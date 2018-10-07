- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Арена Тун Зрители: 5526
20' Желтая карточкаБангура Умару
0:1
29' ГолКололли Беньямин
43' Желтая карточкаБиглер Кевин
50' Желтая карточкаКололли Беньямин
51' Желтая карточкаКаблан Крис
0:2
57' ГолКололли Беньямин
1:2
59' ГолСаланович Деннис
2:2
62' ГолСоргич Деян
81' Желтая карточкаЖанье Па-Моду
|
20'
29'
0:1
43'
50'
51'
57'
0:2
59'
1:2
62'
2:2
81'
Состав команд
20
Каблан
Крис
14
Гельми
Рой
25
Бреше
Янник
22
Рюэгг
Кевин
99
Сисей
Ассан
Тун 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Февр Гийом Вратарь
- 20 Каблан Крис Защитник
- 14 Гельми Рой Защитник
- 34 Суттер Никола Защитник
- 7 Фаччинетти Микаэль Защитник
- 17 Хедигер Деннис Полузащитник
- 11 Тосетти Маттео Полузащитник
- 6 Kenan Fatkic Полузащитник
- 10 Basil Stillhart Полузащитник
- 33 Шпильман Марвин Полузащитник
- 9 Соргич Деян Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Руберто Франческо Вратарь
- 25 Биглер Кевин Защитник
- 37 Саланович Деннис Полузащитник
- 35 Хунцикер Николас Нападающий
- 21 Феррейру Нельсон Нападающий
- 4 Miguel Rodrigues I
- 36 Dominik Schwizer
- Главный тренер: Шнайдер Марк
Цюрих 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Бреше Янник Вратарь
- 22 Рюэгг Кевин Защитник
- 3 Махсо Андреас Защитник
- 17 Бангура Умару Защитник
- 18 Жанье Па-Моду Защитник
- 71 Крьезиу Хекуран Полузащитник
- 6 Палссон Виктор Полузащитник
- 68 Родригес Роберто Полузащитник
- 14 Домджони Тони Полузащитник
- 70 Кололли Беньямин Полузащитник
- 99 Сисей Ассан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ванин Андрис Вратарь
- 13 Неф Алайн Защитник
- 31 Крюезиу Мирлинд Защитник
- 19 Мауш Яссин Полузащитник
- 7 Винтер Адриан Полузащитник
- 15 Одей Стивен Нападающий
- 27 Шёнбахлер Марко Нападающий
- Главный тренер: Ludovic Magnin
Предыдущие игры
Тун (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 29.09.2018 Тун 1:4 Янг Бойз С
- 25.09.2018 Грасcхоппер 0:2 Тун С
- 22.09.2018 Тун 4:1 Сьон С
- 16.09.2018 Мутье 1:3 Тун К
- 02.09.2018 Базель 1:1 Тун С
- 26.08.2018 Тун 1:1 Лугано С
- 18.08.2018 FC Veyrier Sport 1:5 Тун К
- 11.08.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:5 Тун С
- 05.08.2018 Санкт-Галлен 3:2 Тун С
- 29.07.2018 Тун 2:1 Люцерн С
- 22.07.2018 Цюрих 2:1 Тун С
- 14.07.2018 Тун 4:0 Стад де Ньон ТМК
- 11.07.2018 Тун 3:2 Кьяссо ТМК
- 07.07.2018 Тун 2:3 Арау ТМК
- 07.07.2018 Тун 1:0 Виль ТМК
- 29.06.2018 Тун 3:0 Раппершвиль-Йона ТМК
- 23.06.2018 Тун 1:2 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 16.06.2018 Тун 2:1 Шаффхаузен ТМК
- 19.05.2018 Тун 1:4 Сьон С
- 09.05.2018 Тун 0:1 Цюрих С
Цюрих (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 04.10.2018 Цюрих 1:0 Лудогорец ЛЕ
- 30.09.2018 Цюрих 0:0 Нёвшатель Ксамакс С
- 27.09.2018 Сьон 1:2 Цюрих С
- 23.09.2018 Цюрих 1:0 Люцерн С
- 20.09.2018 АЕК Ларнака 0:1 Цюрих ЛЕ
- 15.09.2018 Брайтенрайн 2:4 Цюрих К
- 01.09.2018 Лугано 1:0 Цюрих С
