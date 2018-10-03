Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Манчестер Сити

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Стадион: Энфилд
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Ливерпуль (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 03.10.2018 Наполи 1:0 Ливерпуль ЛЧ
- 29.09.2018 Челси 1:1 Ливерпуль ПЛ
- 26.09.2018 Ливерпуль 1:2 Челси КЛ
- 22.09.2018 Ливерпуль 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 18.09.2018 Ливерпуль 3:2 ПСЖ ЛЧ
- 15.09.2018 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 01.09.2018 Лестер 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 25.08.2018 Ливерпуль 1:0 Брайтон ПЛ
- 20.08.2018 Кристал Пэлас 0:2 Ливерпуль ПЛ
- 12.08.2018 Ливерпуль 4:0 Вест Хэм ПЛ
- 07.08.2018 Ливерпуль 3:1 Торино ТМК
- 04.08.2018 Ливерпуль 5:0 Наполи ТМК
- 29.07.2018 Манчестер Юнайтед 1:4 Ливерпуль КЧ
- 26.07.2018 Манчестер Сити 1:2 Ливерпуль КЧ
- 22.07.2018 Ливерпуль 1:3 Боруссия Д КЧ
- 19.07.2018 Блэкберн 0:2 Ливерпуль ТМК
- 14.07.2018 Бёри 0:0 Ливерпуль ТМК
- 10.07.2018 Транмер 2:3 Ливерпуль ТМК
- 07.07.2018 Честер 0:7 Ливерпуль ТМК
- 26.05.2018 Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль ЛЧ
Манчестер Сити (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 02.10.2018 Хоффенхайм 1:2 Манчестер Сити ЛЧ
- 29.09.2018 Манчестер Сити 2:0 Брайтон ПЛ
- 25.09.2018 Оксфорд Юнайтед 0:3 Манчестер Сити КЛ
- 22.09.2018 Кардифф Сити 0:5 Манчестер Сити ПЛ
- 19.09.2018 Манчестер Сити 1:2 Лион ЛЧ
- 15.09.2018 Манчестер Сити 3:0 Фулхэм ПЛ
- 01.09.2018 Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл ПЛ
- 25.08.2018 Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Сити ПЛ
- 19.08.2018 Манчестер Сити 6:1 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 12.08.2018 Арсенал 0:2 Манчестер Сити ПЛ
- 05.08.2018 Челси 0:2 Манчестер Сити С
- 29.07.2018 Бавария 2:3 Манчестер Сити КЧ
- 26.07.2018 Манчестер Сити 1:2 Ливерпуль КЧ
- 21.07.2018 Манчестер Сити 0:1 Боруссия Д КЧ
- 13.05.2018 Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити ПЛ
- 09.05.2018 Манчестер Сити 3:1 Брайтон ПЛ
- 06.05.2018 Манчестер Сити 0:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 29.04.2018 Вест Хэм 1:4 Манчестер Сити ПЛ
- 22.04.2018 Манчестер Сити 5:0 Суонси ПЛ
- 14.04.2018 Тоттенхэм 1:3 Манчестер Сити ПЛ
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Манчестер Сити: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
- 26.07.2018 Манчестер Сити 1:2 Ливерпуль Кубок чемпионов
- 10.04.2018 Манчестер Сити 1:2 Ливерпуль Лига чемпионов
- 04.04.2018 Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити Лига чемпионов
- 14.01.2018 Ливерпуль 4:3 Манчестер Сити Премьер-лига
- 09.09.2017 Манчестер Сити 5:0 Ливерпуль Премьер-лига
- 19.03.2017 Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 31.12.2016 Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити Премьер-лига
- 02.03.2016 Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити Премьер-лига
- 28.02.2016 Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити Кубок лиги
- 21.11.2015 Манчестер Сити 1:4 Ливерпуль Премьер-лига
- 01.03.2015 Ливерпуль 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига
- 25.08.2014 Манчестер Сити 3:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 31.07.2014 Манчестер Сити 2:2 Ливерпуль Международный кубок чемпионов
- 13.04.2014 Ливерпуль 3:2 Манчестер Сити Премьер-лига
- 26.12.2013 Манчестер Сити 2:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 03.02.2013 Манчестер Сити 2:2 Ливерпуль Премьер-лига
- 26.08.2012 Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити Премьер-лига
- 25.01.2012 Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити Кубок Carling
- 11.01.2012 Манчестер Сити 0:1 Ливерпуль Кубок Carling
- 04.01.2012 Манчестер Сити 3:0 Ливерпуль Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 3
|19
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 3
|19
|3.
|Челси
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|14 - 7
|15
|5.
|Арсенал
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|14 - 9
|15
|6.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|7.
|Борнмут
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 12
|13
|8.
|Лестер
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 10
|12
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|11.
|Эвертон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|16.
|Брайтон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 16
|5
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 10
|2
|19.
|Кардифф Сити
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 16
|2
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 16
|2
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Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Манчестер СитиДо начала игры, которая состоится 07.10.2018, осталось 2 дня 17 часов 26 минут.
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Манчестер Сити
Ливерпуль
47.4% (36)
Ничья:
36.8% (28)
Манчестер Сити
15.8% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Ливерпуль:
30.3% (23)
1:1 Ничья:
21.1% (16)
2:2 Ничья:
11.8% (9)
1:2 Манчестер Сити:
9.2% (7)
3:2 Ливерпуль:
5.3% (4)
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