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Стадион:
Гётеборг
1:1
Второй тайм: 58'
Треллеборг
0'
1:0
3' Гол
Sebastian Ohlsson I
1:1
31' Гол
Нильссон Робин
36' Желтая карточка
Олдруп-Йенсен Фредрик
58'
Второй тайм
53'
Гетеборг делает замену. Карлссон-Лагемюр Патрик уходит с поля, а Хюсен Тобиас выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
Олдруп-Йенсен Фредрик получил желтую карточку от судьи
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Нильссон Робин бьет в цель!
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Sebastian Ohlsson бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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