Текстовая онлайн трансляция матча Фулхэм - Арсенал

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Стадион: Крэйвен Коттедж
Предыдущие игры
Фулхэм (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 29.09.2018 Эвертон 3:0 Фулхэм ПЛ
- 25.09.2018 Миллуолл 1:3 Фулхэм КЛ
- 22.09.2018 Фулхэм 1:1 Уотфорд ПЛ
- 15.09.2018 Манчестер Сити 3:0 Фулхэм ПЛ
- 08.09.2018 Фулхэм 1:0 Атлетико Калькутта ТМК
- 01.09.2018 Брайтон 2:2 Фулхэм ПЛ
- 28.08.2018 Фулхэм 2:0 Эксетер Сити КЛ
- 26.08.2018 Фулхэм 4:2 Бёрнли ПЛ
- 18.08.2018 Тоттенхэм 3:1 Фулхэм ПЛ
- 11.08.2018 Фулхэм 0:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 04.08.2018 Фулхэм 2:2 Сельта ТМК
- 01.08.2018 Фулхэм 0:1 Сампдория ТМК
- 28.07.2018 Фиорентина 0:0 Фулхэм ТМК
- 28.07.2018 Фулхэм 3:1 Атлетик Б ТМК
- 21.07.2018 Лион 4:0 Фулхэм ТМК
- 18.07.2018 Фулхэм 0:3 Фенербахче ТМК
- 14.07.2018 Рединг 0:0 Фулхэм ТМК
- 07.07.2018 Фулхэм 4:2 Кроули Таун ТМК
- 26.05.2018 Астон Вилла 0:1 Фулхэм Ч
- 14.05.2018 Фулхэм 2:0 Дерби Ч
Арсенал (последние 20 матчей: +14 =0 -6)
- 04.10.2018 Карабах 0:3 Арсенал ЛЕ
- 29.09.2018 Арсенал 2:0 Уотфорд ПЛ
- 26.09.2018 Арсенал 3:1 Брентфорд КЛ
- 23.09.2018 Арсенал 2:0 Эвертон ПЛ
- 20.09.2018 Арсенал 4:2 Ворскла ЛЕ
- 15.09.2018 Ньюкасл 1:2 Арсенал ПЛ
- 02.09.2018 Кардифф Сити 2:3 Арсенал ПЛ
- 25.08.2018 Арсенал 3:1 Вест Хэм ПЛ
- 18.08.2018 Челси 3:2 Арсенал ПЛ
- 12.08.2018 Арсенал 0:2 Манчестер Сити ПЛ
- 04.08.2018 Арсенал 2:0 Лацио ТМК
- 01.08.2018 Арсенал 1:1 Челси КЧ
- 28.07.2018 Арсенал 5:1 ПСЖ КЧ
- 26.07.2018 Атлетико М 1:1 Арсенал КЧ
- 14.07.2018 Борэм Вуд 0:8 Арсенал ТМК
- 13.05.2018 Хаддерсфилд Таун 0:1 Арсенал ПЛ
- 09.05.2018 Лестер 3:1 Арсенал ПЛ
- 06.05.2018 Арсенал 5:0 Бёрнли ПЛ
- 03.05.2018 Атлетико М 1:0 Арсенал ЛЕ
- 29.04.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал ПЛ
Последние игры между собой
Фулхэм: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 7
Арсенал: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 2
- 18.01.2014 Арсенал 2:0 Фулхэм Премьер-лига
- 24.08.2013 Фулхэм 1:3 Арсенал Премьер-лига
- 20.04.2013 Фулхэм 0:1 Арсенал Премьер-лига
- 10.11.2012 Арсенал 3:3 Фулхэм Премьер-лига
- 02.01.2012 Фулхэм 2:1 Арсенал Премьер-лига
- 26.11.2011 Арсенал 1:1 Фулхэм Премьер-лига
- 22.05.2011 Фулхэм 2:2 Арсенал Премьер-лига
- 04.12.2010 Арсенал 2:1 Фулхэм Премьер-лига
- 09.05.2010 Арсенал 4:0 Фулхэм Премьер-лига
- 26.09.2009 Фулхэм 0:1 Арсенал Премьер-лига
- 28.02.2009 Арсенал 0:0 Фулхэм Премьер-лига
- 23.08.2008 Фулхэм 1:0 Арсенал Премьер-лига
- 19.01.2008 Фулхэм 0:3 Арсенал Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 3
|19
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 3
|19
|3.
|Челси
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|14 - 7
|15
|5.
|Арсенал
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|14 - 9
|15
|6.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|7.
|Борнмут
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 12
|13
|8.
|Лестер
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 10
|12
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|11.
|Эвертон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|16.
|Брайтон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 16
|5
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 10
|2
|19.
|Кардифф Сити
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 16
|2
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 16
|2
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Текстовая онлайн трансляция матча Фулхэм - АрсеналДо начала игры, которая состоится 07.10.2018, осталось 2 дня 12 часов 57 минут.
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Прогнозы на матч Фулхэм - Арсенал
Фулхэм
6.5% (5)
Ничья:
11.7% (9)
Арсенал
81.8% (63)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Арсенал:
44.2% (34)
0:2 Арсенал:
18.2% (14)
1:3 Арсенал:
9.1% (7)
0:1 Арсенал:
5.2% (4)
2:2 Ничья:
3.9% (3)
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