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Манчестер Юнайтед
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Ньюкасл

До начала игры, которая состоится 06.10.2018, осталось 2 дня 16 часов 57 минут.
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
Манчестер Юнайтед
93.8% (61)
Ничья:
3.1% (2)
Ньюкасл
3.1% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Юнайтед:
38.5% (25)
Манчестер Юнайтед:
30.8% (20)
Манчестер Юнайтед:
18.5% (12)
Манчестер Юнайтед:
3.1% (2)
Ньюкасл:
3.1% (2)
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