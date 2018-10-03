Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Кардифф Сити

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Тоттенхэм (последние 20 матчей: +11 =1 -8)
- 03.10.2018 Тоттенхэм 2:4 Барселона ЛЧ
- 29.09.2018 Хаддерсфилд Таун 0:2 Тоттенхэм ПЛ
- 26.09.2018 Тоттенхэм 2:2 Уотфорд КЛ
- 22.09.2018 Брайтон 1:2 Тоттенхэм ПЛ
- 18.09.2018 Интер Милан 2:1 Тоттенхэм ЛЧ
- 15.09.2018 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 02.09.2018 Уотфорд 2:1 Тоттенхэм ПЛ
- 27.08.2018 Манчестер Юнайтед 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 18.08.2018 Тоттенхэм 3:1 Фулхэм ПЛ
- 11.08.2018 Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм ПЛ
- 04.08.2018 Жирона 4:1 Тоттенхэм ТМК
- 01.08.2018 Тоттенхэм 1:0 Милан КЧ
- 29.07.2018 Барселона 2:2 Тоттенхэм КЧ
- 26.07.2018 Рома 1:4 Тоттенхэм КЧ
- 13.05.2018 Тоттенхэм 5:4 Лестер ПЛ
- 09.05.2018 Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 05.05.2018 Вест Бромвич 1:0 Тоттенхэм ПЛ
- 30.04.2018 Тоттенхэм 2:0 Уотфорд ПЛ
- 21.04.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм К
- 17.04.2018 Брайтон 1:1 Тоттенхэм ПЛ
Кардифф Сити (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 30.09.2018 Кардифф Сити 1:2 Бёрнли ПЛ
- 22.09.2018 Кардифф Сити 0:5 Манчестер Сити ПЛ
- 15.09.2018 Челси 4:1 Кардифф Сити ПЛ
- 02.09.2018 Кардифф Сити 2:3 Арсенал ПЛ
- 28.08.2018 Кардифф Сити 1:3 Норвич КЛ
- 25.08.2018 Хаддерсфилд Таун 0:0 Кардифф Сити ПЛ
- 18.08.2018 Кардифф Сити 0:0 Ньюкасл ПЛ
- 11.08.2018 Борнмут 2:0 Кардифф Сити ПЛ
- 04.08.2018 Кардифф Сити 1:2 Бетис ТМК
- 03.08.2018 Кардифф Сити 3:1 Амьен ТМК
- 28.07.2018 Бёртон 1:5 Кардифф Сити ТМК
- 25.07.2018 Ротерхэм 2:1 Кардифф Сити ТМК
- 20.07.2018 Торкуэй 1:1 Кардифф Сити ТМК
- 18.07.2018 Бодмин Таун 1:11 Кардифф Сити ТМК
- 16.07.2018 АФК Тависток 0:6 Кардифф Сити ТМК
- 13.07.2018 Таффс Уэлл 0:3 Кардифф Сити ТМК
- 06.05.2018 Кардифф Сити 0:0 Рединг Ч
- 28.04.2018 Халл Сити 0:2 Кардифф Сити Ч
- 24.04.2018 Дерби 3:1 Кардифф Сити Ч
- 21.04.2018 Кардифф Сити 2:1 Ноттингем Форест Ч
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|21 - 3
|19
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 3
|19
|3.
|Челси
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|14 - 7
|15
|5.
|Арсенал
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|14 - 9
|15
|6.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|7.
|Борнмут
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 12
|13
|8.
|Лестер
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 10
|12
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|11.
|Эвертон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|16.
|Брайтон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 16
|5
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 10
|2
|19.
|Кардифф Сити
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 16
|2
|20.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 16
|2
-
Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Кардифф СитиДо начала игры, которая состоится 06.10.2018, осталось 2 дня 14 часов 28 минут.
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Кардифф Сити
Тоттенхэм
92.4% (61)
Ничья:
1.5% (1)
Кардифф Сити
6.1% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Тоттенхэм:
47% (31)
2:1 Тоттенхэм:
12.1% (8)
3:0 Тоттенхэм:
12.1% (8)
3:1 Тоттенхэм:
9.1% (6)
1:0 Тоттенхэм:
6.1% (4)
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