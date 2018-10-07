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Стадион: Зрители: 3600
Грасcхоппер
2:1
Конец матча
Лугано
0'
0:1
6' Гол
Боттани Маттиа
1:1
11' Гол в свои ворота
Човило Мирослав
15' Желтая карточка
Джуричин Марко
16' Желтая карточка
Да Коста Давид
2:1
21' Пенальти
Хольцхаузер Рафаэль
21' Желтая карточка
Яо Элож
27' Желтая карточка
Боттани Маттиа
2:1
66' Не забитый пенальти
Сигурьонссон Рунар
82' Желтая карточка
Саббатини Джонатан
90'+8
Второй тайм
90'
Грасcхоппер делает замену. Хольцхаузер Рафаэль уходит с поля, а Зесигер Седрик выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Грасcхоппер делает замену. Нгой Жульен уходит с поля, а Пинга Аймери выходит на его замену.
83'
Грасcхоппер делает замену. Хеффрен Суарес уходит с поля, а Таипи Гьелбрим выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Саббатини Джонатан получил желтую карточку от судьи
77'
Лугано делает замену. Edoardo Masciangelo уходит с поля, а Чрнигой Домен выходит на его замену.
73'
Лугано делает замену. Боттани Маттиа уходит с поля, а Фазлиу Валон выходит на его замену.
70'
Лугано делает замену. Човило Мирослав уходит с поля, а Брлек Петар выходит на его замену.
Описание гола
66'
ОН ПРОМАЗАЛ - Сигурьонссон Рунар пробил пенальти, но не смог забить!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
27'
Боттани Маттиа получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
21'
Яо Элож получил желтую карточку от судьи
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Хольцхаузер Рафаэль из команды Грасcхоппер забивает с точки!
Желтая карточка
16'
Да Коста Давид получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
15'
Джуричин Марко получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Човило Мирослав уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Боттани Маттиа бьет в цель!
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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