
2:1 Фрайбург:
13.4% (23)
0:1 Байер Л:
6.4% (11)
2:2 Ничья:
4.7% (8)
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