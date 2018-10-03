Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Ньюкасл

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Стадион: Олд Траффорд
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Манчестер Юнайтед (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 02.10.2018 Манчестер Юнайтед 0:0 Валенсия ЛЧ
- 29.09.2018 Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 25.09.2018 Манчестер Юнайтед 2:2 Дерби КЛ
- 22.09.2018 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон ПЛ
- 19.09.2018 Янг Бойз 0:3 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 15.09.2018 Уотфорд 1:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 02.09.2018 Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 27.08.2018 Манчестер Юнайтед 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 19.08.2018 Брайтон 3:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 10.08.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Лестер ПЛ
- 05.08.2018 Бавария 1:0 Манчестер Юнайтед ТМК
- 01.08.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Реал Мадрид КЧ
- 29.07.2018 Манчестер Юнайтед 1:4 Ливерпуль КЧ
- 26.07.2018 Милан 1:1 Манчестер Юнайтед КЧ
- 23.07.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Манчестер Юнайтед ТМК
- 20.07.2018 Клуб Америка 1:1 Манчестер Юнайтед ТМК
- 19.05.2018 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед К
- 13.05.2018 Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд ПЛ
- 10.05.2018 Вест Хэм 0:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 04.05.2018 Брайтон 1:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
Ньюкасл (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 29.09.2018 Ньюкасл 0:2 Лестер ПЛ
- 22.09.2018 Кристал Пэлас 0:0 Ньюкасл ПЛ
- 15.09.2018 Ньюкасл 1:2 Арсенал ПЛ
- 01.09.2018 Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл ПЛ
- 29.08.2018 Ноттингем Форест 3:1 Ньюкасл КЛ
- 26.08.2018 Ньюкасл 1:2 Челси ПЛ
- 18.08.2018 Кардифф Сити 0:0 Ньюкасл ПЛ
- 11.08.2018 Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм ПЛ
- 04.08.2018 Ньюкасл 0:1 Аугсбург ТМК
- 01.08.2018 Брага 4:0 Ньюкасл ТМК
- 28.07.2018 Порту 0:0 Ньюкасл ТМК
- 24.07.2018 Халл Сити 2:2 Ньюкасл ТМК
- 17.07.2018 Сент-Патрикс 0:2 Ньюкасл ТМК
- 13.05.2018 Ньюкасл 3:0 Челси ПЛ
- 09.05.2018 Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 05.05.2018 Уотфорд 2:1 Ньюкасл ПЛ
- 28.04.2018 Ньюкасл 0:1 Вест Бромвич ПЛ
- 23.04.2018 Эвертон 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 15.04.2018 Ньюкасл 2:1 Арсенал ПЛ
- 07.04.2018 Лестер 1:2 Ньюкасл ПЛ
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 3
Ньюкасл: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 11
- 11.02.2018 Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 18.11.2017 Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Премьер-лига
- 12.01.2016 Ньюкасл 3:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 22.08.2015 Манчестер Юнайтед 0:0 Ньюкасл Премьер-лига
- 04.03.2015 Ньюкасл 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 26.12.2014 Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Премьер-лига
- 05.04.2014 Ньюкасл 0:4 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 07.12.2013 Манчестер Юнайтед 0:1 Ньюкасл Премьер-лига
- 26.12.2012 Манчестер Юнайтед 4:3 Ньюкасл Премьер-лига
- 07.10.2012 Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 26.09.2012 Манчестер Юнайтед 2:1 Ньюкасл Кубок лиги
- 05.01.2012 Ньюкасл 3:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 26.11.2011 Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл Премьер-лига
- 19.04.2011 Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 16.08.2010 Манчестер Юнайтед 3:0 Ньюкасл Премьер-лига
- 04.03.2009 Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 17.08.2008 Манчестер Юнайтед 1:1 Ньюкасл Премьер-лига
- 23.02.2008 Ньюкасл 1:5 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 12.01.2008 Манчестер Юнайтед 6:0 Ньюкасл Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 3
|19
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 3
|19
|3.
|Челси
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|14 - 7
|15
|5.
|Арсенал
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|14 - 9
|15
|6.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|7.
|Борнмут
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 12
|13
|8.
|Лестер
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 10
|12
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|11.
|Эвертон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|16.
|Брайтон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 16
|5
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 10
|2
|19.
|Кардифф Сити
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 16
|2
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 16
|2
-
Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - НьюкаслДо начала игры, которая состоится 06.10.2018, осталось 2 дня 16 часов 57 минут.
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Ньюкасл
Манчестер Юнайтед
93.8% (61)
Ничья:
3.1% (2)
Ньюкасл
3.1% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Манчестер Юнайтед:
38.5% (25)
2:1 Манчестер Юнайтед:
30.8% (20)
1:0 Манчестер Юнайтед:
18.5% (12)
3:1 Манчестер Юнайтед:
3.1% (2)
0:1 Ньюкасл:
3.1% (2)
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