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Стадион: Зрители: 5526
Тун
2:2
Конец матча
Цюрих
0'
20' Желтая карточка
Бангура Умару
0:1
29' Гол
Кололли Беньямин
43' Желтая карточка
Биглер Кевин
50' Желтая карточка
Кололли Беньямин
51' Желтая карточка
Каблан Крис
0:2
57' Гол
Кололли Беньямин
1:2
59' Гол
Саланович Деннис
2:2
62' Гол
Соргич Деян
81' Желтая карточка
Жанье Па-Моду
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Цюрих делает замену. Родригес Роберто уходит с поля, а Винтер Адриан выходит на его замену.
83'
Тун делает замену. Kenan Fatkic уходит с поля, а Хунцикер Николас выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Жанье Па-Моду получил желтую карточку от судьи
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Соргич Деян бьет в цель!
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Саланович Деннис бьет в цель!
57'
Тун делает замену. Тосетти Маттео уходит с поля, а Саланович Деннис выходит на его замену.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Кололли Беньямин бьет в цель!
54'
Цюрих делает замену. Сисей Ассан уходит с поля, а Одей Стивен выходит на его замену.
Желтая карточка
51'
Каблан Крис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
50'
Кололли Беньямин получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Биглер Кевин получил желтую карточку от судьи
34'
Тун делает замену. Basil Stillhart уходит с поля, а Биглер Кевин выходит на его замену.
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Кололли Беньямин бьет в цель!
Желтая карточка
20'
Бангура Умару получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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