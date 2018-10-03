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Стадион:
Фулхэм
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Фулхэм - Арсенал

До начала игры, которая состоится 07.10.2018, осталось 2 дня 12 часов 57 минут.
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:
Прогнозы на матч Фулхэм - Арсенал
Фулхэм
6.5% (5)
Ничья:
11.7% (9)
Арсенал
81.8% (63)

Вы не участвовали в прогнозе

Арсенал:
44.2% (34)
Арсенал:
18.2% (14)
Арсенал:
9.1% (7)
Арсенал:
5.2% (4)
Ничья:
3.9% (3)
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