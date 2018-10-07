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Стадион: Летцигрунд Зрители: 3600
2:1
Конец матча
0:1
6' ГолБоттани Маттиа
1:1
11' Гол в свои воротаЧовило Мирослав
15' Желтая карточкаДжуричин Марко
16' Желтая карточкаДа Коста Давид
2:1
21' ПенальтиХольцхаузер Рафаэль
21' Желтая карточкаЯо Элож
27' Желтая карточкаБоттани Маттиа
2:1
66' Не забитый пенальтиСигурьонссон Рунар
82' Желтая карточкаСаббатини Джонатан
|
6'
0:1
11'
1:1
15'
16'
21'
2:1
21'
27'
66'
2:1
Состав команд
14
Лаванши
Нума
23
Айети
Арлинд
20
Нгой
Жульен
15
Яо
Элож
17
Вечеи
Балинт
Грасcхоппер 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Линднер Хайнц Вратарь
- 14 Лаванши Нума Защитник
- 5 Aleksandar Cvetkovic Защитник
- 23 Айети Арлинд Защитник
- 15 Думбия Сулейман Защитник
- 30 Байрами Недим Полузащитник
- 16 Хеффрен Суарес Полузащитник
- 7 Сигурьонссон Рунар Полузащитник
- 26 Хольцхаузер Рафаэль Полузащитник
- 20 Нгой Жульен Полузащитник
- 9 Джуричин Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Mateo Matic Вратарь
- 24 Лика Буджар Защитник
- 22 Зесигер Седрик Защитник
- 6 Таипи Гьелбрим Полузащитник
- 28 Petar Pusic Полузащитник
- 19 Пинга Аймери Полузащитник
- 25 Nikola Sukacev
- Главный тренер: Финк Торстен
Лугано 3-5-2
- Основной состав
- 1 Да Коста Давид Вратарь
- 15 Яо Элож Защитник
- 28 Сульмони Фульвио Защитник
- 30 Дапрела Фабио Защитник
- 11 Карлиньос Жуниор Полузащитник
- 17 Вечеи Балинт Полузащитник
- 6 Човило Мирослав Полузащитник
- 14 Саббатини Джонатан Полузащитник
- 7 Edoardo Masciangelo Полузащитник
- 10 Боттани Маттиа Нападающий
- 19 Герндт Александр Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Амузи Стэнли Защитник
- 33 Чрнигой Домен Полузащитник
- 8 Фазлиу Валон Полузащитник
- 34 Eris Abedini Полузащитник
- 20 Брлек Петар Полузащитник
- 21 Янко Марк Нападающий
- 76 Lucio Soldini
- Главный тренер: Челестини Фабио
Предыдущие игры
Грасcхоппер (последние 20 матчей: +3 =6 -11)
- 29.09.2018 Санкт-Галлен 2:1 Грасcхоппер С
- 25.09.2018 Грасcхоппер 0:2 Тун С
- 22.09.2018 Грасcхоппер 3:1 Нёвшатель Ксамакс С
- 16.09.2018 Стад де Ньон 3:1 Грасcхоппер К
- 05.09.2018 Унион Берлин 3:3 Грасcхоппер ТМК
- 02.09.2018 Люцерн 2:1 Грасcхоппер С
- 25.08.2018 Грасcхоппер 2:1 Сьон С
- 19.08.2018 Буохс 0:2 Грасcхоппер К
- 11.08.2018 Лугано 2:2 Грасcхоппер С
- 04.08.2018 Базель 4:2 Грасcхоппер С
- 28.07.2018 Грасcхоппер 0:2 Цюрих С
- 22.07.2018 Янг Бойз 2:0 Грасcхоппер С
- 17.07.2018 Грасcхоппер 1:1 Атромитос ТМК
- 14.07.2018 Альтах 2:2 Грасcхоппер ТМК
- 11.07.2018 Грасcхоппер 0:2 Зенит ТМК
- 30.06.2018 Грасcхоппер 0:0 Виль ТМК
- 23.06.2018 Грасcхоппер 1:2 Арау ТМК
- 19.05.2018 Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз С
- 13.05.2018 Люцерн 1:1 Грасcхоппер С
- 09.05.2018 Грасcхоппер 0:2 Сьон С
Лугано (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 30.09.2018 Лугано 2:2 Базель С
- 26.09.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:1 Лугано С
- 23.09.2018 Санкт-Галлен 2:2 Лугано С
- 15.09.2018 Адзурри-90 0:1 Лугано К
- 01.09.2018 Лугано 1:0 Цюрих С
- 26.08.2018 Тун 1:1 Лугано С
- 22.08.2018 Парадисо 0:2 Лугано ТМК
- 19.08.2018 Диетикон 0:4 Лугано К
- 11.08.2018 Лугано 2:2 Грасcхоппер С
