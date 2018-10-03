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Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Манчестер Сити

До начала игры, которая состоится 07.10.2018, осталось 2 дня 17 часов 26 минут.
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Манчестер Сити
Ливерпуль
47.4% (36)
Ничья:
36.8% (28)
Манчестер Сити
15.8% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Ливерпуль:
30.3% (23)
Ничья:
21.1% (16)
Ничья:
11.8% (9)
Манчестер Сити:
9.2% (7)
Ливерпуль:
5.3% (4)
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