- 26.08.2018 Цюрих 1:1 Базель С
- 18.08.2018 Конкордия 0:6 Цюрих К
- 12.08.2018 Цюрих 0:0 Санкт-Галлен С
- 05.08.2018 Янг Бойз 4:0 Цюрих С
- 28.07.2018 Грасcхоппер 0:2 Цюрих С
- 22.07.2018 Цюрих 2:1 Тун С
- 14.07.2018 Цюрих 0:0 Атромитос ТМК
- 09.07.2018 Цюрих 0:3 Бохум ТМК
- 06.07.2018 Вадуц 2:1 Цюрих ТМК
- 30.06.2018 Цюрих 4:1 Санкт-Галлен ТМК
- 27.06.2018 Цюрих 4:2 Виль ТМК
- 23.06.2018 Цюрих 1:2 Раппершвиль-Йона ТМК
- 27.05.2018 Цюрих 2:1 Янг Бойз К
Последние игры между собой
Тун: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Цюрих: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
- 22.07.2018 Цюрих 2:1 Тун Суперлига
- 09.05.2018 Тун 0:1 Цюрих Суперлига
- 04.02.2018 Цюрих 2:4 Тун Суперлига
- 29.11.2017 Цюрих 4:3 Тун Кубок
- 15.10.2017 Тун 1:3 Цюрих Суперлига
- 30.07.2017 Цюрих 2:1 Тун Суперлига
- 01.07.2017 Тун 1:1 Цюрих Товарищеские матчи. Клубы
- 01.05.2016 Тун 4:0 Цюрих Суперлига
- 05.03.2016 Цюрих 0:0 Тун Суперлига
- 12.12.2015 Тун 1:4 Цюрих Кубок
- 18.10.2015 Тун 5:1 Цюрих Суперлига
- 13.09.2015 Цюрих 3:3 Тун Суперлига
- 17.05.2015 Тун 2:2 Цюрих Суперлига
- 15.02.2015 Цюрих 0:1 Тун Суперлига
- 07.12.2014 Тун 2:1 Цюрих Суперлига
- 23.07.2014 Цюрих 2:1 Тун Суперлига
- 03.05.2014 Тун 1:2 Цюрих Суперлига
- 27.03.2014 Цюрих 0:0 Тун Кубок Швейцарии
- 16.02.2014 Цюрих 3:1 Тун Суперлига
- 03.11.2013 Тун 2:1 Цюрих Суперлига
Тун
Цюрих
-
6 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 10
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
46 Владение мячом, % 54
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|10
|9
|0
|1
|34 - 9
|27
|2.
|Цюрих
|10
|4
|4
|2
|10 - 10
|16
|3.
|Базель
|10
|4
|4
|2
|19 - 20
|16
|4.
|Тун
|10
|4
|3
|3
|21 - 16
|15
|5.
|Санкт-Галлен
|10
|4
|2
|4
|15 - 18
|14
|6.
|Люцерн
|10
|4
|0
|6
|15 - 18
|12
|7.
|Сьон
|10
|3
|1
|6
|17 - 20
|10
|8.
|Грасcхоппер
|10
|3
|1
|6
|13 - 19
|10
|9.
|Лугано
|10
|2
|4
|4
|14 - 18
|10
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|10
|2
|3
|5
|12 - 22
|9
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Цюрих делает замену. Родригес Роберто уходит с поля, а Винтер Адриан выходит на его замену.
83'
Тун делает замену. Kenan Fatkic уходит с поля, а Хунцикер Николас выходит на его замену.
81'
Жанье Па-Моду получил желтую карточку от судьи
62'
Г О О О О Л - Соргич Деян бьет в цель!
59'
Г О О О О Л - Саланович Деннис бьет в цель!
57'
Тун делает замену. Тосетти Маттео уходит с поля, а Саланович Деннис выходит на его замену.
57'
Г О О О О Л - Кололли Беньямин бьет в цель!
54'
Цюрих делает замену. Сисей Ассан уходит с поля, а Одей Стивен выходит на его замену.
51'
Каблан Крис получил желтую карточку от судьи
50'
Кололли Беньямин получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Биглер Кевин получил желтую карточку от судьи
34'
Тун делает замену. Basil Stillhart уходит с поля, а Биглер Кевин выходит на его замену.
29'
Г О О О О Л - Кололли Беньямин бьет в цель!
20'
Бангура Умару получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация