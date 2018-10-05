Стадион: Фалмер Зрители: 30544
1:0
25' ГолМюррей Гленн
33' Желтая карточкаДаффи Шейн
57' Желтая карточкаАрнаутович Марко
58' Желтая карточкаДжаханбакш Алиреза
61' Желтая карточкаКайал Барам
88' Желтая карточкаСнодграсс Роберт
Новости после матча
-
"Брайтон" обыграл "Вест Хэм" — 00:03
Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Брайтон вырывает победу
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Арнаутович Марко наказан за толчок Райан Мэтью
95'
Лукас Перес из команды Вест Хэм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
95'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
95'
Биссума Ив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм подал угловой слева.
95'
Арнаутович Марко мяч отрикошетил от ворот
95'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
95'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм идет с мячом вперед на обострение...
95'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
94'
94'
94'
93'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает неудачный навес.
93'
92'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
92'
Бонг Гаэтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
92'
Бруно Сальтор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
Как он промахнулся? Арнаутович Марко имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
91'
Лукас Перес из команды Вест Хэм делает навес прямо в штрафную.
91'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
90'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
90'
Локадия Юрген из команды Брайтон в офсайде
90'
Фабьянски Лукаш не дал случится голу! Искьердо Хосе должен был забивать, но Фабьянски Лукаш сделал отличный сейв
90'
Отличные скиллы показывает Искьердо Хосе, обводя своих соперников
89'
Кайал Барам из команды Брайтон идет с мячом вперед на обострение...
89'
89'
88'
Снодграсс Роберт получил желтую карточку от судьи
88'
Судья сигнализирует, что Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Бонг Гаэтан
87'
Вест Хэм контролирует мяч.
87'
86'
Тактическая замена. Марч Соломон уходит с поля и его заменяет Локадия Юрген
86'
Арнаутович Марко решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
86'
Матч возобновлен
85'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
85'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
85'
Биссума Ив из команды Брайтон играет слишком грубо. Арнаутович Марко оказался на газоне.
84'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Арнаутович Марко и Антонио Майкл из команды Вест Хэм.
84'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
83'
Тактическая замена. Ноубл Марк уходит с поля и его заменяет Снодграсс Роберт
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 30544 болельщиков
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
80'
Прёппер Дэви получил травму и заменен. Биссума Ив выходит на поле.
80'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает неудачный навес.
80'
Кайал Барам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
80'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Лукас Перес мяча так и не получил
79'
79'
Матч возобновлен
79'
Ох, нехорошо это выглядит. Прёппер Дэви получил травму и медбригада забирает его с поля.
77'
Прёппер Дэви на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
76'
О, нет. Из многообещающей позиции Лукас Перес из команды Вест Хэм наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
76'
76'
76'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
76'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
75'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
75'
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
75'
75'
Шанс! Мюррей Гленн из команды Брайтон пробил головой, но мимо
75'
Марч Соломон из команды Брайтон увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
74'
74'
Бруно Сальтор делает длинную передачу вперед
74'
73'
Антонио Майкл нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
73'
73'
Шанс! Мюррей Гленн из команды Брайтон пробил головой, но мимо
73'
Кноккарт Антони из команды Брайтон подал угловой слева.
72'
Кноккарт Антони из команды Брайтон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Марч Соломон из команды Брайтон делает пас партнеру.
72'
72'
72'
72'
71'
Тактическая замена. Джаханбакш Алиреза уходит с поля и его заменяет Искьердо Хосе
70'
Тактическая замена. Ярмоленко Андрей уходит с поля и его заменяет Лукас Перес
70'
Марч Соломон из команды Брайтон в офсайде
70'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
70'
69'
69'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон делает пас партнеру.
69'
68'
Бруно Сальтор из команды Брайтон в офсайде
68'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Бруно Сальтор и Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон.
67'
67'
67'
Кноккарт Антони навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Сабалета Пабло наказан за толчок Мюррей Гленн
66'
65'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
65'
Матч возобновлен
65'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
64'
Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон в офсайде
64'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон делает отличный кросс...
63'
63'
62'
Андерсон Фелипе решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
61'
Кайал Барам - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
61'
Кайал Барам из команды Брайтон играет слишком грубо. Андерсон Фелипе оказался на газоне.
61'
Кноккарт Антони ошибается в защите.
61'
60'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
60'
Тактическая замена. Обьянг Педро уходит с поля и его заменяет Антонио Майкл
59'
Какой промах! Бальбуэна Фабиан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
59'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм подал угловой слева.
59'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
59'
58'
Джаханбакш Алиреза получил желтую карточку от судьи
58'
Безумный фол. Джаханбакш Алиреза грубо играет против соперника. Пострадал Сабалета Пабло
58'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм делает отличный пас, но мяч перехвачен соперником.
57'
Матч возобновлен
57'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
57'
Арнаутович Марко получил желтую карточку от судьи
57'
Безумный фол. Арнаутович Марко грубо играет против соперника. Пострадал Данк Льюис
57'
56'
56'
Марч Соломон из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
55'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Кайал Барам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
Джаханбакш Алиреза предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
54'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм идет с мячом вперед на обострение...
