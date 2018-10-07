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Стадион:
Нёвшатель Ксамакс
1:1
Конец матча
Сьон
0'
0:1
29' Гол
Леняни Эрмир
1:1
37' Гол
Нуццоло Рафаэль
90' Желтая карточка
Pietro Di Nardo
90' Желтая карточка
Касами Пайтим
90'+4
Второй тайм
90'
Нёвшатель Ксамакс делает замену. Нуццоло Рафаэль уходит с поля, а Карлен Гаэтан выходит на его замену.
Желтая карточка
90'
Касами Пайтим получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Пиетро ди Нардо получил желтую карточку от судьи
78'
Нёвшатель Ксамакс делает замену. Макс Велосо уходит с поля, а Пиетро ди Нардо выходит на его замену.
75'
Сьон делает замену. Yassin Fortune уходит с поля, а Адриан Оливейра выходит на его замену.
61'
Сьон делает замену. Itaitinga уходит с поля, а Касами Пайтим выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Сьон делает замену. Рафаэл Бранко уходит с поля, а Сонг Александр выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Нёвшатель Ксамакс делает замену. Фейзулаху Арбнор уходит с поля, а Геоффрей Треанд выходит на его замену.
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Нуццоло Рафаэль бьет в цель!
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Леняни Эрмир бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Maladiere. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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