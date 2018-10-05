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  4. Англия
  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 30544
Брайтон
1:0
Конец матча
Вест Хэм
0'
1:0
25' Гол
Мюррей Гленн
33' Желтая карточка
Даффи Шейн
57' Желтая карточка
Арнаутович Марко
58' Желтая карточка
Джаханбакш Алиреза
61' Желтая карточка
Кайал Барам
88' Желтая карточка
Снодграсс Роберт
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Брайтон вырывает победу
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Фол, нарушение
96'
Арнаутович Марко наказан за толчок Райан Мэтью
95'
Лукас Перес из команды Вест Хэм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
95'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
95'
Биссума Ив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
95'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм подал угловой слева.
95'
Арнаутович Марко мяч отрикошетил от ворот
95'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
95'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм идет с мячом вперед на обострение...
95'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
94'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
94'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
94'
Удар от ворот произведет Брайтон
93'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает неудачный навес.
93'
Вест Хэм имеет хороший шанс забить.
92'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Бонг Гаэтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
92'
Бруно Сальтор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Удар от ворот произведет Брайтон
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
Как он промахнулся? Арнаутович Марко имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
91'
Лукас Перес из команды Вест Хэм делает навес прямо в штрафную.
91'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
90'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
Офсайд
90'
Локадия Юрген из команды Брайтон в офсайде
90'
Фабьянски Лукаш не дал случится голу! Искьердо Хосе должен был забивать, но Фабьянски Лукаш сделал отличный сейв
90'
Отличные скиллы показывает Искьердо Хосе, обводя своих соперников
89'
Кайал Барам из команды Брайтон идет с мячом вперед на обострение...
89'
Брайтон начинает контратаку
89'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
88'
Снодграсс Роберт получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Бонг Гаэтан
87'
Вест Хэм контролирует мяч.
87'
Удар от ворот произведет Брайтон
86'
Тактическая замена. Марч Соломон уходит с поля и его заменяет Локадия Юрген
86'
Арнаутович Марко решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
86'
Матч возобновлен
85'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
85'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
Фол, нарушение
85'
Биссума Ив из команды Брайтон играет слишком грубо. Арнаутович Марко оказался на газоне.
84'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Арнаутович Марко и Антонио Майкл из команды Вест Хэм.
84'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
83'
Тактическая замена. Ноубл Марк уходит с поля и его заменяет Снодграсс Роберт
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 30544 болельщиков
81'
Удар от ворот произведет Брайтон
80'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
80'
Прёппер Дэви получил травму и заменен. Биссума Ив выходит на поле.
80'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает неудачный навес.
80'
Кайал Барам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм подал угловой справа.
80'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Лукас Перес мяча так и не получил
79'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
79'
Ох, нехорошо это выглядит. Прёппер Дэви получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
77'
Прёппер Дэви на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
76'
О, нет. Из многообещающей позиции Лукас Перес из команды Вест Хэм наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
76'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
76'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
76'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
75'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
75'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
75'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
75'
Шанс! Мюррей Гленн из команды Брайтон пробил головой, но мимо
75'
Марч Соломон из команды Брайтон увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
74'
Кноккарт Антони из команды Брайтон делает пас партнеру.
74'
Бруно Сальтор делает длинную передачу вперед
74'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
73'
Антонио Майкл нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
73'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
73'
Шанс! Мюррей Гленн из команды Брайтон пробил головой, но мимо
Угловой
73'
Кноккарт Антони из команды Брайтон подал угловой слева.
72'
Кноккарт Антони из команды Брайтон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Марч Соломон из команды Брайтон делает пас партнеру.
72'
Кноккарт Антони из команды Брайтон делает пас партнеру.
72'
Брайтон начинает контратаку
72'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
71'
Тактическая замена. Джаханбакш Алиреза уходит с поля и его заменяет Искьердо Хосе
70'
Тактическая замена. Ярмоленко Андрей уходит с поля и его заменяет Лукас Перес
Офсайд
70'
Марч Соломон из команды Брайтон в офсайде
70'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
70'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
Кноккарт Антони из команды Брайтон делает пас партнеру.
69'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон делает пас партнеру.
69'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
68'
Бруно Сальтор из команды Брайтон в офсайде
68'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Бруно Сальтор и Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон.
67'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Райс Деклан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Кноккарт Антони навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Сабалета Пабло наказан за толчок Мюррей Гленн
66'
Удар от ворот произведет Брайтон
65'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
65'
Матч возобновлен
65'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Офсайд
64'
Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон в офсайде
64'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон делает отличный кросс...
63'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Удар от ворот произведет Брайтон
62'
Андерсон Фелипе решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
61'
Кайал Барам - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
61'
Кайал Барам из команды Брайтон играет слишком грубо. Андерсон Фелипе оказался на газоне.
61'
Кноккарт Антони ошибается в защите.
61'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Удар от ворот произведет Брайтон
60'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
60'
Тактическая замена. Обьянг Педро уходит с поля и его заменяет Антонио Майкл
59'
Какой промах! Бальбуэна Фабиан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
59'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм подал угловой слева.
59'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
59'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
58'
Джаханбакш Алиреза получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
58'
Безумный фол. Джаханбакш Алиреза грубо играет против соперника. Пострадал Сабалета Пабло
58'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм делает отличный пас, но мяч перехвачен соперником.
57'
Матч возобновлен
57'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Желтая карточка
57'
Арнаутович Марко получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
57'
Безумный фол. Арнаутович Марко грубо играет против соперника. Пострадал Данк Льюис
57'
Вест Хэм имеет хороший шанс забить.