54'
Мюррей Гленн наказан за толчок Сабалета Пабло
53'
Хорошую попытку сделал Арнаутович Марко. Удар в створ, но вратарь начеку
53'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Арнаутович Марко и Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм.
52'
Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе
52'
52'
Ярмоленко Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Ярмоленко Андрей и Арнаутович Марко из команды Вест Хэм.
52'
51'
Обьянг Педро из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
50'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
50'
Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
50'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Судья сигнализирует, что Данк Льюис из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Ярмоленко Андрей
49'
Брайтон контролирует мяч.
49'
Ярмоленко Андрей наказан за толчок Кайал Барам
49'
48'
48'
Фабьянски Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Фабьянски Лукаш ошибается в защите.
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
Марч Соломон из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
44'
43'
Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе
43'
Ярмоленко Андрей из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
43'
Марч Соломон наказан за толчок Диоп Исса
43'
42'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
42'
Масуаку Артур мяч отрикошетил от ворот
42'
Обьянг Педро из команды Вест Хэм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
42'
Ярмоленко Андрей из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
41'
40'
Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
40'
Мюррей Гленн из команды Брайтон делает пас партнеру.
40'
Игрок из команды Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
40'
39'
Судья сигнализирует, что Кайал Барам из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Ноубл Марк
38'
Марч Соломон из команды Брайтон играет слишком грубо. Масуаку Артур оказался на газоне.
38'
38'
Кноккарт Антони из команды Брайтон пробил со штрафного, но очень мимо цели.
37'
Судья сигнализирует, что Масуаку Артур из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Мюррей Гленн
37'
36'
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
35'
Кноккарт Антони из команды Брайтон навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
35'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм в офсайде
34'
Ярмоленко Андрей пробует нанести удар издали, но Райан Мэтью держит все под контролем
33'
Даффи Шейн получил желтую карточку от судьи
33'
Судья сигнализирует, что Даффи Шейн из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Арнаутович Марко
33'
32'
32'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
32'
31'
ШАНС! Обьянг Педро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
31'
31'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
31'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает отличный кросс...
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
30'
Джаханбакш Алиреза пробует нанести удар издали, но Фабьянски Лукаш держит все под контролем
30'
29'
Хорошую попытку сделал Ноубл Марк. Удар в створ, но вратарь начеку
29'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Арнаутович Марко мяча так и не получил
29'
29'
Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон делает неудачный навес.
28'
27'
Кноккарт Антони из команды Брайтон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
26'
Ярмоленко Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
25'
Кайал Барам сделал результативную передачу.
25'
Г О О О О Л - Мюррей Гленн из команды Брайтон забил гол! Легко это для такого игрока, как Мюррей Гленн
25'
Кайал Барам из команды Брайтон делает отличный кросс...
25'
Кайал Барам из команды Брайтон идет с мячом вперед на обострение...
24'
Мюррей Гленн из команды Брайтон в офсайде
24'
Бальбуэна Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Мюррей Гленн из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
23'
Брайтон контролирует мяч.
22'
21'
Марч Соломон из команды Брайтон идет с мячом вперед на обострение...
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
20'
Марч Соломон не смог попасть в створ ударом издали
20'
20'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм делает неудачный навес.
19'
19'
Судья сигнализирует, что Прёппер Дэви из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Ноубл Марк
19'
Ноубл Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Бальбуэна Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Кноккарт Антони из команды Брайтон подал угловой слева.
18'
Ярмоленко Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
17'
17'
Ярмоленко Андрей из команды Вест Хэм делает передачу одноклубнику.
17'
16'
16'
Марч Соломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
16'
Матч возобновлен
16'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
16'
Обьянг Педро из команды Вест Хэм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Бруно Сальтор ошибается в защите.
16'
Райс Деклан из команды Вест Хэм наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
15'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Ярмоленко Андрей из команды Вест Хэм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
15'
14'
Арнаутович Марко мяч отрикошетил от ворот
14'
Андерсон Фелипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Матч возобновлен
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Судья сигнализирует, что Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Сабалета Пабло
13'
13'
Марч Соломон из команды Брайтон играет слишком грубо. Бальбуэна Фабиан оказался на газоне.
12'
Брайтон имеет хороший шанс забить.
12'
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
10'
9'
9'
9'
Игрок из команды Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
9'
8'
7'
7'
7'
7'
Кноккарт Антони навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Судья сигнализирует, что Райс Деклан из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Марч Соломон
5'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
5'
Хорошую попытку сделал Джаханбакш Алиреза. Удар в створ, но вратарь начеку
5'
Прёппер Дэви из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
4'
Кноккарт Антони пробует нанести удар издали, но Фабьянски Лукаш держит все под контролем
4'
4'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
3'
Ноубл Марк задерживает мяч рукой
3'
Даффи Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
Райан Мэтью предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
2'
2'
2'
2'
Матч возобновлен
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Судья сигнализирует, что Джаханбакш Алиреза из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Ярмоленко Андрей
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Вест Хэм начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Брайтон 1:0 Вест Хэм
Брайтон
23% (43)
Ничья:
31% (58)
Вест Хэм
46% (86)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Вест Хэм:
31% (58)
1:1 Ничья:
27.8% (52)
2:1 Брайтон:
11.2% (21)
0:1 Вест Хэм:
9.6% (18)
1:0 Брайтон:
9.1% (17)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация