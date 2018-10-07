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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Стад де ла Маладьер
1:1
Конец матча
0:1
29' ГолЛеняни Эрмир
1:1
37' ГолНуццоло Рафаэль
90' Желтая карточкаPietro Di Nardo
90' Желтая карточкаКасами Пайтим
|
29'
0:1
37'
1:1
90'
90'
Состав команд
23
Mike
Gomes
25
Ошс
Марцис
12
Max
Veloso
34
Ндойе
Бирама
24
Тома
Бастьен
33
Леняни
Эрмир
40
Itaitinga
Нёвшатель Ксамакс 3-4-2-1
- Основной состав
- 30 Laurent Walthert Вратарь
- 23 Mike Gomes Защитник
- 25 Ошс Марцис Защитник
- 82 Jeremy Huyghebaert Защитник
- 31 Фейзулаху Арбнор Полузащитник
- 6 Пикель Шарль Полузащитник
- 10 Charles-Andre Doudin Полузащитник
- 3 Janick Kamber Полузащитник
- 12 Max Veloso Полузащитник
- 8 Samir Ramizi Полузащитник
- 14 Нуццоло Рафаэль Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Matthias Minder Вратарь
- 17 Геоффрей Треанд Полузащитник
- 7 Thibault Corbaz Полузащитник
- 4 Pietro Di Nardo Полузащитник
- 18 Tunahan Cicek Нападающий
- 11 Карлен Гаэтан Нападающий
- 28 Liridon Mulaj
- Главный тренер: Michel Decastel
Сьон 3-4-3
- Основной состав
- 18 Фикентшер Кевин Вратарь
- 34 Ндойе Бирама Защитник
- 3 Andre Luis II Защитник
- 2 Рафаэл Бранко Защитник
- 62 Масейрас Кентен Полузащитник
- 24 Тома Бастьен Полузащитник
- 36 Куасси Ксавье Полузащитник
- 33 Леняни Эрмир Полузащитник
- 25 Yassin Fortune Нападающий
- 40 Itaitinga Нападающий
- 22 Moussa Kalilou Djitte Нападающий
- Запасные игроки
- 42 Месонньяль Антони Вратарь
- 8 Мвенг Фредди Полузащитник
- 17 Сонг Александр Полузащитник
- 11 Адриан Оливейра Полузащитник
- 9 Робертс Улдрикис Нападающий
- 7 Касами Пайтим Нападающий
- 90 Philippe
- Главный тренер: Murat Yakin
Предыдущие игры
Нёвшатель Ксамакс (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 30.09.2018 Цюрих 0:0 Нёвшатель Ксамакс С
- 26.09.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:1 Лугано С
- 22.09.2018 Грасcхоппер 3:1 Нёвшатель Ксамакс С
- 16.09.2018 Арау 1:2 Нёвшатель Ксамакс К
- 02.09.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:3 Санкт-Галлен С
- 25.08.2018 Янг Бойз 5:2 Нёвшатель Ксамакс С
- 19.08.2018 Ивердон 0:1 Нёвшатель Ксамакс К
- 11.08.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:5 Тун С
- 05.08.2018 Сьон 3:0 Нёвшатель Ксамакс С
- 28.07.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель С
- 21.07.2018 Люцерн 0:2 Нёвшатель Ксамакс С
- 14.07.2018 ПСВ 1:1 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 12.07.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:1 Спортинг Л ТМК
- 29.06.2018 Лозанна-Спорт 1:5 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 23.06.2018 Тун 1:2 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 22.06.2018 Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 22.06.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:0 Брайтенрайн ТМК
- 21.05.2018 Нёвшатель Ксамакс 6:3 Виль ЧЛ
- 18.05.2018 Раппершвиль-Йона 0:1 Нёвшатель Ксамакс ЧЛ
- 13.05.2018 Нёвшатель Ксамакс 4:1 Волен ЧЛ
Сьон (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 30.09.2018 Люцерн 1:3 Сьон С
- 27.09.2018 Сьон 1:2 Цюрих С
- 22.09.2018 Тун 4:1 Сьон С
- 16.09.2018 Лозанна-Спорт 0:1 Сьон К
- 07.09.2018 Кьяссо 1:2 Сьон ТМК
- 01.09.2018 Сьон 0:3 Янг Бойз С
- 25.08.2018 Грасcхоппер 2:1 Сьон С
- 18.08.2018 Кёниц 0:3 Сьон К
- 12.08.2018 Базель 3:2 Сьон С
