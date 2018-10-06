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Стадион:
Уотфорд
0:4
Второй тайм: 55'
Борнмут
0'
11' Желтая карточка
Кабаселе Кристиан
0:1
14' Гол
Брукс Дэвид
22' Желтая карточка
Каткарт Крейг
32' Вторая желтая карточка
Кабаселе Кристиан
0:2
33' Пенальти
Кинг Джошуа
0:3
45' Гол
Кинг Джошуа
0:4
47' Гол
Уилсон Каллум
55'
Второй тайм
55'
Тактическая замена. Хьюз Уилл уходит с поля и его заменяет Мариаппа Эдриан
55'
Тактическая замена. Грэй Андре уходит с поля и его заменяет Саксесс Исаак
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
55'
Холебас Хосе пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
54'
Назначен штрафной. Пострадал Кико Фемения, его свалил Брукс Дэвид.
53'
Аке Натан нанес удар головой, но Фостер Бен спокойно отбил мяч.
Угловой
53'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой слева.
53'
Хьюз Уилл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Хефферсон Лерма из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
52'
Борнмут контролирует мяч.
51'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Кук Льюис из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
50'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
49'
Удар от ворот произведет Борнмут
47'
Фрейзер Райан сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Уилсон Каллум из команды Борнмут забил гол! Легко это для такого игрока, как Уилсон Каллум
47'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
46'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Дини Трой из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Аке Натан
47'
Команда Борнмут играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Уилсон Каллум сделал результативную передачу.
Описание гола
45'
ГОООООЛ - Кинг Джошуа Борнмут забивает ударом головой
45'
Уилсон Каллум из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
45'
Борнмут начинает контратаку
45'
Удар от ворот произведет Уотфорд
45'
Хефферсон Лерма из команды Борнмут навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Угловой
44'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой справа.
44'
Каткарт Крейг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Брукс Дэвид из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
44'
Борнмут контролирует мяч.
43'
Грэй Андре нанес удар головой, но Бегович Асмир спокойно отбил мяч.
43'
Кико Фемения из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
43'
Грэй Андре из команды Уотфорд делает пас партнеру.
43'
Каткарт Крейг из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
43'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Фрэнсис Саймон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Кико Фемения из команды Уотфорд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
42'
Грэй Андре из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Холебас Хосе из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
41'
Игрок из команды Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
41'
Уотфорд контролирует мяч.
40'
Выглядело как неплохой момент. Дини Трой из команды Уотфорд закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
40'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Уилсон Каллум из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Кико Фемения
39'
Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Брукс Дэвид из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
38'
Фрейзер Райан из команды Борнмут идет с мячом вперед на обострение...
38'
Борнмут начинает контратаку
38'
Уотфорд начинает контратаку
Фол, нарушение
37'
Грэй Андре наказан за толчок Аке Натан
Угловой
37'
Брукс Дэвид из команды Борнмут разыграл угловой с правого угла.
36'
Кинг Джошуа мяч отрикошетил от ворот
36'
Капу Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
36'
Борнмут контролирует мяч.
35'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
35'
Борнмут контролирует мяч.
34'
Уотфорд контролирует мяч.
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Кинг Джошуа из команды Борнмут забивает с точки!
32'
Кабаселе Кристиан получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
32'
ПЕНАЛЬТИ! - Кабаселе Кристиан дергает за футболку соперника (это был Кинг Джошуа) и рефери назначает пенальти!
32'
Брукс Дэвид из команды Борнмут сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Уотфорд имеет хороший шанс забить.
30'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
29'
Уотфорд контролирует мяч.
29'
Фрэнсис Саймон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Хьюз Уилл из команды Уотфорд делает навес прямо в штрафную.
28'
Уотфорд имеет хороший шанс забить.
27'
Уотфорд контролирует мяч.
27'
Удар от ворот произведет Борнмут
27'
О, нет. Из многообещающей позиции Капу Этьен из команды Уотфорд наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
Угловой
26'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
26'
Каткарт Крейг мяч отрикошетил от ворот
26'
Кинг Джошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
25'
Хьюз Уилл из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
25'
Удар от ворот произведет Уотфорд
25'
Какой промах! Уилсон Каллум имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
24'
Брукс Дэвид из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
24'
Дини Трой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой слева.
24'
Грэй Андре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
22'
Каткарт Крейг - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
22'
Каткарт Крейг наказан за толчок Смит Адам
22'
Смит Адам из команды Борнмут идет с мячом вперед на обострение...
22'
Борнмут начинает контратаку
22'
Уотфорд контролирует мяч.
22'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Кабаселе Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Брукс Дэвид из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
20'
Борнмут контролирует мяч.
20'
Удар от ворот произведет Борнмут
20'
Хьюз Уилл из команды Уотфорд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
19'
Уотфорд контролирует мяч.
18'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Кук Льюис из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Капу Этьен
17'
Уотфорд контролирует мяч.
17'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Брукс Дэвид забивает!
14'
Фостер Бен не дал случится голу! Уилсон Каллум должен был забивать, но Фостер Бен сделал отличный сейв
14'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает навес прямо в штрафную.
14'
Фрейзер Райан из команды Борнмут идет с мячом вперед на обострение...
14'
Борнмут начинает контратаку
14'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Холебас Хосе из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
13'
Фрэнсис Саймон наказан за толчок Дини Трой
13'
О, нет. Из многообещающей позиции Перейра Роберто из команды Уотфорд наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
12'
Хьюз Уилл из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
11'
Кабаселе Кристиан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
11'
Кабаселе Кристиан из команды Уотфорд толкнул локтем оппонента. Это Бегович Асмир заработал фол
11'
Плохо сыграл Кинг Джошуа - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
11'
Холебас Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
Фол, нарушение
10'
Фрэнсис Саймон наказан за толчок Грэй Андре
10'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
10'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Уотфорд контролирует мяч.
Фол, нарушение
9'
Дини Трой наказан за толчок Аке Натан
8'
Уотфорд контролирует мяч.
Офсайд
7'
Кинг Джошуа из команды Борнмут в офсайде
7'
Холебас Хосе из команды Уотфорд навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Перейра Роберто из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Кук Льюис
6'
Уилсон Каллум из команды Борнмут направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
6'
Борнмут начинает контратаку
6'
Уотфорд контролирует мяч.
5'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
5'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Хьюз Уилл из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Хефферсон Лерма
4'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Борнмут контролирует мяч.
4'
Бегович Асмир взял и забрал мяч на выходе
Угловой
3'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
3'
Уилсон Каллум предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
3'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
2'
Дини Трой мяч отрикошетил от ворот
2'
Дини Трой из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Уотфорд начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Уотфорд 0:4 Борнмут
Уотфорд
86.1% (149)
Ничья:
9.8% (17)
Борнмут
4% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Уотфорд:
47.4% (82)
Уотфорд:
27.7% (48)
Ничья:
8.1% (14)
Уотфорд:
5.8% (10)
Уотфорд:
3.5% (6)
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