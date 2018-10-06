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Стадион: Гамла Уллеви
1:1
Второй тайм: 58'
1:0
3' ГолSebastian Ohlsson I
1:1
31' ГолНильссон Робин
36' Желтая карточкаОлдруп-Йенсен Фредрик
|
3'
1:0
31'
1:1
Состав команд
25
Erik
Dahlin
Гётеборг 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Erik Dahlin Вратарь
- 2 Саломонссон Эмиль Защитник
- 4 Carl Starfelt Защитник
- 23 Викландер Давид Защитник
- 20 Victor Wernersson Защитник
- 6 Олдруп-Йенсен Фредрик Полузащитник
- 19 August Erlingmark Полузащитник
- 24 Sebastian Ohlsson I Полузащитник
- 10 Карлссон-Лагемюр Патрик Полузащитник
- 22 Хараишвили Георгий Полузащитник
- 9 Robin Soeder Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Нордстрём Билли Защитник
- 8 Vajeba Sakor Полузащитник
- 7 Хюсен Тобиас Нападающий
- 28 Alhassan Yusuf
- 16 Sargon Abraham
- 15 Marcus Degerlund
- 31 Tom Amos
- Главный тренер: Poya Asbaghi
Треллеборг 4-4-2
- Основной состав
- 30 Юханссон Марко Вратарь
- 17 Isak Joensson Защитник
- 29 Судич Ясмин Защитник
- 14 Блумквист Александр Защитник
- 5 Anton Tideman Защитник
- 20 Felix Hoerberg Полузащитник
- 3 Sebastian Ohlsson II Полузащитник
- 8 Нильссон Робин Полузащитник
- 10 Zoran Jovanovic Полузащитник
- 11 Хуммет Денис Нападающий
- 23 Franz Brorsson III Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Johan Brannefalk Защитник
- 12 Kofi Sarkodie Защитник
- 15 Нильсен Лассе II Защитник
- 2 Albin Nilsson Защитник
- 22 Карлссон Отар Нападающий
- 16 Oscar Johansson I
- 32 Dennis Petersson
- Главный тренер: Patrick Winqvist
Предыдущие игры
Гётеборг (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 01.10.2018 Хаммарбю 3:0 Гётеборг А
- 27.09.2018 Гётеборг 0:2 АИК А
- 24.09.2018 Хеккен 4:1 Гётеборг А
- 16.09.2018 Гётеборг 2:2 Эльфсборг А
- 02.09.2018 Далкурд 1:1 Гётеборг А
- 27.08.2018 Норрчёпинг 2:1 Гётеборг А
- 23.08.2018 Торнш 0:4 Гётеборг К
- 20.08.2018 Гётеборг 2:1 Эстерсунд А
- 10.08.2018 Гётеборг 2:3 Сириус А
- 04.08.2018 Кальмар 2:1 Гётеборг А
- 28.07.2018 Гётеборг 3:0 Броммапойкарна А
- 22.07.2018 Сириус 3:2 Гётеборг А
- 14.07.2018 Гётеборг 2:0 Эребру А
- 08.07.2018 Гётеборг 1:3 Кальмар А
- 30.06.2018 Буден 1:4 Гётеборг ТМК
- 16.06.2018 Гётеборг 1:2 Юргорден ТМК
- 11.06.2018 Nyhammars IF 1:8 Гётеборг ТМК
- 27.05.2018 Сундсвалль 2:0 Гётеборг А
- 24.05.2018 Гётеборг 1:3 Юргорден А
- 21.05.2018 Эльфсборг 1:1 Гётеборг А
Треллеборг (последние 20 матчей: +2 =4 -14)
- 01.10.2018 Эребру 4:0 Треллеборг А
- 26.09.2018 Треллеборг 0:1 Далкурд А
- 22.09.2018 Треллеборг 0:3 Юргорден А
- 17.09.2018 Хеккен 2:1 Треллеборг А
- 31.08.2018 Треллеборг 1:1 Норрчёпинг А
- 26.08.2018 АИК 2:0 Треллеборг А
- 21.08.2018 Хесслехольм ИФ 3:2 Треллеборг К
- 18.08.2018 Мальмё 3:0 Треллеборг А
- 13.08.2018 Треллеборг 1:6 Сундсвалль А
- 05.08.2018 Хаммарбю 1:0 Треллеборг А
- 30.07.2018 Треллеборг 1:3 Хаммарбю А
- 21.07.2018 Эстерсунд 4:1 Треллеборг А
- 14.07.2018 Далкурд 2:2 Треллеборг А
- 07.07.2018 Треллеборг 1:4 АИК А
- 30.06.2018 Треллеборг 1:1 Люнгбю ТМК
- 27.05.2018 Эльфсборг 2:1 Треллеборг А
- 24.05.2018 Треллеборг 2:1 Броммапойкарна А
- 19.05.2018 Сириус 1:1 Треллеборг А
- 13.05.2018 Треллеборг 1:0 Мальмё А
- 06.05.2018 Треллеборг 0:3 Хеккен А
Последние игры между собой
Гётеборг: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Треллеборг: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
- 01.04.2018 Треллеборг 1:3 Гётеборг Аллсвенскан
- 18.07.2011 Треллеборг 2:0 Гётеборг Аллсвенскан
- 22.05.2011 Гётеборг 1:1 Треллеборг Аллсвенскан
- 25.10.2010 Гётеборг 1:2 Треллеборг Аллсвенскан
- 15.04.2010 Треллеборг 2:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 26.07.2009 Треллеборг 2:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 19.07.2009 Гётеборг 3:1 Треллеборг Аллсвенскан
- 29.10.2008 Треллеборг 0:0 Гётеборг Аллсвенскан
- 01.07.2008 Гётеборг 0:2 Треллеборг Аллсвенскан
- 28.10.2007 Гётеборг 2:0 Треллеборг Аллсвенскан
Гётеборг
Треллеборг
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 5
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|24
|17
|6
|1
|45 - 13
|57
|2.
|Норрчёпинг
|24
|14
|7
|3
|39 - 21
|49
|3.
|Хаммарбю
|24
|14
|5
|5
|44 - 26
|47
|4.
|Эстерсунд
|25
|14
|3
|8
|44 - 28
|45
|5.
|Мальмё
|24
|13
|5
|6
|44 - 26
|44
|6.
|Хеккен
|24
|13
|4
|7
|48 - 23
|43
|7.
|Сундсвалль
|24
|10
|7
|7
|41 - 28
|37
|8.
|Юргорден
|24
|10
|6
|8
|33 - 28
|36
|9.
|Эребру
|24
|9
|6
|9
|29 - 27
|33
|10.
|Кальмар
|24
|8
|5
|11
|23 - 28
|29
|11.
|Гётеборг
|1:1
|25
|7
|4
|14
|31 - 44
|25
|12.
|Эльфсборг
|25
|6
|7
|12
|24 - 35
|25
|13.
|Сириус
|25
|6
|5
|14
|29 - 54
|23
|14.
|Броммапойкарна
|24
|6
|2
|16
|16 - 52
|20
|15.
|Далкурд
|25
|4
|5
|16
|27 - 50
|17
|16.
|Треллеборг
|1:1
|25
|3
|5
|17
|19 - 53
|14
Второй тайм
53'
Гетеборг делает замену. Карлссон-Лагемюр Патрик уходит с поля, а Хюсен Тобиас выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Олдруп-Йенсен Фредрик получил желтую карточку от судьи
31'
Г О О О О Л - Нильссон Робин бьет в цель!
3'
Г О О О О Л - Sebastian Ohlsson бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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