- 05.08.2018 Сьон 3:0 Нёвшатель Ксамакс С
- 29.07.2018 Санкт-Галлен 2:4 Сьон С
- 22.07.2018 Сьон 1:2 Лугано С
- 18.07.2018 Сьон 2:0 Интер Милан ТМК
- 13.07.2018 Сьон 2:2 Лион ТМК
- 07.07.2018 Лозанна-Спорт 2:0 Сьон ТМК
- 30.06.2018 Сьон 1:0 Ивердон ТМК
- 27.06.2018 Кьяссо 0:4 Сьон ТМК
- 19.05.2018 Тун 1:4 Сьон С
- 13.05.2018 Сьон 3:2 Санкт-Галлен С
- 09.05.2018 Грасcхоппер 0:2 Сьон С
Последние игры между собой
Нёвшатель Ксамакс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Сьон: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
- 05.08.2018 Сьон 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 18.09.2016 Нёвшатель Ксамакс 3:4 Сьон Кубок
- 24.01.2015 Нёвшатель Ксамакс 3:0 Сьон Товарищеские матчи. Клубы
- 18.02.2012 Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон Суперлига
- 20.11.2011 Сьон 2:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 31.07.2011 Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон Суперлига
- 03.07.2011 Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи. Сборные
- 29.05.2011 Сьон 2:0 Нёвшатель Ксамакс Кубок
- 29.05.2011 Нёвшатель Ксамакс 0:2 Сьон Кубок
- 25.05.2011 Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 06.02.2011 Нёвшатель Ксамакс 1:0 Сьон Суперлига
- 12.12.2010 Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон Суперлига
- 23.09.2010 Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 19.06.2010 Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи. Сборные
- 06.05.2010 Нёвшатель Ксамакс 4:1 Сьон Суперлига
- 21.02.2010 Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 25.10.2009 Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 01.08.2009 Нёвшатель Ксамакс 1:3 Сьон Суперлига
- 04.07.2009 Нёвшатель Ксамакс 2:0 Сьон Товарищеские матчи. Сборные
- 16.05.2009 Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
Нёвшатель Ксамакс
Сьон
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
5 Угловые 7
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|10
|9
|0
|1
|34 - 9
|27
|2.
|Цюрих
|10
|4
|4
|2
|10 - 10
|16
|3.
|Базель
|10
|4
|4
|2
|19 - 20
|16
|4.
|Тун
|10
|4
|3
|3
|21 - 16
|15
|5.
|Санкт-Галлен
|10
|4
|2
|4
|15 - 18
|14
|6.
|Люцерн
|10
|4
|0
|6
|15 - 18
|12
|7.
|Сьон
|10
|3
|1
|6
|17 - 20
|10
|8.
|Грасcхоппер
|10
|3
|1
|6
|13 - 19
|10
|9.
|Лугано
|10
|2
|4
|4
|14 - 18
|10
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|10
|2
|3
|5
|12 - 22
|9
Второй тайм
90'
Нёвшатель Ксамакс делает замену. Нуццоло Рафаэль уходит с поля, а Карлен Гаэтан выходит на его замену.
90'
Касами Пайтим получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Пиетро ди Нардо получил желтую карточку от судьи
78'
Нёвшатель Ксамакс делает замену. Макс Велосо уходит с поля, а Пиетро ди Нардо выходит на его замену.
75'
Сьон делает замену. Yassin Fortune уходит с поля, а Адриан Оливейра выходит на его замену.
61'
Сьон делает замену. Itaitinga уходит с поля, а Касами Пайтим выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Сьон делает замену. Рафаэл Бранко уходит с поля, а Сонг Александр выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Нёвшатель Ксамакс делает замену. Фейзулаху Арбнор уходит с поля, а Геоффрей Треанд выходит на его замену.
37'
Г О О О О Л - Нуццоло Рафаэль бьет в цель!
29'
Г О О О О Л - Леняни Эрмир бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Maladiere. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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