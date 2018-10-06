Стадион: Терф Мур
1:0
Второй тайм: 54'
1:0
20' ГолВоукс Сэм
Второй тайм
54'
54'
54'
Шанс! Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун пробил головой, но мимо
54'
Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
53'
52'
52'
Харт Джо взял и забрал мяч на выходе
52'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
51'
Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
51'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
50'
Барнс Эшли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
50'
50'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
49'
Тэйлор Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
48'
48'
48'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
47'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун разыграл угловой с левого угла.
46'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
46'
45'
Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
45'
Депуатр Лоран нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
44'
Корк Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
43'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
43'
42'
41'
41'
40'
Биллинг Филип не смог попасть в створ ударом издали
40'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
39'
38'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
38'
37'
36'
36'
36'
35'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
35'
34'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Гудмундссон Йоханн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Судья сигнализирует, что Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Леннон Аарон
32'
31'
31'
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
30'
ШАНС! Притчард Алекс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
30'
Дурм Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
29'
29'
28'
27'
Барнс Эшли задерживает мяч рукой
27'
26'
26'
Тэйлор Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
26'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
25'
25'
Ван ла Парра Райив не смог попасть в створ ударом издали
25'
Биллинг Филип имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
24'
Депуатр Лоран из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
24'
23'
Тарковски Джеймс из команды Бёрнли в офсайде
23'
Гудмундссон Йоханн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Судья сигнализирует, что Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Барнс Эшли
22'
21'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Бёрнли имеет хороший шанс забить.
20'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
20'
Гудмундссон Йоханн сделал результативную передачу.
19'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
19'
Судья сигнализирует, что Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Гудмундссон Йоханн
18'
17'
17'
16'
Лёв Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
16'
16'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
15'
Депуатр Лоран имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
15'
14'
14'
13'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой слева.
12'
Бёрнли имеет хороший шанс забить.
12'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли опасно и грубо сыграл. Притчард Алекс пострадал.
11'
11'
Как он промахнулся? Хогг Джонатан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
11'
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
10'
Муй Аарон мяч отрикошетил от ворот
10'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
10'
Харт Джо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
9'
9'
Дурм Эрик из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
9'
Хаддерсфилд Таун имеет хороший шанс забить.
8'
Судья сигнализирует, что Лоутон Мэттью из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Ван ла Парра Райив
7'
7'
Барнс Эшли нанес удар головой, но Лоссль Йонас спокойно отбил мяч.
7'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
6'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
4'
4'
4'
3'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
2'
2'
2'
1'
1'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Хаддерсфилд Таун начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Бёрнли 1:0 Хаддерсфилд Таун
Бёрнли
86% (148)
Ничья:
12.8% (22)
Хаддерсфилд Таун
1.2% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Бёрнли:
38.4% (66)
2:1 Бёрнли:
26.7% (46)
2:0 Бёрнли:
14.5% (25)
1:1 Ничья:
9.9% (17)
3:1 Бёрнли:
2.3% (4)
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