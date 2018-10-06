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Стадион:
Бёрнли
1:0
Второй тайм: 54'
Хаддерсфилд Таун
0'
1:0
20' Гол
Воукс Сэм
54'
Второй тайм
54'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Удар от ворот произведет Бёрнли
54'
Шанс! Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун пробил головой, но мимо
54'
Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
53'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
52'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Харт Джо взял и забрал мяч на выходе
52'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
52'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
51'
Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
51'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
50'
Барнс Эшли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
50'
Удар от ворот произведет Бёрнли
50'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
49'
Тэйлор Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
49'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
48'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
47'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун разыграл угловой с левого угла.
46'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
45'
Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
45'
Депуатр Лоран нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Корк Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
43'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
43'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
42'
Бёрнли контролирует мяч.
41'
Бёрнли контролирует мяч.
41'
Удар от ворот произведет Бёрнли
40'
Биллинг Филип не смог попасть в створ ударом издали
40'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
39'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
38'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
37'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
36'
Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
36'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
35'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
35'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Гудмундссон Йоханн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Леннон Аарон
32'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
31'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Удар от ворот произведет Бёрнли
30'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
30'
ШАНС! Притчард Алекс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
30'
Дурм Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
29'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
29'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
27'
Барнс Эшли задерживает мяч рукой
27'
Бёрнли контролирует мяч.
26'
Удар от ворот произведет Бёрнли
26'
Тэйлор Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
26'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
25'
Удар от ворот произведет Бёрнли
25'
Ван ла Парра Райив не смог попасть в створ ударом издали
25'
Биллинг Филип имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
24'
Депуатр Лоран из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
24'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
23'
Тарковски Джеймс из команды Бёрнли в офсайде
23'
Гудмундссон Йоханн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Барнс Эшли
22'
Бёрнли контролирует мяч.
21'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Бёрнли имеет хороший шанс забить.
20'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
20'
Гудмундссон Йоханн сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
ГОООООЛ - Воукс Сэм Бёрнли забивает ударом головой
19'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Гудмундссон Йоханн
18'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Лёв Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
16'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
15'
Депуатр Лоран имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
15'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
14'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой слева.
12'
Бёрнли имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
12'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли опасно и грубо сыграл. Притчард Алекс пострадал.
11'
Удар от ворот произведет Бёрнли
11'
Как он промахнулся? Хогг Джонатан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
11'
Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
10'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
10'
Муй Аарон мяч отрикошетил от ворот
Угловой
10'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
10'
Харт Джо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
9'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
9'
Хаддерсфилд Таун имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Лоутон Мэттью из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Ван ла Парра Райив
7'
Бёрнли контролирует мяч.
7'
Барнс Эшли нанес удар головой, но Лоссль Йонас спокойно отбил мяч.
7'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
6'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
4'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
4'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
3'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
2'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
2'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Удар от ворот произведет Бёрнли
1'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Хаддерсфилд Таун начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Бёрнли 1:0 Хаддерсфилд Таун
Бёрнли
86% (148)
Ничья:
12.8% (22)
Хаддерсфилд Таун
1.2% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Бёрнли:
38.4% (66)
Бёрнли:
26.7% (46)
Бёрнли:
14.5% (25)
Ничья:
9.9% (17)
Бёрнли:
2.3% (4)
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