56'
Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
56'
Марч Соломон из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
56'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
55'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Кайал Барам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм подал угловой справа.
55'
Джаханбакш Алиреза предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
54'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
54'
Мюррей Гленн наказан за толчок Сабалета Пабло
53'
Хорошую попытку сделал Арнаутович Марко. Удар в створ, но вратарь начеку
53'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Арнаутович Марко и Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм.
52'
Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе
52'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
52'
Ярмоленко Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Ярмоленко Андрей и Арнаутович Марко из команды Вест Хэм.
52'
Вест Хэм имеет хороший шанс забить.
51'
Обьянг Педро из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
50'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
50'
Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Брайтон начинает контратаку
50'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Данк Льюис из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Ярмоленко Андрей
49'
Брайтон контролирует мяч.
Фол, нарушение
49'
Ярмоленко Андрей наказан за толчок Кайал Барам
49'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
48'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Фабьянски Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Фабьянски Лукаш ошибается в защите.
46'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
46'
Марч Соломон из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
46'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
44'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе
43'
Ярмоленко Андрей из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
43'
Марч Соломон наказан за толчок Диоп Исса
43'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм подал угловой справа.
42'
Масуаку Артур мяч отрикошетил от ворот
42'
Обьянг Педро из команды Вест Хэм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
42'
Ярмоленко Андрей из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
41'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
40'
Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
40'
Мюррей Гленн из команды Брайтон делает пас партнеру.
40'
Игрок из команды Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
40'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Кайал Барам из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Ноубл Марк
Фол, нарушение
38'
Марч Соломон из команды Брайтон играет слишком грубо. Масуаку Артур оказался на газоне.
38'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
38'
Кноккарт Антони из команды Брайтон пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Масуаку Артур из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Мюррей Гленн
37'
Удар от ворот произведет Брайтон
36'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
35'
Кноккарт Антони из команды Брайтон навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Офсайд
35'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм в офсайде
34'
Ярмоленко Андрей пробует нанести удар издали, но Райан Мэтью держит все под контролем
Желтая карточка
33'
Даффи Шейн получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Даффи Шейн из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Арнаутович Марко
33'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
32'
Удар от ворот произведет Брайтон
31'
ШАНС! Обьянг Педро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
31'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
31'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает отличный кросс...
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
30'
Джаханбакш Алиреза пробует нанести удар издали, но Фабьянски Лукаш держит все под контролем
30'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Хорошую попытку сделал Ноубл Марк. Удар в створ, но вратарь начеку
29'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Арнаутович Марко мяча так и не получил
29'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
29'
Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон делает неудачный навес.
28'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Кноккарт Антони из команды Брайтон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
26'
Ярмоленко Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
25'
Кайал Барам сделал результативную передачу.
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Мюррей Гленн из команды Брайтон забил гол! Легко это для такого игрока, как Мюррей Гленн
25'
Кайал Барам из команды Брайтон делает отличный кросс...
25'
Кайал Барам из команды Брайтон идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
24'
Мюррей Гленн из команды Брайтон в офсайде
24'
Бальбуэна Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Мюррей Гленн из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
23'
Брайтон контролирует мяч.
22'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Марч Соломон из команды Брайтон идет с мячом вперед на обострение...
20'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
20'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
20'
Марч Соломон не смог попасть в створ ударом издали
20'
Брайтон начинает контратаку
20'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм делает неудачный навес.
19'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Прёппер Дэви из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Ноубл Марк
19'
Ноубл Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Бальбуэна Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Кноккарт Антони из команды Брайтон подал угловой слева.
18'
Ярмоленко Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Ярмоленко Андрей из команды Вест Хэм делает передачу одноклубнику.
17'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
16'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Марч Соломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм подал угловой справа.
16'
Матч возобновлен
16'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
16'
Обьянг Педро из команды Вест Хэм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Бруно Сальтор ошибается в защите.
16'
Райс Деклан из команды Вест Хэм наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
15'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм подал угловой справа.
15'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
15'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Ярмоленко Андрей из команды Вест Хэм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
15'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм подал угловой справа.
14'
Арнаутович Марко мяч отрикошетил от ворот
14'
Андерсон Фелипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Матч возобновлен
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Сабалета Пабло
13'
Вест Хэм имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
13'
Марч Соломон из команды Брайтон играет слишком грубо. Бальбуэна Фабиан оказался на газоне.
12'
Брайтон имеет хороший шанс забить.
12'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
10'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Райс Деклан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Игрок из команды Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
9'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
7'
Кноккарт Антони навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Райс Деклан из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Марч Соломон
5'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
5'
Хорошую попытку сделал Джаханбакш Алиреза. Удар в створ, но вратарь начеку
5'
Прёппер Дэви из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
4'
Кноккарт Антони пробует нанести удар издали, но Фабьянски Лукаш держит все под контролем
4'
Райс Деклан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
3'
Ноубл Марк задерживает мяч рукой
3'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм подал угловой справа.
3'
Райан Мэтью предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
2'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Матч возобновлен
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Ярмоленко Андрей
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Вест Хэм начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Брайтон 1:0 Вест Хэм
Брайтон
23% (43)
Ничья:
31% (58)
Вест Хэм
46% (86)

Вы не участвовали в прогнозе

Вест Хэм:
31% (58)
Ничья:
27.8% (52)
Брайтон:
11.2% (21)
Вест Хэм:
9.6% (18)
Брайтон:
9.1% (17)
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