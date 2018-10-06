Стадион: Викарадж Роад
11' Желтая карточкаКабаселе Кристиан
0:1
14' ГолБрукс Дэвид
22' Желтая карточкаКаткарт Крейг
32' Вторая желтая карточкаКабаселе Кристиан
0:2
33' ПенальтиКинг Джошуа
0:3
45' ГолКинг Джошуа
0:4
47' ГолУилсон Каллум
Второй тайм
55'
Тактическая замена. Хьюз Уилл уходит с поля и его заменяет Мариаппа Эдриан
55'
Тактическая замена. Грэй Андре уходит с поля и его заменяет Саксесс Исаак
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
55'
Холебас Хосе пробил со штрафного прямо в стенку
54'
Назначен штрафной. Пострадал Кико Фемения, его свалил Брукс Дэвид.
53'
Аке Натан нанес удар головой, но Фостер Бен спокойно отбил мяч.
53'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой слева.
53'
Хьюз Уилл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Хефферсон Лерма из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
52'
51'
51'
Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
49'
47'
Фрейзер Райан сделал результативную передачу.
47'
Г О О О О Л - Уилсон Каллум из команды Борнмут забил гол! Легко это для такого игрока, как Уилсон Каллум
47'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
47'
Команда Борнмут играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Уилсон Каллум сделал результативную передачу.
45'
ГОООООЛ - Кинг Джошуа Борнмут забивает ударом головой
45'
Уилсон Каллум из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
45'
45'
Удар от ворот произведет Уотфорд
45'
Хефферсон Лерма из команды Борнмут навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
44'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой справа.
44'
Каткарт Крейг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
44'
43'
Грэй Андре нанес удар головой, но Бегович Асмир спокойно отбил мяч.
43'
Кико Фемения из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
43'
Грэй Андре из команды Уотфорд делает пас партнеру.
43'
Каткарт Крейг из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
43'
42'
Фрэнсис Саймон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Кико Фемения из команды Уотфорд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
42'
Грэй Андре из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Холебас Хосе из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
41'
Игрок из команды Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
40'
Судья сигнализирует, что Уилсон Каллум из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Кико Фемения
39'
Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
38'
Фрейзер Райан из команды Борнмут идет с мячом вперед на обострение...
38'
38'
Уотфорд начинает контратаку
37'
Грэй Андре наказан за толчок Аке Натан
37'
Брукс Дэвид из команды Борнмут разыграл угловой с правого угла.
36'
Кинг Джошуа мяч отрикошетил от ворот
36'
Капу Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
36'
35'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
35'
34'
33'
Г О О О О Л - Кинг Джошуа из команды Борнмут забивает с точки!
32'
Кабаселе Кристиан получает вторую желтую карточку. Удаление.
32'
ПЕНАЛЬТИ! - Кабаселе Кристиан дергает за футболку соперника (это был Кинг Джошуа) и рефери назначает пенальти!
32'
Брукс Дэвид из команды Борнмут сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
30'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Уотфорд имеет хороший шанс забить.
30'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
29'
29'
Фрэнсис Саймон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
28'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Уотфорд имеет хороший шанс забить.
27'
27'
27'
О, нет. Из многообещающей позиции Капу Этьен из команды Уотфорд наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
26'
26'
Каткарт Крейг мяч отрикошетил от ворот
26'
Кинг Джошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
25'
Удар от ворот произведет Уотфорд
25'
Какой промах! Уилсон Каллум имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
24'
24'
Дини Трой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой слева.
24'
Грэй Андре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Фрейзер Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Каткарт Крейг - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
22'
Каткарт Крейг наказан за толчок Смит Адам
22'
22'
22'
21'
21'
Кабаселе Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
20'
20'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
19'
18'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Судья сигнализирует, что Кук Льюис из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Капу Этьен
17'
17'
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
14'
Г О О О О Л - Брукс Дэвид забивает!
14'
Фостер Бен не дал случится голу! Уилсон Каллум должен был забивать, но Фостер Бен сделал отличный сейв
14'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает навес прямо в штрафную.
14'
Фрейзер Райан из команды Борнмут идет с мячом вперед на обострение...
14'
14'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Холебас Хосе из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
13'
Фрэнсис Саймон наказан за толчок Дини Трой
13'
О, нет. Из многообещающей позиции Перейра Роберто из команды Уотфорд наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
11'
Кабаселе Кристиан получил желтую карточку от судьи
11'
Кабаселе Кристиан из команды Уотфорд толкнул локтем оппонента. Это Бегович Асмир заработал фол
11'
Плохо сыграл Кинг Джошуа - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
11'
Холебас Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
10'
Фрэнсис Саймон наказан за толчок Грэй Андре
10'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
10'
9'
8'
7'
Кинг Джошуа из команды Борнмут в офсайде
7'
Холебас Хосе из команды Уотфорд навешивает в штрафную с рикошетом.
6'
Судья сигнализирует, что Перейра Роберто из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Кук Льюис
6'
Уилсон Каллум из команды Борнмут направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
6'
6'
5'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
5'
4'
Судья сигнализирует, что Хьюз Уилл из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Хефферсон Лерма
4'
Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
4'
Бегович Асмир взял и забрал мяч на выходе
3'
3'
Уилсон Каллум предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
2'
Дини Трой мяч отрикошетил от ворот
2'
1'
1'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Уотфорд начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Уотфорд 0:4 Борнмут
Уотфорд
86.1% (149)
Ничья:
9.8% (17)
Борнмут
4% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Уотфорд:
47.4% (82)
1:0 Уотфорд:
27.7% (48)
1:1 Ничья:
8.1% (14)
2:0 Уотфорд:
5.8% (10)
3:1 Уотфорд:
3.5% (6)
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