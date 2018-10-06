Стадион: Селхерст Парк
0:0
Второй тайм: 54'
30' Желтая карточкаМакартур Джеймс
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Второй тайм
53'
53'
52'
52'
Судья сигнализирует, что Айю Джордан из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Коди Конор
51'
Судья сигнализирует, что Хонни Кастро из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Таунсенд Андрос
51'
50'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон в офсайде
50'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
50'
49'
Невеш Рубен не смог попасть в створ ударом издали
49'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон подал угловой справа.
49'
Томкинс Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
47'
Макартур Джеймс наказан за толчок Кошта Элдер
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Хименес Рауль наказан за толчок Сахо Мамаду
46'
Моутинью Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
45'
44'
Миливоевич Лука бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв
43'
Судья сигнализирует, что Жота Диогу из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Таунсенд Андрос
43'
43'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отдал передачу, которая была заблокирована.
42'
41'
Вулверхэмптон контролирует мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
40'
Патрисиу Руй взял и забрал мяч на выходе
40'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
40'
Боли Вийи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
39'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон играет слишком грубо. Ван Анхольт Патрик оказался на газоне.
38'
37'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
37'
36'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
36'
Жота Диогу нанес удар, но промахнулся очень сильно.
35'
Хименес Рауль из команды Вулверхэмптон делает пас партнеру.
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
34'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
34'
ШАНС! Шлупп Джеффри нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
34'
Патрисиу Руй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Таунсенд Андрос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Хонни Кастро наказан за толчок Айю Джордан
32'
Судья сигнализирует, что Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Кошта Элдер
32'
30'
Макартур Джеймс получил желтую карточку от судьи
30'
Безумный фол. Макартур Джеймс грубо играет против соперника. Пострадал Жота Диогу
30'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
29'
Судья сигнализирует, что Айю Джордан из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Хонни Кастро
29'
28'
28'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
26'
Айю Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Кошта Элдер из команды Вулверхэмптон отправил кросс в штрафную...
26'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон разыграл угловой с правого угла.
26'
Должен был быть гол! Хименес Рауль имел отличный шанс, но Хенесси Уэйн не дал голу состоятся!
26'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон делает пас партнеру.
26'
Отличные скиллы показывает Моутинью Жоау, обводя своих соперников
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
25'
Айю Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон подал угловой справа.
24'
Сахо Мамаду предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
23'
23'
22'
ШАНС! Хименес Рауль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Вулверхэмптон начинает контратаку
22'
Хименес Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Миливоевич Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Судья сигнализирует, что Доэрти Мэтт из команды Вулверхэмптон поставил подножку. Пострадал Заха Уилфрид
21'
20'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
19'
18'
Жота Диогу наказан за толчок Макартур Джеймс
18'
17'
17'
17'
16'
16'
Жота Диогу из команды Вулверхэмптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Выглядело как неплохой момент. Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
15'
Отличные скиллы показывает Заха Уилфрид, обводя своих соперников
15'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
14'
Судья сигнализирует, что Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Кошта Элдер
14'
14'
Боли Вийи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
13'
Доэрти Мэтт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
11'
11'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
10'
Судья сигнализирует, что Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Невеш Рубен
10'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
9'
9'
Моутинью Жоау выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
9'
Боли Вийи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Айю Джордан из команды Кристал Пэлас навешивает в штрафную с рикошетом.
8'
7'
7'
Кристал Пэлас вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
5'
4'
Судья сигнализирует, что Айю Джордан из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Жота Диогу
3'
Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
2'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
2'
2'
Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Кристал Пэлас начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:0 Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
41.3% (71)
Ничья:
44.2% (76)
Вулверхэмптон
14.5% (25)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
41.3% (71)
2:1 Кристал Пэлас:
20.3% (35)
1:0 Кристал Пэлас:
12.2% (21)
1:2 Вулверхэмптон:
7% (12)
0:1 Вулверхэмптон:
6.4% (11)
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