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Стадион:
Кристал Пэлас
0:0
Второй тайм: 54'
Вулверхэмптон
0'
30' Желтая карточка
Макартур Джеймс
54'
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Второй тайм
53'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Айю Джордан из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Коди Конор
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Хонни Кастро из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Таунсенд Андрос
51'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
Офсайд
50'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон в офсайде
50'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
50'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
49'
Невеш Рубен не смог попасть в створ ударом издали
49'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон подал угловой справа.
49'
Томкинс Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Макартур Джеймс наказан за толчок Кошта Элдер
46'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
46'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Фол, нарушение
46'
Хименес Рауль наказан за толчок Сахо Мамаду
46'
Моутинью Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
45'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
45'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Миливоевич Лука бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Жота Диогу из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Таунсенд Андрос
43'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отдал передачу, которая была заблокирована.
42'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
40'
Патрисиу Руй взял и забрал мяч на выходе
Угловой
40'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
40'
Боли Вийи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
40'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
39'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
39'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон играет слишком грубо. Ван Анхольт Патрик оказался на газоне.
38'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
37'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
37'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
36'
Жота Диогу нанес удар, но промахнулся очень сильно.
35'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон делает пас партнеру.
35'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
34'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
34'
ШАНС! Шлупп Джеффри нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
34'
Патрисиу Руй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Таунсенд Андрос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Хонни Кастро наказан за толчок Айю Джордан
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Кошта Элдер
32'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
Желтая карточка
30'
Макартур Джеймс получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
30'
Безумный фол. Макартур Джеймс грубо играет против соперника. Пострадал Жота Диогу
30'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Айю Джордан из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Хонни Кастро
29'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
28'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
26'
Айю Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
Угловой
26'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон разыграл угловой с правого угла.
26'
Должен был быть гол! Хименес Рауль имел отличный шанс, но Хенесси Уэйн не дал голу состоятся!
26'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон делает пас партнеру.
26'
Отличные скиллы показывает Моутинью Жоау, обводя своих соперников
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
25'
Айю Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон подал угловой справа.
24'
Сахо Мамаду предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
23'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
22'
ШАНС! Хименес Рауль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Вулверхэмптон начинает контратаку
22'
Хименес Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Миливоевич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Заха Уилфрид
21'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
20'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
19'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
18'
Жота Диогу наказан за толчок Макартур Джеймс
18'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
17'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Выглядело как неплохой момент. Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
15'
Отличные скиллы показывает Заха Уилфрид, обводя своих соперников
15'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Кошта Элдер
14'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Боли Вийи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
13'
Доэрти Мэтт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
11'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Невеш Рубен
10'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
9'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Моутинью Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
9'
Боли Вийи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Айю Джордан из команды Кристал Пэлас навешивает в штрафную с рикошетом.
8'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
7'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Кристал Пэлас контролирует мяч.
5'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
5'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Айю Джордан из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Жота Диогу
3'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
2'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
2'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Кристал Пэлас начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:0 Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
41.3% (71)
Ничья:
44.2% (76)
Вулверхэмптон
14.5% (25)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
41.3% (71)
Кристал Пэлас:
20.3% (35)
Кристал Пэлас:
12.2% (21)
Вулверхэмптон:
7% (12)
Вулверхэмптон:
6.4% (11)
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