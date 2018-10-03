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Тоттенхэм
 
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Кардифф Сити
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Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Кардифф Сити

До начала игры, которая состоится 06.10.2018, осталось 2 дня 14 часов 28 минут.
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Кардифф Сити
Тоттенхэм
92.4% (61)
Ничья:
1.5% (1)
Кардифф Сити
6.1% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Тоттенхэм:
47% (31)
Тоттенхэм:
12.1% (8)
Тоттенхэм:
12.1% (8)
Тоттенхэм:
9.1% (6)
Тоттенхэм:
6.1% (4)
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