- 04.08.2018 Люцерн 4:2 Лугано С
- 29.07.2018 Лугано 0:2 Янг Бойз С
- 22.07.2018 Сьон 1:2 Лугано С
- 14.07.2018 Лугано 0:3 Интер Милан ТМК
- 08.07.2018 Лугано 5:1 Беллинцона ТМК
- 30.06.2018 Лугано 4:0 Кьяссо ТМК
- 27.06.2018 Сементина 1:2 Лугано ТМК
- 19.05.2018 Лугано 1:1 Цюрих С
- 13.05.2018 Янг Бойз 3:1 Лугано С
- 10.05.2018 Лугано 2:0 Лозанна-Спорт С
- 05.05.2018 Люцерн 2:0 Лугано С
Последние игры между собой
Грасcхоппер: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 8
Лугано: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 6
- 11.08.2018 Лугано 2:2 Грасcхоппер Суперлига
- 21.04.2018 Грасcхоппер 4:3 Лугано Суперлига
- 17.02.2018 Лугано 1:0 Грасcхоппер Суперлига
- 03.12.2017 Грасcхоппер 0:1 Лугано Суперлига
- 30.11.2017 Лугано 0:0 Грасcхоппер Кубок
- 24.09.2017 Лугано 0:3 Грасcхоппер Суперлига
- 30.04.2017 Грасcхоппер 0:1 Лугано Суперлига
- 11.02.2017 Лугано 3:0 Грасcхоппер Суперлига
- 11.12.2016 Грасcхоппер 0:0 Лугано Суперлига
- 22.09.2016 Лугано 2:0 Грасcхоппер Суперлига
- 08.05.2016 Лугано 0:1 Грасcхоппер Суперлига
- 20.03.2016 Грасcхоппер 0:1 Лугано Суперлига
- 06.12.2015 Лугано 4:1 Грасcхоппер Суперлига
- 08.08.2015 Грасcхоппер 6:1 Лугано Суперлига
- 29.10.2014 Лугано 0:1 Грасcхоппер Кубок Швейцарии
- 14.11.2013 Грасcхоппер 2:2 Лугано Товарищеские матчи. Сборные
- 18.10.2009 Лугано 1:0 Грасcхоппер Кубок
Грасcхоппер
Лугано
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 10
-
8 Угловые 4
-
2 Офсайды 4
-
18 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|10
|9
|0
|1
|34 - 9
|27
|2.
|Цюрих
|10
|4
|4
|2
|10 - 10
|16
|3.
|Базель
|10
|4
|4
|2
|19 - 20
|16
|4.
|Тун
|10
|4
|3
|3
|21 - 16
|15
|5.
|Санкт-Галлен
|10
|4
|2
|4
|15 - 18
|14
|6.
|Люцерн
|10
|4
|0
|6
|15 - 18
|12
|7.
|Сьон
|10
|3
|1
|6
|17 - 20
|10
|8.
|Грасcхоппер
|10
|3
|1
|6
|13 - 19
|10
|9.
|Лугано
|10
|2
|4
|4
|14 - 18
|10
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|10
|2
|3
|5
|12 - 22
|9
Второй тайм
90'
Грасcхоппер делает замену. Хольцхаузер Рафаэль уходит с поля, а Зесигер Седрик выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Грасcхоппер делает замену. Нгой Жульен уходит с поля, а Пинга Аймери выходит на его замену.
83'
Грасcхоппер делает замену. Хеффрен Суарес уходит с поля, а Таипи Гьелбрим выходит на его замену.
82'
Саббатини Джонатан получил желтую карточку от судьи
77'
Лугано делает замену. Edoardo Masciangelo уходит с поля, а Чрнигой Домен выходит на его замену.
73'
Лугано делает замену. Боттани Маттиа уходит с поля, а Фазлиу Валон выходит на его замену.
70'
Лугано делает замену. Човило Мирослав уходит с поля, а Брлек Петар выходит на его замену.
66'
ОН ПРОМАЗАЛ - Сигурьонссон Рунар пробил пенальти, но не смог забить!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
27'
Боттани Маттиа получил желтую карточку от судьи
21'
Яо Элож получил желтую карточку от судьи
21'
Г О О О О Л - Хольцхаузер Рафаэль из команды Грасcхоппер забивает с точки!
16'
Да Коста Давид получил желтую карточку от судьи
15'
Джуричин Марко получил желтую карточку от судьи
11'
Г О О О О Л - Човило Мирослав уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
6'
Г О О О О Л - Боттани Маттиа бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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